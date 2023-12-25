支付命令異議狀怎麼寫？文內範本絕對讓你一眼便懂寫！

一、支付命令詐騙是什麼？

支付命令的便捷性使其成為債權人常見的討錢方法，然而同時，支付命令詐騙的新聞也如雨後春筍般湧現。在了解支付命令異議之前，我們先來討論一下：何謂支付命令詐騙？

（一）常見詐騙手法

支付命令主要是：「只要債權人認為債務人有欠款，即可向法�院稱請支付命令」。

關於支付命令詐騙的常用手法，雖然看似荒唐，但確實於真實社會中上演，而詐騙集團便是利用支付命令聲請「漏洞」欺騙許多民眾，讓不少人吃上悶虧。所以，接下來我們將分享幾個常見詐騙行為與處理方法。

1. 偽造證物

★利用假的證據，好比借據或本票使法院核發真的支付命令。

即收到法院所發支付命令，但完全是捏造的債務內容，如果不加留意，當心假債務成真煩惱。

2.偽造支付命令

★直接寄送假的但仿度極高的支付命令，要民眾還錢。

即收到支付命令的文件，但其實與法院所判支付命令不同且無法律效益；如果不細心檢查，當心信以為真而錯付款，賠上金錢。

（二）支付命令詐騙處理

這些支付命令詐騙的文件，可能都不會放在心上，但建議還是要多加留意以防賠上錢財或精神！

以下我們將與您分享怎麼處理支付命令詐騙:

1.建議本人收件並電話詢問

收到支付命令時，建議本人收件，並請勿認為是詐騙而擱在一旁！拆件後，民眾請立即確認上面的債務是否為真；如果實在不清楚，亦可上網核對支付命令上面法院電話，並進一步詢問。

2.提出異議

如果確認支付命令為法院核發，且確實有欠錢，便無需異議。可是，如果面對債務並不存在或感到疑惑的情況時，請於20天內向法院提出「異議」，且此異議不需要任何的理由。

這邊提供一個支付命令文件真假確認方法: