離婚條件10項蒐證要點！律師大推的強制離婚攻略！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
離婚條件有哪些？10大訴請離婚條件到底包含哪些狀況？真的無法忍，但要如何申請強制離婚？讓律師來解惑，告訴你什麼樣的狀況下才構成判決離婚要件，也整理5步驟，輕鬆助你提出離婚訴訟！
一、不同離婚方式的離婚條件
相愛容易相處難，根據內政部統計，108年台灣的離婚夫妻總共有54,346對，超過半數的婚齡未滿9年，其中有18,816對婚齡未滿5年；此外，婚齡30年以上離婚夫妻比率也有逐年增加趨勢。
比起以往，現在的離婚程序相對來將方便許多，也依據不同夫妻的需求，分成「協議離婚、調解離婚、裁判離婚」3種，而離婚的條件也有所差異，下面帶大家來比較一番：
1.協議離婚
協議離婚屬於一種契約，只要雙方有共識要離婚，談妥子女監護權（親權）、探視權、扶養費、夫妻財產分配條件並同意簽字，到戶政事務所辦理離婚登記，依照規定與程序合意的消滅婚姻關係就行，在合意的情況下，在法律上並沒有規定需要特定的夫妻離婚條件。
2.調解離婚
如果雙方都有意願要離婚，只是一些條件談不攏，或是怕某一方後悔，就可以申請調解離婚。
經過法院調解，一旦雙方達成共識，在調解筆錄簽名的瞬間，在法律上夫妻的婚姻關係就消滅了，法院會代為通知戶政事務所辦理離婚登記，所以當事人可以不用親自跑一趟戶政機關，是相當方便且有法律效力的做法，當然調解離婚在法律上也沒有規定需要特定的申請離婚條件。
3.裁判離婚
如果夫妻雙方對離婚根本就沒有共識，只是單方面想結束，或無法冷靜下來和平分手，調解也無效時，就只能尋求法院進行裁判離婚程序，讓法官根據雙方說法做出離婚判決。
當法官判決准許夫妻離婚時，法院就會通知戶政事務所進行離婚登記，夫妻關係也就因此消滅，但這個前提是，法官必須要認同當事人離婚比較好，也因此，想打官司強制離婚，其實是需要符合法定的訴請離婚條件！
（一）強制離婚條件有哪些？
根據民法第1052條的判決離婚要件，夫妻任一方，只要有下列情形之一，他方就可以向法院請求離婚：
-
重婚： 是指已經有婚姻關係的狀況下又跟別人成立另一段婚姻關係。
-
與配偶以外的人合意性交： 常聽到的出軌、劈腿、包二奶、找小三、買春、多人運動等，只要有跟配偶以外的人「發生性交」都算。另外，如果配偶強暴別人，也符合這項強制離婚條件（但被強暴不算）！（延伸閱讀：侵害配偶權提告有陷阱！漏掉3個細節吃虧還不能告！）
-
被虐待： 肉體（暴力打傷、性虐待）、精神（言語恐嚇、謾罵、侮辱）、其他行為（竊聽、跟蹤、監視、破壞物品、過度操縱）上的虐待都算。
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配偶或配偶家人虐待妳或你的家人： 施虐及受虐的對象範圍限定是直系血親，也就是父母、爺奶、子女等。
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被惡意遺棄： 被配偶惡意遺棄，包含惡意不同居，也不願同居。
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意圖殺害： 危及另一方生命安全的狀況。
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不治惡疾： 跟一般人想像的不一樣，中風、植物人、癌症、不孕症、失明等只要不會威脅夫妻同居的生活安全，都不算「不治惡疾」，法院認定的惡疾是具有「傳染性」且常情下會令人「厭惡」的疾病，例如梅毒、菜花等。
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不治精神病： 經醫學鑑定後斷定為不可能治癒的重大精神疾病，例如：精神分裂、躁鬱症、因酒精、麻藥等中毒引起的精神病，且需要達到無法繼續維繫婚姻或生活的程度，
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生死不明超過3年： 配偶失蹤、斷絕聯繫已經超過3年，不知道在哪裡也不知道是生是死。
-
故意犯罪且被判有期徒刑6個月： 必須要等配偶確定被處刑罰才適用這條款。
除了上述10項要件，1052條第2項提到，有其他重大事由，難以維持婚姻者，夫妻其中一方得請求離婚。但要特別注意的是，造成這個離婚事由的對象，不能提出離婚，是「權益受損」的另一方才可以用這項提婚條件訴請離婚。
（二）什麼情況下就算構成離婚條件也不能離婚？
- 如果用民法第1052條第2項「其他重大事由」請求法院裁判離婚的人，在這項事由中需要負的責任大於配偶就不行。
- 想要以重婚或與配偶以外的人合意性交為理由訴請離婚，但其實有事前同意、事後選擇原諒、已經知道配偶重婚、外遇這件事超過6個月，或這件事發生已超過2年，都不能用這理由請求判決離婚。
- 想要以意圖被配偶殺害，或配偶因故意犯罪，確定被判處6個月以上有期徒刑為理由請求離婚，只要你知道這件事已超過1年，或事情發生已超過5年者，皆不得請求。
- 夫或妻在判決確定前就死亡，那法院會直接把這案子訴訟終結。
二、強制離婚條件如何蒐證
- 重婚： 喜帖、證婚人、知情證人等。
- 與配偶以外的人合意性交： 對方的對話、信件往來紀錄提及性交行為、對方自拍的性交影片、照片、或自白錄音檔。
- 被虐待： 保護令、驗傷單、辱罵威脅的影片及錄音檔。
- 配偶或配偶家人虐待妳或你的家人： 保護令、驗傷單、辱罵威脅的影片及錄音檔
- 被惡意遺棄： 提到不願意同居、拒絕搬回家、要住在異地的對話、簡訊、信件紀錄、錄音檔或證人。
- 意圖殺害： 白紙黑字寫下來的恫嚇信或計畫書，聽到、看到對方說出或做出傷害言語、行為的證人。
- 不治惡疾： 醫院診斷書。
- 不治精神病： 醫院診斷書。
- 生死不明超過3年： 向警局報案的三聯單，證明自己何時報案，對方已失蹤多久，家人、子女或鄰居作證未歸及無法聯繫。
- 故意犯罪且被判有期徒刑6個月： 法院的判決證明。
至於其他難以維持婚姻的事由，因為是由法官自由心證去評斷，因此越能具體證明雙方在客觀上已經無法繼續維持婚姻是最好的，例如：鄰居證明天天爭吵、小孩或家人證明雙方長期冷戰或無法溝通，用照片、影片、錄音等證明對方酗酒、負債，屢勸不聽也不改等。
三、如何申請強制離婚
如果今天真的打算要走裁判離婚程序，那麼律師告訴你，提出離婚訴訟的�流程可以分這5步驟：
1.首先撰寫離婚訴狀，向法院提起離婚訴訟：
在訴狀中說明無法繼續婚姻關係的原因，想請求法院裁決的事項，以及相對應的法條，如果對撰寫訴狀沒有概念，也可以諮詢離婚律師，避免因為語意不清被駁回。
當法院收狀後，通常會在1個月內排定法院調解庭期（小提醒：就算提起訴訟，依照規定法院也會先安排調解，調解不成才會進入訴訟），並通知開調解庭的時間。
2.雙方開調解庭：
調解當天，會有調解委員共同參與協商，與當事人雙方一起討論未成年子女監護權（親權）、扶養費、探視權、夫妻財產分配等離婚條件。
如果調解成功就會結案，也會拿到跟法院判決效力同等的調解書；但若雙方經歷2到3次的調解仍無法達成共識，之後就會進入訴訟程序。
3.法院開庭與辯論：
開庭通常3至6次不等，每次開庭時除了雙方的辯論攻防，法官也會視情況要求提供下列文件或法律書狀：
- 民事準備書狀
- 調查證據聲請狀
- 證據清單
- 言詞辯論意旨狀
- 民事答辯
- 民事補充理由狀
由於每句話與證據都會影響法官最後的判決，因此大部分的當事人都會委託律師協助，以便從蒐集證據到出庭都能有最好的表現。
4.如果對未成年子女的監護權有歧見，法院會安排社工訪視
未成年子女監護權的判定不是以父母情緒或渴求為優先，而是以孩子的最佳利益為主要判別標準，為了更了解孩子平時如何與父母相處，以及雙方家長的生活狀況，法院會安排家事調查官或社工到當事人家中訪視，並將結果做成調查報告，供法院參考、判決。
5.法院判決
法院判決後會寄發判決書，當事人需確認法院判決內容，並決定是否要接受判決，如果不服，可以在20日內提出二審上訴。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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