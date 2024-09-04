一、離婚程序有哪些？

不只結婚有法定登記流程，離婚也要依法處理，民法將離婚程序分3種，民眾可以各取所需，選擇最適合的方式完成離婚手續：

（一）協議離婚（民法第1049、1050條）：

夫妻雙方有意願、共識，可以自行協商後辦理離婚，兩願離婚要用書面辦理，並有2位以上證人簽名，並到戶政機關辦理登記。

協議離婚（又稱兩願離婚）相較其他離婚程序，最大的特點是「和平單純、快速便利」，只要完成以下流程，便可以消滅婚姻關係：

夫妻協商約定，並撰寫離婚協議書) 當事人雙方與2位（以上）滿18歲成年的離婚證人在離婚協議書上簽名 雙方到戶政機關辦理離婚登記，成功完成協議離婚手續

過去，未成年離婚需要經過法定代理人同意，但因民法修正，自2023年起成年年齡為18歲，且結婚必須年滿18歲，所以未來將不會再有未成年離婚的問題

（二）調解離婚（民法第1052-1條）：

經由法院調解或法院和解成立離婚的當事人，婚姻關係當下消滅，法院會通知戶政機關協助辦理離婚登記。

如果雙方都想離婚，但有些約定事項沒共識，或怕對方出爾反爾不登記，就可以到法院調解，經由公正第3方主持。

調解離婚雖然得上法院，但其實「流程簡便且有保障」，當調解成立後簽署調解筆錄就能順利離婚，不用怕另一方拖延或反悔不登記，詳細流程如下：

雙方一起到法院調解，在法官主持下取得離婚共識 法院製作「離婚調解筆錄」，雙方簽名後效力等同法院判決 法院會代為通知戶政單位辦理離婚，因此婚姻消滅立即生效（但身分證還是得由當事人親自辦理換發）

（三）裁判離婚（民法第1052條）：

經由法院訴訟，讓法官來判定這段婚姻關係是否消滅的離婚程序，但裁判離婚有10項條件限制，夫妻一方必須滿足其中1項才可以向法院請求裁判離婚。

裁判離婚除了需要滿足離婚條件，也��需要經歷較長的訴訟流程、花費較多訴訟與律師費用，且最終結果未必盡如人意，且在法院檔案還會留下「可被查詢的司法院裁判書紀錄」，可以說是最冗長、複雜的離婚程序：

當某方訴請裁判離婚，法院會先強制調解，當調解破局才會進入訴訟程序 法院通知開庭，請雙方當事人出席 開庭當事人、律師需來回答辯、呈上證據 法官考量當事人與律師說法，綜合證據做出最後裁決 判決離婚後立即生效，法院會通知戶政機關辦理離婚（但身分證還是得由當事人親自辦理換發）

不論選擇什麼離婚程序，夫妻離婚有許多權利、義務需要分配，接下來帶你看離婚需約定哪些內容，以及離婚協議書該怎麼寫！