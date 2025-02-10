侵害配偶權超好用！蒐證掌握SOP，幫你KO第三者！

一、侵害配偶權認定條件 侵害配偶權定義是，婚姻中一方不忠，違反夫妻之間的「配偶權」所規範的�身份、權利跟義務，包含住所決定權、相互扶養權、同居義務及忠實義務等⋯⋯所以當有第三者闖入這段關係，便符合侵害配偶權民法中的定義，元配可以提出「侵害配偶權」的告訴。 因為不知道有什麼法律管道，或是不知道侵害配偶權官司須打多久，很多人會為了避掉麻煩而放棄提告，選擇對不忠的婚姻「睜一隻眼，閉一隻眼」。但是，如果有證據，其實可以依照民法第195條所述：「不法侵害他人的身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。」向配偶及小三或小王，請求精神損失賠償，為自己婚姻爭取一口氣。 （一）侵害配偶權需要哪些證據 侵害配偶權不像通姦罪如此嚴格，對於「侵害配偶權證據」的要求也寬容許多，比如「侵害配偶權蒐證」不需要像通姦罪一樣需要性器官結合的證據。 1. 傳line訊息侵害配偶權成立嗎？ 訊息中的對話紀錄如果有曖昧內容、親密合照及影片、刷卡紀錄，都可以作為侵害配偶權證據。不過侵害配偶權敗訴比例不低，這邊提供幾點可能會被判定為 「正常交友關係」： 僅僅是聊天而沒有任何親密內容，如寶貝、我愛你。

照片如果是在公共場合且沒有親暱舉動或同進同出摩鐵或公寓。

汽車旅館的明細但沒有搭配其他證據證明共同進入。 2.牽手侵害配偶權成立嗎？ 侵害配偶權成立的關鍵是，找到配偶與他人做出非友誼關係的舉動。 只要伴侶與他人有做出社會價值判斷超出一�般男女界線的行為，便侵害配偶權便成立，意思為今天如果有清晰拍到「牽手的畫面」，就可以提出告訴。 （二）侵害配偶權蒐證比例原則 有些欲提告侵害配偶權案例，因為一時疏忽，而在蒐證的過程裡不小心反被罰，所以蒐證之前可能要先留意一下 「比例原則」。 比例原則意思為：不能為了達成很小的目的，而造成過大的損失。 舉例： 小美拿刀威脅老公，強行複製老公電腦裡的line對話紀錄。 如果私人違法蒐證，比如脅迫或暴力等侵害方式獲證，可能會讓證據失去效益，甚至受罰。 （三）侵害配偶權時效 根據民法第197條第1項提到：如果發現配偶侵權的行為，受害者必須從知道這件事當天起算的2年內提出損害賠償請求。另外，如果受害人不知道外遇事件發生，超過10年後便不能提出告訴。 舉例： 小美老公2014年開始與隔壁老王女兒搞外遇，小美必須於2024年以前提出告訴；另外，如果小美2014年便知道老公外遇，需要在2016年前提出賠償訴求。

三、侵害配偶權費用的失與得 提出侵害配偶權雖然會得到賠償，但過程裡也必須負擔一些費用，文末我們將與分享關於侵害配偶權費用的失與得。 （一）可以得到多少配偶權賠償金額？ 1.賠償金額判斷依據 關於侵害配偶權會得到多少賠償金，並沒有一個具體答案。法院會考量原告與被告雙方的社會經濟地位（收入愈高賠償金額愈高）、原告所受影響與精神痛苦下判斷。賠償金額大多在幾萬到幾十萬，只有比較極端的例子落在幾百萬。 2.如果與伴侶和解，第3者還需要還錢嗎？ 如果小美老公外遇，小美決定與老公和好，且和解金為30萬，但依然對小三提告要求精神賠償金為20萬，這時法院判決的賠償金會有2種方向： 第一： 法官認為小美因爲已經拿到老公的和解金30萬，要求的損害賠償金額20萬已經全部被填補，基於民法沒有損害就沒有賠償的原則，小三便不需要再還錢。小美也只會拿到由老公所給付的30萬賠償金。（桃園地方法院107年訴字第2477號判決、臺北地方法院102年訴字第1898號判決） 第二： 民法規定:「如果債權人向其中一個連帶債務人免除債務，但沒有消滅全部債務的意思，那麼其他債務人還是要負責，只是可以扣掉另一位債務人被免除的部分。」 意思就是法院判定賠償金額20萬，小美老公與小三都要共同償還，但小美老公因為已和解所以不需負擔這筆費用，可是小三仍需付剩餘的錢（20萬扣除小美老公內部協調該付的錢）。小美會拿到老公的30萬和解金外加小美的精神賠償金。（新北地方法院107年訴字第2939號判決、高雄少家法院108年家訴字第21號判決） 第二種為目前法院較多採納的見解。 （二）提出侵害配偶權訴訟需要準備多少錢？ 民事訴訟裁判費 過去通姦罪的裁判費是免費的，但是侵害配偶權屬於民事事件，必須預繳裁判費，而裁判費是根據求償金額所定。如果今天預提出天價求償金額，則必須同時做好高額裁判費約為1％的準備。 律師費用 不少提出侵害配偶權訴訟的人，會尋求律師的幫助，關於侵害配偶權律師費用，因為依照律師不同而有價錢落差，建議先做好功課，或是使用我們文末的免費法律諮詢服務，為自己釐清相關問題。 結語 通姦除罪不代表外遇可以被理解，當遇到婚姻不忠的情況時，記得尋求法律的保護，爭取屬於自己的權益！以上是關於侵害配偶權的相關訊息，如果喜歡我們的文章，請分享！