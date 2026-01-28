拋棄繼承前到底要注意什麼？拋棄了能撤銷嗎？

一、拋棄繼承是什麼？

根據民法第1174條：「繼承人得拋棄其繼承權。前項拋棄，應於「知悉」其得繼承之時起3個月內，以書面向法院為之。拋棄繼承後，應以書面通知因其拋棄而應為繼承之人。但不能通知者，不在此限。」簡單來說，「拋棄繼承」定義就是拋棄往生者留下的所有財產、保險給付、債權與債務，確定放棄繼承後，只要在知悉繼承時的3個月內向辦理拋棄繼承法院提出聲請即可。

（一）拋棄繼承時效已過怎麼辦？

依照我國民法第1174條的規定：辦理拋棄繼承期限是在知悉死亡後3個月內拋棄。

如果辦理拋棄繼承期限過了，將以限定繼承處理，記得於法院陳報遺產清冊，以保護自身權益。不過律師還是提醒各位：記得把握自己的權利，不要等到聲請拋棄繼承時效已過才後悔喔！

（二）辦理拋棄繼承的重點大哉問

1.哪些人要辦理拋棄繼承？

因為繼承有順序，只要在順位內的都會中！都會中！都會中！（很重要說三遍）所以請注意啊：拋棄繼承只有對有辦理的人有效，沒有辦理的人還是會繼承債務喔，如果要放棄繼承，除了配偶拋棄繼承，請記得通知全部繼承人。

此外，請注意：生前拋棄繼承是無效的。意思就是，如果父母在世拋棄繼承辦理，會因為被繼承者在世而還��沒有產生繼承權利，被繼承人過世取得繼承權後辦理的拋棄繼承才具有效力。

2.辦理拋棄繼承代表全部權利都消失嗎？

拋棄繼承雖然表示放棄繼承所有財產、債權與債務，但不代表放棄全部權利喔！律師這邊提醒你：辦理拋棄繼承仍有一些權利，繼承者仍可多加留意：

犯罪被害補償金的遺屬補償金請求權（犯罪被害人保護法第6條）

因汽車交通事故死亡的保險給付請求權或特別補償基金補償請求權（強制汽車責任保險法第11條、第7條）

勞工因職業災害而致死亡的喪葬費與遺屬補償金（勞動基準法第59條）

3.辦理拋棄繼承後可以撤銷嗎？

過往曾有新聞指出繼承者在「秒拋」後發現遺產大於債務的殘念例子，當事人感到萬分後悔。

所以，如果法院判定還沒下來，拋棄繼承辦理後可以撤銷嗎？

拋棄繼承的聲請在法院受理的那一刻便立即生效！不過這邊注意一下：依民法中的規定，可以撤銷的情形主要有以下二點：