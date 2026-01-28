拋棄繼承前到底要注意什麼？拋棄了能撤銷嗎？

辦理拋棄繼承時間有限，別讓拋棄繼承期限過了！ - 法律010
雷皓明律師
2026-01-28 更新
民法第1148條已將繼承修正為「全面限定繼承」，很多人不禁疑惑：如此是否就不需辦理拋棄繼承？辦理拋棄繼承要多久？拋棄繼承期限過了會怎樣？關於拋棄繼承，律師這篇幫您整理好關於拋棄繼承線上查詢的常見問題，幫助您對拋棄繼承有更全面的了解。
一、拋棄繼承是什麼？
根據民法第1174條：「繼承人得拋棄其繼承權。前項拋棄，應於「知悉」其得繼承之時起3個月內，以書面向法院為之。拋棄繼承後，應以書面通知因其拋棄而應為繼承之人。但不能通知者，不在此限。」簡單來說，「拋棄繼承」定義就是拋棄往生者留下的所有財產、保險給付、債權與債務，確定放棄繼承後，只要在知悉繼承時的3個月內向辦理拋棄繼承法院提出聲請即可。
（一）拋棄繼承時效已過怎麼辦？
依照我國民法第1174條的規定：辦理拋棄繼承期限是在知悉死亡後3個月內拋棄。
如果辦理拋棄繼承期限過了，將以限定繼承處理，記得於法院陳報遺產清冊，以保護自身權益。不過律師還是提醒各位：記得把握自己的權利，不要等到聲請拋棄繼承時效已過才後悔喔！
（二）辦理拋棄繼承的重點大哉問
1.哪些人要辦理拋棄繼承？
因為繼承有順序，只要在順位內的都會中！都會中！都會中！（很重要說三遍）所以請注意啊：拋棄繼承只有對有辦理的人有效，沒有辦理的人還是會繼承債務喔，如果要放棄繼承，除了配偶拋棄繼承，請記得通知全部繼承人。
此外，請注意：生前拋棄繼承是無效的。意思就是，如果父母在世拋棄繼承辦理，會因為被繼承者在世而還��沒有產生繼承權利，被繼承人過世取得繼承權後辦理的拋棄繼承才具有效力。
2.辦理拋棄繼承代表全部權利都消失嗎？
拋棄繼承雖然表示放棄繼承所有財產、債權與債務，但不代表放棄全部權利喔！律師這邊提醒你：辦理拋棄繼承仍有一些權利，繼承者仍可多加留意：
- 犯罪被害補償金的遺屬補償金請求權（犯罪被害人保護法第6條）
- 因汽車交通事故死亡的保險給付請求權或特別補償基金補償請求權（強制汽車責任保險法第11條、第7條）
- 勞工因職業災害而致死亡的喪葬費與遺屬補償金（勞動基準法第59條）
3.辦理拋棄繼承後可以撤銷嗎？
過往曾有新聞指出繼承者在「秒拋」後發現遺產大於債務的殘念例子，當事人感到萬分後悔。
所以，如果法院判定還沒下來，拋棄繼承辦理後可以撤銷嗎？
拋棄繼承的聲請在法院受理的那一刻便立即生效！不過這邊注意一下：依民法中的規定，可以撤銷的情形主要有以下二點：
-
非由表意人自己之過失者為限
舉例：原本沒有要拋棄繼承，但因為承辦人的作業疏失，誤向法院及其他繼承人聲明拋棄繼承。
-
詐欺或脅迫所為者
舉例：繼承人被其他繼承人（如：兄弟姊妹）恐嚇，或被強迫辦理拋棄繼承。
二、辦理拋棄繼承要多久？
辦理拋棄繼承要多久？辦理拋棄繼承的程序會很複雜嗎？
（一）辦理拋棄繼承程序
1.拋棄繼承流程
- 至戶政事務所準備書面資料（戶籍謄本、�死亡證明書等）
- 向被繼承人住所地之法院提出書面申請
- 法院將依照當事人情況進行3-6個月的法院書面審查
- 等審核資料確認符合法律規定後，法院會寄發通知函載明「台端拋棄繼承，准予備查」等字樣）給拋棄繼承人，才算流程完成
2. 書面送件方式
- 親自送件
- 郵寄並開1,500元的匯票，記得於抬頭寫法院名稱
- 請別人代送且不需要委託書
（二）辦理拋棄繼承需要文件
- 拋棄繼承聲請書（貼心提醒：不是拋棄繼承申請書喔），並附上簽名及印章（有印鑑證明）
- 被繼承人除戶戶籍謄本（如戶籍尚無死亡記載，應同時提出死亡證明書）
- 拋棄人戶籍謄本、印鑑證明、印鑑章
- 繼承系統表，記得填上親屬資料
- 以書面通知下一順位的繼承人（需備拋棄繼承通知書、收據）
- 非訟費用新台幣 1,500 元（寄件時如有開匯票則不需要）
建議繳交費用時可以跟當地法院細詢問，因為有些法院可以多個繼承人共寫一份聲請書，並只需繳1,500元，有的法院則要求每位拋棄人皆需寫聲請書及負擔1,500元。
三、拋棄繼承時效已過不能辦理的風險
民國98年《民法》第1148條已將「繼承」修正為全面限定繼承，與過往繼承採取當然繼承主義不同。很多人不禁疑惑：拋棄繼承時效已過不能辦理也沒關係吧？其實不一定，雖然修法後不像以前需要「父債子還」，但是如果拋棄繼承時效已過不能辦理，而只能選擇限定繼承，多少還是會有一些風險要面對。
關於棘手的繼承��問題，建議還是要謹慎處理，才不會一個閃失就闖進金錢關！接下來就帶你來了解一下如果不能辦理 拋棄繼承，而選擇全面限定繼承會有哪些風險。
（一）債權人的損害賠償
只要被繼承人有一點資產，繼承人就負有陳報遺產清冊，並依債權比例清償的責任。陳報法院後，法院會依公示催告程序公告，在這段期間內，繼承人切記不可對任何被繼承人之債權人償還債務。
簡言之，這期間如果擅自還錢，容易造成其他債權人損害而需要負擔損害賠償的責任，一個不小心即陷入賠償的無限漩渦阿！
★例如：未依照規定陳報法院，償還A債權人的債務，B債權人得知後要求賠償，後續可能有無數不確定真實性的債務出現。
（二）因為債務遇上官司問題
限定繼承的意思是「同時繼承財產與債務」，繼承人只要沒有拋棄繼承債務，可能就有機會被債權人告上法院！如果繼承人對於被繼承人生前在外的債務情形不了解，或已經確定負債大於財產，便建議直接辦理拋棄繼承。
（三）不能主張法定限定繼承的特殊狀況
民法第1163條規定：繼承人如有以下行為，不能主張法定的限定繼承，而是需要無限承擔被繼承人的債務；以下幾點請繼承人加強注意，以免踩雷！
- 隱匿遺產情節重大
- 在遺產清冊為虛偽之記載情節重大
- 意圖詐害被繼承人之債權人之權利而為遺產之處分
以上是拋棄繼承的相關法律知識，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！
拋棄��繼承註解
註一：上述需要的拋棄繼承聲請書、繼承系統表等，可以至各地方法院網站下載。
※網站聲明：
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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