全勤獎金定義是什麼？哪些情況可以扣全勤獎金？ - 法律010
雷皓明律師
2025-12-24 更新
你領過全勤獎金嗎？你被扣過全勤獎金嗎？你有想過自己被扣全勤獎金合理嗎？資深律師這篇文章介紹全勤獎金的合法扣發條件，有些時候即便請假，依據勞基法，雇主也不能扣全勤獎金！
一、全勤獎金：勞動部當作「工資」的一部分
勞基法裡面並沒有提到全勤獎金這類的概念，一般來說，這比較像是三節獎金這種福利措施，也就是「有約定才有」的。
不過，勞動部曾表示，全勤獎金依照勞工出勤狀況而發，有「因工作而獲得報酬」的性質，本質上屬於工資的範疇。（87台勞動二字第040204號函）
從這一點來看，全勤獎金雖然名為獎金，但實際上與一般工資沒有差別。
二、一天不到就不能領全勤獎金？
有些人可能會誤會，不管是什麼理由，以為只要有1天不到，就不能領全勤獎金。
但這一點可是錯的！
至少「法定假日」，勞動部明確表示雇主「不能扣全勤獎金」！
三、請哪些假是不能扣發全勤獎金的？
依照勞工請假規則第9條，「婚假」、「喪假」、「公傷病假」、「公假」，雇主不能扣發全勤獎金。
公假包含什麼呢？
例如所謂的「謀職假」，雇主不能扣全勤獎金。謀職假是指雇主主動解雇勞工時，勞工可以請假外出找工作的一種假別。（77台勞動二字第05189號函）
又例如性別工作平等法保障的各種假日，像是「生理假」、「產假」、「育嬰假」、「哺乳假」（在一般休息時間以外，額外給予勞工哺乳的時間）、「家庭照顧假」（家庭成員有預防接種、重大事故或疾病需要照顧的假），依照性別工作平等法第14條至第21條，這些假別也不能扣全勤獎金。
四、全勤獎金按比例發放
不過，倒也不是說勞工在家顧小孩、「留職停薪」的時候雇主還要付全勤獎金，而是說全勤獎金要照比例發放，不能因為請了這些假，就把本來可以領的全勤獎金取消，要「按比例發放」（勞動條4字第1040130878號令）。
五、全勤獎金案例說明
舉例來說A每天都準時上班，上了12天後開始請育嬰假、留職停薪。
從時間上來看，A這個月看似沒有全勤，但因為育嬰假是法定假日，A可說是合法缺勤，本月的其他上班日都有依約上班，則全勤獎應該也要照比例發放，假設A依照契約本月有24個工作日，A既然上了12天班，就要給A一半的全勤獎金。
六、事假、病假、曠職可以扣全勤獎金嗎？
至於法定假日以外的事假、病假甚至是曠職，能不能扣全勤獎金？怎麼扣全勤獎金？就看雇主跟勞工自己之間的契約了。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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