2026離婚協議書撰寫教學！點按鈕免費領離婚協議書範本 - 法律010
雷皓明律師
2025-12-16 更新
離婚協議書範本有多好用？看完離婚協議書怎麼寫、包含哪些內容等教學，再向律師索取免費專業的離婚協議書範本，再也不用煩惱離婚協議書哪裡買！如果還有問題，文末也有提供免費法律諮詢服務可以參考。
一、離婚協議書怎麼寫？
「協議（兩願）離婚」是夫妻雙方皆同意、有意願停止、消除這段婚姻關係。而離婚協議書（英文：Divorce Agreement）則是辦理協議離婚重要的證明文件，雙方針對離婚後需要分配的項目進行協商、達成共識，並以紙本契約的方式呈現。
但離婚協議書到底要約定什麼內容？怎麼寫才正確？離婚律師列幾點夫妻離婚常見的重要約定項目，大致可以歸類成「小孩、金錢」兩種，除了教大家怎麼寫，也舉一些離婚協議書範例給大家參考。
(一) 離婚協議書內容
1.契約註明「離婚協議書」字樣
清楚寫上契約名稱，讓契約的功能與目的能一目瞭然。
2.填寫當事人基本資料
離婚夫妻雙方的姓名、身分證字號、出生年月日、居住地址等。
立書人（以下均稱甲方）：
身分證字號：
出生日期：民國 年 月 日
住址：
立書人（以下均稱乙方）：
身分證字號：
出生日期：民國 年 月 日
住址：
3.說明「同意離婚」字樣
可以簡述雙方最後決定離婚的原因，並提到同意兩願離婚。
例如：甲乙雙方無法繼續共同生活，同意兩願離婚。
4.監護權（親權）：未成年子女權利��義務之行使負擔
如果夫妻雙方育有子女，且年齡未滿法定20歲，就會需要約定監護權（親權）歸屬，也就是「誰會成為小孩法律上的代理人」，負責決定小孩的重大事項：比如財產管理、戶籍遷移等。
在離婚協議書上寫好子女的姓名、身分證字號、出生年月日之後，就需要約定下列事項：
- 選擇共同監護或單獨監護
- 單獨監護是由誰擔任監護人
- 共同監護由誰擔任主要照顧者
離婚協議書單獨監護範本：未成年子女____之權利義務由XXX單獨行使及負擔。
離婚協議書共同監護範本：未成年子女____之權利義務由雙方共同行使及負擔。未成年子女____與____同住，由其負主要生活照顧義務。
5.探視權：子女會面交往
若與配偶約定好親權歸屬，確定某一方為監護方，負責行使子女權利，並與子女共同生活、擔任主要照顧者的角色；另一方雖然沒有監護權，但法律為了盡力保障孩子能在父母雙方的愛護下好好成長，也賦予非監護方「與孩子見面交往的權利」，就是所謂的探視權。
在離婚協議書上，孩子探視權的約定必須要越詳細越好，如果寫得太籠統，很容易在日後發生爭議，最好能分別在平日、假日、寒暑假、特定節日（例如過年、生日、運動會、家長會）等，根據家庭習慣或孩子喜歡的方式訂定。
此外，見面的地點、時間長度、是否過夜、接送方式等也說清楚講明白，盡可能在面對不同的狀況都能有所依據。
平時探視方法：探視方得於每月單／雙數週之星期___上／下午____時至星期___上／下午____時與未成年子女交往會面。
農曆春節期間探視方法：探視方得於民國單／��雙數年農曆過年初___上／下午____時至過年收假日上／下午____時與未成年子女交往會面。農曆春節期間「平時探視方法」停止。
寒假及暑假探視方法：未成年子女上小學後寒暑假期間，除得維持前揭會面交往方式外，寒假得增加____日、暑假得增加____日，得分數次會面交往，由甲乙雙方自行約定。若無法約定，則以各假期之開始日起算連續____日或____日。
探視方與未成年子女會面交往時，未成年子女之接送方式為：探視時間開始時，由____方負責將未成年子女送至探視方處所；探視時間結束時，由____方負責將未成年子女送回親權人或主要照顧者之處所。
6.扶養費：子女扶養費用之負擔
不論有沒有取得監護權，除非有約定好由某方單獨負擔，否則子女扶養費都是夫妻雙方必須要共同分攤的項目。
如果當事人彼此協商好金額，那麼只要填妥欄位就沒問題，但如果不清楚應該要給多少，可以參考行政院主計處公布的「各地區平均每人月消費支出」，找出該縣市的支出標準，再由雙方協調看要平均分擔或依照經濟比例分擔。
除了金額之外，每月付款時間、付款方式也要註明清楚。律師建議可以採用匯款方式，以便留下金錢往來的紀錄；如果擔心對方會耍賴不給錢，也可以在離婚協議書寫上「若有一期未付，其後之期間視為亦已到期」條款，如果對方不履約，就可以請求對方把還沒付完的金額一次全部付清。
____方於每個月____日前給付____方新台幣__________元，作為子女扶養費用，其餘部分由____方負擔。
扶養費用之給付，應匯至以下銀行帳戶，如一期未給付，視為全部到期：
甲方之帳戶：＿＿＿銀行＿＿＿分行，帳號：＿＿＿
乙方之帳戶：＿＿＿銀行＿＿＿分行，帳號：＿＿＿
7.夫妻剩餘財產分配
如果婚前或婚後沒有特別約定其他的夫妻財產制度，則一律適用法定財產制。
根據法律規定，適用法定財產制夫妻，其婚後財產在婚姻關係消滅時（離婚、配偶死亡），會有「剩餘財產分配請求權」，除了雙方當事人可以拿回原本屬於自己的財產外，財產低的那方有權利要求分到「扣除這段婚姻中所負的債務之後，平均分配的財產差額」。
如果需要分配的財產不多，相對來說較為單純，或者不打算進行分配，只要雙方達成共識，約定好並寫上「雙方同意互相拋棄剩餘財產分配請求權」，避免某方將來反悔即可；但如果財產金額、種類多，例如：不動產、股票、基金、保險等，搞不清楚要如何分配才不會讓自己權益受損，建議還是找律師協助處理計算與擬定比較保險，也可以避免之後有爭議還要上法院。
想了解更多夫妻財產制的細節，可以參考：夫妻財產分開、共有、法定差在哪？律師用1張表詳解！
方應於民國____年____月____日前給付____方下列事項：
現金__________元，並應於民國____年____月____日前，直接匯入____方之________銀行________分行，帳號______
動產（如車輛）：
不動產（地址等）：
其他：
8.其他約定
如果有其他約定事項，例如：贍養費，可以約定後撰寫在離婚協議書上。
9.證人與辦理登記地點
當事人與兩位滿18歲的離婚�證人分別留下基本資料與簽名後，攜帶相關文件至各地戶政事務所辦理離婚即可。
(二) 離婚協議書要幾份？
離婚協議書通常擬定「1式3份」，除了當事人各留1份，去戶政事務所辦理離婚登記時，會讓戶政事務所也留存1份。
如果有特別想給2位證人分別留存的話，擬定1式5份也可以，只要是有法律效力的離婚協議書，份數上限並沒有特別規定。
二、索取離婚協議書範本下載檔案
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三、離婚協議書哪裡買？
(一) 書局或便利商店有賣離婚協議書嗎？
- 便利商店可能會礙於門市大小與進貨種類關係，不一定有販售。
- 離婚協議書文具店或中型以上的書局通常都有賣，不過格式比較簡單，不一定符合個人需求，加上手寫容易犯錯，但法律契約不建議塗塗改改，所以很容易需要重新謄寫，雖然離婚協議書費用不貴，約落在30元至40元之間，但耗費的心力與金錢都是成本之一。
(二) 免費離婚協議書哪裡拿？
如果不方便使用網路，免費的離婚協議書索取服務可以到戶政事務所詢問。普遍來說，戶政事務所或其他公家機關大多會在官網上提供空白的離婚協議書下載，不過各有其困擾之處：
- 萬一剛好急需使用，且需要多份協議書，這時遠水救不了近火。
- 如果提供離婚協議書WORD檔，除了需要自行填寫欄位之外，可能還得花時間調整版面，確實多了一道麻煩手續。
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以上為離婚協議書的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！若還有其他問題，也可以點擊下方按鈕找律師進行免費諮詢。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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