訴請離婚怎麼做？10要件、4手續，時間費用都在這！

一、可以單方訴請離婚嗎？

結婚大部分是雙方共識，但離婚可未必！根據司法院統計，108年全台地方法院合計處理共2,944件訴請離婚案件，許多人普遍以為男方不肯離婚的機率比較低，但根據數據顯示，原告男女比例幾乎是1:1（1,494:1,440），也凸顯婚姻觸礁時，喊離婚不簽字或死拖著不離婚的未必就是男性。

我們都知道離婚最方便的是兩願協議離婚，但如果一方不願離婚，可是雙方的感情卻也無法回溫，或某方有壞習慣會拖垮家庭，卻賴皮打死不離婚怎麼辦？

其實對方不同意離婚也不代表完全無計可施，下一段告訴你，訴請離婚需要滿足什麼條件。

（一）訴請離婚條件有哪些？

雖然為了避免離婚當事人無法脫離糟糕婚姻的束縛，於是法律設有裁判離婚的方式，但也不希望某方一時衝動或不開心就鬧��離婚，所以台灣的法律對於強制離婚是有條件規範的。

根據民法第1052條，訴請離婚要件主要必須滿足10項內容。

重婚 與配偶以外的人合意性交 被虐待 配偶或配偶家人虐待妳或你的家人 被惡意遺棄 意圖殺害 不治惡疾 不治精神病 生死不明超過3年 故意犯罪且被判有期徒刑6個月

但我們都知道，不幸福的婚姻，理由其實有百百種，很難只用10項歸類就打發，因此法律也在1052條第2項讓訴請離婚理由更加彈性：

如果除了上述條件外，有其他重大事由，導致婚姻難以繼續維持下去，夫妻其中一方可以請求離婚。但要特別注意，提出離婚的那方，不能是「造成這樁婚事破裂」的主要責任方，必須由「權益受損」的那方用這條款訴請離婚才有效。

這時有夫妻可能會想問，如果是雙方不合分居一段時間了，這樣有符合上面任何一項訴請離婚的條件嗎？