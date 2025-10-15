老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！ - 法律010
雷皓明律師
2025-10-15 更新
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
一、老鼠會是什麼？了解老鼠會 5 大特徵
身邊親友是否曾向你推薦「快速賺錢機會」，只要繳交本金就能入會，過一段時間就能「翻倍賺」？如果你正在考慮入會，那你一定要先看完這篇文章，因為這很有可能是「老鼠會」的陷阱！
（一）老鼠會是什麼意思？加入會犯法嗎？
老鼠會是一個「非法」多層次傳銷組織，之所以會叫老鼠會，是因其建立方式是透過「高報酬」作為誘因招攬新成員，藉由人拉人的方式擴展，使組織成長速度就像老鼠繁殖一樣快，因此得名。而老鼠會背後並沒有實際的商品販售，獲利來源都是藉由新會員繳納的資金。因此也被稱作「資金盤詐騙」，是從「龐氏騙局」延伸出來的非法吸金遊戲。
龐氏騙局是什麼？
龐氏騙局發生於 20 世紀初的美國，一名叫查爾斯．龐氏設計的一樁投資詐騙案，他向投資人聲稱只要出錢投資商品，就可獲高報酬利潤，許多投資人都因為「高報酬」而盲目跟進。事實上，投資者所掏出來的錢，都會作為其他投資人的獲利來源，而不是投資在商品上。
老鼠會的組織就像是龐氏騙局，新會員需要繳納資金入會，並透過「拉人」來獲得佣金，為了獲利成員通常會積極拉攏新人加入，形成惡性循環。
（二）老鼠會特徵
-
無提供商品
老鼠會成員會告訴他人有商品販售，且能夠透過商品買賣來獲利，實際上並無任何產品流通；就算組織確實有商品，但其價格卻高於市價非常多，高機率只是「幌子」。
-
強調輕鬆致富
老鼠會成員會利用人性的弱點，向財務狀況不佳者或是學生等，宣稱只要付出一點本金就能輕鬆致富，利用高報酬的誘因使人無法拒絕。
-
收入非來自商品
老鼠會的獲利會包裝在商品上，宣稱其產品利潤非常高，但其實組織內成員的獲利來源，皆為新成員繳納的會費，運作都只圍繞在「金錢」，而非「商品」。
-
需招募他人入會
老鼠會會要求成員招募新會員，才能獲得所謂的「佣金」，此為老鼠會主要的賺錢方式。因此，許多會員不惜從親朋好友下手，更快達到拉人的目的。
-
難以退場
老鼠會成員會出現難以退場的狀況。組織一開始會讓成員嚐到「甜頭」，產生快速獲利的感受，後期成員就會開始上癮，難以抽離。且若初期投入的本金尚未回本，也會讓成員不願認賠退場而持續找人入會、賺取佣金。
二、常見的老鼠會手法！如何判斷是否為老鼠會？
（一）老鼠會運作方式
Step1：招攬會員
老鼠會的經營者或參加者會透過話術，如「短期高報酬」、「加入才買得起房跟車」等人性弱點，來吸引會員。
Step2：繳交會費
要正式成為老鼠會成員需要繳交一筆「權利金」，作為後續取得報酬的權利。
Step3：拉人入會
成功入會後，通常都會受到組內成員洗腦及高利潤驅使，進而不斷找人入會。
Step4：分得佣金
若成功介紹他人入會，則可取得佣金，通常初期和中期的成員可獲取較高收入，後期入會者通常會逐漸變成「提款機」的角色。
（二）拉朋友加入老鼠會，要負法律責任嗎？
拉朋友加入老鼠會需負擔法律責任，而且代價不小。
根據《多層次傳銷管理法》第 18、29 條規定：「多層次傳銷事業，應使其傳銷商之收入來源以合理市價推廣、銷售商品或服務為主，不得以介紹他人參加為主要收入來源。」若違反規定，可處行為人 7 年以��下有期徒刑，得併科 1 億元以下罰金。
律師跟大家補充一點，其實多層次傳銷也有合法的組織，但需符合《多層次傳銷管理法》第 11 條規定：「多層次傳銷事業或傳銷商以廣告或其他方法招募傳銷商時，應表明係從事多層次傳銷行為，並不得以招募員工或假借其他名義之方式為之。」並向公平交易委員會報備，讓政府能管控其商業模式，避免「老鼠」亂竄。
三、老鼠會 vs 直銷 vs 傳銷：教你 2 招快速分辨
大家一定都聽過「直銷」、「傳銷」等行銷手法，但多數人都會好奇「直銷是不是老鼠會」，不清楚其中的差異到底有哪些，以下透過「老鼠會 vs 直銷 vs 傳銷」的比較表格，帶大家快速釐清三者間的差異。
|老鼠會
|直銷
|傳銷
|合法性
|非法
|合法
|合法
|目的
|吸金
|銷售商品
|銷售商品
|產品
|✕
|◯
|◯
|下線
|◯
|✕
|◯
|收入來源
|下線佣金
|商品獲利
|商品獲利、下線佣金
（一）直銷、傳銷是什麼？
直銷、傳銷和老鼠會其實都是屬於多層次傳銷的一種，但是直銷、傳銷是合法的行銷手法，因其獲利的主要來源在於銷售產品，而非介紹他人入會。直銷顧名思義就是直接銷售，銷售員不經過大、中、小盤商或廣告商，而是直接與顧客面對面推銷，進而達成購買行為來獲利；而傳銷則是除了推銷商品以外，還會透過介紹他人加入來獲得佣金、獎金。
雖然傳銷與老鼠會都有吸引下線來獲利的行為，但是傳銷主要的收入來源仍在��於「商品」獲利，並且有合理的商品市價。老鼠會則為純金錢的模式，是非法、變形的多層次傳銷。
（二）如何分辨是否為老鼠會？
雖然直銷、傳銷皆為合法行銷方式，但律師還是要特別提醒大家，有許多不肖組織仍會利用直銷、傳銷名義來行騙，建議大家在接觸前先做好功課，別落入詐騙陷阱。
以下教大家用 2 招快速分辨合法企業及老鼠會：
方法 1 — 政府公告
到公平交易委員會提供的「傳銷事業報備名單」來查詢，網站會列出「已完成報備名單」、「尚待補正名單」等。需特別注意，「報備」是傳銷公司在營業前先告知政府的行為，使政府能夠監管，但報備不等於合法，只是合法條件之一，保障若公司出事時，政府能夠發現並進行查處。
方法 2 — 以產品類型、價格來判斷
常見的直銷公司產品，通常為保健食品、運動用具、體重管理產品、靈骨塔位或美容保養品銷售為主，建議大家可觀察商品價位是否符合市售價格，不可過高或過低。
四、2大台灣知名老鼠會案例分享
案例1 — 鴻源案
「鴻源案」是台灣首起大型詐騙案件，在當時引起許多國民熱烈討論，有「史上最強老鼠會」的稱號。在1981年，該老鼠會主謀成立「鴻源機構」投資公司，並以「每月4%利息」吸引眾多民眾投資，但其實只是利用新投資者投入的資金，來作為其他投資者的獲利。
後來，1989年我國修正《銀行法》，禁止銀行以外的組織，向不特定人收受資金而約定或給付與本金不相當的利息、其他報酬，造成鴻源機構發生擠兌（兌取現金）風暴，於1990年倒閉，造成許多人拿不回資金，失去畢生積蓄、血本無歸。
案例2 — 逢甲大學�老鼠會
逢甲大學老鼠會是一起發生在校園的老鼠會事件，當時也鬧得沸沸揚揚。該老鼠會主謀假冒成通訊行業務前進校園，利用學生資金有限的弱點，告訴學生只要簽無卡分期契約投資 3C 產品，就可現拿 5,000 元，且找下線可再拿 3,000 元，吸引許多學生簽約加入。
事實上，學生不但沒拿到產品，後續還受到融資公司催繳費用，每位學生受騙金額大約 5～10萬元，這才發現「天下沒有白吃的午餐」。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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