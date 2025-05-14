妨害自由罪構成要件是什麼？其實情侶吵架8成都觸法！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
妨害自由罪構成要件是什麼？妨害自由不起訴的常見理由「犯罪嫌疑不足」是什麼意思？律師這篇將以例子討論妨害自由罪，如果還有疑惑，可以參考文末的免費法律諮詢服務。
一、妨害自由構成要件
只要涉及剝奪他人行動、強制對方做任何事以及有恐嚇行為，妨害自由罪都將成立，因此大至像奴隸被綁在家中，小至情侶吵架以手擋門，都屬於妨害自由的範圍當中。
刑法上第26章的「妨害自由罪」構成要件在於，剝奪他人行動及身體上的自由，比如使人奴隸、私行拘禁及脅迫等內容，以保護被害者的「行動自由」為目的立法。所以，「妨害自由罪還會再細分不同罪行，而這些罪就是妨害自由罪的構成要件。」
以下這件妨害自由案例，點出幾點比較常見的構成要件：
阿明與阿美是一對情侶，但阿明安全感極度不足，常常不讓阿美出門，只要阿美有任何反抗意見，想出門，阿明就會動手（拉住阿美手臂不給走），並用言語恐嚇阿美，如「你敢出去試試看」、「小心我讓你沒好下場」等內容，讓阿美心生畏懼。阿明的行為很明顯構成妨害自由罪，主要有以下幾點構成要件。
（一）剝奪他人行動自由罪
根據刑法第302條內容：「私行拘禁或以其他方法剝奪他人行動者，處5年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」
阿美有去「任何地方」的自由，當阿明強行剝奪這個權利的時候，便不合法。
那家人可以嗎？比如媽媽要求小孩閉關，專心準備考試，不准出門。
不論是誰，只要剝奪你的行動自由，皆不可以，但是上述媽媽不准小孩出門，基於民法1085條規定：「父母得於必要範圍內懲戒其子女。」，父母在「必要範圍」內享有懲戒權，可以合法地懲戒子女。
不過如果父母「過度」懲戒子女，而造成傷害；或是濫用親權而有過份行為，如拘禁小孩不給飯吃，就是違法。且根據刑法第303條規定，如果是剝奪「直系血親尊親屬」（包含爸媽、爺爺奶奶、外公外婆……等）的行動自由，會再加重1/2的刑責！
（二）妨害自由強制罪
阿明「拉住阿美手臂不給走」，直接對阿美實施暴力，脅迫阿美不准走的行為，以實屬違法。
刑法第304條規定，透過強暴、脅迫，迫使別人做無義務的事，或妨礙他人行使權利，構成強制罪。簡言之，以暴力或脅迫手段影響他人意志，使他人因此而被迫做某件事，強制罪可能成立。
而強制罪要成立，還需注意是否有 「實質違法性」。意思即是，即使行為符合犯罪構成要件，但是所造成的損害非常輕微，或影響非常短暫。便不需要用刑法來處罰。比如，去大賣場搶特價商品時，可能會有「短暫」的拉扯，這種時間短且傷害小的「小拉扯」，便不會構成強制罪。
（三）妨害自由恐嚇罪
阿明對阿美的言語內容，直接地造成阿美心生恐懼，雖然傷害沒有造成，但是恐嚇罪仍會成立。原因在於，只要被害人因為「被恐嚇」而心生畏懼，就符合恐嚇罪的構成要件。
但這邊注意，如果阿美回嘴說「誰怕你啊，你以為老娘在意嗎」這時候，恐嚇妨害自由罪便可能因為回嘴讓人覺得「沒有恐懼」，而不成立恐嚇罪。
二、妨害自由罪提告
阿明近期因為阿美的反抗，而在過程中變本加厲，說詞更加傷人，傷心欲絕的阿美心灰意冷，決心控告妨害自由罪的強制罪與恐嚇罪。
但是可以怎麼做呢？遇到暴力事件時，建議阿美可以聲請保護令給予自身保護，等確定安全了，再依循以下方法提出告訴。
（一）非告訴乃論
1.追訴期
強制罪與恐嚇罪都是非告訴乃論，也就是一般所理解的「公訴罪」。 追訴期的話，強制罪跟恐嚇罪則不同，恐嚇罪為10年，強制罪為20年。
2.妨害自由撤告
「非告訴乃論」與「告訴乃論」差別在於，前者是只要檢察官知道，即使被害人不想追究了，依然還是要起訴。所以，即使阿美與阿明和解也不能撤回告訴，檢察官最多只能以不起訴處分作結。
（二）提告途徑
1.報案管道
基於強制罪與恐嚇罪屬於非告訴乃論，阿美只要準備好證據、證物，甚至人證，就可以直接報案。
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可以直接向案發地點的派出所報案，填寫筆錄報案。
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直接向管轄法院地檢署按鈴，填寫自訴單，法警會給與引導。不過書面訴狀其實複雜不好寫，告訴人如果有需求，可以諮詢律師或委託幫忙撰寫，以提高勝訴的機率。
2.所需證據
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證據愈多、清楚愈好！可以用錄音、錄影、簡訊作為證據，如果證物都沒有，也可以找看到事情或聽到相關內容的人，作為證人。
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法庭主要是看證據說話，過往的案例常常會因為「犯罪嫌疑不足」而無法立罪，原因在於很多事情發生當下無法蒐證。如果沒有證據便很難證明曾經的遭遇，容易以證據不足結案，所以只要意識到「妨害」的發生，就要蒐證保護自己。
（三）懲處內容
1.妨害自由刑責
如果罪證已能清楚證明犯下這些罪行，根據刑法第304及305條所述內容，阿明有可能被處3年以下有期徒刑、拘役或是9,000元以下的罰金。
2.妨害自由賠償
受害人除了可以提出刑事告訴外，還可以依循民法的途徑，依照自身的精神損害，而要求加害人提出民事賠償。民法第195條及184條皆有提到，不法侵害他人的權利、身體、自由、信用等，可以請求賠償相當的金額。
三、妨害自由和解
阿美提告後，阿明非常真誠地懺悔，希望獲得原諒，而阿美基於過往情份，也決定要與如此真誠的「舊情人」和解。2人寫好「妨害自由和解書」，裡面內容詳細寫下雙方的和解結果，如妨害自由和解金、不得再次追究，希望可以撤告。
寫了和解書，就真的撤告嗎？
★當然不可以
「非告訴乃論」如上面所述，不能撤告。即使和好，甚至寫了和解書也是一樣，，檢察官還是會繼續偵辦。所以提告前建議先試試和解，以防發生事後感到後悔，希望撤告的情形。
★如何挽回
不過也不用太苦惱！
雖然無法撤告，但是被害人可以在庭上與檢察官說明和解的狀況，檢方會依據被告者的表現，以及被害人的說詞作出緩起訴或從輕判決的處分。
「妨害自由」這件事其實在生活上屢見不鮮，甚至你親愛的家人或情人都可能因爲愛，不小心「控制」你。以上是關於妨害自由罪的內容，希望能給您幫助，如果喜歡我們的文章，請分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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