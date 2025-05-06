一、肖像權定義

一般提到的「肖像」，在字典解釋上是指「利用繪畫、雕塑、攝影等方式所形成的人物像」。不論用何種藝術形式，也不管是全身、半身或只有一顆頭、一張臉，只要畫面中出現了人物的五官，都稱作肖像。

而所謂的「肖像權（英文：portrait rights）」指的就是「每個人對於自己肖像（五官容貌長相）要不要使用、製作、公開的決定權」。肖像權是專屬個人的權利，除了授權外，不能移轉給第三人享有。

肖像權比較奇妙的是，它在法律上不像平等權、財產權、名譽權一樣有被單獨拉出來用法條規範，但沒有特定法條不代表就不存在！在法院諸多判決中都承認肖像權（註一），我們也很常在媒體上聽到有人因為肖像權問題上法院，但肖像權法源依據是什麼呢？

其實肖像權是被法院當成民法上的「人格權」來看，人格權是保障個人維持生存、能力所需的權利，例如：生命權、身體權、健康權、名譽權、自由權、信用權、隱私權、貞操權、姓名權，其中也包含肖像權；而肖像權基本上是給真實人物的權利，所以如果是幻想中的虛構人物就沒有肖像權。

（一）肖像權法律上的侵害條件

侵害肖像權在法律上有不少實務判決，根據過往判決（註二）可以這麼歸類：只要你未經當事人同意，擅自製作他人肖像、擅自公開別人肖像，原則上就侵害了他人肖像權。

仔細一點說明，在法院上認定的侵害肖像權行為包含：

製作他人肖像：舉凡利用拍照、錄影、繪畫、雕塑，只要作成他人肖像，就算沒有到處傳播，也是侵害肖像權的行為。 公開他人肖像：將他人的肖像放在電視、網路、新聞媒體、報章雜誌等大家都看得到公開場合或平台傳播，這很明顯侵害肖像權。 使用他人肖像帶有營利目的：把他人肖像弄成商品販售，或有商業化行為，例如推銷等都算。

舉例：A搭捷運看到B長相奇特，就用手機拍照PO上臉書跟朋友分享、討論。拍照此舉沒有經過B同意，還放在網路上讓大家看，原則上已經侵害B的肖像權。

（二）滿足這些條件，肖像權公開場合使用也沒關係

不過，也不是在任何情況下拍照、作圖或使用他人照片，法院就會認定你侵害肖像權，還會考慮下列這些條件：

公眾人物：要看對象是不是公眾人物

公益性：製作肖像的行為有沒有公益性質

使用場合與目的：看使用肖像的手段是否合理、有沒有必要性

舉例：A在西門町看到明星辦活動，興奮拍照PO上臉書炫耀，雖然沒經過明星同意，但明星是公眾人物，所以不算侵害肖像權。

法律上曾有一個案件，是A認為某美術館涉弊案，承辦人員有貪瀆嫌疑，因此在美術館前廣場公開表演行動劇，並上官網抓下承辦人照片輸出成頭像圖，在劇中對頭像進行批評、撻伐。承辦人認為自己肖像權受侵害而提告，但法官認為，該照片是從官網上已公開的照片中擷取，不算侵害「公開」肖像的權利；另外A使用照片是為了向大眾指出美術館內部的利益輸送、貪瀆問題，這個目的正當、具有公益性；最後，因為頭像只有在行動劇中配合諷刺內容使用，所以判決不侵害肖像權（註三）。

簡單梳理法院的邏輯，雖然未經他人同意拍攝、製作、公開使用他人照片，原則上侵害他人肖像權，但如果對方是公眾人物，或合乎正當目的，手段是合理且必要，就有可能是「不侵害肖像權」。但律師提醒，普通人都不算公眾人物，也不一定都是為了公益案件，因此還是不要隨便亂拍照，避免侵害到別人的肖像權。