我的調職合法嗎？帶你看勞基法調職五原則！

調職或是其他工作上的變動，對勞工們來說都是影響非常大的事情，像是有沒有遇過上班地點明明在台北，某天上班時，老闆卻突然請你到高雄分店工作？或是突然調派不同部門？這樣的調職是合法的嗎？律師將介紹調職五原則，並告訴你，如果雇主不遵守調職五原則的話，可以怎麼做？

一、調職5原則是什麼？ 根據勞動基準法第10條之1規定，雇主想要調職或是調動勞工的工作地點，除了要遵守契約的調動約定，還必須符合以下原則： 基於營業上的必要性，不可因為不當動機及目的而調動。 不可調降工資及其他勞動條件。 新工作是勞工能力所及、可以勝任。 如果調動工作地點過遠，雇主應給予必要協助。 考量勞工及其家庭之生活利益。 即便契約寫清楚了，如果實際調職或調動工作地點時，沒有遵守以上5個原則，這時候的調動也是違法調動。 (一) 如果契約中沒有寫清楚關於調職或調動的可能性？ 如果雇主沒有在契約中寫清楚工作有調動的權利與可能性，雇主就不能任意調動勞工的工作，必須要與勞工協商、勞工同意後才能調職。 （參考最高法院77年度台上字第1868號判決）

二、合法調動工作地點案例：人手不足的營業上必要調動 A在某間餐廳擔任襄理，與��餐廳間的契約有寫「如有業務需求，應同意接受調動」。 任職期間，A去了北大夜間部進修，因此其他員工必須配合A的時間來排班，影響店內的營運，因此雇主將A調動至遠離市中心、不提供內用的外送分店上班。A認為這樣的調動讓他通勤時間上升，並且使他少領1000元的津貼，因此告上法院。 然而法官認為，雖然調動的距離看似很遠（從南港調至蘆洲），然而實際上從A家裡到南港但與蘆洲店的距離都是12公里，實際通勤時間並沒有改變；其次，1000元津貼是給予餐廳分店的主管加給，因為餐廳分店比起外送分店來的累，因此減少津貼並不算是調降勞動條件；法官也實際傳喚證人來調查各店的營運狀況，認定調動具有必要性，因此判決本案雇主的調動「合法」。 （參考台北地院106年度北勞簡字第118號民事判決）

三、合法調職案例：職缺滿額的調動 B到某處應徵櫃台服務員，勞動約中有明定「雇主可進行調動」。 由於B應徵的上班地點櫃台服務員已經滿額，雇主就安排B先擔任保全的工作。後來因為B不具保全的資格，雇主便依要求將B調職至其他上班地點擔任櫃檯服務員。B認為雇主的調職違法，一狀告上法院。 法官認為，既然雙方契約中有明定，B想要的上班地點職缺又額滿，雇主為了避免被勞檢違法雇用保全而將B安排至其他地點擔任櫃檯服務員，也符合B一開始的應徵期待，因此調動「合法」。 （參考高雄高等法院106年度勞上易字第10號民事判決）

四、違法調職：名為調職，實為懲處 C擔任某機組的副班長，契約中有明定雇主可以調動。 因為工資的糾紛，C與雇主鬧上了勞資爭議調解。雇主雖然接受調解、給予C工資，但卻以C違反公司規則「挑撥、造謠不利公司」而將C降為一班組員，扣除津貼與加給，C因此告上法院。 法官認為，本案中C申請勞資調解並不符合公司的處罰規則，雇主的處分不合理；其次，依照勞動基準法第10條之1，調動也不能調降勞工的工資、工作條件，雇主調降C的職位與加給不符法規；最後，雇主又無法說明調動有合理、必要性，因此判決雇主的調動「違法」。 （參考桃園地院105年度勞訴字第68號民事判決）

五、違法調動：遷店逼人走 D原本在新北市上班，後來雇主因為營業需要而決定收店改在桃園開店，一併將D調往桃園。 雇主說，D如果不願意調動，頂多給予10天薪資要D另謀出路，D不服氣就起訴這個雇主。 法官認為，即便這個調動具有營業上的必要性，但是D從新北改在桃園上班的話，通勤時間要從4分鐘變成將近50分鐘，雇主顯然沒有考量D的生活影響，只拋下一個10日工資另謀出路的條件，沒有因為D通勤時間上升給予任何交通補貼，因此本案的調動「違法」。 （參考新北地院106年度勞簡上字第20號民事判決）

六、調職或調動是否合法？3大條件綜合判斷 要綜合「通勤時間」、「調動理由」、「工作條件」3大條件綜合判斷。 從上面幾個案子我們可以知道，調動是否合法，不是因為雇主有需要就說了算。不僅契約要事先約定，法院也會看勞工的通勤時間、工作條件有沒有改變、改變的��合不合理，以及雇主調動的真正理由是什麼。 因此，雇主調職或調動工作地點應該遵守調職五原則，如果違反任何一個原則，就有可能是違法調職。