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本票怎麼寫才有效？資深律師提供本票寫法3要點和範本下載 - 法律010

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雷皓明律師

雷皓明律師

2025-03-12 更新

本票怎麼寫才有效？10年律師傳授你本票寫法3密技！（內有免費範本下載）

本票寫法有什麼格式？怎麼寫才正確？本票蓋手印有法律效力嗎？趕快到文章內下載法律010的免費本票範本圖，讓律師一步步教你本票正確寫法，也提醒簽本票注意事項、期限多久，以及到底該簽名、蓋章還是蓋手印！

目錄

一、本票範本免費右鍵下載

臨時需要本票時，要去哪裡找？書局噴錢噴時間、網購運送又拖太久，不用擔心，法律010都幫你準備好了！

由專業律師把關的最新版本範例圖，加上精美的排版設計，填寫與閱讀都能一目了然。

（一）空白本票範本

空白本票範本

（二）本票使用範例

聽到本票就想到黑道或地下錢莊？想到詐騙或暴力討債？！就是這些負面新聞讓本票蒙上不良觀感，讓許多民眾對此敬而遠之。

但其實本票是日常借貸之間很常使用的工具！不僅合法、好用、好取得，還具有法律效力，從生活中一些高額的消費，例如：買房、買地、買車、銀行借貸，到私底下金額不等的金錢往來，都是可以使用的範圍。

不過本票要如何寫才不會無效？若今天別人簽本票給你，到底應該要注意、檢查哪幾個項目才能確保自己討得回這筆錢，不被輕易呼嚨？下面逐條帶你了解。

二、商務本票寫法及注意事項

如果有寫過或查詢過本票的民眾就會發現，本票好像沒有一個固定的格式！大家的版本長得都不太一樣！

其實沒有對錯之分，本票的形式本來就沒有侷限，只要票面上含有下列這些資訊，就是一張合格可用的本票囉！

  • 票面有清楚寫上「本票」兩個字
  • 金額欄位
  • 受款人的姓名與公司名欄位
  • 發票人的姓名、身分證字號欄位
  • 「無條件擔任支付」這幾個重要的字
  • 發這張本票的年、月、日、地址欄位
  • 付款地址欄位
  • 付款到期日欄位

就算是隨便拿出一空白廢紙，只要有這些要件且雙方約定好填妥簽名，就是一張有法律效力的本票，所以千萬不要真當本票是玩具隨意亂簽唷！免得開玩笑真破財。

（一）本票正確寫法

填寫本票要注意，如果少了某些欄位就會變成「無效本票」，就算雙方當初有共識，一旦本票無效，就不能拿這張本票要求人家還錢。

本票必須填寫的欄位

  • 金額： 以大寫國字填寫，且不可以任意塗改，至於本票金額誰寫，為了避免後續爭議，就讓發票人填寫最保險
  • 發票年月日： 發出這張本票的日期，不一定要是當天，填以後的日期也可以，但一定要寫
  • 發票人簽名： 搞不清楚「本票發票人寫誰」？發票人其實指的是「發這張票的人，也就是必須要還錢的那個人」，票面上必須要有發票人親自在本票簽名或蓋章，律師建議如果能加上身分證字號會最好

上述這3個項目一定要確實填寫，才算是有法律效力的本票，否則視為無效。

空白本票範本

本票次要填寫欄位

  • 本票編號： 純粹讓發票人紀錄，不是必填項目
  • 受款人（執票人）姓名或公司行號名稱： 有填寫的話一定要那個人才能向發票人要錢；沒寫的話只要持這張本票，不管是誰都可以要錢
  • 發出這張本票的地址： 沒寫的話，就以發票人的公司地點、居住地點為主
  • 執票人要去領錢的地址： 沒寫的話，就是去發票地點取款
  • 付款的日期： 沒寫的話，執票人從發票日當天後，隨時可以拿本票去要回錢
  • 約定利息： 如果沒有載明利率，就是依照票據法第28條，定為「年利率6%」

雖然這些本票上的欄位不是必要填寫項目，但資料越完整，對雙方都越有保障，有空的話還是建議填清楚吧！

本票填寫範本

（二）簽本票注意事項

  1. 確保本票內容是由發票人親自填寫，包含發票日上的日期、金額、簽章

  2. 執票人不可以隨便添加或塗改本票欄位，尤其是金額、發票日期等需要發票人親寫的欄位

  3. 本票是擁有法律效力的書面契約，因此一旦簽本票，在法律上就有約束及強制性：

  • 只要執票人拿有效的本票來討錢，發票人就一定得給錢
  • 如果發票人不還錢，那執票人可以向法院聲請本票裁定，對發票人的財產進行「強制執行」，拿回屬於自己的欠款
  • 本票的求償速度快狠準，因為法院只會審查本票是否有效，執票人可以免去訴訟過程，所以再次強調，千萬不要人家慫恿就亂簽本票，法律可是不能任意開玩笑的喔！
  1. 本票有期限，不是拿到本票後就可以佛系討債法。如果對方不還錢，本票的追討時效從本票到期日那天開始算（如果沒有寫到期日就從發票日開始算），3年內要向法院聲請本票裁定並強制執行才行，一旦超過時間就變成廢紙無效了！如果執票人3年內聲請裁定後強制執行，對方名下卻沒有足夠財產可以還，那法院會發給執票人「債權憑證」，但此憑證也有期限，記得每3年要換發一次。

三、本票應該要簽名、蓋章還是押手印？


根據票據法第120條，發票人應該要親自簽名；而根據票據法第6條表示，票據上的簽名可以用蓋章代替；而民法第3條也提到：「如有用印章代簽名者，其蓋章與簽名生同等之效力。」也就是不管簽名或蓋章都是可行的，如果擔心蓋章對方到時不認帳，也可以請發票人簽名同時用印。

（一）本票蓋手印可以嗎？

民法第3條根據也有針對此做出規範：「想要用指印、十字或其他符號代替簽名也可以，不過那份文件必須還要經過另外2位見證人簽名以資證明才算有效」，如果只有單純蓋指印，沒有其他見證人簽名，那是無效的！

以上是本票寫法與相關規範，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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