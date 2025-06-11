一、什麼是強制執行？強制執行查詢、費用看這邊！

「強制執行」是債務人（借錢的人）不還錢時，債權人（借出錢的人）透過政府的力量，強制「實現判決條文上的債權」，強迫債務人還錢的過程。

所謂實現判決條文上的債權，如果轉化為實際上的行動，就是我們常見的：

查封

扣押

拍賣

扣薪

舉例：A欠B 100萬不還，B提告後判勝訴或取得執行名義，由法院認證「A應該要還B百萬」，但A還是不還錢，B就拿法院判決去請政府強制扣押、查封、拍賣A的財產，從中取回A欠自己的錢，這過程就是「強制執行」。

（一）強制執行費用多少？

不論是支付命令強制執行費用，或是其他執行名義想要強制執行��，「請法院強制執行的費用都有法規依據，會根據債權人請求債務人返還的金額酌收一定比例的費用」，不用再大費周章上網找強制執行費用查詢系統了，以下列點帶你輕鬆看明白！

依據強制執行法第28-2條，聲請強制執行收費標準如下：

金額5,000元以下， 免收聲請費

金額5,000元以上，需要收 千分之8 的費用（例如A要B還100萬，A聲請強制執行要繳交8,000元規費）

的費用（例如A要B還100萬，A聲請強制執行要繳交8,000元規費） 強制執行「非財產案件」，收取3,000元

小補充：債權並不限於財產，因此「非財產案件」也可以聲請強制執行，例如：房客透過法院強制要求房東要把屋子的破牆、漏水「修理好」等。

（二）債權人可以透過強制執行拿回聲請費嗎？

沒討回錢，還得支付一筆聲請規費給法院，債權人吃的虧可以討回來嗎？

答案是可以的！

根據強制執行法第29條，債權人因強制執行而支出的費用，可以向債務人求償，求償金額的判定可以依民事訴訟法第91條，向執行法院聲請。

既然法院同意強制執行，代表債權人的官司「勝訴」，而這過程中繳納的規費與訴訟費用強制執行時可以一併向債務人討回。

（三）如何查詢有無被強制執行？

財產一旦被扣押或查封，會對債務人的生活、經濟造成很大的衝擊，如果是債務人，一定很想知道自己有沒有「被強制執行了」，但上網又找不到法院強制執行查詢系統，該怎麼辦？

通常法院著手進行強制執行時，會寄發通知書給債務人，但如果債務人的居住地與戶籍地不�符，就可能沒收到，這樣對債務人來說較為不利。

因此除了將戶籍遷到居住地之外，關於強制執行查詢，律師整理了幾個方法給你參考：