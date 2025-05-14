logo

首頁 / 刑事/毒品犯罪 / 妨害自由

妨害自由罪構成要件是什麼？其實情侶吵架8成都觸法！ - 法律010

妨害自由
雷皓明律師

雷皓明律師

2025-05-14 更新

offenses-against-abandonment

妨害自由罪構成要件是什麼？妨害自由不起訴的常見理由「犯罪嫌疑不足」是什麼意思？律師這篇將以例子討論妨害自由罪，如果還有疑惑，可以參考文末的免費法律諮詢服務。

目錄

一、妨害自由構成要件


只要涉及剝奪他人行動、強制對方做任何事以及有恐嚇行為，妨害自由罪都將成立，因此大至像奴隸被綁在家中，小至情侶吵架以手擋門，都屬於妨害自由的範圍當中。

刑法上第26章的「妨害自由罪」構成要件在於，剝奪他人行動及身體上的自由，比如使人奴隸、私行拘禁及脅迫等內容，以保護被害者的「行動自由」為目的立法。所以，「妨害自由罪還會再細分不同罪行，而這些罪就是妨害自由罪的構成要件。」

以下這件妨害自由案例，點出幾點比較常見的構成要件：

阿明與阿美是一對情侶，但阿明安全感極度不足，常常不讓阿美出門，只要阿美有任何反抗意見，想出門，阿明就會動手（拉住阿美手臂不給走），並用言語恐嚇阿美，如「你敢出去試試看」、「小心我讓你沒好下場」等內容，讓阿美心生畏懼。阿明的行為很明顯構成妨害自由罪，主要有以下幾點構成要件。

妨害自由構成要件

（一）剝奪他人行動自由罪

根據刑法第302條內容：「私行拘禁或以其他方法剝奪他人行動者，處5年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」

阿美有去「任何地方」的自由，當阿明強行剝奪這個權利的時候，便不合法。

那家人可以嗎？比如媽媽要求小孩閉關，專心準備考試，不准出門。

不論是誰，只要剝奪你的行動自由，皆不可以，但是上述媽媽不准小孩出門，基於民法1085條規定：「父母得於必要範圍內懲戒其子女。」，父母在「必要範圍」內享有懲戒權，可以合法地懲戒子女。

不過如果父母「過度」懲戒子女，而造成傷害；或是濫用親權而有過份行為，如拘禁小孩不給飯吃，就是違法。且根據刑法第303條規定，如果是剝奪「直系血親尊親屬」（包含爸媽、爺爺奶奶、外公外婆……等）的行動自由，會再加重1/2的刑責！

（二）妨害自由強制罪

阿明「拉住阿美手臂不給走」，直接對阿美實施暴力，脅迫阿美不准走的行為，以實屬違法。

刑法第304條規定，透過強暴、脅迫，迫使別人做無義務的事，或妨礙他人行使權利，構成強制罪。簡言之，以暴力或脅迫手段影響他人意志，使他人因此而被迫做某件事，強制罪可能成立。

而強制罪要成立，還需注意是否有 「實質違法性」。意思即是，即使行為符合犯罪構成要件，但是所造成的損害非常輕微，或影響非常短暫。便不需要用刑法來處罰。比如，去大賣場搶特價商品時，可能會有「短暫」的拉扯，這種時間短且傷害小的「小拉扯」，便不會構成強制罪。

（三）妨害自由恐嚇罪

阿明對阿美的言語內容，直接地造成阿美心生恐懼，雖然傷害沒有造成，但是恐嚇罪仍會成立。原因在於，只要被害人因為「被恐嚇」而心生畏懼，就符合恐嚇罪的構成要件。

但這邊注意，如果阿美回嘴說「誰怕你啊，你以為老娘在意嗎」這時候，恐嚇妨害自由罪便可能因為回嘴讓人覺得「沒有恐懼」，而不成立恐嚇罪。

二、妨害自由罪提告


阿明近期因為阿美的反抗，而在過程中變本加厲，說詞更加傷人，傷心欲絕的阿美心灰意冷，決心控告妨害自由罪的強制罪與恐嚇罪。

但是可以怎麼做呢？遇到暴力事件時，建議阿美可以聲請保護令給予自身保護，等確定安全了，再依循以下方法提出告訴。

妨害自由罪提告

（一）非告訴乃論

1.追訴期

強制罪與恐嚇罪都是非告訴乃論，也就是一般所理解的「公訴罪」。 追訴期的話，強制罪跟恐嚇罪則不同，恐嚇罪為10年，強制罪為20年

2.妨害自由撤告

「非告訴乃論」與「告訴乃論」差別在於，前者是只要檢察官知道，即使被害人不想追究了，依然還是要起訴。所以，即使阿美與阿明和解也不能撤回告訴，檢察官最多只能以不起訴處分作結。

（二）提告途徑

1.報案管道

基於強制罪與恐嚇罪屬於非告訴乃論，阿美只要準備好證據、證物，甚至人證，就可以直接報案。

  • 可以直接向案發地點的派出所報案，填寫筆錄報案。

  • 直接向管轄法院地檢署按鈴，填寫自訴單，法警會給與引導。不過書面訴狀其實複雜不好寫，告訴人如果有需求，可以諮詢律師或委託幫忙撰寫，以提高勝訴的機率。

2.所需證據

  • 證據愈多、清楚愈好！可以用錄音、錄影、簡訊作為證據，如果證物都沒有，也可以找看到事情或聽到相關內容的人，作為證人。

  • 法庭主要是看證據說話，過往的案例常常會因為「犯罪嫌疑不足」而無法立罪，原因在於很多事情發生當下無法蒐證。如果沒有證據便很難證明曾經的遭遇，容易以證據不足結案，所以只要意識到「妨害」的發生，就要蒐證保護自己。

（三）懲處內容

1.妨害自由刑責

如果罪證已能清楚證明犯下這些罪行，根據刑法第304及305條所述內容，阿明有可能被處3年以下有期徒刑、拘役或是9,000元以下的罰金。

2.妨害自由賠償

受害人除了可以提出刑事告訴外，還可以依循民法的途徑，依照自身的精神損害，而要求加害人提出民事賠償。民法第195條及184條皆有提到，不法侵害他人的權利、身體、自由、信用等，可以請求賠償相當的金額。

三、妨害自由和解

阿美提告後，阿明非常真誠地懺悔，希望獲得原諒，而阿美基於過往情份，也決定要與如此真誠的「舊情人」和解。2人寫好「妨害自由和解書」，裡面內容詳細寫下雙方的和解結果，如妨害自由和解金、不得再次追究，希望可以撤告。

寫了和解書，就真的撤告嗎？

★當然不可以

「非告訴乃論」如上面所述，不能撤告。即使和好，甚至寫了和解書也是一樣，，檢察官還是會繼續偵辦。所以提告前建議先試試和解，以防發生事後感到後悔，希望撤告的情形。

★如何挽回

不過也不用太苦惱！

雖然無法撤告，但是被害人可以在庭上與檢察官說明和解的狀況，檢方會依據被告者的表現，以及被害人的說詞作出緩起訴或從輕判決的處分。

「妨害自由」這件事其實在生活上屢見不鮮，甚至你親愛的家人或情人都可能因爲愛，不小心「控制」你。以上是關於妨害自由罪的內容，希望能給您幫助，如果喜歡我們的文章，請分享

妨害自由
分享至

※網站聲明：

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

編輯精選
陪偵是什麼？

陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！

使用假鈔會違法嗎？

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

股民也會違反證交法嗎？

證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！

證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

免費法律諮詢推薦！免費律師諮詢必知的5大事項！(文末有免費諮詢)

免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知

免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！

未上市股票是什麼？

未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

什麼是信託？

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！

信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！

筆錄

做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

逮捕定義

逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！

逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

為什麼叫老鼠會？

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

流鼻血、瘀青算傷害罪嗎？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！

熱門文章
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
羈押等同有罪嗎？羈押意思、要件與救濟程序一篇帶你了解！
羈押是什麼？羈押要件與救濟程序一篇帶你了解！
背信罪跟你想的不一樣？律師用案例帶你看法條與刑責！
背信罪刑責有多重？律師：背信罪和解真的有好處！
犯罪被害人
犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析
拘提是什麼？拘提跟逮捕一樣嗎？全文帶你釐清
拘提是什麼？拘提會被關嗎？律師幫你解答拘提6大疑問
自首一定可以減刑嗎？
自首一定可以減刑嗎？自首跟投案一樣嗎？讓律師告訴你！
販賣毒品關幾年？被咬販毒別慌張！有機會判緩刑
販賣毒品會被關幾年？被控販毒別慌張！仍有機會判緩刑
交保辦理這樣做！掌握4大SOP，快速辦理立即釋放！
交保辦理、交保金退還查詢怎麼做？4大SOP告訴你！
民眾若持有或購買玩具槍，需確認是否符合相關規範，否則不小心觸法，恐面臨刑期和高額罰金。
改造槍怎麼認定？違法改造槍枝刑責可能比你想像還重！
備案有用嗎？本篇將帶你瞭解備案大小事。
備案有用嗎？為什麼要備案？帶你5分鐘快速瞭解備案
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
最新文章
加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
陪偵是什麼？
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
Swag夢夢性愛片外流，淚告侵害A片著作權　律師：沒有「哈扣」就可以！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
罷工真的合法嗎？如何才能享有權利卻不受罰？
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

LINE

免費諮詢

零一零科技股份有限公司

台北市松山區復興北路167號9樓之1

02-7755-1985

[email protected]

隱私權政策

Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.