夫妻財產分配怎麼選？1張表搞懂3種夫妻財產制優缺！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
約定夫妻財產制是婚前最重要的大事，本文帶你快速搞懂法定財產制、分別財產制與共同財產制的特色與責任，助你選出最適合的財產制種類，萬一對方開始濫用夫妻財產，別怕！律師說符合這6條件，不用對方同意也可以聲請財產分開！
一、選擇夫妻財產分開或其他制度的原因
婚前大家對於夫妻財產制的選擇都有不同原因：
- 近90%以上的夫妻都使用法定財產制，因為沒有約定或覺得沒必要特別約定。
- 財富差距過大，需要證明彼此是真愛；或金錢觀念不同，不想互相干涉用錢的伴侶，通常就會選用分別財產制。
- 有共同目標決定一起努力（例如買房）；或一同創業互相扶持的少數夫妻，會選擇共同財產制。
（一）婚姻中臨時要改成夫妻財產分開制可以嗎？
普遍來說，通常夫妻都是等到關係交惡或對方債務上身時，才會想到要換成夫妻財產分開制。有些民眾會擔心，萬一對方不同意更改夫妻財產制度怎麼辦？
其實民法第1010條有規定，在7種狀況下，即便配偶有一方不同意，仍舊可以單方面向法院聲請改成分別財產制：
- 依法應給付家庭生活費用但不給付時。
- 夫或妻的財產已經不足以清償他的個人債務時。
- 依法應該要得到對方同意才能處分的財產，對方沒正當理由卻拒絕同意時。
- 有管理權的那方對於共同財產的管理有明顯不當，經另一方請求改善但不改善時。
- 因不當減少婚後財產，導致會對另一方的剩餘財產分配請求權有侵害狀況時。
- 有其他重大事由時。
- 夫妻的總財產不足以清償總債務，或夫妻難於維持共同生活，不同居已達6個月以上時。
分別財產制到底又跟其他夫妻財產制度有什麼不同呢？下一段解釋夫妻財產的種類、特色給你聽。
二、什麼是夫妻財產制？
一段感情最重要的兩件事：愛情和麵包！當兩人決定攜手步入婚姻，除了有感情因素當基底，婚前決定夫妻財產分配也是很重要的環節，我國民法將夫妻財產制種類區分成「法定財產制」、「約定財產制」兩大類：
（一）法定財產制：
根據民法夫妻財產制第1005條：夫妻如果沒有特別以契約訂立其他夫妻財產制，會直接以「法定財產制」作為夫妻財產制。
由於台灣90%以上的夫妻都沒有事先約定，因此可以說「法定財產制」是現行夫妻財產制中最普遍的種類。
（二）約定財產制：
約定財產制又可以細分成：「分別財產制」、「共同財產制」。
不同於法定財產制，無論是婚前婚後，雙方想要改成約定財產制，都需要填妥書面契約，並向法院聲請、辦理登記（註一），有意願的民眾可以先在司法院官網下載「夫妻財產制契約登記聲請書」。
這於這3種夫妻財產制到底有什麼樣的特色，又該如何判斷是否適合彼此，下一段會特別說明！
三、夫妻財產制種類及特色
（一）法定財產制
1.法源及特色：
民法第1017條：夫妻的財產分為「婚前財產」與「婚後財產」，由夫妻各自所有。
-
婚前財產：
(1)結婚前各自取得的部分。
(2)如果夫妻原來用約定財產制，但在婚姻中改用法定財產制，改用前「各自所有的或登記在各自名下的財產」視為夫或妻的婚前財產。
-
婚後財產：
(1)夫妻結婚後取得的財產。
(2)不能證明是婚前或婚後財產時，視為婚後財產。
(3)不能證明是夫或妻所有的財產，視為夫妻共有財產。
※但要特別注意：夫或妻個人收到的贈品，有經過贈與人用書面聲明這個是專屬夫或妻的特有財產，或者民法第1030-1條提到的「因繼承或其他無償取得的財產」及「慰撫金」，這些財產即使在婚後取得也不屬於婚後共有財產。
婚後財產在婚姻關係消滅時（離婚、配偶死亡），會有「剩餘財產分配請求權」，財產低的那方可以要求進行夫妻財產分配，除了雙方當事人可以拿回屬於原本自己的財產外，財產低的那方有權利分到「扣除這段婚姻中所負的債務之後，平均分配的財產差額」。
例如：丈夫財產有15萬，負債5萬；妻子只有5萬元，0負債。分配剩餘財產時，丈夫財產要先扣除債務，也就是15萬-5萬=10萬。 丈夫10萬扣除妻子5萬=5萬元，這5萬元÷2人=2.5萬，於是丈夫必須要給妻子2.5萬元。
2.財產所有權：
無論婚前財產或婚後財產，都屬於取得或登記名義的夫或妻所有，但不能證明是夫或妻所有的婚後財產，推定為夫妻共有。
3.管理權與管理費用：
各自管理、各自負擔
4.使用及收益權：
各自使用、收益
5.處分權：
各自處分
6.債務清償責任：
自己的債務自己負責清償；如果夫妻某一方有用自己的財產幫對方還債時，不論是「夫幫妻還」或「妻幫夫還」，都��可以請對方償還。
7.家庭生活費用負擔：
由夫妻各自依照自己的經濟能力、家事勞動或其他情事下去分擔。 但依照民法第1018-1條規定：夫妻除了家庭生活費用外，得協議一定數額的金錢，供夫或妻自由處分（自由處分金）。
8.財產制變更：
雙方同意，婚前婚後都可改用約定財產制。
（二）分別財產制
1.法源及特色：
民法第1044條：分別財產，夫妻各保有其財產的所有權，各自管理、使用、收益及處分。
自己的錢自己管，比較不會有金錢上的糾紛。
2.財產所有權：
各自擁有
3.管理權與管理費用：
各自管理、各自負擔
4.使用及收益權：
各自使用、收益
5.處分權：
各自處分
6.債務清償責任：
自己的債務應該各自負責清償；如果夫妻某一方有用自己的財產幫對方還債時，不論是「夫幫妻還」或「妻幫夫還」，都可以請對方償還。
7.家庭生活費用負擔：
由夫妻各自依照自己的經濟能力、家事勞動或其他情事下去分擔。
8.財產制變更：
雙方同意，婚前婚後都可「廢除分別財產制」，改用其他種約定財產制，如果沒有指明要哪種，就直接適用法定財產制。
（三）共同財產制
1.法源及特色：
民法第1031條：夫妻之間的財產及所得，除了「特有財產」外，其餘都合併為共同財產，屬於夫妻共同擁有。
-
共同財產：
(1)特有財產以外的夫妻財產及所得，通通合併為共同財產。
(2)夫妻也可以約定，只把勞力所得的薪資、工資、紅利、獎金及其他與勞力所得有關的收入，當作共同財產（所得共同財產制）。
-
特有財產：
(1)專供夫或妻的個人專屬使用物品。
(2)夫或妻個人職業上必須要用到的物品。
(3)夫或妻個人收到的贈品，有經過贈與人用書面聲明這個是專屬夫或妻的特有財產。
2.財產所有權：
- 共同財產：共同擁有
- 特有財產：各自擁有
3.管理權與管理費用：
- 共同財產：可共同管理或約定由一方管理，但管理費用由共同財產負擔
- 特有財產：各自管理、各自負擔
4.使用及收益權：
- 共同財產：共同使用、收益
- 特有財產：各自使用、收益
5.處分權：
- 共同財產：共同決定，某一方要處分時，要經另一方同意
- 特有財產：各自處分
6.債務清償責任：
- 共同財產債務：由共同財產清償。夫或妻某方用自己的特有財產償還共同財產債務，可以請求補償；如果用共同財產還夫或妻的特有財產債務，也可以請求補償。
- 特有財產債務：由夫或妻自己的特有財產清償。如果夫妻某一方有用自己的財產幫對方還債時，不論是「夫幫妻還」或「妻幫夫還」，都可以請對方償還。
7.家庭生活費用負擔：
由夫妻各自依照自己的經濟能力、家事勞動或其他情事下去分擔。
8.財產制變更：
雙方同意，婚前婚後都可「廢除共同財產制」，改用其他種約定財產制，如果沒有指明要哪種，就直接適用法定財產制。
婚前選擇最適合彼此的夫妻財產制，不僅保障自己，也可以減少婚後的摩擦與爭執，如果約定好婚後卻發現苗頭不對，也別忘了自己有改動的權益，失了愛情很難受，但沒關係，至少麵包還在！
（延伸閱讀：夫妻財產分開怎辦理？對方拒絕怎麼辦？財產制共幾種？）
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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