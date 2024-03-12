一、離婚小孩監護權歸誰？

讓我們先從監護權定義看起，了解小孩監護權包含哪些內容、必須要養到小孩幾歲，以及跟我們印象中的扶養義務差在哪裡，再決定要不要爭取，都來得及唷！

（一）監護權定義

根據民法第1055條規定：夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依協議由一方或雙方共同任之。未為協議或協議不成者，法院得依夫妻之一方、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之。

「監護權」在法律上較精確的用語是「親權」，從法條中我們可以得知，常提到的小孩子監護權指的是「對未成年子女權利與義務之行使負擔」。父母有照顧、扶養、教育未成年子女的義務責任，而獲得監護權的監護方，需要承擔起這份責任與義務。

（二）小孩監護權的內容有哪些？

監護權的權利內容可分為「人身的監護」與「財產的監護」兩種，包含：

住所指定權（民法第1060條）：簡單說就是「住哪裡」，通常孩子都跟著監護方一同居住。 養育保護權（民法第1084條第2項）：監護方會承擔起孩子主要保護、管教、養育的責任。 合理管教權（民法第1085條）：監護方畢竟負起管教責任，所以必要範圍內也可以合理懲戒小孩。 子女財產管理權（民法第1088條）：子女因受贈、繼承而得來的財產，監護方有管理、使用、收益權。 子女行為決定權（民法第1086條）：監護方是未成年子女的法定代理人，具有小孩行為上的同意權。

（三）監護權到幾歲？

民法第12條規定，滿18歲為成年。

因此未成年子女的監護權年齡會延續到小孩年滿18歲，成為民法上認可的「完全行為能力人」為止！

民法成年自2023/01/01起，由原20歲調整為18歲，但是民法總則施行法第3-1條，就本次修法有個過渡期間的規定，如果以前依法令、行政處分、法院裁判或契約可以享有至20歲或成年的權益或利益，從2023/01/01新法施行降為18歲成年的這天之後，還是可以享受原本的權益或利益到20歲。

（四）監護權、扶養義務（撫養權）差別在哪？