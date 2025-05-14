一、不同離婚方式的離婚條件

相愛容易相處難，根據內政部統計，108年台灣的離婚夫妻總共有54,346對，超過半數的婚齡未滿9年，其中有18,816對婚齡未滿5年；此外，婚齡30年以上離婚夫妻比率也有逐年增加趨勢。

比起以往，現在的離婚程序相對來將方便許多，也依據不同夫妻的需求，分成「協議離婚、調解離婚、裁判離婚」3種，而離婚的條件也有所差異，下面帶大家來比較一番：

1.協議離婚

協議離婚屬於一種契約，只要雙方有共識要離婚，談妥子女監護權（親權）、探視權、扶養費、夫妻財產分配條件並同意簽字，到戶政事務所辦理離婚登記，依照規定與程序合意的消滅婚姻關係就行，在合意的情況下，在法律上並沒有規定需要特定的夫妻離婚條件。

2.調解離婚

如果雙方都有意願要離婚，只是一些條件談不攏，或是怕某一方後悔，就可以申請調解離婚。

經過法院調解，一旦雙方達成共識，在調解筆錄簽名的瞬間，在法律上夫妻的婚姻關係就消滅了，法院會代為通知戶政事務所辦理離婚登記，所以當事人可以不用親自跑一趟戶政機關，是相當方便且有法律效力的做法，當然調解離婚在法律上也沒有規定需要特定的申請離婚條件。

3.裁判離婚

如果夫妻雙方對離婚根本就沒有共識，只是單方面想結束，或無法冷靜下來和平分手，調解也無效時，就只能尋求法院進行裁判離婚程序，讓法官根據雙方說法做出離婚判決。

當法官判決准許夫妻離婚時，法院就會通知戶政事務所進行離婚登記，夫妻關係也就因此消滅，但這個前提是，法官必須要認同當事人離婚比較好，也因此，想打官司強制離婚，其實是需要符合法定的訴請離婚條件！

（一）強制離婚條件有哪些？

根據民法第1052條的判決離婚要件，夫妻任一方，只要有下列情形之一，他方就可以向法院請求離婚：

除了上述10項要件，1052條第2項提到，有其他重大事由，難以維持婚姻者，夫妻其中一方得請求離婚。但要特別注意的是，造成這個離婚事由的對象，不能提出離婚，是「權益受損」的另一方才可以用這項提婚條件訴請離婚。

（二）什麼情況下就算構成離婚條件也不能離婚？