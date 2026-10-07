Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！

一、A片算不算著作？

根據著作權法第3條規定，著作的定義是限於文學、科學、藝術或其他學術範圍內的創作，意思是如果不具有「學術性」，就稱不上��著作權法裡的「著作」，也就代表不能享有著作權的保障。

（一）早期法院不認為A片享有著作權

而上述法條的角度出發，早期的法院見解認為，著作權法立法目的除了在保護著作，使著作物為大眾公正利用外，「保障社會文化的健全發展」也是著作權法其中一個重要目的。

因此對於可能「影響社會秩序維持或違背公共利益」的創作，因無法促進國家社會發展，本就不受到著作權法的保障，法院也就具此認為A片因影響公序良俗，無促進國家社會發展的功效，所以不屬於著作權法中具學術性的著作，也沒辦法享有著作權。

（二）近期法院認為A片享有著作權

但近期法院對A片著作權的認定採不一樣的觀點，認為除了含有暴力、性虐待、人獸交等沒有藝術、醫學性或教育性的A片（又稱為硬蕊）外，軟蕊A片是能享有著作權保障。