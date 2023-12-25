谷阿莫主張「二創影片」仍被告！合理使用原則是什麼？法院怎麼判斷？

其實是否侵害 著作權 ，在法律上的判斷只有「未經同意，重製（或改作）他人著作」這個要素，儘管你說自己是二創也一樣， 只要你未經同意，擅自重製他人著作，就是侵害他人著作權，就是違法。

二、合理使用原則是什麼？

著作權法第1條（註一）就宣示了該法保障創作者的著作權，不讓他人任意侵害。但有時候，把作品給別人使用反而能促進原著作的發展，帶來更多瀏覽與關注，像是媒體報導中使用、學術上引用等，其實也是提供更多人認識的途徑，這些使用目的也算正當。

因此，著作權法有所謂的「合理使用原則」：只要是合理使用，就不會構成侵害著作權，無須取得著作權人的授權。這也是谷阿莫所主張的。

(一) 哪些情況可以主張著作權合理使用原則？

在著作權法第44條至第65條有列舉不少符合合理使用原則的情況，例如：學校授課需要、圖書館收藏、媒體報導、家庭內非營利使用等，都可能主張合理使用。

這次谷阿莫主張的合理使用情形，則是依據著作權法52條：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」

(二) 法官判決合理使用原則的標準？

至於谷阿莫的使用是否合理，依著作權法65條，法官要綜合個案的情況評估，包含：

使用者有沒有商業營利或目的 著作本身的性質是什麼（例如：文字、圖像） 所利用的著作佔整體著作的比例（例如：擷取片段或全部引用） 使用結果對於著作潛在市場、現在價值的影響（例如：影響原作的銷售狀況）

(三) 谷阿莫可以算是合理使用嗎？律師認為「不」

在「是否營利」這個部分： 假設谷阿莫沒有在影片中放廣告，或許可以說沒有直接收入、沒有營利，但藉此創造的網路流量與人氣（或是做為公司的廣告），也許會被法院認為是一種商業性目的、有營利嫌疑。 使用比例的部分： 谷阿莫主張自己只用了10分之1不到的影片內容，但，「所佔比例」究竟怎麼算？

到底是「原電影在谷阿莫影片中所佔的比例」，還是「被剪片段在原電影中所佔的比例」？對此法院有過兩種不一樣的見解（註二）。

如果是前者，谷阿莫大概是用了100%（只有字幕旁白是自製，其餘影片內容都是擷取原電影），應該不算是合理使用。

如果是後者，確實可以說是只用了10分之1（使用片長假設5分鐘，原電影片長假設50分鐘），但如果把電影最重要的起、承、轉、合片段都剪進去，與用整部電影又有什麼差別呢？

潛在市場的部分： 谷阿莫把最重要的幾分鐘都剪進去了，就如同他影片的標題「x分鐘看完x電影」，那麼是不是看完他的影片就不用看原電影了呢？律師認為這是對電影市場有影響的。