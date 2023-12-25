離職原因、時間點看這裡！跟老闆分手離職理由就醬說！ - 法律010
雷皓明律師
2023-12-25 更新
離職原因該怎麼說是不是很讓人頭疼？法律有特別規定離職原因與資遣原因嗎？有沒有2021年離職原因排行榜可以參考？如果今天是新人離職理由有任何不同嗎？新公司主管面試問離職原因該怎麼回答？本文就讓律師一次告訴你，面試時離職理由請這樣說最恰當！
一、離職原因與預告期間
(一) 離職的理由怎麼寫比較好？
當主管問起「你為什麼想要離開呢？是不是覺得我們薪資待遇不好？」的時候，離職理由怎麼寫就會是場靈魂考驗。
其實離職原因千千百百種，但每種原因不外乎就是對於「現狀」的不滿意，可能是覺得薪水跟年資不相符、或是工作內容跟自己所預想的不同、甚至是跟同事相處不來。
如果並不是太傷人的理由，筆者認為可以好好地跟主管談談；但如果是因為在公司跟同事相處不融洽等尷尬的原因，離職理由可以用比較籠統的方式概括提出。
真的不知道該怎麼說的情況下，生涯規劃會是個很好的選擇。
但比起「上班一天 辭職理由」或是「上班半年 離職原因」等問題，筆者希望大家特別留心什麼時候提離職比較好。
(二) 法律會管辭職理由嗎？
「律師，請問離職原因怎麼寫才不違法？」
不論此時此刻，讀者是否正在思考該不該另謀高就，在這邊要跟各位說的重點是：法律不會管為了什麼原因離職，但會管最晚什麼時候提起離職，所以決定離職時間後千萬不要猶豫太久，一定要特別注意有沒有符合預告期間的規範喔！
(三) 我該在什麼時候以前跟主管說分手？
根據勞動基準法（簡稱勞基法）的規定，可以依照工作時長有無特定分成特定性定期勞動契約與不定期勞動契約：
1. 特定性定期勞動契約
特定性定期勞動契約其實是法律惜字如金下的產物，完整名稱是「特定性工作的定期勞動契約」，並且該勞動契約的工作內容要可以在一段時間內完成。
如果雙方約定的一段時間超過3年，滿3年後勞工可以因任何理由要求終止契約，但必須要在離職前30日告訴雇主。
那如果雙方約定的一段時間未滿3年呢？基於對契約的尊重，司法實務認為勞工沒有遵守已約定的服務期間（但該期間未滿3年），提前離職造成雇主的損害，雇主可以對勞工請求合理的賠償金；或是以契約約定勞工提前離職應付違約金的話，勞工也需依約給付。
只是實務上對於是否為定期契約，以及契約條款是否合法的判斷並沒有這麼容易，因此仍然建議在遇到爭議的時候尋求律師的協助喔！
2. 不定期勞動契約
而所謂的不定期勞動契約則是勞工的工作有繼續性的情形（我們常說的上班族簽的勞動契約都是不定期勞動契約），如果想要提離職，就要依照勞基法第16條第1項規定：
- 工作3個月以上1年未滿者，於10日前預告之。
- 工作1年以上3年未滿者，於20日前預告之。
- 工作3年以上者，於30日前預告之。
- 法規沒有特別規定未滿3個月的離職預告期間，可由雇主與勞工自行決定
最後要特別注意的是，預告期間其實是立法者的好意，目的是希望留給雇主、離職員工與新進員工交接的時間。
因此司法實務認為預告期間並不是強制規定，縱使沒有按照預告期間的要求提離職，也沒有任何法律規定的裁罰，只是如果雇主因為你沒有遵守離職預告期間，因此受有損害，仍有可能會成為雇主跟你做民事賠償時的理由，要特別小心喔！
二、資遣原因與預告期間
「律師，那資遣是不是跟離職一樣，法律也沒有特別管資遣員工理由是什麼？」
如果你是這樣想，那就大錯特錯囉！
(一) 法律上的資遣理由有哪些？
「律師，我被公司資遣理由不適任是合法的嗎？」
由於在每家企業裡面，員工與雇主基本上都處於實力不平衡的天秤兩端。為了讓勞工有更多能力可以保障他的工作權，資遣原因勞基法有特別針對雇主做以下的限制，符合法規才可以資遣員工：
- 公司歇業或轉讓
- 公司虧損或業務緊縮時。
- 公司不可抗力暫停工作1個月以上。
- 公司業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作提供員工。
- 勞工對於所擔任的工作確定不能勝任時。
- 因天災、事變或其他不可抗力致事業不能繼續，雇主經報主管機關核定
- ��事業單位改組或轉讓時，除新舊雇主商定留用的勞工外，其餘勞工應依勞基法第16條規定期間預告終止契約
(二) 我該在什麼時候以前跟員工說分手？
「律師，我最近想要資遣公司員工，可以當天跟他說隔天不用來嗎？」
與員工自請離職相同，如果雇主想要資遣員工，必須依照勞基法第16條第1項的規定：
- 工作3個月以上1年未滿者，於10日前預告之。
- 工作1年以上3年未滿者，於20日前預告之。
- 工作3年以上者，於30日前預告之。
- 法規沒有特別規定未滿3個月的資遣預告期間，可由雇主與勞工自行決定
三、【經典回顧】2021離職原因排行榜大公開
2021年，Line Today上曾舉辦「請問什麼原因會讓你決定離職？」的網路投票，最終結果簡述如下：
-
離職原因分類前3名為主管態度與作風、薪資年終不理想以及職業倦怠無成就，離職原因統計人數分別為12,981人、8,921人以及8,581人。第1名離職原因主管不合遠超後面的排序。
-
離職原因生涯規劃、離職理由不適應與離職原因轉換跑道等，雖然不在前3名，仍然屬於某些人的離職理由。
不論如何，每個人的離職原因大不相同，好好考慮並且下定決心，才能夠為自己的人生帶來更好的幫助喔！
四、新人離職理由與時間點
「律師我是公司新人，但我上班1個月就想辭職��了，請問一個月辭職理由怎麼寫比較好？」
各位聰明的讀者，如果你們已經把筆者前面寫的東西都認真看完，相信就已經明白即便你是個新人，不論是作為員工離職原因的撰寫、作為工讀生離職理由的撰寫、甚至是試用期離職原因的撰寫，真的都沒有任何差別，也沒有任何法規上的要求。
唯一要注意的是，如果你在未滿3個月提離職，雖然法規沒有要求預告期間，仍然會建議與雇主留下交接時間，不要很突然的就消失喔！
有些讀者可能會覺得工讀生畢竟不是正職，所以打工辭職理由可能會另外有規定。但事實上在勞基法相關法規裡，雖然有規定「建教生」與「技術生」，但並沒有「工讀生」這個名詞，與正職的差別只有薪水給付的方式。因此法律也沒有特別規定工讀生要有什麼理由才可以離職喔！
五、主管面試問離職原因該怎麼回答？
「律師，我明天就要去面試了，想請問面試時離職原因怎麼說比較好？有沒有離職原因範例可以參考？」
最後筆者要跟各位讀者說的是，畢竟面試離職原因不是法律問題，所以就連律師可能都很難跟你說「面試時離職理由請這樣說，保證你沒有煩惱穩穩的上！」
面試離職原因填寫方式真的是一個很看人的問題，畢竟每個人從前份工作離職原因大不相同，很難一概而論什麼才是最好的寫法。
但是現在網路上可以搜尋到相當多面試離職原因範例，如果真的不確定可以查查看別人的離職原因範例。
那律師在這件事情上到底可以幫大家什麼忙呢？如果今天你被公司資遣的理由不是勞基法資遣理由，或者是沒��有在預告期間內資遣你，請馬上點選下方的免費律師諮詢，我們的專業團隊會針對你的狀況給予最適合的協助喔！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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