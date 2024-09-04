離婚怎麼做？必知的5項離婚權益與程序！（附免費諮詢） - 法律010
雷皓明律師
2024-09-04 更新
離婚是一段婚姻關係的終結，但選擇什麼離婚程序最方便？該約定的監護權、探視權、扶養費、夫妻財產及贍養費等離婚權益又有哪些需要注意的地方？離婚律師不僅告訴你離婚協議書怎麼寫，還提供離婚律師費用、單親補助項目及免費法律諮詢給你參考，助你成功脫離不愉快的另一半。
一、離婚程序有哪些？
不只結婚有法定登記流程，離婚也要依法處理，民法將離婚程序分3種，民眾可以各取所需，選擇最適合的方式完成離婚手續：
（一）協議離婚（民法第1049、1050條）：
夫妻雙方有意願、共識，可以自行協商後辦理離婚，兩願離婚要用書面辦理，並有2位以上證人簽名，並到戶政機關辦理登記。
協議離婚（又稱兩願離婚）相較其他離婚程序，最大的特點是「和平單純、快速便利」，只要完成以下流程，便可以消滅婚姻關係：
- 夫妻協商約定，並撰寫離婚協議書)
- 當事人雙方與2位（以上）滿18歲成年的離婚證人在離婚協議書上簽名
- 雙方到戶政機關辦理離婚登記，成功完成協議離婚手續
過去，未成年離婚需要經過法定代理人同意，但因民法修正，自2023年起成年年齡為18歲，且結婚必須年滿18歲，所以未來將不會再有未成年離婚的問題
（二）調解離婚（民法第1052-1條）：
經由法院調解或法院和解成立離婚的當事人，婚姻關係當下消滅，法院會通知戶政機關協助辦理離婚登記。
如果雙方都想離婚，但有些約定事項沒共識，或怕對方出爾反爾不登記，就可以到法院調解，經由公正第3方主持。
調解離婚雖然得上法院，但其實「流程簡便且有保障」，當調解成立後簽署調解筆錄就能順利離婚，不用怕另一方拖延或反悔不登記，詳細流程如下：
- 雙方一起到法院調解，在法官主持下取得離婚共識
- 法院製作「離婚調解筆錄」，雙方簽名後效力等同法院判決
- 法院會代為通知戶政單位辦理離婚，因此婚姻消滅立即生效（但身分證還是得由當事人親自辦理換發）
（三）裁判離婚（民法第1052條）：
經由法院訴訟，讓法官來判定這段婚姻關係是否消滅的離婚程序，但裁判離婚有10項條件限制，夫妻一方必須滿足其中1項才可以向法院請求裁判離婚。
裁判離婚除了需要滿足離婚條件，也��需要經歷較長的訴訟流程、花費較多訴訟與律師費用，且最終結果未必盡如人意，且在法院檔案還會留下「可被查詢的司法院裁判書紀錄」，可以說是最冗長、複雜的離婚程序：
- 當某方訴請裁判離婚，法院會先強制調解，當調解破局才會進入訴訟程序
- 法院通知開庭，請雙方當事人出席
- 開庭當事人、律師需來回答辯、呈上證據
- 法官考量當事人與律師說法，綜合證據做出最後裁決
- 判決離婚後立即生效，法院會通知戶政機關辦理離婚（但身分證還是得由當事人親自辦理換發）
不論選擇什麼離婚程序，夫妻離婚有許多權利、義務需要分配，接下來帶你看離婚需約定哪些內容，以及離婚協議書該怎麼寫！
二、離婚協議書怎麼寫？包含哪些項目？
離婚協議書雖然沒有固定格式，但畢竟是法定契約，這些內容事項可不能少，才會是1份合法、有效的契約：
- 清楚註明「離婚協議書」字樣
- 填寫當事人基本資料
- 表達「同意離婚」的語句
- 監護權（親權）約定
- 探視權約定
- 扶養費約定
- 夫妻財產分配約定
- 贍養費約定
- 離婚證人與辦理登記地點
有了離婚協議書，再來就是與另一半好好協議上述的約定項目內容！
（一）監護權
如果有未成年小孩，夫妻離婚最重要的約定事項就是「離婚小孩監護權（親權）歸誰」，不論選擇「單獨監護」或「共同監護」，擁有小孩監護權，就需要承擔起下列這些責任義務：
- 選擇孩子居住地 （民法第1060條）
- 負責養育保護 （民法第1084條第2項）
- 可合理管教、懲戒 （民法第1085條）
- 擁有子女財產管理權 （民法第1088條）
- 擁有子女行為決定權 （民法第1086條）
未成年子女的監護權年齡會到法定成年歲為止，因此父母必須選擇對孩子最好的方式，如果交由法官裁決，也會以「未成年子女的最佳利益」為主要考量。
（二）探視權
沒取得小孩監護權的當事人也不要氣餒，法律有保障非監護方「與孩子見面交往的權利」，因此可以針對這幾點進行約定：
- 探視時間區間、長短（包含平時、春節、寒暑假、生日、家長會、運動會等特定日）
- 與孩子見面的地點
- 要不要過夜
- 孩子的接送方式
設想不同狀況並事先約定清楚，不要怕麻煩，這樣就不會錯過孩子的成長！
（三）扶養費
根據民法第1116-2條，父母對於未成年子女有扶養義務，不會因為結婚撤銷或離婚而受影響。所以未成年子女的扶養費用是父母必須要共同負擔的項目。
關於扶養費，主要可約定這些項目：
- 扶養費金額
- 每月付款時間
- 每月付款方式（建議使用匯款）
選用協議離婚，記得要在離婚協議書上註明「若有一期未付，其後之期間視為亦已到期」，避免對�方不履行契約內容。
如果是裁判離婚，法官會參考行政院主計處公布的「各地區平均每人月消費支出」及雙方經濟能力，再依比例制定扶養費金額。
（四）夫妻財產
夫妻財產分「法定財產制、分別財產制、共同財產制」3種，如果沒有特別約定，法律自動適用法定財產制，那麼離婚就會有「夫妻剩餘財產分配」的問題要處理。
根據民法第1030-1條，夫妻雙方婚後財產扣除婚姻關係中的負債後，如果有剩餘，雙方應該平均分配剩餘財產的差額。
但如果想要夫妻財產分開，或有其他想法，其實在結婚前或結婚後，都可以申請改定夫妻財產制。
（五）贍養費
其實贍養費並不是離婚必要支付的「義務費用」，因此如果雙方是協議離婚，是可以約定「支付」或是「放棄」贍養費這個項目。
但如果今天是其中一方想請求贍養費，但另一方不想付，最後對簿公堂的話，法官就會根據民法第1057條評估是否有給付贍養費的必要，也就是「離婚贍養費給付是有條件限制的」。
三、離婚律師費用
結婚、訂婚是終身大事，離婚也是，不論想走哪種離婚程序，離婚律師都可以幫助你維護權益，業界的離婚律師的費用會依據協助事項而有不同標準：
- 以鐘點費計價的離婚案件諮詢、調解行情介於1小時2,000元至8,000元之間。
- 書狀、函狀撰寫等如果以件計價，平均落在10,000元至50,000元之間。
- 如果需要委任離婚官司律師幫忙出庭，費用通常以審級計算，1、2審落在60,000元至80,000元不等；如果需要「爭取監護權、剩餘財產分配」等特別項目，需額外添加20,000元至40,000元不等。
上述的離婚律師費用是平均範圍，其實離婚律師收費會因為北中南地區不同、案件複雜程度，以及律師知名度而有差異。
四、單親補助
離婚後，如果帶著孩子經濟上負擔太沉重，政府的單親補助政策或許可以幫助你！只要符合單親補助資格，備妥申請單親補助資料，就可以申請下列這些單親補助項目：
- 緊急生活扶助
- 子女生活津貼
- 兒童托育津貼
- 子女教育補助
- 傷病醫療補助
- 法律訴訟補助
- 創業貸款補助
以上是離婚相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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