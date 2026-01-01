一、育嬰假申請重點

育嬰留職停薪的目的是希望保障父母可以全心照顧寶寶，且不會失去自身工作權益。申請育嬰假性別不拘，不像產檢假只有女生可以請，女生與男生都平等擁有育嬰假，爸爸與媽媽都可以申請育嬰假！

（一）育嬰假時間

1.育嬰假可以請多久

在寶寶滿3歲以前，爸爸和媽媽各自可以請每次（次數不限）最少半年，最長2年的育嬰假天數。

2.如果是2人或雙胞胎育嬰假會有差別嗎？

雙胞胎育嬰假會合併2名子女計算，可以請到最小孩子滿3歲的時候，但一樣以2年為限。

例子1：

小美於2026/01/01開始請，因為雙胞胎年齡一樣，所以一樣都是可以最長請到2028/01/01。

例子2：

同時撫育2名未滿3歲小孩（老大2026/10/01出生，老二2027/11/01出生）

育嬰假第1胎請24個月，到2028/10/01，則第2胎請假天數必須扣掉重疊的11個月（2027/11/01到2028/10/01），只能最多請13個月。

兩胎共請37個月。不過，如果雇主同意，也可以2胎分別2年都請滿！

3.育嬰假一次一定要請30天嗎？

2026年上路「育嬰留停照顧彈性化」新制，過去育嬰留停每次須連續請假至少30日，新制改為可按「日」為單位申請，父母合計可使用60日的彈性額度。

（二）育嬰假申請條件

1.受雇者任職滿6個月（如果未滿6個月，但雇主同意仍適用） 2.子女滿3歲以前

（三）育嬰假申請流程

1.流程

要申請的爸爸或媽媽需提交「書面資料」給雇主來申請育嬰留職停薪。

過去父母無法同時申請，但現在有未滿三歲孩子之父母，可以同時請領育嬰留職停薪津貼。

2.育嬰假申請書內容須記載