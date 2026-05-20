請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！ - 法律010
雷皓明律師
2026-05-20 更新
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
一、請律師��費用怎麼算？各縣市律師費用有不同嗎？
律師費用是很多案件當事人找律師前最想知道的問題，但每位律師費用行情或每間律師事務所的收費標準都不一樣，金額之間的落差幅度也常讓民眾一頭霧水，但其實律師費用是根據律師「要幫你做什麼事情」下去定價，最簡單就是分成「諮詢」及「委任」，下面帶你了解，根據不同的事項，請律師要多少錢！
（一）鐘點律師費用計算
部分律師費用是以工作時數計算或以件計價，通常都是處理較為單純的事項，例如諮詢、寫狀等。
1.律師諮詢費
「諮詢」通常是請律師協助了解或討論案情、評估案件後續可能的走向、提供解決方式等，目前市面上律師諮詢費的行情平均介於1小時2,000元至8,000元之間，會視律師本身的行情（例如：知名度、從業年資），以及案件的複雜程度有所不同，如果案情特殊或真的過於複雜，收到12,000元也是有的。
2.寫狀費用
「寫函寫狀」是請律師幫忙寫專業法律文件，例如：律師函、存證信函、起訴狀、答辯狀、抗告狀、上訴狀等訴訟相關文件，請律師寫函狀費用大部分是以1小時2,000元至8,000元不等的鐘點費計算，看律師評估需要花多少時間；但也有律師或事務所是「以件計價」，例如以件計價的書狀撰寫就平均落在10,000元至50,000元之間；無論使用哪種計價方式，經驗越豐富、知名度越大的律師，費用一定就相對比較高囉！
3.出庭費
律師「出庭」通常是為當事人進行問答、辯護，由於律師說的話可能會影響法官的認知與判決結果，因此開庭前常常要做足功課，有些律師開庭費用可以用鐘點計價（1小時2,000元至8,000元��），也有些是以審級計價（下面會提到），通常律師一次的出庭費會落在20,000元以內。
如果一次請律師處理比較多事項，例如：同時諮詢、寫狀、出庭等，你可以要求律師開立工作明細帳單，明確列出律師在每個時段分別替你處理哪些事，避免收到帳單時一頭霧水，被敲竹槓也不曉得；如果民眾本身有預算限制，比如就只有80,000元，建議你也可以先跟律師談好，看根據這筆金額他能替你處理到什麼程度，或約定好處理這件事的費用上限，不要最後不小心超支了也很麻煩。
（二）委任律師費用計算
進行官司訴訟的委任律師費用有幾種計價方式，其中最常見的就是以「審級」來算。
1.預先付費：審級計費
所謂「審級」就是從法院開始審理案件、出庭答辯，到最後判決結果出爐的整個過程。大家都知道法律分「三審」，三審指的分別是：地方法院、高等法院、最高法院這3個審級，但不是每種案件都會上訴到最高法院。
舉例來說，民事訴訟案件牽涉的金額如果未達150萬以上，通常都不會打進最高法院，最多在高等法院就會結束案件（註一）。
特別要注意的是：刑事訴訟除了地方、高等、最高法院這3個審級之外，在進入法院之前，檢察官在地檢署偵辦案件，整個出庭答辯流程到最後偵查終結（起訴、不起訴或緩起訴），如果要委任律師協助，也算一個審級。
以審級來委託律師，就是讓律師協助你走完一審（二審、三審或偵查庭）的法律程序，每一審級都會收取審級費用，結束後如果將來要繼續上訴，下一個審級必須要重新委任律師才行，就算要委任同一位律師，也是要重新再以一個審級的費用進行洽談。
不論是民事律師費用或是刑事律師費用，一般來說每個審級依據不同的案件情況，平均約落在60,000元至120,000元左右；倘若剛好財力雄厚，請律師團隊協助，那一個審級上百萬都不是傳說。
2.結案後收費：約定後酬
相信民眾一定也聽過，有些案件當事人不先跟律師談價錢，也就是不給前金，等官司贏了之後，再讓律師抽成，這種狀況就稱為「約定後酬」。約定後酬的金額通常以案件結束後所能獲取的利益，或者勝訴後這筆錢金額總數的比例來計算，這部分就要看當事者怎麼跟律師談了。
約定後酬的計價通常是用在工程的民事訴訟律師費比較常見，勝訴後就讓律師抽取款項中約定好的比例金額，不過要注意的是，並非所有類型的案件，也並非所有的民事案件都可以使用「後酬」的委任方式，根據律師倫理規範第35條規定，家事案件（除已離婚夫妻之剩餘財產分配外）、少年案件，以及刑事案件律師費，律師必須明訂律師費用，不能用約定後酬的方式。
（三）全台各縣市不同案件的律師委任費用表
根據我們在全台累積超過1萬筆的律師諮詢會議資料，下表列出常見的法律案件，以審級委任全案的費用：
|警示帳戶、車手
|性犯罪
|妨害名譽
|其他刑事案件
|車禍案件
|一般民事案件
|離婚相關案件
|台北
新北
基隆
|7萬起
|7�萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|7萬起
|桃園
新竹
苗栗
|6萬起
|7萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|7萬起
|台中
彰化
南投
|6萬起
|7萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|7萬起
|雲林
嘉義
台南
高雄
|6萬起
|7萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|7萬起
|東部
離島
|6萬起
|7萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|6萬起
|資料來源：法律010
統計時間：2021/10~2024/12
另外，常見的書狀（寫訴狀）費用則全台均為1萬元起；律師每次陪同偵訊（陪偵）則是全台不分縣市為1.5萬元起。
需要留意的是，律師費用會因案件的複雜程度而有所不同，所以上述的金額不是絕對的唷！
二、律師費何時付？
除了上述提到的後酬外，基本上大部分的律師都比較傾向於「事先收費」，因為律師雖然可以協助當事人處理法律案件，但並沒有辦法保證官司一定會贏，不論訴訟最後的結果為何，律師都已經付出了心力勞力，也得確保自己不會因為當事人的意氣用事做白工啊！
因此民眾詢問律師費用時，可能得有點耐心，聽到「要看案件狀況報價」這樣的話時也不要急著發難，因為事務所甚至是律師本人都會先詢問案件的性質、複雜程度及牽涉層面到哪裡，才有辦法從「案件需要做到哪些事情」當中去斟酌諮詢或委任�律師費用。
如果律師、事務所沒有特別先提（比如只講了依照鐘點費計算），建議民眾可以先詢問費用落在哪個級距，再決定要不要找該名律師協助，避免約好時間到場準備付錢時聽到價碼退縮或進退兩難，浪費彼此時間也容易釀成糾紛。
三、附件：台北律師公會的律師收費一覽表
台北律師公會在民國83年9月9日的會員大會中，有通過一份酬金的收受辦法，這份律師收費一覽表沿用至今，雖然律師費用可能會隨著時間有些微調整，也會因地區而異，比如台北跟新竹律師費用、高雄律師費用就不太相同，不過還是有其參考的價值。
|律師收費一覽表
|收費方式
|收費標準
|分收酬金
|1.討論案情每小時新台幣八千元以下，但案情複雜或特殊者，得酌增至新台幣一萬二千元。
2.到法院抄印文件或接見監禁人或羈押人，新台幣一萬二千元以下。
3. 撰擬函件新台幣二萬元以下。
4.出具專供委託參考之意見書及其他文件，每件新台幣八萬元以下。
5.出庭費每次新台幣二萬元以下。
6. 各審書狀每件新台幣五萬元以下。
7.調查證據每件新台幣五萬元以下。
8.赴台灣台北地方法院管轄境外，辦理當事人委託事項者，除依各該款之標準外，得酌增加百分之五十。
|總收酬金
|1.辦理民事案件第一第二第三審收受酬金總額，每審宜新台幣五十萬元以下，如訴訟標的金額或價額在新台幣五百萬元以上者，其酬金得增加之，但所增加之金額每審不宜逾訴訟標的金額或價額百分之三。
辦理民事調解事件、民事執行事件、民事抗告事件，各比照民事各審總收受酬金標準收費。
2. 民事非財產權之訴訟，每審宜新台幣五十萬元以下，但案情重大者，其酬金得增加之，但每審所增加之金額不宜逾新台幣二十萬元。
3.辦理刑事案件第一第二第三審收受酬金總額，每審宜新台幣五十萬元以下，如案情重大或複雜者，酬金得增加之，但每審所增加之金額不宜逾新台幣七十五萬元。
4.辦理刑事非常上訴案件，比照前款第三審總收酬金標準收費。
5. 辦理民、刑事再審案件，比照第一、三款收費標準。
|按時計算
|酬金按工作時數計算酬金者，每小時收費宜新台幣八千元以下，但案情複雜或特殊者，得酌增至新台幣一萬二千元。
|其他
|辦理非訟事件及行政訴訟者，其收費標準比照前條民事事件部份。
辦理偵查中案件收費標準，比照前條刑事案件部份。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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