分別財產制到底又跟其他夫妻財產制度有什麼不同呢？下一段解釋夫妻財產的種類、特色給你聽。

普遍來說，通常夫妻都是等到關係交惡或對方債務上身時，才會想到要換成夫妻財產分開制。有些民眾會擔心，萬一對方不同意更改夫妻財產制度怎麼辦？

這於這3種夫妻財產制到底有什麼樣的特色，又該如何判斷是否適合彼此，下一段會特別說明！

不同於法定財產制，無論是婚前婚後，雙方想要改成約定財產制，都需要填妥書面契約，並向法院聲請、辦理登記（註一），有意願的民眾可以先在司法院官網下載「夫妻財產制契約登記聲請書」。

由於台灣90%以上的夫妻都沒有事先約定，因此可以說「 法定財產制 」是現行夫妻財產制中最普遍的種類。

一段感情最重要的兩件事：愛情和麵包！當兩人決定攜手步入婚姻，除了有感情因素當基底，婚前決定夫妻財產分配也是很重要的環節，我國民法將夫妻財產制種類區分成「法定財產制」、「約定財產制」兩大類：

三、夫妻財產制種類及特色

（一）法定財產制

1.法源及特色：

民法第1017條：夫妻的財產分為「婚前財產」與「婚後財產」，由夫妻各自所有。

婚前財產： (1)結婚前各自取得的部分。

(2)如果夫妻原來用約定財產制，但在婚姻中改用法定財產制，改用前「各自所有的或登記在各自名下的財產」視為夫或妻的婚前財產。

婚後財產： (1)夫妻結婚後取得的財產。

(2)不能證明是婚前或婚後財產時，視為婚後財產。

(3)不能證明是夫或妻所有的財產，視為夫妻共有財產。

※但要特別注意：夫或妻個人收到的贈品，有經過贈與人用書面聲明這個是專屬夫或妻的特有財產，或者民法第1030-1條提到的「因繼承或其他無償取得的財產」及「慰撫金」，這些財產即使在婚後取得也不屬於婚後共有財產。

婚後財產在婚姻關係消滅時（離婚、配偶死亡），會有「剩餘財產分配請求權」，財產低的那方可以要求進行夫妻財產分配，除了雙方當事人可以拿回屬於原本自己的財產外，財產低的那方有權利分到「扣除這段婚姻中所負的債務之後，平均分配的財產差額」。

例如：丈夫財產有15萬，負債5萬；妻子只有5萬元，0負債。分配剩餘財產時，丈夫財產要先扣除債務，也就是15萬-5萬=10萬。 丈夫10萬扣除妻子5萬=5萬元，這5萬元÷2人=2.5萬，於是丈夫必須要給妻子2.5萬元。

2.財產所有權：

無論婚前財產或婚後財產，都屬於取得或登記名義的夫或妻所有，但不能證明是夫或妻所有的婚後財產，推定為夫妻共有。

3.管理權與管理費用：

各自管理、各自負擔

4.使用及收益權：

各自使用、收益

5.處分權：

各自處分

6.債務清償責任：

自己的債務自己負責清償；如果夫妻某一方有用自己的財產幫對方還債時，不論是「夫幫妻還」或「妻幫夫還」，都��可以請對方償還。

7.家庭生活費用負擔：

由夫妻各自依照自己的經濟能力、家事勞動或其他情事下去分擔。 但依照民法第1018-1條規定：夫妻除了家庭生活費用外，得協議一定數額的金錢，供夫或妻自由處分（自由處分金）。

8.財產制變更：

雙方同意，婚前婚後都可改用約定財產制。

（二）分別財產制

1.法源及特色：

民法第1044條：分別財產，夫妻各保有其財產的所有權，各自管理、使用、收益及處分。

自己的錢自己管，比較不會有金錢上的糾紛。

2.財產所有權：

各自擁有

3.管理權與管理費用：

各自管理、各自負擔

4.使用及收益權：

各自使用、收益

5.處分權：

各自處分

6.債務清償責任：

自己的債務應該各自負責清償；如果夫妻某一方有用自己的財產幫對方還債時，不論是「夫幫妻還」或「妻幫夫還」，都可以請對方償還。

7.家庭生活費用負擔：

由夫妻各自依照自己的經濟能力、家事勞動或其他情事下去分擔。

8.財產制變更：

雙方同意，婚前婚後都可「廢除分別財產制」，改用其他種約定財產制，如果沒有指明要哪種，就直接適用法定財產制。

（三）共同財產制

1.法源及特色：

民法第1031條：夫妻之間的財產及所得，除了「特有財產」外，其餘都合併為共同財產，屬於夫妻共同擁有。

共同財產： (1)特有財產以外的夫妻財產及所得，通通合併為共同財產。

(2)夫妻也可以約定，只把勞力所得的薪資、工資、紅利、獎金及其他與勞力所得有關的收入，當作共同財產（所得共同財產制）。

特有財產： (1)專供夫或妻的個人專屬使用物品。

(2)夫或妻個人職業上必須要用到的物品。

(3)夫或妻個人收到的贈品，有經過贈與人用書面聲明這個是專屬夫或妻的特有財產。

2.財產所有權：

共同財產：共同擁有

特有財產：各自擁有

3.管理權與管理費用：

共同財產：可共同管理或約定由一方管理，但管理費用由共同財產負擔

特有財產：各自管理、各自負擔

4.使用及收益權：

共同財產：共同使用、收益

特有財產：各自使用、收益

5.處分權：

共同財產：共同決定，某一方要處分時，要經另一方同意

特有財產：各自處分

6.債務清償責任：

共同財產債務：由共同財產清償。夫或妻某方用自己的特有財產償還共同財產債務，可以請求補償；如果用共同財產還夫或妻的特有財產債務，也可以請求補償。 特有財產債務：由夫或妻自己的特有財產清償。如果夫妻某一方有用自己的財產幫對方還債時，不論是「夫幫妻還」或「妻幫夫還」，都可以請對方償還。

7.家庭生活費用負擔：

由夫妻各自依照自己的經濟能力、家事勞動或其他情事下去分擔。

8.財產制變更：

雙方同意，婚前婚後都可「廢除共同財產制」，改用其他種約定財產制，如果沒有指明要哪種，就直接適用法定財產制。

婚前選擇最適合彼此的夫妻財產制，不僅保障自己，也可以減少婚後的摩擦與爭執，如果約定好婚後卻發現苗頭不對，也別忘了自己有改動的權益，失了愛情很難受，但沒關係，至少麵包還在！

（延伸閱讀：夫妻財產分開怎辦理？對方拒絕怎麼辦？財產制共幾種？）

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