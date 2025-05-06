肖像權定義是什麼？滿足3條件，按下快門你可能就侵權！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-06 更新
肖像權定義是什麼？符合哪些條件就算侵害肖像權？有人盜用我的照片，我能求償嗎？讓律師為你解析法律上肖像權的規範，並提供您肖像權同意書範本，同時教你在簽肖像權同意書之前，要注意什麼！
一、肖像權定義
一般提到的「肖像」，在字典解釋上是指「利用繪畫、雕塑、攝影等方式所形成的人物像」。不論用何種藝術形式，也不管是全身、半身或只有一顆頭、一張臉，只要畫面中出現了人物的五官，都稱作肖像。
而所謂的「肖像權（英文：portrait rights）」指的就是「每個人對於自己肖像（五官容貌長相）要不要使用、製作、公開的決定權」。肖像權是專屬個人的權利，除了授權外，不能移轉給第三人享有。
肖像權比較奇妙的是，它在法律上不像平等權、財產權、名譽權一樣有被單獨拉出來用法條規範，但沒有特定法條不代表就不存在！在法院諸多判決中都承認肖像權（註一），我們也很常在媒體上聽到有人因為肖像權問題上法院，但肖像權法源依據是什麼呢？
其實肖像權是被法院當成民法上的「人格權」來看，人格權是保障個人維持生存、能力所需的權利，例如：生命權、身體權、健康權、名譽權、自由權、信用權、隱私權、貞操權、姓名權，其中也包含肖像權；而肖像權基本上是給真實人物的權利，所以如果是幻想中的虛構人物就沒有肖像權。
（一）肖像權法律上的侵害條件
侵害肖像權在法律上有不少實務判決，根據過往判決（註二）可以這麼歸類：只要你未經當事人同意，擅自製作他人肖像、擅自公開別人肖像，原則上就侵害了他人肖像權。
仔細一點說明，在法院上認定的侵害肖像權行為包含：
- 製作他人肖像：舉凡利用拍照、錄影、繪畫、雕塑，只要作成他人肖像，就算沒有到處傳播，也是侵害肖像權的行為。
- 公開他人肖像：將他人的肖像放在電視、網路、新聞媒體、報章雜誌等大家都看得到公開場合或平台傳播，這很明顯侵害肖像權。
- 使用他人肖像帶有營利目的：把他人肖像弄成商品販售，或有商業化行為，例如推銷等都算。
舉例：A搭捷運看到B長相奇特，就用手機拍照PO上臉書跟朋友分享、討論。拍照此舉沒有經過B同意，還放在網路上讓大家看，原則上已經侵害B的肖像權。
（二）滿足這些條件，肖像權公開場合使用也沒關係
不過，也不是在任何情況下拍照、作圖或使用他人照片，法院就會認定你侵害肖像權，還會考慮下列這些條件：
- 公眾人物：要看對象是不是公眾人物
- 公益性：製作肖像的行為有沒有公益性質
- 使用場合與目的：看使用肖像的手段是否合理、有沒有必要性
舉例：A在西門町看到明星辦活動，興奮拍照PO上臉書炫耀，雖然沒經過明星同意，但明星是公眾人物，所以不算侵害肖像權。
法律上曾有一個案件，是A認為某美術館涉弊案，承辦人員有貪瀆嫌疑，因此在美術館前廣場公開表演行動劇，並上官網抓下承辦人照片輸出成頭像圖，在劇中對頭像進行批評、撻伐。承辦人認為自己肖像權受侵害而提告，但法官認為，該照片是從官網上已公開的照片中擷取，不算侵害「公開」肖像的權利；另外A使用照片是為了向大眾指出美術館內部的利益輸送、貪瀆問題，這個目的正當、具有公益性；最後，因為頭像只有在行動劇中配合諷刺內容使用，所以判決不侵害肖像權（註三）。
簡單梳理法院的邏輯，雖然未經他人同意拍攝、製作、公開使用他人照片，原則上侵害他人肖像權，但如果對方是公眾人物，或合乎正當目的，手段是合理且必要，就有可能是「不侵害肖像權」。但律師提醒，普通人都不算公眾人物，也不一定都是為了公益案件，因此還是不要隨便亂拍照，避免侵害到別人的肖像權。
二、肖像權同意書
肖像權著作權有時候會有點衝突，當個人主張享有肖像權，而攝影師主張創作享有著作權，這時就容易引發爭議。為了減少困擾，律師建議，如果今天有需要使用到他人肖像，不管你明確知道（或不太清楚）這會不會侵害肖像權，取得當事人同意並且簽署肖像權同意書，同時保障雙方權益一定是最保險的方式！
（一）肖像權同意書內容
肖像權同意書內容最基本要包含：
- 姓名、個資：當事人或拍攝者的姓名都要提到，寫清楚誰授權給誰，為了避免偽造或同名同姓的狀況，也會建議留下較詳細的當事人資訊。
- 使用的範圍：照片會使用在什麼場合、活動，具體的名稱或使用到什麼程度。
- 其他事項：如果有其他補充事項都可以列上去，比如在拍攝過程中其他注意事項與規範等。
下列提供基本款肖像權同意書給大家參考
來源：桃園市政府官網
（二）簽署肖像權同意書之前需要注意……
雖然大部分狀況下，簽肖像權同意書都只是一個授權的動作，但如果沒把條文看清楚，有時候也會不小心讓自己權益受損唷！因此簽名之前，請確保自己都了解這些事了：
- 深入了解活動的性質：如果今天你的肖像會被使用在較為敏感的活動，或者特定立場、議題上，例如：特定政治人物的宣傳物、某項敏感社會議題的代言人，還有其他像疾病醫療、性愛、毒品、藥物濫用、犯罪等相關層面，問清楚也確認自己可以接受比較不吃虧。
- 跟對方聊聊肖像的使用方式：看是單純活動報導文字配圖，還是會改動、加上特定意識字句，或是故事、案例示意圖等。舉個例子，當你授權別人使用自己的肖像，某天發現被公開使用在整形前後的案例中，相信多少會有點困擾吧！
- 確認時效：如果一個活動年年舉辦，肖像只用在這次呢？還是每回都可以在廣告上看見你的蹤影？
- 索取副本以防萬一：簽完後如果方便就影印1份，再不然用手機拍個照存檔也好，省得簽完名後自己也忘了內容，連對方的行為到底有沒有約定在內都不曉得！
逐一審查同意書上的每個條文是簽約前必看細節，不然萬一上面有陷阱，或有自己覺得不妥之處，隨便簽不就等於把自己賣了？
三、肖像權賠償金額
（一）肖像權提告流程
如果今天你發現對方侵害你的肖像權，你可以依序這麼做：
-
先要求對方下架、補救：若未經同意隨意製造、使用或公開你的肖像，你可以請對方刪除、撤下，有時候對方未必是故意的，或者在你反應後願意及時處理，態度也良好，那麼只要沒有釀成比較嚴重的狀況，能和平落幕是最好的結果。
-
針對侵害肖像權提告：根據民法第18條，當人格權受到侵害時，當事人可以請求法院排除侵害、預防權益受損或危險。所以當你發現肖像權被侵害，跟對方反應無效時，就可以向法院提出聲請，透過公權力幫你處理，如果已經造成重大損害，你有權提出損害賠償或慰撫金的請求。
（二）肖像權求償費用
肖像權的求償是根據民法第184條第1項「因故意或過失，不法侵害他人權利者，需要負損害賠償責任」與第195條「不法侵害他人的身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上的損害，也可以請求賠償相當的金額」。
先說財產上的損害，一般來說這是藝人、明星或共公眾人物比較有可能會遇到的狀況，比如說肖像被挪用導致丟掉另一支代言，損失1000萬等；一般人的肖像權比較不會有財產上的損害，就算有也很難計量，但沒有辦法具體提出財產損害證據或金額，難道就白白讓人糟蹋嗎？
不用擔心，非財產上的損害也是可以請求精神賠償的！
不過不是所有肖像權受到侵害，提告就可以獲得賠償金或慰撫金，必須要符合「情節重大」的原則，但「情節重大」並沒有明確的標準，法官會依照事情狀況及損害的嚴重程度下去判斷，建議民眾可以盡量蒐集手邊證據；如果最後判定需要賠償，法官還會考量雙方的社經地位、知名度、經濟實力等，裁決較適當的肖像權賠償金額。
舉例：A因為長相漂亮被偷拍放上社交軟體或交友軟體，導致被網友肉搜出個人帳號、聯絡資訊、居住、上班、上課地點等，受到網路上言語騷擾、現實中跟蹤，甚至威脅到人身安全，A可以截下騷擾對話、圖片、或錄下畫面提供給法官判定，如果同時有修圖導致名譽受損（例如與性愛、暴力相關圖結合），這時就很有可能符合情節重大，獲得賠償。
以上是肖像權法律資訊，如果有相關問題，歡迎點擊按鈕找律師免費諮詢！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上��應有的權益及保障。
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