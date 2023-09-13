代位繼承時效有多久？2大代位繼承要件需符合！ - 法律010
雷皓明律師
2023-09-13 更新
代位繼承亦是「繼承」時常見的內容之一，然而拋棄繼承代位繼承連結是什麼？代位繼承如何辦理？代位繼承時效是什麼？關於民法代位繼承疑惑的地方，律師將於這篇幫你解惑，如果還有問題，可以參考文末的免費法律諮詢服務。
一、何謂代位繼承？
親人離世，我們都知道有遺產繼承這回事，但何謂代位繼承？如果身為獨生子的小明從死掉的父親身上，繼承了一筆錢，但是金額不多，小明也覺得繳遺產稅很麻煩，決定讓別人「代位繼承」可以嗎？誰可以代位繼承，可以指定嗎？
（一）繼承順序是什麼？
遺囑的優先權高於繼承順位，如果被繼承人先立好遺囑，可能就可以預先分配遺產。但是，倘若今天被繼承者沒有留下遺囑，便只能依照繼承順位分配遺產。
遺產繼承人的順序：依照民法第1138條內容，除了配偶外，依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹以及祖父母。
舉例來說：如果A死了，A的遺產便會先由子女或孫子女繼承；如果沒有子女，則是A的父母繼承；如果父母不在，就是A的兄弟姊妹繼承，而祖父母是最終順位。
（二）代位繼承權的意思
從繼承順位看來，小明繼承其父親的遺產合乎法理，那小明老婆可以享有「代位繼承權」嗎？法律有什麼規定嗎？
參照民法第1140條所述，當第一順序繼承人，在繼承開始前「死亡」或「喪失繼承權」，就會由其直系血親卑親屬代位繼承，因此，只有小明的直系血親卑親屬享有代位繼承權。
原因在於，小明並沒有「死亡」或是因為「喪失繼承權」而導致不能繼承；再者，老婆並非小明的直系血親卑親屬，論代位繼承的規範，配偶並不符合所述條件。
（三）代位繼承如何辦理？
由上述內容可知，「代位繼承」是原繼承人於「被繼承人」死亡前去世或喪失繼承權，才會由「原繼承人的直系血親卑親屬」代位繼承其應繼分。因此，代位繼承是一個事實事件，不需要再特別辦理。
二、代位繼承要件
我們知道代位繼承的發生時機有2點：「繼承開始前死亡」與「喪失繼承權」。以「繼承開始前死亡」來說，可能為白髮人送黑髮人，或是同時死亡而代位繼承。根據民法第11條所述，2人以上同時遇難，不能證明其死亡的先後順序時，推定為同時死亡，比如飛機空難或是遇上天災，也就表示，當被繼承人與繼承人確定同時死亡代位繼承是可以成立的。
那「喪失繼承權」是什麼意思？古代會因為弒父而被踢出皇室，當今法治時代則是基於什麼理由移除繼承權？如何才能成為代位繼承人？
（一）喪失繼承權的原因
「繼承人」別擔心，「喪失繼承權」並非毫無章法，所以不用擔心「被繼承人」某天心情不好，就直接剝奪「繼承人」的繼承權利。關於「喪失繼承權」的具體內容，法律有明文規定：「繼承人」只要符合以下民法第1145條中所述行為，就會被剝奪繼承的權利，拿不到半分遺產。 但是，喪失繼承權也別太沮喪，人總難免犯錯，除了第1點及第5點，只要「繼承人」最終有被原諒，繼承權便不會喪失。
1.致被繼承人或是應繼承人於死地
故意致「被繼承人」或是「應繼承人」於死地，如果沒有成功致死，但因此而接受刑法制裁的人，也會失去繼承的權例。比如為了繼承，而故意在自己父親的飲料下毒，或是其他蓄意謀殺的行為。
2.脅迫被繼承人完成遺囑
以詐欺或脅迫的方式，迫使「被繼承人」完成遺囑，比如逼迫撤回或是變更遺囑。
3.妨害繼承人完成遺囑
以詐欺或脅迫的方式，妨害「被繼承人」完成、變更及撤回遺囑。
4.變動遺囑內容
偽造、變造、隱匿或毀滅「被繼承人」所完成的遺囑內容。
5. 嚴重虐待或是侮辱被繼承人
如果嚴重虐待或是侮辱被繼承人，讓被繼承人表示不可以繼承的人，也會喪失繼承權。
很多人可能以為繼承的權利受到法律保障，「不孝順」不至於會喪失去繼承權。
但是，如果子女的不孝行為，已經造成被繼承人精神上有莫大的痛苦，比如完全不理會臥病在床的父母，讓父母深感心寒，也可能符合對重大虐待行為的理解。（最高法院74年台上字第1870號判例）
（二）如何成為代位繼承人？
1.只有第1順位繼承人有代位繼承者
代位繼承的狀況不是每位繼承人皆有，只有第1順位可以，其他順位都不可以！所以，如果A本來就沒有子女，其遺產只能給父母時，就沒有代位繼承的問題。反之，如果家族本身較為龐大，怕處理繼承時會混亂，也可以製作「代位繼承系統表」，讓繼承的順序更加清晰。
2.代位繼承者必須為繼承人的直系血親卑親屬
代位繼承人並非任意指定，依照民法第1140條內容，代位繼承人只能是繼承人的「直系血親卑親屬」，所以代位繼承配偶或是兄弟姊妹等其他人都不行。
「直系血親卑親屬」的範圍也沒有僅限於傳統認知的親生子女或孫子女，如果是領養的孩子，也一樣適用。
三、關於拋棄繼承 代位繼承常見迷思
「代位繼承」並非常見內容，因此常會與其他繼承名詞搞混或是遇上問題。文末，律師將與你分享「代位繼承」的2大常見迷思，希望幫助你對「代位繼承」有更深的認識及了解。
（一）代位繼承拋棄繼承關聯性
1.辦理拋棄繼承後的「繼承人」非代位繼承者
在「被繼承者」死前辦理拋棄繼承是沒有效力的，所以如果要辦理「拋棄繼承」，務必等被繼承人死後方能辦理，也就是等到繼承生效後才能「辦理拋棄」，與代位繼承的發生要件（繼承開始之前，繼承人死亡或是喪失繼承權）相衝突，因此結論是「繼承人只要辦理拋棄繼承子女就不得代位繼承」，不用擔心。
2.代位繼承可辦理拋棄繼承
假使子女代位繼承後發現負債大於資產時，也可以辦理拋棄繼承，並記得把握時效內完成，且辦理後記得提醒其他繼承人。
（二）代位繼承再轉繼承差異
代位繼承再轉繼承經常被人搞混，如何才能分辨清楚？2者間最大的差別在於，再轉繼承其實就是一般繼承，而代位繼承則是繼承前死亡或失去繼承權！
舉例來說，如果阿明繼承後才死亡，自然由其子女繼承，即「再轉繼承」；但如果阿明在繼承前便死亡，由他的子女繼承，便是「代位繼承」。
以上為代位繼承的重要訊息分享，希望可以幫上有需要的你，如果喜歡我們的文章，歡迎分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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