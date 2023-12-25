支付命令異議狀怎麼寫？文內範本絕對讓你一眼便懂寫！ - 法律010
雷皓明律師
2023-12-25 更新
收到支付命令於20日內可向法院提出異議，但是要如何提出異議？提出異議就沒事了嗎？關於收到支付命令後的幾個煩惱，律師將在這邊幫您解惑，讓您更快找到解決方法，不再感到苦惱！如果有需要，文末還有免費法律諮詢服務可以參考。
一、支付命令詐騙是什麼？
支付命令的便捷性使其成為債權人常見的討錢方法，然而同時，支付命令詐騙的新聞也如雨後春筍般湧現。在了解支付命令異議之前，我們先來討論一下：何謂支付命令詐騙？
（一）常見詐騙手法
支付命令主要是：「只要債權人認為債務人有欠款，即可向法�院稱請支付命令」。
關於支付命令詐騙的常用手法，雖然看似荒唐，但確實於真實社會中上演，而詐騙集團便是利用支付命令聲請「漏洞」欺騙許多民眾，讓不少人吃上悶虧。所以，接下來我們將分享幾個常見詐騙行為與處理方法。
1. 偽造證物
★利用假的證據，好比借據或本票使法院核發真的支付命令。
即收到法院所發支付命令，但完全是捏造的債務內容，如果不加留意，當心假債務成真煩惱。
2.偽造支付命令
★直接寄送假的但仿度極高的支付命令，要民眾還錢。
即收到支付命令的文件，但其實與法院所判支付命令不同且無法律效益；如果不細心檢查，當心信以為真而錯付款，賠上金錢。
（二）支付命令詐騙處理
這些支付命令詐騙的文件，可能都不會放在心上，但建議還是要多加留意以防賠上錢財或精神！
以下我們將與您分享怎麼處理支付命令詐騙:
1.建議本人收件並電話詢問
收到支付命令時，建議本人收件，並請勿認為是詐騙而擱在一旁！拆件後，民眾請立即確認上面的債務是否為真；如果實在不清楚，亦可上網核對支付命令上面法院電話，並進一步詢問。
2.提出異議
如果確認支付命令為法院核發，且確實有欠錢，便無需異議。可是，如果面對債務並不存在或感到疑惑的情況時，請於20天內向法院提出「異議」，且此異議不需要任何的理由。
這邊提供一個支付命令文件真假確認方法:
法院原則上不會通知債務人開庭，如果上面支付命令上有提到開庭的相關訊息，請務必留意。
二、收到法院支付命令如何處理？
如果今天真的收到法院的支付命令，應該怎麼做才比較好？有什麼內容是需要特別留意的嗎？還是收到支付命令就沒有反駁的機會了？！別擔心，接下來我們將與你討論該如何處理所收到的支付命令，陪你一起解決！
（一） 支付命令異議
1.支付命令異議方法
收到支付命令20天內以郵寄或親自遞狀的方式，向法院提出支付命令異議狀，便可使支付命令失效。
2.支付命令異議狀
★支付命令異議怎麼寫
支付命令聲明異議狀該怎麼寫才比較好呢？法律010在下面附上支付命令異議範本，提供你撰寫時可以有一個更清晰的方向。
案號：OOO年度O字第OOOO號
股別：O股
聲請人（債務人）：OOO
住詳卷（地址）：
相對人（債權人）：OOO
住詳卷（地址）：
為異議事：
- 此處清楚寫明為何要異議，亦可直接只寫異議二字即可
★需要附上證明嗎？
依民事訴訟法第586條：
「債務人對於支付命令，得不附理由向發命令之法院提出異議。債務人就請求之一部提出異議者，其效力及於全部。法院應依債務人之聲請，付與已於合法時期提出異議之證明書。」
簡單來說：向法院提出異議時，不需要檢附證明，只要提出支付命令異議即可。
（二）確認債權不存在之訴
可是如果沒有在20天內提出異議怎麼辦呢？是否便沒有機會挽回自身的權益？
依據民事訴訟法施行法第4條之4第1項規定提到：
「在民國104年7月3日以後確定的支付命令，可以向法院提起「確認債權不存在之訴」
1. 債權不存在之訴是什麼？
債權不存在之訴就是債務人向法院起訴，請求法院依據債務人及債權人所提出的證據，來判斷支付命令的債權是否真實存在。
- 所以，即便錯過20天內異議，還是可以透過債權不存在之訴來為自身再次爭取權利喔 !
2. 債權不存在之訴是免費的嗎？
根據民事訴訟法第77-13條之規定：訴訟費用的計算是依照訴訟標的價額來計算。
- 債務人如提債權不存在之訴是需要繳納訴訟費用，並按照債務人主張不存在的債權金額來計算。
★訴訟費用金錢如下：
- 新臺幣10萬元以下：收1,000元
- 新臺幣逾10萬元至100萬元：每萬元徵收100元
- 逾新臺幣100萬元至1000萬元：每萬元徵收90元
- 逾新臺幣1000萬元至1億元：每萬元徵收80元
- 逾新臺幣1億元至10億元：每萬元徵收70元
- 新臺幣逾10億元部分，每萬元徵收60元
- 新臺幣不滿萬元者，以萬元計算。
三、支付命令異議後續可能結果
提出異議後，支付命令便失去效力了，不過如此並不代表完成整個流程；後續還是會依據債務人及債權人情況不同，而有不同發展。文末我們提出幾點支付命令異議後續可能會遇到的狀況，供你們參考！
★ 開庭或調解
當支��付命令異議提出後，支付命令便會視為起訴或聲請調解，且債權人必須再繳上裁判費。如果調解未成，將進入訴訟程序後會開庭審理。不過聽到開庭，請別害怕而不出庭！ 此時債權人與債務人都可以在出庭時提出證據為自己辯解，保住自身權益。
★ 撤銷異議
依民事訴訟法第516條第2項規定：「債務人得在調解成立或第一審言詞辨論終結前，撤回其異議。但應負擔調解程序費用或訴訟費用。」債務人如果調解成立或第一審言詞辯論終結前是可以撤銷異議的，另外記得負擔調解程序費用或訴訟費用喔！
最後，律師還是提醒您：
收到支付命令時，記得於20天內完成異議。雖然受到新法的保護下，我們得以於後續提出債權不存在之訴，但是手續依舊繁瑣不少，還會額外再花上一筆！金錢上的煩惱總是複雜，希望這篇有關支付命令異議的文章，能給予您幫助！
如果您有其他需要律師協助的狀況，也歡迎參考我們的找律師文章唷！
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！