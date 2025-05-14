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離婚條件10項蒐證要點！律師大推的強制離婚攻略！ - 法律010

離婚條件
雷皓明律師

雷皓明律師

2025-05-14 更新

離婚條件有哪些？律師教你離婚10大要件如何蒐證！

離婚條件有哪些？10大訴請離婚條件到底包含哪些狀況？真的無法忍，但要如何申請強制離婚？讓律師來解惑，告訴你什麼樣的狀況下才構成判決離婚要件，也整理5步驟，輕鬆助你提出離婚訴訟！

目錄

一、不同離婚方式的離婚條件

相愛容易相處難，根據內政部統計，108年台灣的離婚夫妻總共有54,346對，超過半數的婚齡未滿9年，其中有18,816對婚齡未滿5年；此外，婚齡30年以上離婚夫妻比率也有逐年增加趨勢。

比起以往，現在的離婚程序相對來將方便許多，也依據不同夫妻的需求，分成「協議離婚、調解離婚、裁判離婚」3種，而離婚的條件也有所差異，下面帶大家來比較一番：

1.協議離婚

協議離婚屬於一種契約，只要雙方有共識要離婚，談妥子女監護權（親權）、探視權、扶養費、夫妻財產分配條件並同意簽字，到戶政事務所辦理離婚登記，依照規定與程序合意的消滅婚姻關係就行，在合意的情況下，在法律上並沒有規定需要特定的夫妻離婚條件

2.調解離婚

如果雙方都有意願要離婚，只是一些條件談不攏，或是怕某一方後悔，就可以申請調解離婚。

經過法院調解，一旦雙方達成共識，在調解筆錄簽名的瞬間，在法律上夫妻的婚姻關係就消滅了，法院會代為通知戶政事務所辦理離婚登記，所以當事人可以不用親自跑一趟戶政機關，是相當方便且有法律效力的做法，當然調解離婚在法律上也沒有規定需要特定的申請離婚條件

3.裁判離婚

如果夫妻雙方對離婚根本就沒有共識，只是單方面想結束，或無法冷靜下來和平分手，調解也無效時，就只能尋求法院進行裁判離婚程序，讓法官根據雙方說法做出離婚判決。

當法官判決准許夫妻離婚時，法院就會通知戶政事務所進行離婚登記，夫妻關係也就因此消滅，但這個前提是，法官必須要認同當事人離婚比較好，也因此，想打官司強制離婚，其實是需要符合法定的訴請離婚條件

（一）強制離婚條件有哪些？

根據民法第1052條的判決離婚要件，夫妻任一方，只要有下列情形之一，他方就可以向法院請求離婚：

  1. 重婚： 是指已經有婚姻關係的狀況下又跟別人成立另一段婚姻關係。

  2. 與配偶以外的人合意性交： 常聽到的出軌、劈腿、包二奶、找小三、買春、多人運動等，只要有跟配偶以外的人「發生性交」都算。另外，如果配偶強暴別人，也符合這項強制離婚條件（但被強暴不算）！（延伸閱讀：侵害配偶權提告有陷阱！漏掉3個細節吃虧還不能告！

  3. 被虐待： 肉體（暴力打傷、性虐待）、精神（言語恐嚇、謾罵、侮辱）、其他行為（竊聽、跟蹤、監視、破壞物品、過度操縱）上的虐待都算。

  4. 配偶或配偶家人虐待妳或你的家人： 施虐及受虐的對象範圍限定是直系血親，也就是父母、爺奶、子女等。

  5. 被惡意遺棄： 被配偶惡意遺棄，包含惡意不同居，也不願同居。

  6. 意圖殺害： 危及另一方生命安全的狀況。

  7. 不治惡疾： 跟一般人想像的不一樣，中風、植物人、癌症、不孕症、失明等只要不會威脅夫妻同居的生活安全，都不算「不治惡疾」，法院認定的惡疾是具有「傳染性」且常情下會令人「厭惡」的疾病，例如梅毒、菜花等。

  8. 不治精神病： 經醫學鑑定後斷定為不可能治癒的重大精神疾病，例如：精神分裂、躁鬱症、因酒精、麻藥等中毒引起的精神病，且需要達到無法繼續維繫婚姻或生活的程度，

  9. 生死不明超過3年： 配偶失蹤、斷絕聯繫已經超過3年，不知道在哪裡也不知道是生是死。

  10. 故意犯罪且被判有期徒刑6個月： 必須要等配偶確定被處刑罰才適用這條款。

除了上述10項要件，1052條第2項提到，有其他重大事由，難以維持婚姻者，夫妻其中一方得請求離婚。但要特別注意的是，造成這個離婚事由的對象，不能提出離婚，是「權益受損」的另一方才可以用這項提婚條件訴請離婚。

10大強制離婚條件

（二）什麼情況下就算構成離婚條件也不能離婚？

  1. 如果用民法第1052條第2項「其他重大事由」請求法院裁判離婚的人，在這項事由中需要負的責任大於配偶就不行
  2. 想要以重婚或與配偶以外的人合意性交為理由訴請離婚，但其實有事前同意、事後選擇原諒、已經知道配偶重婚、外遇這件事超過6個月，或這件事發生已超過2年，都不能用這理由請求判決離婚。
  3. 想要以意圖被配偶殺害，或配偶因故意犯罪，確定被判處6個月以上有期徒刑為理由請求離婚，只要你知道這件事已超過1年，或事情發生已超過5年者，皆不得請求。
  4. 夫或妻在判決確定前就死亡，那法院會直接把這案子訴訟終結。

二、強制離婚條件如何蒐證

  1. 重婚： 喜帖、證婚人、知情證人等。
  2. 與配偶以外的人合意性交： 對方的對話、信件往來紀錄提及性交行為、對方自拍的性交影片、照片、或自白錄音檔。
  3. 被虐待： 保護令、驗傷單、辱罵威脅的影片及錄音檔。
  4. 配偶或配偶家人虐待妳或你的家人： 保護令、驗傷單、辱罵威脅的影片及錄音檔
  5. 被惡意遺棄： 提到不願意同居、拒絕搬回家、要住在異地的對話、簡訊、信件紀錄、錄音檔或證人。
  6. 意圖殺害： 白紙黑字寫下來的恫嚇信或計畫書，聽到、看到對方說出或做出傷害言語、行為的證人。
  7. 不治惡疾： 醫院診斷書。
  8. 不治精神病： 醫院診斷書。
  9. 生死不明超過3年： 向警局報案的三聯單，證明自己何時報案，對方已失蹤多久，家人、子女或鄰居作證未歸及無法聯繫。
  10. 故意犯罪且被判有期徒刑6個月： 法院的判決證明。

至於其他難以維持婚姻的事由，因為是由法官自由心證去評斷，因此越能具體證明雙方在客觀上已經無法繼續維持婚姻是最好的，例如：鄰居證明天天爭吵、小孩或家人證明雙方長期冷戰或無法溝通，用照片、影片、錄音等證明對方酗酒、負債，屢勸不聽也不改等。

三、如何申請強制離婚

如果今天真的打算要走裁判離婚程序，那麼律師告訴你，提出離婚訴訟的流程可以分這5步驟：

1.首先撰寫離婚訴狀，向法院提起離婚訴訟：

在訴狀中說明無法繼續婚姻關係的原因，想請求法院裁決的事項，以及相對應的法條，如果對撰寫訴狀沒有概念，也可以諮詢離婚律師，避免因為語意不清被駁回。

當法院收狀後，通常會在1個月內排定法院調解庭期（小提醒：就算提起訴訟，依照規定法院也會先安排調解，調解不成才會進入訴訟），並通知開調解庭的時間。

2.雙方開調解庭：

調解當天，會有調解委員共同參與協商，與當事人雙方一起討論未成年子女監護權（親權）、扶養費、探視權、夫妻財產分配等離婚條件。

如果調解成功就會結案，也會拿到跟法院判決效力同等的調解書；但若雙方經歷2到3次的調解仍無法達成共識，之後就會進入訴訟程序。

3.法院開庭與辯論：

開庭通常3至6次不等，每次開庭時除了雙方的辯論攻防，法官也會視情況要求提供下列文件或法律書狀：

  • 民事準備書狀
  • 調查證據聲請狀
  • 證據清單
  • 言詞辯論意旨狀
  • 民事答辯
  • 民事補充理由狀

由於每句話與證據都會影響法官最後的判決，因此大部分的當事人都會委託律師協助，以便從蒐集證據到出庭都能有最好的表現。

4.如果對未成年子女的監護權有歧見，法院會安排社工訪視

未成年子女監護權的判定不是以父母情緒或渴求為優先，而是以孩子的最佳利益為主要判別標準，為了更了解孩子平時如何與父母相處，以及雙方家長的生活狀況，法院會安排家事調查官或社工到當事人家中訪視，並將結果做成調查報告，供法院參考、判決。

5.法院判決

法院判決後會寄發判決書，當事人需確認法院判決內容，並決定是否要接受判決，如果不服，可以在20日內提出二審上訴。

申請強制離婚的流程

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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