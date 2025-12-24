事假扣薪、天數和法規總覽！律師教你請假不再心驚驚！ - 法律010
雷皓明律師
2025-12-24 更新
事假是每個勞工都聽過的假別，但你知道一年最多能請多少天事假嗎？依照勞基法規定請事假扣薪要扣多少？會不會影響全勤？老闆可以要求提出事假證明嗎？事假的法律規定律師通通在本文中幫你整理好了！
一、勞工請事假扣薪計算與注意事項
等等，請事假要扣薪？為什麼聽起來這麼慘！
不要誤會，所謂的「勞基法事假扣薪」是指勞工請假規則》第7條第2項「事假期間不給工資」，因此請事假薪水減少是因為「事假不給薪」，並不是真的「倒扣薪資」！
至於要如何分辨真正的「扣薪」與「不給薪」，兩者差在「有沒有付出勞力」。扣薪是勞工有付出勞力、提供勞務，但是原本應該要領到的薪資被扣掉了；不給薪是勞工沒有付出勞力、沒有提供勞務，所以老闆也不用給勞工薪資的狀況。
既然請事假沒有工作，那雇主不給錢也是正常的，但都怎麼扣薪？扣多少？下一段算給你聽！
（一）事假扣薪計算方式
關於請事假扣薪水這部分，有一些奇妙的都市傳說：
- 大月（31天）比較划算，小月（30天甚至28天）吃虧
- 上班天數少的月份很吃虧（例如卡到農曆新年假期）
- 請多一點感覺比較賺（反正都扣全勤了）
其實扣薪的計算方式很單純，就是請1天就扣掉1天的薪資！而日薪的計算為「個人的月薪÷30天（不論大小月份或上班天數多寡，統一以30天計算）=1天的薪資」。
假設A的月薪39,000元（含本薪33,600元、伙食費2,400元、職務加給3,000元），那麼假如A請事假1天，當天扣掉的薪資這樣算：
總薪資39,000元÷30天=1,300元/天
所以當A這個月請1天事假，那麼A最後會領到：
39,000元-1,300元=37,700元（不扣全勤的狀況下）
基本上前兩項迷思都破除了，至於第3項請1天也扣全勤，請3天也扣全勤的部分，就看個人心態了，但不變的道理是，請假越多，當月薪水就越少！
（二）領基本薪資的勞工請事假也會扣薪嗎？
雖然勞基法第21條規定，工資由勞雇雙方協議，但不能低於基本工資，不過這是指「勞工在正常工作時間範圍內應得的工資」。
若今天勞工請事假，老闆當然可以不給付事假當天的薪水，但一樣不能亂倒扣其他工資。
因為從2025年1月1日起，基本工資調漲為28,590元，所以用這個金額來舉例：
A月薪28,590元，請1天事假，雇主扣勞工事假當天未到的953元（28,590元÷30天=953元）是合理的，所以雇主給A的當月薪資為28,590元-953元=27,637元，不過如果再用其他名義亂苛扣薪資，導致低於27,637元就不行！
（三）公務人員事假扣薪怎麼算？
公務人員的假期跟一般勞工有點不同，相關規範都列在公務人員請假規則裡，2018年底時曾針對公務員事假進行修法，修改如下：
- 事假天數從原本每年5天新增至每年7天
- 請假方式從原本的「半日計」改為「以時計假」
乍看之下公務人員事假比勞工少整整7天好像有點慘，不過公務人員的事假是「不扣薪的」，而且還另有7天的家庭照顧假可以請，絕對沒有比較虧！
|公務人員事假舊法vs.新法
|公務人員事假舊法
|公務人員事假新法
|事假天數
|總計5天
|總計7天
|請假方式
|1次必須請半日
|可以用小時單位請假
|薪水給付
|給薪
|給薪
二、關於勞工請事假規則
為了體恤每個人都有不方便的時候，法律也給予勞工事假，以因應臨時、緊急突發的個人事務，這就是勞基法事假的由來！
勞動基準法事假的規範列在勞工請假規則第7條：勞工因有事故必須親自處理者，得請事假，1年內合計不得超過14日。事假期間不給工資。
雖然法律上只用兩項條文就說完了勞基法事假規定，但其實在職場上請事假規定有很多眉眉角角，這篇文章會講解更多詳細資訊，快跟著律師一起看下去。
（一）遇到假日也算在勞基法事假天數內嗎？
根據法規，勞工每年有14天的事假天數！
但跟特休天數比較不同的是：不論公司是採曆年制或週年制，也不管勞工是年初、年中或年末到職，只要有合理事由，依法當年度就有14天的事假可請，並不會因為因為到職日按比例壓縮事假天數。
舉例，A在3月1日到職、B在6月1日到職、C在10月1日到職，只要有需要且有合理事由，ABC當年度都有14天的事假天數。
如果是單天單天請通常沒什麼問題，那萬一事情難處理，必須要請多天事假，甚至需要橫跨假日、國定假日，這些到底算不算在事假內？
根據內政部74年4月27日74台內勞字第302665號函釋，�勞工請多天事假期間，如果遇到例假日、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假的日子，都不算在事假天數內；而且即便請的事假休完後剛好碰上例假日，老闆一樣要遵守勞基法第36條讓勞工休息唷！（註一）
舉例：A依照勞基法請事假，從週一請到週五，但週三剛好是中秋節，所以A實際請的事假天數是4天（週一、二、四、五），事假休完剛好碰上六、日，是公司的休假日與例假日，那麼A可以繼續休下去，隔週一在上班。
（二）已經請事假超過14天，還可以繼續請嗎？
如果勞工已經請完14天事假，但很不幸事情尚未處理完，必須要再請，這部分是可行的嗎？
內政部民國74年台內勞字第315047號函釋有針對這問題回應，當狀況特殊，事假超過14天的部分，勞工可以用「特別休假」來折抵，但假如特休也用完，那勞工必須照著公司規定或當初簽的勞動契約走，或者跟老闆協商，只要勞資雙方有談好就可以。
但假設特休用盡（或還沒有特休），勞工請的事假也已經超過14天，倘若經過協商，老闆還是不願意，其實是可以拒絕讓勞工繼續請假的，這部分可能要請勞方特別留意。
（三）請事假扣全勤合法嗎？
請事假後發現全勤獎金飛了，除了心疼，應該也想知道老闆這樣到底有沒有違反勞基法吧！
關於全勤獎金的扣發規定，在勞工請假規則第9條有規範：「雇主不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤獎金」。
但事假勞基法並沒有列入「不扣全勤獎金」的假別內，也就表示，扣不扣�全勤，必須看勞資雙方當初的約定！
可以約定的狀況有下列幾種：
- 請事假完全不扣全勤
- 請事假扣全額的全勤獎金
- 依照請的事假天數，按比例扣全勤獎金
所以遇到請事假不扣全勤的老闆是幸運，但萬一老闆要扣全勤，也不算違法喔！
三、如何請事假？老闆要求請事假證明怎麼辦？
勞工請事假的規範跟其他假別一樣都適用勞工請假規則第10條，應於事前親自以口頭或書面說明請假理由及天數；但遇有急病或緊急事故，可以委託他人代辦請假手續；辦理請假手續時，雇主可以要求勞工提出有關證明文件。
雖然勞工向公司請事假時不需要老闆「同意」才可以休，但不代表勞工就可以隨便請隨便休，如果沒有完成公司規定的請假流程，就不算請假成功，上班時間未出勤，雇主記勞工曠職也是在情理之內。
※補充！在外商公司的勞工想請事假，英文可以這麼說唷！
★「事假」小學堂★
請事假英文：personal leave / day off
例句：
Jonathan asked for a week off for personal leave.（Jonathan請了1星期的事假）
I need to take a personal day off today.（我今天要請事假）
引用出處：天下雜誌【躺著學英文】
至於員工請事假要不要附證明，要看公司規定或勞雇之間怎麼約定，有些制度較彈性的公司可能不用附，但如果老闆要求提供理由或檢附事假證明也是可以的，畢竟勞工請事假去旅遊玩樂就有點說不過去，只是通常都從寬處理，不應該特別刁難，基本上照顧家人或是小孩生病這種必須親自處理，也在情理之內的理由，大部分都是可以過的。
假如真的遇到公司刻意為難，或假意答應你的請假理由，但事後反悔不給過要記曠職甚至資遣，你可以向勞動局檢舉，或透過調解的方式處理這類勞資紛爭，最糟的狀況，就是提出訴訟，交由法官去判斷誰的理由最充分！
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事假註解
註一：勞工每7日中應有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息日。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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