谷阿莫主張「二創影片」仍被告！合理使用原則是什麼？法院怎麼判斷？ - 法律010
雷皓明律師
2023-12-25 更新
在網路上剪輯電影片段，以「x分鐘看完x電影」爆紅的Youtuber谷阿莫，因涉嫌侵害影視著作權被多家片商起訴，但他主張自己是「二創（二次創作）」，而且是「合理使用」範圍，因此並不違法。但這個說法對嗎？法院買單嗎？二創就合法嗎？至於合理使用原則是什麼？谷阿莫的官司最後是什麼結局？律師帶你繼續看下去。（文末提供免費法律諮詢）
一、二創影視作品合法嗎？
二創歸二創，違法歸違法，只要未經同意「重製」就不行！
其實是否侵害著作權，在法律上的判斷只有「未經同意，重製（或改作）他人著作」這個要素，儘管你說自己是二創也一樣，只要你未經同意，擅自重製他人著作，就是侵害他人著作權，就是違法。
二、合理使用原則是什麼？
著作權法第1條（註一）就宣示了該法保障創作者的著作權，不讓他人任意侵害。但有時候，把作品給別人使用反而能促進原著作的發展，帶來更多瀏覽與關注，像是媒體報導中使用、學術上引用等，其實也是提供更多人認識的途徑，這些使用目的也算正當。
因此，著作權法有所謂的「合理使用原則」：只要是合理使用，就不會構成侵害著作權，無須取得著作權人的授權。這也是谷阿莫所主張的。
(一) 哪些情況可以主張著作權合理使用原則？
在著作權法第44條至第65條有列舉不少符合合理使用原則的情況，例如：學校授課需要、圖書館收藏、媒體報導、家庭內非營利使用等，都可能主張合理使用。
這次谷阿莫主張的合理使用情形，則是依據著作權法52條：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」
(二) 法官判決合理使用原則的標準？
至於谷阿莫的使用是否合理，依著作權法65條，法官要綜合個案的情況評估，包含：
- 使用者有沒有商業營利或目的
- 著作本身的性質是什麼（例如：文字、圖像）
- 所利用的著作佔整體著作的比例（例如：擷取片段或全部引用）
- 使用結果對於著作潛在市場、現在價值的影響（例如：影響原作的銷售狀況）
(三) 谷阿莫可以算是合理使用嗎？律師認為「不」
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在「是否營利」這個部分： 假設谷阿莫沒有在影片中放廣告，或許可以說沒有直接收入、沒有營利，但藉此創造的網路流量與人氣（或是做為公司的廣告），也許會被法院認為是一種商業性目的、有營利嫌疑。
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使用比例的部分： 谷阿莫主張自己只用了10分之1不到的影片內容，但，「所佔比例」究竟怎麼算？
- 到底是「原電影在谷阿莫影片中所佔的比例」，還是「被剪片段在原電影中所佔的比例」？對此法院有過兩種不一樣的見解（註二）。
- 如果是前者，谷阿莫大概是用了100%（只有字幕旁白是自製，其餘影片內容都是擷取原電影），應該不算是合理使用。
- 如果是後者，確實可以說是只用了10分之1（使用片長假設5分鐘，原電影片長假設50分鐘），但如果把電影最重要的起、承、轉、合片段都剪進去，與用整部電影又有什麼差別呢？
- 潛在市場的部分： 谷阿莫把最重要的幾分鐘都剪進去了，就如同他影片的標題「x分鐘看完x電影」，那麼是不是看完他的影片就不用看原電影了呢？律師認為這是對電影市場有影響的。
綜合這些理由，即便谷阿莫說自己是基於評論、目的正當，律師覺得他還是很難主張自己是合理使用，但最後結果還是必須看法院的態度、律師與檢察官的攻防。
三、誠實預告可以，谷阿莫為什麼不行？
不少人拿誠實預告(Honest Trailers)來跟谷阿莫相比，認為國外可以為什麼台灣不行？
同樣都是諷刺劇情，但律師覺得兩者的主要差別應該在於：
- 誠實預告雖然剪輯電影，但觀眾無法完全了解始末（無法得知結尾）。
- 谷阿莫的影評則是濃縮劇情，將故事從頭至尾交代完畢。
律師認為這種差別會影響法院對於谷阿莫是不是合理使用的判斷。
(一) 取得同意是原則，合理使用是例外！
律師提醒，雖然著作權法有「合理使用」的規定，但「取得同意再使用」才是原則！擅自使用是例外！
如果你知道著作權人是誰，想用他的作品，請事先知會、取得使用同意，不然就是不尊重他人創作、不遵守法律規定的舉動。除非你無法確定著作權人，或是真的有「合理使用」的空間，確定不影響著作權人利益，你才可以例外地未經同意使用。
谷阿莫雖然目前與部分片商達成和解，但身上仍有其他尚未了結的侵權官司，其實著作權的法律問題很簡單，可以試著設身處地想一想：換作是你的作品在沒被知會的狀況下被盜用，你會希望對方怎麼做？ 「己所不欲，勿施於人」！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上��應有的權益及保障。
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