一、法務部律師查詢系統查什麼？

「律師，想請問有推薦的律師查詢系統嗎？」

首要說明的是，現在只有職業律師需要登記，律師事務所是不用登記的。所以搜尋「律師事務所登記查詢」找不到東西喔！

法務部律師查詢系統（不是司法院律師查詢喔！）是目前官方最完整的律師查詢系統，只要搜尋律師名字、身分證字號或是律師證證號，即可搜尋到想要尋找的律師資訊。

透過法務部律師查詢系統搜尋律師資格的好處在於，沒有律師資格的人是不可以為了營利為民眾辦理訴訟事件。因此可以透過律師查詢系統即時瞭解想要委任的人究竟有沒有律師資格。

一旦發現對方不具律師資格卻向讀者表示可以協助辦理訴訟事件，讀者可以蒐集相關事證，向各地方檢察署提出告訴或告發，以保障自己的權益。

但有幾點要提醒。由於法務部律師查詢系統的資訊更新並非「即時」，比方說律師更換事務所或聯絡方式等，都有一定的修改時間。因此建議讀者在使用法務部律師查詢系統時，要特別注意「更新日期」，如果最近一次的更新日期比較久以前，仍會建議要去該名律師的律師事務所網站確認資料是否有更新，或是直接致電律師事務所諮詢。

再來「律師查詢法務部系統」中與民眾比較切身相關的資訊，僅會提供「事務所名稱」「事務所地址」以及「聯絡方式」等。所以民眾無法從法務部律師查詢系統查到這名律師專長的�訴訟領域、或者是這名律師曾經打贏哪種類比較知名的案件。因此仍會建議民眾，要從每位律師事務所的網站瞭解該名律師。

最後讀者比較容易忽略法務部律師查詢系統的「狀態」欄位。一般情況下，有職業資格的律師狀態會顯示「正常」。

但該名律師如果已不具備律師資格（被除名），狀態欄位就會顯示「喪失資格」；僅是暫時不能執業的話，狀態欄位則仍會顯示「正常」，只是在懲戒紀錄顯示「停止執行業務」並記載「停止期間」。

因此民眾使用法務部律師查詢系統，除了聯絡方式外，仍要注意其他欄位喔！

「律師，那除了法務部律師查詢系統外，還有別的查詢系統或律事務所查詢系統嗎？」

律師執業的要件除了要有律師證外，還需於各地律師公會辦理登記（比方說Ａ律師想要在台北執業，就必須要在台北律師公會登記）。因此也可以透過各地律師公會查詢律師相關資訊。

與法務部律師查詢系統不同的地方在於，有些律師公會的查詢系統可以讓你選擇縣市。以台北律師公會律師查詢系統為例，「我要找律師」可以讓讀者以「事務所所在地區」搜尋，甚至還可以用「職業專長」尋找律師（如果遇到的是商業方面的法律爭議，就可以在搜尋介面點選「商事法」）。

但如果是在高雄律師公會做高雄律師查詢，就沒有跟台北律師公會相同的搜尋系統。因此建議讀者仍要輔以其他搜尋方式（搜尋律師名字或透過律師事務所查詢，瞭解他們的專長或曾經辦過什麼類型的案件等），才能確定自己找到的是不是合適的律師喔！