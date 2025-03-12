一、本票範本免費右鍵下載

臨時需要本票時，要去哪裡找？書局噴錢噴時間、網購運送又拖太久，不用擔心，法律010都幫你準備好了！

由專業律師把關的最新版本範例圖，加上精美的排版設計，填寫與閱讀都能一目了然。

（一）空白本票範本

（二）本票使用範例

聽到本票就想到黑道或地下錢莊？想到詐騙或暴力討債？！就是這些負面新聞讓本票蒙上不良觀感，讓許多民眾對此敬而遠之。

但其實本票是日常借貸之間很常使用的工具！不僅合法、好用、好取得，還具有法律效力，從生活中一些高額的消費，例如：買房、買地、買車、銀行借貸，到私底下金額不等的金錢往來，都是可以使用的範圍。

不過本票要如何寫才不會無效？若今天別人簽本票給你，到底應該要注意、檢查哪幾個項目才能確保自己討得回這筆錢，不被輕易呼嚨？下面逐條帶你了解。