小孩監護權到幾歲？律師教你搶贏監護權靠這8點！ - 法律010
雷皓明律師
2024-03-12 更新
監護權是離婚夫妻最重要的約定事項，但監護權定義到底是什麼？與扶養權差在哪？小孩監護權到幾歲？若提出監護權訴訟要花多少錢？法官的監護權判定標準你都掌握了嗎？律師將在這篇文章將與您細述。如果還有問題，文末也有提供免費法律諮詢服務可以參考。
一、離婚小孩監護權歸誰？
讓我們先從監護權定義看起，了解小孩監護權包含哪些內容、必須要養到小孩幾歲，以及跟我們印象中的扶養義務差在哪裡，再決定要不要爭取，都來得及唷！
（一）監護權定義
根據民法第1055條規定：夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依協議由一方或雙方共同任之。未為協議或協議不成者，法院得依夫妻之一方、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之。
「監護權」在法律上較精確的用語是「親權」，從法條中我們可以得知，常提到的小孩子監護權指的是「對未成年子女權利與義務之行使負擔」。父母有照顧、扶養、教育未成年子女的義務責任，而獲得監護權的監護方，需要承擔起這份責任與義務。
（二）小孩監護權的內容有哪些？
監護權的權利內容可分為「人身的監護」與「財產的監護」兩種，包含：
- 住所指定權（民法第1060條）：簡單說就是「住哪裡」，通常孩子都跟著監護方一同居住。
- 養育保護權（民法第1084條第2項）：監護方會承擔起孩子主要保護、管教、養育的責任。
- 合理管教權（民法第1085條）：監護方畢竟負起管教責任，所以必要範圍內也可以合理懲戒小孩。
- 子女財產管理權（民法第1088條）：子女因受贈、繼承而得來的財產，監護方有管理、使用、收益權。
- 子女行為決定權（民法第1086條）：監護方是未成年子女的法定代理人，具有小孩行為上的同意權。
（三）監護權到幾歲？
民法第12條規定，滿18歲為成年。
因此未成年子女的監護權年齡會延續到小孩年滿18歲，成為民法上認可的「完全行為能力人」為止！
民法成年自2023/01/01起，由原20歲調整為18歲，但是民法總則施行法第3-1條，就本次修法有個過渡期間的規定，如果以前依法令、行政處分、法院裁判或契約可以享有至20歲或成年的權益或利益，從2023/01/01新法施行降為18歲成年的這天之後，還是可以享受原本的權益或利益到20歲。
（四）監護權、扶養義務（撫養權）差別在哪？
- 監護權：是離婚父母其中一方對孩子有主要的「住所選擇、養育保護、合理管教、財產管理、行為決定權」，離婚夫妻可以相互協議、轉讓。
- 扶養義務：由於法律原本就規定「父母有扶養子女的義務」，不會因為離婚而失效，也不能進行轉讓或剝奪，因此離婚後不論小孩監護權歸誰，雙方依然都必須履行扶養的責任義務，分擔扶養費用。
二、如何爭取監護權？
-
可以透過私下協議和平取得：
不是每對夫妻離婚都轟轟烈烈，也不是每個人都想爭監護權，如果雙方彼此有共識，其實是可以在協議離婚時自行約定，或透過離婚律師協助溝通，共同決定小孩監護權的歸屬、同時也一併討論好探視日期、時間、地點，以及扶養費金額分配、給付方式等，並在離婚協議書上寫清楚。
-
直接向法院聲請調解或裁判：
如果雙方鬧得不可開交，徹底撕破臉，沒有辦法達成共識，甚至根本就無法心平氣和溝通時，只好向法院聲請調解或裁判。但在對簿公堂進行攻防戰之前，法官還是會依法先進行調解程序，如果在調解中有達成協議，也算和平落幕，且調解書的法律效力等同法官的裁判；但萬一還是沒有辦法協商出個結果，只好由法官進行裁決。
（一）監護權官司都怎麼判？
法院在決定監護權要歸哪一方時，並不是以父母親的利益為出發點，而是以「未成年子女的最佳利益」為主要考量。
而根據民法第1055-1條，裁判標準會考量以下因素：
★子女因素
- 子女的年齡、性別、人數及健康狀況
- 子女的意願、人格發展的需要
★父母因素
- 年齡、職業、品行、健康狀況、經濟能力與生活情形
- 父母的意願，以及照顧子女的態度
- 父母與子女的相處情形
- 子女和其他共同生活者（例如繼父、繼母及其他成員）的相處情形
★其他因素：傳統習俗、文化與價值觀
上面這些因素的相關資訊，法官會參考社工人員的訪視報告、家事調查官的調查報告，也會請警察機關、稅捐機關、金融機構、學校及其他有關機關、團體，或具有相關專業知識的人，就特定事項的調查結果下去判定。
（二）如何打贏監護權官司？
想到監護權，很多人第一個疑問就是，如果我錢賺得比對方少，這樣還拿得到小孩監護權嗎？
其實錢不是最重要的準則，實務上，考量完未成年子女的最佳利益因素後，法官判決監護權歸屬多半會遵循這8項原則，將小孩的生活變動壓到最低，建議想要打贏監護權官司的父母，可以依據下列條件做準備：
- 照護之繼續性或現狀維持原則： 看以往小孩都是誰在照顧，通常會較傾向讓長時間看護者繼續照顧。
- 嬰幼兒之母親優先原則： 嬰幼兒時期的嬰孩需要��母親哺乳，或更依賴母親，所以嬰兒監護權通常較傾向優先給媽媽。
- 子女意思尊重原則： 如果法官覺得小孩年齡及識別能力已經到某個程度，會給小孩表達意願與陳述意見的機會，並尊重孩子意願。
- 父母適性之比較衡量原則： 會衡量父母各自的健康、品行、職業、經濟能力、生活狀況，以及與子女間的互動、感情。
- 手足同親原則： 如果未成年子女不只一個，會傾向讓同一個人照顧全部，盡量不拆散兄弟姊妹，讓他們能共同生活。
- 主要照顧者原則： 會從平常小孩食衣住行育樂、管教、技能培養等方面判斷誰是主要照顧者。
- 善意父母原則： 畢竟未來孩子還是得與父母雙方見面，法官會看夫妻對待彼此的態度，以及提出的「會面交往方案」，看誰比較有善意。
- 心理上父母原則： 父母對於幼兒身心發展特別重要，所以法官會看小孩心理上所依賴的成年人是誰。
萬一最終發現父母兩方都不適合擁有孩子的監護權時，法官就會依據這些資料去選一個最適合當子女監護人的對象（也就表示監護權不一定就是落在父母其中一方），並安排指定對子女監護最好的方式讓監護人執行，並斟酌分配父母該負擔的扶養費金額與給付方式。（註一）
（三）監護權官司費用多少？
打官司會需要給法院一筆金額，這筆錢稱為「裁判規費」，通常會根據官司的耗時、耗力及複雜程度定價，下列簡單整理2025年起的最新法院裁判費用：
- 單純「離婚」官司，費用為4,500元
- 單純「酌定子女監護權（親權）」官��司，費用為1,500元
- 若是「離婚＆酌定子女監護權（親權）」官司，費用為6,000元
- 若是「酌定子女監護權（親權）＆扶養費」官司，費用為1,500元
- 若是「離婚＆酌定子女監護權（親權）＆扶養費」訴官司，費用為6,000元
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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