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支付命令異議狀怎麼寫？文內範本絕對讓你一眼便懂寫！ - 法律010

支付命令
雷皓明律師

雷皓明律師

2023-12-25 更新

支付命令異議狀怎麼寫？文內範本絕對讓你一眼便懂寫！

收到支付命令於20日內可向法院提出異議，但是要如何提出異議？提出異議就沒事了嗎？關於收到支付命令後的幾個煩惱，律師將在這邊幫您解惑，讓您更快找到解決方法，不再感到苦惱！如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。

目錄

一、支付命令詐騙是什麼？

支付命令的便捷性使其成為債權人常見的討錢方法，然而同時，支付命令詐騙的新聞也如雨後春筍般湧現。在了解支付命令異議之前，我們先來討論一下：何謂支付命令詐騙？

（一）常見詐騙手法


支付命令主要是：「只要債權人認為債務人有欠款，即可向法院稱請支付命令」。

關於支付命令詐騙的常用手法，雖然看似荒唐，但確實於真實社會中上演，而詐騙集團便是利用支付命令聲請「漏洞」欺騙許多民眾，讓不少人吃上悶虧。所以，接下來我們將分享幾個常見詐騙行為與處理方法。

1. 偽造證物

★利用假的證據，好比借據或本票使法院核發真的支付命令。

即收到法院所發支付命令，但完全是捏造的債務內容，如果不加留意，當心假債務成真煩惱。

2.偽造支付命令

★直接寄送假的但仿度極高的支付命令，要民眾還錢。

即收到支付命令的文件，但其實與法院所判支付命令不同且無法律效益；如果不細心檢查，當心信以為真而錯付款，賠上金錢。

（二）支付命令詐騙處理

支付命令詐騙處理


這些支付命令詐騙的文件，可能都不會放在心上，但建議還是要多加留意以防賠上錢財或精神！

以下我們將與您分享怎麼處理支付命令詐騙:

1.建議本人收件並電話詢問

收到支付命令時，建議本人收件，並請勿認為是詐騙而擱在一旁！拆件後，民眾請立即確認上面的債務是否為真；如果實在不清楚，亦可上網核對支付命令上面法院電話，並進一步詢問。

2.提出異議

如果確認支付命令為法院核發，且確實有欠錢，便無需異議。可是，如果面對債務並不存在或感到疑惑的情況時，請於20天內向法院提出「異議」，且此異議不需要任何的理由。

這邊提供一個支付命令文件真假確認方法:

法院原則上不會通知債務人開庭，如果上面支付命令上有提到開庭的相關訊息，請務必留意。

二、收到法院支付命令如何處理？

如果今天真的收到法院的支付命令，應該怎麼做才比較好？有什麼內容是需要特別留意的嗎？還是收到支付命令就沒有反駁的機會了？！別擔心，接下來我們將與你討論該如何處理所收到的支付命令，陪你一起解決！

（一） 支付命令異議

1.支付命令異議方法

收到支付命令20天內以郵寄或親自遞狀的方式，向法院提出支付命令異議狀，便可使支付命令失效。

2.支付命令異議狀

★支付命令異議怎麼寫

支付命令聲明異議狀該怎麼寫才比較好呢？法律010在下面附上支付命令異議範本，提供你撰寫時可以有一個更清晰的方向。

民事支付命令異議狀

案號：OOO年度O字第OOOO號

股別：O股

聲請人（債務人）：OOO

住詳卷（地址）

相對人（債權人）：OOO

住詳卷（地址）

為異議事

  • 此處清楚寫明為何要異議，亦可直接只寫異議二字即可
中華民國OOO年OO月OO日

★需要附上證明嗎？

依民事訴訟法第586條：

「債務人對於支付命令，得不附理由向發命令之法院提出異議。債務人就請求之一部提出異議者，其效力及於全部。法院應依債務人之聲請，付與已於合法時期提出異議之證明書。」

簡單來說：向法院提出異議時，不需要檢附證明，只要提出支付命令異議即可。

（二）確認債權不存在之訴


可是如果沒有在20天內提出異議怎麼辦呢？是否便沒有機會挽回自身的權益？

依據民事訴訟法施行法第4條之4第1項規定提到：

「在民國104年7月3日以後確定的支付命令，可以向法院提起「確認債權不存在之訴」

1. 債權不存在之訴是什麼？

債權不存在之訴就是債務人向法院起訴，請求法院依據債務人及債權人所提出的證據，來判斷支付命令的債權是否真實存在。

  • 所以，即便錯過20天內異議，還是可以透過債權不存在之訴來為自身再次爭取權利喔 !

2. 債權不存在之訴是免費的嗎？

根據民事訴訟法第77-13條之規定：訴訟費用的計算是依照訴訟標的價額來計算

  • 債務人如提債權不存在之訴是需要繳納訴訟費用，並按照債務人主張不存在的債權金額來計算。

★訴訟費用金錢如下：

  • 新臺幣10萬元以下：收1,000元
  • 新臺幣逾10萬元至100萬元：每萬元徵收100元
  • 逾新臺幣100萬元至1000萬元：每萬元徵收90元
  • 逾新臺幣1000萬元至1億元：每萬元徵收80元
  • 逾新臺幣1億元至10億元：每萬元徵收70元
  • 新臺幣逾10億元部分，每萬元徵收60元
  • 新臺幣不滿萬元者，以萬元計算。

三、支付命令異議後續可能結果

提出異議後，支付命令便失去效力了，不過如此並不代表完成整個流程；後續還是會依據債務人及債權人情況不同，而有不同發展。文末我們提出幾點支付命令異議後續可能會遇到的狀況，供你們參考！

支付命令異議後續可能結果

★ 開庭或調解

當支付命令異議提出後，支付命令便會視為起訴或聲請調解，且債權人必須再繳上裁判費。如果調解未成，將進入訴訟程序後會開庭審理。不過聽到開庭，請別害怕而不出庭！ 此時債權人與債務人都可以在出庭時提出證據為自己辯解，保住自身權益。

★ 撤銷異議

依民事訴訟法第516條第2項規定：「債務人得在調解成立或第一審言詞辨論終結前，撤回其異議。但應負擔調解程序費用或訴訟費用。」債務人如果調解成立或第一審言詞辯論終結前是可以撤銷異議的，另外記得負擔調解程序費用或訴訟費用喔！

最後，律師還是提醒您：

收到支付命令時，記得於20天內完成異議。雖然受到新法的保護下，我們得以於後續提出債權不存在之訴，但是手續依舊繁瑣不少，還會額外再花上一筆！金錢上的煩惱總是複雜，希望這篇有關支付命令異議的文章，能給予您幫助！

如果您有其他需要律師協助的狀況，也歡迎參考我們的找律師文章唷！

支付命令
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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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