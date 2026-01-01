育嬰假有薪水嗎？怎麼申請？勞基法育嬰留停規定一次看！ - 法律010
雷皓明律師
2026-08-12 更新
「育嬰假留職停薪」是剛生完孩子的媽媽最常使用的請假方式，但是育嬰假有薪水嗎？育嬰留停可以多久？爸爸也可以請育嬰假嗎？老闆可以拒絕育嬰假的申請嗎？有關育嬰假勞基法內容、育嬰假規定，律師將於這篇與您分享！
一、育嬰假申請重點
育嬰留職停薪的目的是希望保障父母可以全心照顧寶寶，且不會失去自身工作權益。申請育嬰假性別不拘，不像產檢假只有女生可以請，女生與男生都平等擁有育嬰假，爸爸與媽媽都可以申請育嬰假！
（一）育嬰假時間
1.育嬰假可以請多久
在寶寶滿3歲以前，爸爸和媽媽各自可以請每次（次數不限）最少半年，最長2年的育嬰假天數。
2.如果是2人或雙胞胎育嬰假會有差別嗎？
雙胞胎育嬰假會合併2名子女計算，可以請到最小孩子滿3歲的時候，但一樣以2年為限。
- 例子1：
小美於2026/01/01開始請，因為雙胞胎年齡一樣，所以一樣都是可以最長請到2028/01/01。
- 例子2：
同時撫育2名未滿3歲小孩（老大2026/10/01出生，老二2027/11/01出生）
育嬰假第1胎請24個月，到2028/10/01，則第2胎請假天數必須扣掉重疊的11個月（2027/11/01到2028/10/01），只能最多請13個月。
兩胎共請37個月。不過，如果雇主同意，也可以2胎分別2年都請滿！
3.育嬰假一次一定要請30天嗎？
2026年上路「育嬰留停照顧彈性化」新制，過去育嬰留停每次須連續請假至少30日，新制改為可按「日」為單位申請，父母合計可使用60日的彈性額度。
（二）育嬰假申請條件
1.受雇者任職滿6個月（如果未滿6個月，但雇主同意仍適用） 2.子女滿3歲以前
（三）育嬰假申請流程
1.流程
- 要申請的爸爸或媽媽需提交「書面資料」給雇主來申請育嬰留職停薪。
- 過去父母無法同時申請，但現在有未滿三歲孩子之父母，可以同時請領育嬰留職停薪津貼。
2.育嬰假申請書內容須記載
- 申請人姓名與職務
- 留職停薪期間的開始與結束日期。
- 子女出生的年、月、日。
- 留職停薪期間的住居所及聯絡電話。
- 是否繼續參加社會保險。
二、育嬰留職停薪津貼可以領多少？
相信剛請完育嬰假的你一定好奇：育嬰假有薪水嗎？育嬰假薪水有多少？
很可惜地，答案是沒有薪水，而且申請育嬰假年終獎金也可能因為年資暫停而減少或沒有。不過休假的期間可以申請育嬰留職停薪津貼，替你減輕生活上的經濟負擔，所以不用擔心！
（一）育嬰假津貼補助內容
-
因為育嬰假薪資減少沒關係，自2021年7月1日起，從育嬰留職停薪開始，投保人在前6個月，可以領取平均月投保的8成薪水（原本的6成+政府補助的2成）。
-
每一位子女最長合計發給6個月，如果同時有2個小孩的話，建議可以先申請一個孩子的，領完6個月後，再領另一個孩子的。
比如：大寶可以領2026/01/01到2026/07/01，然後二寶再接替。
（二）育嬰假津貼流程
1.申請育嬰假津貼流程
等確認向雇主請好育嬰假後，便可以申請！方式可以選擇郵寄或臨櫃送交至勞保局申請津貼，當然也可以線上辦理，更快速。
2.申請育嬰假補助文件
- 育嬰留職停薪津貼申請書、給付收據及繼續投保申請書（可至勞保局下載）
- 育嬰留職停薪證明，載明育嬰留職停薪開始即結束時間（如前一項的申請書所附證明已經有投保單位蓋章，即不需另行檢附）
- 申請人跟子女的戶口名簿影本
- 本人的金融機構存摺封面影本
3.收養孩子的父母可以申請育嬰津貼嗎？
除了準備以上申請育嬰假育兒津貼所需文件，還需準備以下文件：
-
血緣關係者：
合法收出養媒合服務者與收養人及出養人簽訂的試養契約等相關證明文件。
-
親屬間收養或繼親收養：
檢附法院命令公函文書（如家事法庭通知）或村、里長證明等相關證明文件。
三、育嬰留停法律規定
育嬰留停一請便是一段時間，然而育嬰留停有什麼規定嗎？會不會一個不小心變被公司開除？為了讓育嬰假可以請得更加安心，文末我們將分享一些比較常被拿出來討論的內容。
（一）育嬰假離職
-
如果於育嬰假期間提離職，則不能繼續領育嬰留職停薪津貼。
-
育嬰假留停期間並不計入年資，提離職時是依照留停前的年資，如果離職卡育嬰假，勞基法的規定還是要注意。
意思即為：如果工作1年後，提了2年的育嬰假留停計畫，育嬰假留停結束後如果要離職，必須參照勞基法規定的「工作1年以上3年未滿者，於20日前預告」。
（二）育嬰假特休
根據育嬰留職停薪實施辦法第4條：「育嬰留職停薪期間，除勞雇雙方另有約定外，不計入工作年資計算。」育嬰留停期間不列入年資計算，雇主可於復職後再累積年資。
舉例：小美工作2年1個月的時候，申請育嬰留職停薪。如果停薪前還沒用完滿2年的10天特休假，留停回來後可繼續用。另外，再工作9個月，便有3年的年資。
（三）育嬰假資遣
育嬰留職停薪後如果想申請復職，根據性別工作平等法第17條明確規定，除非有以下情形，不然雇主不得拒絕。
- 歇業、虧損或業務緊縮者
- 雇主依法變更組織、解散或轉讓者
- 不可抗力暫停工作1個月以上者
- 業務性質變更，有必要減少受雇者，又無適當工作可供安置
如果沒有以上情況出現，雇主不得任意資遣，如果必須資遣，則需要提前1個月告知，並依法給付資遣費與退休金。
（四）育嬰假勞健保
1.育嬰假勞保
育嬰假期間仍可保勞保，不過為了減輕雇主與投保人的壓力，雇主就不用負擔原本法規要求的70%勞保保險費，而被保險人則只需要繳交20%保險費即可，另外被保險人可以依照意願，看要不要延後3年再繳勞保。
2.育嬰假健保
留職停薪者的勞健保問題可以選擇於原投保單位繼續投保或選擇辦理轉出。
- 原單位繼續投保：
- 原投保單位應填寫「繼續投保及異動申報表」1份，並向健保署分區業務組申報
- 被投保人自行負擔30%之健保費，可延後3年再繳納
- 育嬰留職停薪結束或提前復職的勞工，須再填寫「繼續投保及異動申報表」1份，並向健保署分區業務組申報。
- 選擇辦理轉出：
- 原投保單位填寫「保險對象退保申報表」1份，並送交健保署分區業務組辦理退保。
- 退保人應該依附有職業的配偶，以眷屬身分投保
- 如果沒有眷屬身份，則應至戶籍地公所投保。
新生兒的出生雖然喜悅，但要在育兒與工作間找出平衡，真的不容易！以上為育嬰假的內容，希望可以讓為此感到煩惱的你，更有方向，如果你喜歡我們的文章，請分享！想看更多「勞資爭議」文章，歡迎點擊下方按鈕查看。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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