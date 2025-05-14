一、妨害自由構成要件

只要涉及剝奪他人行動、強制對方做任何事以及有恐嚇行為，妨害自由罪都將成立，因此大至像奴隸被綁在家中，小至情侶吵架以手擋門，都屬於妨害自由的範圍當中。

刑法上第26章的「妨害自由罪」構成要件在於，剝奪他人行動及身體上的自由，比如使人奴隸、私行拘禁及脅迫等內容，以保護被害者的「行動自由」為目的立法。所以，「妨害自由罪還會再細分不同罪行，而這些罪就是妨害自由罪的構成要件。」

以下這件妨害自由案例，點出幾點比較常見的構成要件：

阿明與阿美是一對情侶，但阿明安全感極度不足，常常不讓阿美出門，只要阿美有任何反抗意見，想出門，阿明就會動手（拉住阿美手臂不給走），並用言語恐嚇阿美，如「你敢出去試試看」、「小心我讓你沒好下場」等內容，讓阿美心生畏懼。阿明的行為很明顯構成妨害自由罪，主要有以下幾點構成要件。

（一）剝奪他人行動自由罪

根據刑法第302條內容：「私行拘禁或以其他方法剝奪他人行動者，處5年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」

阿美有去「任何地方」的自由，當阿明強行剝奪這個權利的時候，便不合法。

那家人可以嗎？比如媽媽要求小孩閉關，專心準備考試，不准出門。

不論是誰，只要剝奪你的行動自由，皆不可以，但是上述媽媽不准小孩出門，基於民法1085條規定：「父母得於必要範圍內懲戒其子女。」，父母在「必要範圍」內享有懲戒權，可以合法地懲戒子女。

不過如果父母「過度」懲戒子女，而造成傷害；或是濫用親權而有過份行為，如拘禁小孩不給飯吃，就是違法。且根據刑法第303條規定，如果是剝奪「直系血親尊親屬」（包含爸媽、爺爺奶奶、外公外婆……等）的行動自由，會再加重1/2的刑責！

（二）妨害自由強制罪

阿明「拉住阿美手臂不給走」，直接對阿美實施暴力，脅迫阿美不准走的行為，以實屬違法。

刑法第304條規定，透過強暴、脅迫，迫使別人做無義務的事，或妨礙他人行使權利，構成強制罪。簡言之，以暴力或脅迫手段影響他人意志，使他人因此而被迫做某件事，強制罪可能成立。

而強制罪要成立，還需注意是否有 「實質違法性」。意思即是，即使行為符合犯罪構成要件，但是所造成的損害非常輕微，或影響非常短暫。便不需要用刑法來處罰。比如，去大賣場搶特價商品時，可能會有「短暫」的拉扯，這種時間短且傷害小的「小拉扯」，便不會構成強制罪。

（三）妨害自由恐嚇罪

阿明對阿美的言語內容，直接地造成阿美心生恐懼，雖然傷害沒有造成，但是恐嚇罪仍會成立。原因在於，只要被害人因為「被恐嚇」而心生畏懼，就符合恐嚇罪的構成要件。

但這邊注意，如果阿美回嘴說「誰怕你啊，你以為老娘在意嗎」這時候，恐嚇妨害自由罪便可能因為回嘴讓人覺得「沒有恐懼」，而不成立恐嚇罪。