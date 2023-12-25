一、被資遣怎麼辦？

(一) 資遣預告

「資遣預告」是考量勞工對特定的工作或雇主已經產生依賴性，短時間內難以輕易轉換跑道，因此規定雇主要給勞工一點準備時間，讓被資遣勞工不至於在離職後立刻流離失所。

如果你常搞混雇主要給勞工的是「資遣預告」還是「資遣通報」，這邊簡單說明一下兩者差異：

「資遣通報」：雇主需要通知的對象是「政府」，例如直轄市、縣（市）主管機關及公立就業服務機構。主要的目的是讓政府機構能在最快的時間內得知有哪些勞工將面臨失業，以便及時提供就業服務協助。

「資遣預告」：雇主需要通知的對象是「勞工」。主要是讓勞工在接到資遣預告後，能有一段時間緩衝，做好身心各方面建設，為找下一份工作做準備。

★資遣預告天數

當雇主想要解雇員工時，除非有勞基法第12條的法定事由，否則原則上都要給予「預告期間」，也就是應提前告知解雇。而勞工的年資越高，雇主就應該越早跟勞工說。

依照勞基法第16條，依年資相對應的資遣預告天數如下，：

工作滿3個月但未滿1年，雇主應該在10天前告知勞工

工作滿1年以上但未滿3年，雇主應該在20天前告知勞工

工作滿3年以上的勞工，雇主皆應該在30天前告知勞工

※如果是工作未滿3個月的勞工，其資遣預告期由勞雇雙方自行商量後決定就可以了。

※如果勞工的行為犯了勞基法第12條規定的狀況，已經危害到雇主或公司的權益，那麼雇主可以不用遵守資遣預告的規定，可以當天請勞工離職。

★資遣預告期怎麼算？

被資遣勞工要知道雇主有沒有依法提前告知，依照年資找出資遣預告天數後，接下來是推算日期的方式，起始點請用「勞雇雙方約定好最後上班的那天（離職日、退保日）」往前推算天數，其中包含工作日、休息日、例假日等；由於「資遣預告期間」必須是完整天數，因此雇主的通知最晚必須落在「資遣預告期間」的前1天。

例如：A工作滿6個月，依法資遣預告天數是10天，老闆如果想在6月30日辭退A，資遣預告期必須從6月30日當天開始往前推算10天，就是6月21日至6月30日，但因為這10天必須是完整的，所以老闆最晚應該在6月20日（或提前）通知A，如果延後告知就必須給付「資遣預告工資」。

★資遣預告工資是什麼？

「資遣預告工資」是為了不讓雇主太脫線、沒盡告知義務所設立的保障機制，如果雇主沒有提早在資遣預告天數前告知勞工（或天數不足），就必須加付預告期間的工資作為勞工的補償。

假設雇主應該在10天前告知A解雇資訊，卻沒有（故意、忘記）告知，就應該付這10天的資遣預告工資給A；如果3天前才告知，就應該付7天的資遣預告工資。

資遣預告工資的算法是：平均薪資÷30天x「遺漏的資遣預告天數」。

★如果雇主沒有提早告知，也不願付資遣預告工資怎麼辦？

勞工面對雇主這種惡意又賴皮的狀況，可以先向各地勞動局聲請「勞資爭議調解」，透過主管機關的力量來幫助討回公道；假如還是沒辦法解決，那麼或許就可以使出最後手段：提出告訴。

只要確認雇主違法，你的老闆就會面臨2萬至30萬元不等的罰款。（註二）

除了提前預告之外，雇主想要資遣勞工，也有義務要依規定給付資遣費給勞工。

而根據勞動基準法第17條規定，老闆給付資遣費的時間必須要在終止勞動契約（也就是約定好資遣勞工的最後上班日）後的30日內發給勞工，否則就會面臨違反依勞動基準法第78條，處以新臺幣30萬元以上150萬元以下的罰鍰。

例如雇主和A說好做到6月30日，那麼資遣費必須在7月30日內給付給A才行。

★資遣費計算標準

資遣費計算有分為「舊制（94年7月1日以前到職的勞工）」與「新制（當前有提撥6%勞退的勞工）」兩種，但由於使用舊制的勞工多數也轉為新制，因此本文提到的資遣費以新制的計算標準為主。

依照年資，資遣費計算標準如下：

年資每滿1年，就發給0.5個月平均工資的資遣費，最高以發給6個月平均工資為限。

年資未滿1年，依比例計算（以實際工作日數分月、日換成年之比例計算）。

年資未滿3個月，一樣是依比例計算。

除了資遣費，其他福利可以換成錢嗎？

★補充小知識：平均工資如何計算？

工作滿6個月以上：從資遣當天起算，前6個月內所得工資總額÷6�個月的總天數，所得的金額就是平均工資。

工作如果未滿6個月：將工作期間所得工資÷工作期間的總天數。

如果工資是按工作天數、時數或論件計酬：依上述計算的平均工資，如果少於「該期間內工資總額」÷「實際工作日數」所得金額的60%，以60%計算。

注意：其實平均工資的計算方式相當複雜，有些特定期間是不計入計算的，如：職業災害尚在醫療中、產假、生理假](https://laws010.com/blog/labor-dispute/labor-ask-for-leave/labor-ask-for-leave-06)等。如果有問題，建議也可以先詢問清楚，避免後續糾紛。

(三) 謀職假

謀職假也是給被資遣勞工的保障之一！

當雇主告知勞工資遣日期後，在勞工離職前這段期間，雇主必須要給勞工「在上班時段出外面試、找工作的機會」，盡量把勞工的失業空窗期降到最低，避免離職後頓失經濟來源，生活陷入困境。

當勞工請謀職假時，雖然離開工作崗位，但薪資必須照算，老闆不能扣薪水、扣全勤；但如果勞工都沒有使用謀職假，也不會另外換成工資。（註三）

★謀職假天數

根據勞動基準法第16條規定：勞工為另謀工作，得於工作時間請假外出，其請假時數每星期不得超過2天的工作時間。

也就是勞工在收到資遣通知後的「資遣預告期間」，每個禮拜最多有2天的時間可以請假外出謀職，超過天數的話，可能就要用到自己原本的假期，若無故未到，可能就會變成曠職扣薪喔！

還是以A來舉例：當老闆6月20日通知A上班到6月30日就離職，在這10天內，每週A都有2天支薪的謀職假。

如果老闆給的預告期間剩下不到1個禮拜，勞工還是有2天的謀職假，如果預告天數只剩1天，則勞工只能再請1天謀職假。

★請謀職假需要提出證明嗎？

Ｑ.如果雇主要求勞工請謀職假必須要檢附文件證明，勞工是可以拒絕的嗎？

雖然在勞工請假規則第10條後段有提到「辦理請假手續時，雇主得要求勞工提出有關證明文件」，其實是否要提供謀職假證明，只要勞雇雙方彼此協商好就可以。畢竟不是每間公司的面試邀請都有書面通知，且根據高雄市政府勞工局的解釋，「勞動基準法未有規定一定要提出謀職假之證明，因為有時候找工作不見得就會有面試的機會，而且，招募的公司也沒有義務要特別出具證明。」

律師建議，既然已經決定要資遣該名勞工，其實老闆們也不用太過刁難，避免後續又衍生出不必要的爭議。

(四) 非自願離職證明

不論有沒有打算要申請失業補助或報名課程訓練，都建議被資遣勞工請公司開立「非自願離職證明書」，將來萬一要使用就不用回頭再看一次舊東家的臉色，另外要留意非自願離職證明書上是不是有加註對勞工不利的文字，不要傻傻的沒檢查就直接提供給新公司，小心影響到得來不易的工作機會。

如果惡質老闆拒絕開立非自願離職證明，勞工可以向地方政府聲請勞資爭議調解，透過公權力施壓，去向資方要求你應有的權利；就算最後調解不成立，資方依然打死不開，勞方還是可以先以調解紀錄作為證明，先向就業服務站申請失業給付，降低錯過申請補助的時間。