律師查詢注意：有名並非勝訴保證！律師資格查詢大統整 - 法律010
雷皓明律師
2024-01-03 更新
律師查詢是許多需要法律協助的民眾會搜尋的關鍵字，但你有聽過法務部律師查詢系統嗎？有律師事務所查詢系統嗎？律師勝率怎麼查？律師資格查詢有什麼注意事項呢？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎點擊文末的免費法律諮詢按鈕喔！
一、法務部律師查詢系統查什麼？
「律師，想請問有推薦的律師查詢系統嗎？」
首要說明的是，現在只有職業律師需要登記，律師事務所是不用登記的。所以搜尋「律師事務所登記查詢」找不到東西喔！
法務部律師查詢系統（不是司法院律師查詢喔！）是目前官方最完整的律師查詢系統，只要搜尋律師名字、身分證字號或是律師證證號，即可搜尋到想要尋找的律師資訊。
透過法務部律師查詢系統搜尋律師資格的好處在於，沒有律師資格的人是不可以為了營利為民眾辦理訴訟事件。因此可以透過律師查詢系統即時瞭解想要委任的人究竟有沒有律師資格。
一旦發現對方不具律師資格卻向讀者表示可以協助辦理訴訟事件，讀者可以蒐集相關事證，向各地方檢察署提出告訴或告發，以保障自己的權益。
但有幾點要提醒。由於法務部律師查詢系統的資訊更新並非「即時」，比方說律師更換事務所或聯絡方式等，都有一定的修改時間。因此建議讀者在使用法務部律師查詢系統時，要特別注意「更新日期」，如果最近一次的更新日期比較久以前，仍會建議要去該名律師的律師事務所網站確認資料是否有更新，或是直接致電律師事務所諮詢。
再來「律師查詢法務部系統」中與民眾比較切身相關的資訊，僅會提供「事務所名稱」「事務所地址」以及「聯絡方式」等。所以民眾無法從法務部律師查詢系統查到這名律師專長的�訴訟領域、或者是這名律師曾經打贏哪種類比較知名的案件。因此仍會建議民眾，要從每位律師事務所的網站瞭解該名律師。
最後讀者比較容易忽略法務部律師查詢系統的「狀態」欄位。一般情況下，有職業資格的律師狀態會顯示「正常」。
但該名律師如果已不具備律師資格（被除名），狀態欄位就會顯示「喪失資格」；僅是暫時不能執業的話，狀態欄位則仍會顯示「正常」，只是在懲戒紀錄顯示「停止執行業務」並記載「停止期間」。
因此民眾使用法務部律師查詢系統，除了聯絡方式外，仍要注意其他欄位喔！
「律師，那除了法務部律師查詢系統外，還有別的查詢系統或律事務所查詢系統嗎？」
律師執業的要件除了要有律師證外，還需於各地律師公會辦理登記（比方說Ａ律師想要在台北執業，就必須要在台北律師公會登記）。因此也可以透過各地律師公會查詢律師相關資訊。
與法務部律師查詢系統不同的地方在於，有些律師公會的查詢系統可以讓你選擇縣市。以台北律師公會律師查詢系統為例，「我要找律師」可以讓讀者以「事務所所在地區」搜尋，甚至還可以用「職業專長」尋找律師（如果遇到的是商業方面的法律爭議，就可以在搜尋介面點選「商事法」）。
但如果是在高雄律師公會做高雄律師查詢，就沒有跟台北律師公會相同的搜尋系統。因此建議讀者仍要輔以其他搜尋方式（搜尋律師名字或透過律師事務所查詢，瞭解他們的專長或曾經辦過什麼類型的案件等），才能確定自己找到的是不是合適的律師喔！
二、律師查詢注意事項看這邊！
「律師，那我要找律師還有什麼辦法呢？」
「如何找律師」相信是每位受法律問題困擾的讀者最關心的事情。除了前面提到的「法務部律師查詢系統」「各地律師公會查詢服務」以及「律師事務所網站」外，現在也有很多律師自營的粉絲專頁，以及民間自製的律師查詢服務可以讓讀者參考。
以「法律010」為例，除了有在Facebook定期分享最即時的法律白話文小知識外，法律010更協助整理全台各地不同專長的律師資訊，讓讀者可以自行選擇需要什麼專長的律師協助。
與律師公會的查詢系統不同，法律010的搜尋類型更加細膩。如果今天讀者遇到的是車禍案件，從律師公會網站的搜尋類別只有「民事訴訟」最為貼近，但法律010有「車禍事故」的選項，讓您可以更方便地瞭解車禍案件可以找哪位律師的協助。
讀者可以透過「司法院裁判書查詢系統」做律師案件查詢，瞭解律師曾經辦過多少案件，或是辦過什麼知名的案件，也是判斷律師是否合適的標準喔！
「律師，那想請問有律師勝率查詢嗎？」
「律師勝訴率查詢」是讀者們相當關心的關鍵字，但事實上並沒有律師勝率查詢服務的網站。
讀者可以先設想一個狀況。如果讀者遇到車禍案件，沒有車禍初判表也沒有相關證據，找了位在離婚案件上赫赫有名（可能勝率還百分之百）卻從沒處理過車禍案�件的律師，跟帶齊證據找到專門處理車禍案件的律師，誰的勝率可能比較高呢？
訴訟是否勝訴或敗訴的關鍵就在於此，因為訴訟牽扯到的因素很多，包含證據是否充足、律師是否為這類訴訟專業、甚至是遇到的法官（因為每位法官所採的法律見解不一定相同）等都會影響。
有許多案件甚至還會部分勝部分敗（請求債務人給付100萬，法官因債權人部分有理由，判決債務人僅需償還80萬），因此也很難說在這種情況下律師究竟是協助當事人「勝訴」還是「敗訴」。
因此「勝率」在訴訟上其實並沒有辦法準確的數字化，也很難以勝率來決定是否要找某位律師協助訴訟程序。所以找律師經驗與勝率並不是唯一的依據，還是必須要輔以「律師的專業」以及「證據多寡」等其他因素來考量是否委任某位律師的協助。
如果車禍案件證據明顯對讀者不利，律師為避免當事人敗訴留下案底，甚至也可能建議走和解路線，此時也無關勝率的高低，而是因為該名律師為當事人的最佳利益作考量。
「律師，那還有什麼找律師注意事項嗎？」
如果已經確定找了最適合自己的律師，記得在諮詢的過程還要注意下列3件事情：
- 把你所遇到的爭議重點事先整理清楚
找律師諮詢建議要簡單明確的把人物關係、事件時間等重點說清楚（畢竟每小時的諮詢費都不便宜）。
- 把想問的問題列出來
諮詢的時間與花費是很寶貴的，為了有效利用時間，建議讀者可以把想問的問題條列化，並根據重要程度排序。重要的就先問，還有時間再問剩下的問題。
- 準備好與事件相關的證據
把目前手上有的證據和資料（契約書、對話紀錄、錄音檔等）帶去讓律師檢視，對案件的處理會更有幫助。
「律師，最後想請問找律師要多少錢呢？」
如果只是單純做律師查詢費用當然是免費的（就是大家會搜尋的律師查詢免費）。但如果是走到諮詢律師的過程，有些律師可能會讓前30分鐘諮詢免費，接著就會以「找律師做什麼」來分類：
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諮詢與調解：大部分以鐘點費計算，行情介於1小時2,000元至8,000元間。
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代擬相關法律文書：若以鐘點費計算，就看律師報價需要處理多少小時；如果以件計算，文書撰寫平均落在10,000元至50,000元之間。
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訴訟：出庭通常以審級計算，一般律師費用落在60,000元至80,000元不等，並且要記得不同審級都會需要再次委任律師，所以費用也會因為不同審級而有不同。
以上是律師查詢的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！有任何相關問題也歡迎點擊下方或右側按鈕立即進行免費法律諮詢。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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