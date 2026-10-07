Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！ - 法律010
雷皓明律師
2026-10-07 更新
SWAG主播夢夢的「性愛影片」遭外流盜賣，夢夢認為自己的著作權被侵害，揚言要提告，究竟A片有沒有著作權？評斷標準是什麼？又為什麼近年法院對A片著作權的認定有改變？到底夢夢有沒有資格提告？律師帶你解析，文末也提供免費法律諮詢服務。
一、A片算不算著作？
根據著作權法第3條規定，著作的定義是限於文學、科學、藝術或其他學術範圍內的創作，意思是如果不具有「學術性」，就稱不上��著作權法裡的「著作」，也就代表不能享有著作權的保障。
（一）早期法院不認為A片享有著作權
而上述法條的角度出發，早期的法院見解認為，著作權法立法目的除了在保護著作，使著作物為大眾公正利用外，「保障社會文化的健全發展」也是著作權法其中一個重要目的。
因此對於可能「影響社會秩序維持或違背公共利益」的創作，因無法促進國家社會發展，本就不受到著作權法的保障，法院也就具此認為A片因影響公序良俗，無促進國家社會發展的功效，所以不屬於著作權法中具學術性的著作，也沒辦法享有著作權。
（二）近期法院認為A片享有著作權
但近期法院對A片著作權的認定採不一樣的觀點，認為除了含有暴力、性虐待、人獸交等沒有藝術、醫學性或教育性的A片（又稱為硬蕊）外，軟蕊A片是能享有著作權保障。
二、為什麼法院對A片著作權的認定改變了？
有一派說法認為，用「公序良俗」來限制創作的發展是有問題的！
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因為公序良俗常常受到當代主流文化跟道德的拘束，不讓其他非主流的著作受到保護似乎有限制創作的可能，而知識文化創作的品質、美感、符不符合主流價值等，不應該成為考量因素，這也是美學不歧視原則！
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況且著作權法裡本來就沒有說創作違反公序良俗就不能受到著作權的保護，至於著作如果對社會有害，會由其他法律來管制，例如刑法235條的散布猥褻物品罪。
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因為著作權法並不是用來管制社會上的行為，而是為了保護著作，如果對於某些著作有歧�視，就沒辦法讓創作者好好發展，像是以前被列為禁書的金瓶梅，現在卻被公認為是經典的小說，這就是思想不應該被箝制的最好證明。
另一派的說法則是其實法院還是以公序良俗為依歸，只是現在社會對公序良俗的界線比以前寬了。
- 因為現在法院也不是認同所有的A片都享有著作權，目前還是把硬蕊的A片著作權排除在著作權法之外，所以法院也不是完全放棄審酌公序良俗，只是現在社會認為軟蕊的A片內容其實是在社會公序良俗內的。
無論這兩種說法哪派正確，或法官需要更多的判決才能判斷，只要SWAG主播夢夢外流的性愛影片內容沒有硬蕊暴力、性虐待、人獸交等內容，是可以依著作權法提出告訴，建議想上車的老司機們還是先緩緩吧！另外現在蠻多人看的A片都是有著作權保障的，大飽眼福時候記得要支持高清藍光的「正版」A片喔！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上��應有的權益及保障。
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