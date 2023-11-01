Bump離婚懶人包到底有多好看？影片都破百萬點擊了你還狀況外？

知名youtuber Bump 離婚 掀起一陣驚滔駭浪，與老婆愛美教主和前女友勾勾纏到天明，這齣戲到底始末為何，懶人包為您簡單說明。閃婚閃離除了勇氣，選對手法也是關鍵，末段離婚律師會教你最快的閃離方法與流程！如果還有問題，文末也有提供免費法律諮詢服務可以參考。

一、Bump離婚懶人包序曲：結婚來自無心一句話 YouTuber「好棒Bump」頻道企劃路線超級狂，雖然關注多、是非就多，爭議也滿天飛沒停過（最著名的是「惡整約炮女性」的企劃被網友罵翻，還鬧到新聞狂播），但還是有一批忠誠粉絲誓死追隨。 2019年脫口承諾影片破百萬就要結婚，沒想到人算不如天算，影片點閱率破表，讓所有粉絲都敲碗等著看！雖然Bump事後坦承是自己「一時嘴賤」鬧出了一言既出駟馬難追的局面，不過還是硬著頭皮執行企劃，阿莎力地跟醫美總裁Cherry在年底順利結婚，女方隨後也成立頻道，取名《愛美教主Cherry Queen》！ 雖然一開始粉絲震驚、其他人狐疑！不過結婚過程影片都出了，身分證上也烙下姓名了，這個說到做到、執行力超強的舉動，最終讓大家微笑且不失禮貌地獻上祝福！

二、Bump離婚懶人包第一幕：離婚也來得又急又猛 沒想到粉絲的祝福功效不高，這對「愛侶」婚後看似努力經營彼此頻道，螢幕前感情加溫燒滾滾，但背後卻冷冰冰越來越不合，2020年初Bump就在與粉絲留言互動中隱約提到自己離婚的消息，引來雙方一大堆粉絲好奇、臆測兼腦補。 直到2月底愛美教主正式宣布兩人離婚後，又讓大家再起一波震驚狐疑，後來證實兩人其實已經離婚一段時日，還各自發了文字聲明，然後非常懂離婚SOP的網友果然就開始當起了鍵盤柯南，短時間內就提出了大量的見(謠)解(言)，讓原本愛屋及烏的粉絲們天崩地裂，開始選邊站，準備參與這場YouTube離婚大亂鬥！ 謾罵真的比祝福容易，兩人的影片留言都是滿滿一排無止盡，那些安慰、給拍拍的粉絲通通被擠到牆角，默默看著事件逐漸失控，終於這把火燒到了當事人，Bump開始反擊粉絲，沒想到本以為是澄清一些事，卻引爆了更大的危機！

三、Bump離婚懶人包第二幕：反目成仇，Bump前女友也來說哈囉 夫妻自家事本跟大家沒關係，但公眾人物離婚SOP通常都是：嘴巴說好聚好散，但只要講到離婚原因就破功，不小心黑對方兩把都在正常範圍，Bump離婚事件也沒有跳脫這個魔咒，網友努力搧風點星火，加上媒體報導掀起一陣強風，成功讓話題燒好燒滿，和平聲明逐漸檔不住，最後就決定用影片來一決勝負！ 「我跟老婆離婚的真相！一次公開所有內幕！」、「自爆！離婚對話紀錄！假掰女耍心機！內幕竟自毀⋯」聳動標題超吸睛，就算點進去被騙也願意，風向亂七八糟，網友牆頭草倒來倒去，但這場原本屬於Bump與愛美教主Cherry Queen的離婚戰場，突然冒出第三方「Bump前女友」，讓搖旗吶喊的觀眾又是震驚狐疑情緒交雜！ 「前女友」出手凌厲，反駁Bump的情緒勒索一說，劍鋒一轉又直指愛美教主裸下體勾引他「男友」，三方炮聲隆隆不斷，Bump說自己斬斷3年舊情成親，前女友說當時他們還繼續，Cherry傻眼貓咪後拿出對話紀錄來打臉，紛紛擾擾吵吵鬧鬧，真相到底如何，只有天知、地知、他們自己知！

四、Bump離婚懶人包�終曲(？)：路歸路、橋歸橋，離婚就好！ 貼上雙方影片讓客倌自己評，雖然Bump刪影片但沒關係，網友備份一樣高清！ ★Bump ★愛美教主

五、Bump離婚懶人包番外篇：急著離婚不留戀？律師教你迅速恢復單身！ （一）離婚要快，離婚手續選這種！ 離婚手續分3種：協議離婚、調解離婚、裁判離婚。 想要快速脫離苦海，律師說：「協議離婚最實在！」 雙方私下談好條件，簽完離婚協議書，最能心平氣和結束這一切。

備好文件殺到戶政事務所，辦完離婚登記馬上恢復單身不囉嗦！

你不說、我不說、證人不說、辦事員不說，沒人知道超隱密！ （二）離婚要保障，這種契約記得簽好簽對！ 協議離婚最重要的大事就是簽「離婚協議書」跟找證人！ 離婚協議書約定內容包含：小孩監護權、探視權、扶養費、夫妻剩餘財產分配、贍養費。

離婚證人條件：一定要兩位、年滿20歲、親自見證夫妻離婚意圖、在協議書上簽名。 夫妻雙方有共識，協議離婚真的快速又便利！ 如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！