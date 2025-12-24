一、勞工請事假扣薪計算與注意事項

等等，請事假要扣薪？為什麼聽起來這麼慘！

不要誤會，所謂的「勞基法事假扣薪」是指勞工請假規則》第7條第2項「事假期間不給工資」，因此請事假薪水減少是因為「事假不給薪」，並不是真的「倒扣薪資」！

至於要如何分辨真正的「扣薪」與「不給薪」，兩者差在「有沒有付出勞力」。扣薪是勞工有付出勞力、提供勞務，但是原本應該要領到的薪資被扣掉了；不給薪是勞工沒有付出勞力、沒有提供勞務，所以老闆也不用給勞工薪資的狀況。

既然請事假沒有工作，那雇主不給錢也是正常的，但都怎麼扣薪？扣多少？下一段算給你聽！

（一）事假扣薪計算方式

關於請事假扣薪水這部分，有一些奇妙的都市傳說：

其實扣薪的計算方式很單純，就是請1天就扣掉1天的薪資！而日薪的計算為「個人的月薪÷30天（不論大小月份或上班天數多寡，統一以30天計算）=1天的薪資」。

假設A的月薪39,000元（含本薪33,600元、伙食費2,400元、職務加給3,000元），那麼假如A請事假1天，當天扣掉的薪資這樣算：

總薪資39,000元÷30天=1,300元/天

所以當A這個月請1天事假，那麼A最後會領到：

39,000元-1,300元=37,700元（不扣全勤的狀況下）

基本上前兩項迷思都破除了，至於第3項請1天也扣全勤，請3天也扣全勤的部分，就看個人心態了，但不變的道理是，請假越多，當月薪水就越少！

（二）領基本薪資的勞工請事假也會扣薪嗎？

雖然勞基法第21條規定，工資由勞雇雙方協議，但不能低於基本工資，不過這是指「勞工在正常工作時間範圍內應得的工資」。

若今天勞工請事假，老闆當然可以不給付事假當天的薪水，但一樣不能亂倒扣其他工資。

因為從2025年1月1日起，基本工資調漲為28,590元，所以用這個金額來舉例：

A月薪28,590元，請1天事假，雇主扣勞工事假當天未到的953元（28,590元÷30天=953元）是合理的，所以雇主給A的當月薪資為28,590元-953元=27,637元，不過如果再用其他名義亂苛扣薪資，導致低於27,637元就不行！

（三）公務人員事假扣薪怎麼算？

公務人員的假期跟一般勞工有點不同，相關規範都列在公務人員請假規則裡，2018年底時曾針對公務員事假進行修法，修改如下：

事假天數從原本每年5天 新增至每年7天

請假方式從原本的「半日計」改為「以時計假」

乍看之下公務人員事假比勞工少整整7天好像有點慘，不過公務人員的事假是「不扣薪的」，而且還另有7天的家庭照顧假可以請，絕對沒有比較虧！