訴請離婚怎麼做？10要件、4手續，時間費用都在這！ - 法律010
雷皓明律師
2025-03-03 更新
一、可以單方訴請離婚嗎？
結婚大部分是雙方共識，但離婚可未必！根據司法院統計，108年全台地方法院合計處理共2,944件訴請離婚案件，許多人普遍以為男方不肯離婚的機率比較低，但根據數據顯示，原告男女比例幾乎是1:1（1,494:1,440），也凸顯婚姻觸礁時，喊離婚不簽字或死拖著不離婚的未必就是男性。
我們都知道離婚最方便的是兩願協議離婚，但如果一方不願離婚，可是雙方的感情卻也無法回溫，或某方有壞習慣會拖垮家庭，卻賴皮打死不離婚怎麼辦？
其實對方不同意離婚也不代表完全無計可施，下一段告訴你，訴請離婚需要滿足什麼條件。
（一）訴請離婚條件有哪些？
雖然為了避免離婚當事人無法脫離糟糕婚姻的束縛，於是法律設有裁判離婚的方式，但也不希望某方一時衝動或不開心就鬧��離婚，所以台灣的法律對於強制離婚是有條件規範的。
根據民法第1052條，訴請離婚要件主要必須滿足10項內容。
- 重婚
- 與配偶以外的人合意性交
- 被虐待
- 配偶或配偶家人虐待妳或你的家人
- 被惡意遺棄
- 意圖殺害
- 不治惡疾
- 不治精神病
- 生死不明超過3年
- 故意犯罪且被判有期徒刑6個月
但我們都知道，不幸福的婚姻，理由其實有百百種，很難只用10項歸類就打發，因此法律也在1052條第2項讓訴請離婚理由更加彈性：
如果除了上述條件外，有其他重大事由，導致婚姻難以繼續維持下去，夫妻其中一方可以請求離婚。但要特別注意，提出離婚的那方，不能是「造成這樁婚事破裂」的主要責任方，必須由「權益受損」的那方用這條款訴請離婚才有效。
這時有夫妻可能會想問，如果是雙方不合分居一段時間了，這樣有符合上面任何一項訴請離婚的條件嗎？
二、分居多久可以訴請離婚？
在法院實務判決上，分居訴請離婚成功的標準都不太一樣，有半年就成功的，也有2年，甚至還有拖了5年才結束的！那到底夫妻分居多久可以訴請離婚？
其實「分居時間長短」根本不是法院判決離婚的主要標竿，比起分居幾年，法院更在乎的是夫妻「分居的原因」。
-
如果是民法第1001條提到的「正當理由」分居，例如：工作在異地需要長期分開居住，或是另一半因為公司出差、旅行必須要分居一段時間，那麼當然就構不成訴請離婚�條件啦！
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如果是某一方單方面消失、完全聯繫不上，或是不願履行同居義務，另一方去法院打過「同居官司」，但對方還是不願理會與配合，那麼就構成第1052條第1項第5款離婚條件中的「惡意遺棄」，被遺棄的一方是可以訴請離婚的。
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如果是夫妻雙方有共識分居，那麼其中一方打著分居的名義想要訴請離婚，就算當初有簽「分居協議」，也不表示法院就會同意離婚，如果訴請離婚的那方想要用「其他重大事由」這理由，就必須要提出「難以維持婚姻」的具體證明，例如：對方愛賭博，吵架好多次不改善，或對方有酗酒煙癮等不良嗜好，嚴重影響家庭作息與氣氛，鄰居也聽到雙方天天吵架，最後雙方憤而分居，也達到從別人的眼光看來這對夫妻的感情都難以繼續維繫的狀況。
（一）分居訴請離婚成功案例
案例1：根據高雄高等法院107年家上字第8號
夫妻雙方在婚姻關係中都互相跟異性有密切往來，但談到這個問題時只會互相指責，把責任往對方身上推，不僅溝通無效，也沒有辦法正向好好的處理彼此關係，最後還鬧到某一方直接離家出走。
前後夫妻分居共1年半，法官覺得這對夫妻已經達到沒有辦法繼續相處的情況，既然沒有共同生活的本質，於是就准許雙方離婚。
案例2：根據高等法院106年家上字第284號
夫妻雙方觀念不合，在家庭倫理跟金錢處理方面都達不成共識，丈夫指責太太對他的長輩不敬，太太覺得丈夫工作不穩定，沒有信賴感，兩個人分居之後完全零互動，關係降至冰點。
分居1年，法院認為這種狀況已經沒有辦法形成婚姻基礎，於是判決准許雙方離婚。
案例3：臺南高等法院106年家上字第97號
夫妻雙方婚後的財務規劃出現很大問題，導致最後必須背負巨大的債務壓力，其中一方還因此罹患精神疾病，夫妻漸漸無法溝通，最後對彼此都是冷漠處理，最後選擇分居。
分居6個月，法院認為這對夫妻已經沒有心力跟心思去補救破碎的關係，看起來也沒有恢復的可能性，所以就准許雙方離婚。
因此總結來說，「單純分居」並不是法院會直接判准離婚的理由，更重要的是下列的項目：
- 分居的主要原因
- 夫妻相處的狀況是不是已經達到別人都覺得無法挽回的地步
- 分居期間雙方的互動跟態度
- 參考分居時間（吵再兇，如果只分居10天也很難說服法官）
三、向法院訴請離婚的注意事項
真的想離婚了！但是提離婚對方不同意，困在婚姻關係中又覺得痛苦萬分，想採取行動，請法院判決離婚，那麼該如何訴請離婚呢？流程又得花多少時間跟金錢？
（一）訴請離婚程序
要請司法裁決，當然就得跟著法院的規則走，家事案件向法院訴請離婚程序大致可以分下列這幾種：
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起訴： 當事人需要撰寫離婚訴狀，向法院（住所地法院、共同居所地法院、起訴原因發生地法院）提起離婚訴訟，並繳交訴訟規費。
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調解： 訴訟程序前，法院會先進行「強制調解」，讓對方先進行協商，畢竟家庭的紛爭牽扯層面比較多且複雜，判決未必是最好的結果，因此如果能達成共識，和平落幕是最好的，�但協商破局，就會直接進入判決程序。
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開庭： 開庭通常3至6次不等，除了讓雙方進行辯論攻防，法官也會請當事人提出證人、證物等清單或書狀資料來協助判決，如果其中牽涉未成年子女的監護權（親權），則法院會安排家事調查官或社工進行訪視並繳交報告，以孩子的最佳利益為參考標的。
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判決： 看完資料及決議後，法院判決書會寄給當事人，收到後必須確認法院判決內容，並決定是否要接受判決，如果不服，可以在20日內提出2審上訴。
（二）訴請離婚時間多久？
上述提到的流程都需要人員作業時間，加上調解、出庭的次數不等，當事人需要蒐集證據，法院也需要安排訪視等，最後才能根據種種資料進行判決，這前前後後，大約需要1年至1年半的時間。
（三）訴請離婚費用多少？
訴請離婚需要繳交「法院裁判費」，這種規費會根據不同審級而有所差異，金額自2025年1月1日起調漲，最新費用如下：
- 第1審離婚的起訴，需繳納新台幣4,500元
- 第2、3審的上訴費用，需繳納新台幣6,750元
- 如果是離婚加上酌定子女監護權（親權）訴訟，依法裁判費為新台幣6,000元
- 如果雙方繳交裁判費後有達成調解，可以請求法院退還3分之2裁判費用
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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