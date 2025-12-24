一、全勤獎金：勞動部當作「工資」的一部分

勞基法裡面並沒有提到全勤獎金這類的概念，一般來說，這比較像是三節獎金這種福利措施，也就是「有約定才有」的。

不過，勞動部曾表示，全勤獎金依照勞工出勤狀況而發，有「因工作而獲得報酬」的性質，本質上屬於工資的範疇。（87台勞動二字第040204號函）

從這一點來看，全勤獎金雖然名為獎金，但實際上與一般工資沒有差別。