一、離婚協議書怎麼寫？

「協議（兩願）離婚」是夫妻雙方皆同意、有意願停止、消除這段婚姻關係。而離婚協議書（英文：Divorce Agreement）則是辦理協議離婚重要的證明文件，雙方針對離婚後需要分配的項目進行協商、達成共識，並以紙本契約的方式呈現。

但離婚協議書到底要約定什麼內容？怎麼寫才正確？離婚律師列幾點夫妻離婚常見的重要約定項目，大致可以歸類成「小孩、金錢」兩種，除了教大家怎麼寫，也舉一些離婚協議書範例給大家參考。

(一) 離婚協議書內容

1.契約註明「離婚協議書」字樣

清楚寫上契約名稱，讓契約的功能與目的能一目瞭然。

2.填寫當事人基本資料

離婚夫妻雙方的姓名、身分證字號、出生年月日、居住地址等。

立書人（以下均稱甲方）：

身分證字號：

出生日期：民國 年 月 日

住址：



立書人（以下均稱乙方）：

身分證字號：

出生日期：民國 年 月 日

住址：

3.說明「同意離婚」字樣

可以簡述雙方最後決定離婚的原因，並提到同意兩願離婚。

例如：甲乙雙方無法繼續共同生活，同意兩願離婚。

4.監護權（親權）：未成年子女權利��義務之行使負擔

如果夫妻雙方育有子女，且年齡未滿法定20歲，就會需要約定監護權（親權）歸屬，也就是「誰會成為小孩法律上的代理人」，負責決定小孩的重大事項：比如財產管理、戶籍遷移等。

在離婚協議書上寫好子女的姓名、身分證字號、出生年月日之後，就需要約定下列事項：

選擇共同監護或單獨監護

單獨監護是由誰擔任監護人

共同監護由誰擔任主要照顧者

離婚協議書單獨監護範本：未成年子女____之權利義務由XXX單獨行使及負擔。



離婚協議書共同監護範本：未成年子女____之權利義務由雙方共同行使及負擔。未成年子女____與____同住，由其負主要生活照顧義務。

5.探視權：子女會面交往

若與配偶約定好親權歸屬，確定某一方為監護方，負責行使子女權利，並與子女共同生活、擔任主要照顧者的角色；另一方雖然沒有監護權，但法律為了盡力保障孩子能在父母雙方的愛護下好好成長，也賦予非監護方「與孩子見面交往的權利」，就是所謂的探視權。

在離婚協議書上，孩子探視權的約定必須要越詳細越好，如果寫得太籠統，很容易在日後發生爭議，最好能分別在平日、假日、寒暑假、特定節日（例如過年、生日、運動會、家長會）等，根據家庭習慣或孩子喜歡的方式訂定。

此外，見面的地點、時間長度、是否過夜、接送方式等也說清楚講明白，盡可能在面對不同的狀況都能有所依據。

平時探視方法：探視方得於每月單／雙數週之星期___上／下午____時至星期___上／下午____時與未成年子女交往會面。



農曆春節期間探視方法：探視方得於民國單／��雙數年農曆過年初___上／下午____時至過年收假日上／下午____時與未成年子女交往會面。農曆春節期間「平時探視方法」停止。



寒假及暑假探視方法：未成年子女上小學後寒暑假期間，除得維持前揭會面交往方式外，寒假得增加____日、暑假得增加____日，得分數次會面交往，由甲乙雙方自行約定。若無法約定，則以各假期之開始日起算連續____日或____日。



探視方與未成年子女會面交往時，未成年子女之接送方式為：探視時間開始時，由____方負責將未成年子女送至探視方處所；探視時間結束時，由____方負責將未成年子女送回親權人或主要照顧者之處所。

6.扶養費：子女扶養費用之負擔

不論有沒有取得監護權，除非有約定好由某方單獨負擔，否則子女扶養費都是夫妻雙方必須要共同分攤的項目。

如果當事人彼此協商好金額，那麼只要填妥欄位就沒問題，但如果不清楚應該要給多少，可以參考行政院主計處公布的「各地區平均每人月消費支出」，找出該縣市的支出標準，再由雙方協調看要平均分擔或依照經濟比例分擔。

除了金額之外，每月付款時間、付款方式也要註明清楚。律師建議可以採用匯款方式，以便留下金錢往來的紀錄；如果擔心對方會耍賴不給錢，也可以在離婚協議書寫上「若有一期未付，其後之期間視為亦已到期」條款，如果對方不履約，就可以請求對方把還沒付完的金額一次全部付清。

____方於每個月____日前給付____方新台幣__________元，作為子女扶養費用，其餘部分由____方負擔。



扶養費用之給付，應匯至以下銀行帳戶，如一期未給付，視為全部到期：



甲方之帳戶：＿＿＿銀行＿＿＿分行，帳號：＿＿＿



乙方之帳戶：＿＿＿銀行＿＿＿分行，帳號：＿＿＿

7.夫妻剩餘財產分配

如果婚前或婚後沒有特別約定其他的夫妻財產制度，則一律適用法定財產制。

根據法律規定，適用法定財產制夫妻，其婚後財產在婚姻關係消滅時（離婚、配偶死亡），會有「剩餘財產分配請求權」，除了雙方當事人可以拿回原本屬於自己的財產外，財產低的那方有權利要求分到「扣除這段婚姻中所負的債務之後，平均分配的財產差額」。

如果需要分配的財產不多，相對來說較為單純，或者不打算進行分配，只要雙方達成共識，約定好並寫上「雙方同意互相拋棄剩餘財產分配請求權」，避免某方將來反悔即可；但如果財產金額、種類多，例如：不動產、股票、基金、保險等，搞不清楚要如何分配才不會讓自己權益受損，建議還是找律師協助處理計算與擬定比較保險，也可以避免之後有爭議還要上法院。

想了解更多夫妻財產制的細節，可以參考：夫妻財產分開、共有、法定差在哪？律師用1張表詳解！

方應於民國____年____月____日前給付____方下列事項：



現金__________元，並應於民國____年____月____日前，直接匯入____方之________銀行________分行，帳號______



動產（如車輛）：



不動產（地址等）：



其他：

8.其他約定

如果有其他約定事項，例如：贍養費，可以約定後撰寫在離婚協議書上。

9.證人與辦理登記地點

當事人與兩位滿18歲的離婚�證人分別留下基本資料與簽名後，攜帶相關文件至各地戶政事務所辦理離婚即可。

(二) 離婚協議書要幾份？

離婚協議書通常擬定「1式3份」，除了當事人各留1份，去戶政事務所辦理離婚登記時，會讓戶政事務所也留存1份。

如果有特別想給2位證人分別留存的話，擬定1式5份也可以，只要是有法律效力的離婚協議書，份數上限並沒有特別規定。