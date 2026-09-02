生前立 遺囑 可以清楚地進行遺產分配，避免死後子孫為錢而煩惱。可是遺囑要怎麼寫才可以具有法律效力呢？遺囑需要公證才有用嗎？本文中律師將與您分享寫遺囑的重點，幫助您了解遺囑的法律規範！

一、遺囑有法律效力嗎？ 可能很多人會有所遲疑：立遺囑有用嗎？ 遺願本身並沒有法律效益，遺囑才有，不過需要遵守民法上對預立遺囑的規定，遺囑效力才產生。首先，我們先來了解一下現行民法所規定的各種立遺囑格式、方式與限制。 ★遺囑效力 遺囑撰寫的意思就是在生前，以書面清楚分配遺產，包含具體要給誰，及分配多少內容等⋯⋯並於死後才具有法律效力。（這邊需要特別注意：被繼承人生前遺囑沒有法律效力，死後才有喔！） ★誰可以立遺囑？ 根據民法第1186條規定，遺囑者必須年滿16歲。 ★需要遺囑執行人嗎？ 雖然民法上設有遺囑執行人的制度，但立遺囑時並沒有規定一定需要。 ★遺囑用紙 遺囑用紙本身並沒有規定，不過這邊要注意的是，不可以將遺囑打好後再印下來，記得要用手寫的！ ★立遺囑重點 遺囑內文寫畢後，記得要記下年、月、日，並親自簽名。

塗改後的遺囑內容記得要另外簽名。

數字建議用大寫，避免被竄改。

二、如何立遺囑才有法律效力？ 民法上目前主要有5種立遺囑的方式，分別為自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑，以及口授遺囑。遺囑人主要為以下5種選1種立遺囑，律師將分別細述各別特殊之處並附上立遺囑範本。 （一）5種遺囑內容 1.自書遺囑 最簡單且常見的方式 方式：

遺囑人自行書寫全文（將遺產分配內容寫清楚，如遺囑繼承人）。 寫上立遺囑當天年、月、日。 遺囑人記得簽上姓名。 自書遺囑效�力立完即有，如果希望更保險，可以至各地方法院辦理自書遺囑認證。 自書遺囑認證：

1.限定需要本人到現場親自辦理。 2.遺囑全文必須為本人親自書寫並有簽名及遺囑完成當日的年、月、日。 3.至少準備三份遺囑，分別給公證人會永久保管，公證人全聯會保管，其餘給立遺囑人（一份親自書寫，其餘可用複寫紙） 2.公證遺囑 公證遺囑程序繁瑣，但爭議最低。 遺囑公證與公證遺囑不一樣！前者為拿寫好的遺囑去公證，後者則是立遺囑人於公證人面前完成遺囑。 方式：

遺囑人指定2人以上見證人 遺囑人在公證人前面口述出遺囑內容。 公證人會筆記、宣讀、講解遺囑內容，並記載於公證書「公證之本旨及依據法條」 欄內。 遺囑人認可後寫清楚當天年、月、日。 公證人、見證人及遺囑人一起在同一份文件簽名。 公證書：

避免公證遺囑無效的風險，請記得公證書需要用固定格式，並於公證處購買。 3.密封遺囑 密封遺囑是立遺囑人死亡前不希望其他人知道遺囑內容的類型 方式：

遺囑人親自書寫或是請他人繕寫遺囑，完成後立遺囑人在遺囑上簽名。 遺囑人將遺囑密封（例如放入信封），並記得於封縫處簽名。 遺囑人找公證人，並攜帶2名見證人。 遺囑人向公證人提出這個已密封的遺囑，陳述是自己的遺囑（如果別人繕寫，要另外告訴公證人撰寫這份遺囑的人的姓名、住址）。 公證人在封面標明： 該遺囑提出的年、月、日

遺囑人為遺囑陳述的內容 公證人、遺囑人及見證人在同一份文件簽名。 4.代筆遺囑 適合不便寫字或不識字的遺囑人 方式：

遺囑人指定3人以上的見證人。 遺囑人口述遺囑，並請見證人中的其中一位筆記、宣讀、講解。 經遺囑人認可後，代筆人寫下立遺囑當天年、月、日及代筆人自己姓名。 見證人全體及遺囑人在同一份文件簽名。 （如果遺囑人不能簽名，用指印取代） 代筆遺囑公證：

代筆遺囑並沒有強制規定需要公證，但如果擔心未來遺囑效力遭到質疑，可以在簽名時尋找公證人進行公證，以確保其效力符合所有法定要件。 5.口授遺囑 遺囑人有生命危急或其他特殊情形，不能依前4種方式立遺囑時才能使用，是最具爭議的方式。 方式：

遺囑人需要指定2位以上見證人。 遺囑人口頭陳述遺囑意旨 其中一位見證人將口述遺囑的內容作成筆記，並清楚寫下立遺囑當天的年、月、日。 全體見證人共同在這份遺囑上簽名。 遺囑人指定2位以上的見證人，口頭陳述遺囑內容、遺囑人姓名及立遺囑當天的年、月、日。 全體見證人口述表示遺囑內容是真實內容，並口述見證人姓名（此過程全部錄音，結束後將錄音帶當場密封，並記清楚當天年、月、日）。 全體見證人在錄音帶封縫處一起簽名。 注意內容：

民法第1196條規定：「口授遺囑，自遺囑人能依其他方式為遺囑之時起，經過三個月而失其效力。」 1.意思即為當生命穩定後且沒有特殊狀況時，應該重新立遺囑，如果沒有重新立遺囑，則這這份遺囑3個月後便會失效。 遺囑人死亡後3個月內，口授遺囑的其中一位見證人或利害關係人，需要經由「親屬會議」認定這份遺囑是否真實。 如果對於親屬會議的認定有異議，得聲請法院判定。 （二）遺囑範例 1.自書遺囑範例 遺囑 立遺囑人○○○，民國○○年○月○日生，台中市人，身分證字號○○○，依民法規定，自書遺囑內容如下： 一、不動產部份 （一）位於台中市○○區○○段○○地號土地及地上建物〈門牌號碼○○○○〉○樓住宅，所有持分由長子○○○單獨全部繼承。 二、動產部份 （一）本人所有股票及名下汽車由長女○○○〈民國○○年○月○日生，台中市人，身分證字號○○○〉單獨全部繼承。 （二）銀行存款及其他一切財產，由長子及長女平均繼承。 三、指定配偶○○為遺囑執行人。 四、遺產分配照上述 立遺囑人：○○○〈親自簽名〉 中華民國○○年○月○日 2.其他遺囑範例 如代筆遺囑範例或是公證遺囑範例，都與以上預立遺囑範本類似，不過記得要加上見證人的簽名。另外，公證遺囑的內容必須填於公證之本旨及依據法條欄內。

三、遺囑書面外的內容 根據上述5類遺囑內容，我們可以發現立遺囑除了書面內容重要外，見證人及公證也一�樣重要。另外公證費用佔立遺囑價錢一大環，文末簡單分享見證人資格與關於公證的重要內容，提供您參考。 1.遺囑見證人 滿二十歲 沒有受監護或輔助宣告 不可為繼承人及其配偶或其直系血親 不可為受遺贈人及其配偶或其直系血親 不可為為公證人或代行公證職務人的同居人、助理人或受僱人。 2.遺囑公證 遺囑公證人: 法院公證處 民間公證人 遺囑公證費用：

公證遺囑費用是立遺囑費用當中一大佔比，主要依照遺產收費。 意思是遺產數愈高，公證費用便會愈高。（收費表可至司法院網站查詢） 例如： 遺產價值為1000~2000萬元間，則公證費用為8000元 遺產2000~3000萬元間，則公證費用為10000元 密封遺囑公證費用皆為1000元。 以上是關於遺囑的訊息，如果你喜歡我們的內容，請分享！