一、失業時可以申請哪些失業補助金？

根據行政院主計總處，2025年就業人數共1,162萬6千人，失業人數40萬3千人，失業率3.35%，針對失業人口，政府提供失業補助金幫助他們度過低潮，依照不同名目與功用，簡單分成下列3項：

1.失業給付

失業給付純粹就是幫助失去收入來源且符合資格條件的民眾暫時度過難關的補助金，讓民眾失業時還能維持一定的生活機能。

2.職業訓練生活津貼

「職業訓練生活津貼」雖然是不同名目，但補助內容其實與失業給付差不多，區別在於「有沒有參加政府職訓」，沒參加職訓就是單純領失業給付，有參加職訓就是一邊上課、一邊領職業訓練生活津貼。

基本上「失業給付」與「職業訓練生活津貼」不能同時請領，但民眾若領完失業給付還找不到工作，可以申請參加職業訓練，這時就可以領取職業訓練生活津貼。

3.提早就業津貼

覺得在領取失業補助或職業訓練生活津貼時找到工作，這樣剩下的錢就沒領到超級不划算？修但幾勒！別忘了還有「提早就業津貼」！

這份補助就是用來獎勵失業民眾快速找到工作的政策，即使在領取失業給付期間找到新工作，還是可以領取剩下月份的一半給付總額，而且一次領完不拖泥帶水。

下方有更完整的說明！