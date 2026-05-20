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請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！ - 法律010

如何找律師
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-05-20 更新

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

目錄

一、請律師費用怎麼算？各縣市律師費用有不同嗎？

律師費用是很多案件當事人找律師前最想知道的問題，但每位律師費用行情或每間律師事務所的收費標準都不一樣，金額之間的落差幅度也常讓民眾一頭霧水，但其實律師費用是根據律師「要幫你做什麼事情」下去定價，最簡單就是分成「諮詢」及「委任」，下面帶你了解，根據不同的事項，請律師要多少錢！

（一）鐘點律師費用計算

部分律師費用是以工作時數計算或以件計價，通常都是處理較為單純的事項，例如諮詢、寫狀等。

1.律師諮詢

「諮詢」通常是請律師協助了解或討論案情、評估案件後續可能的走向、提供解決方式等，目前市面上律師諮詢費的行情平均介於1小時2,000元至8,000元之間，會視律師本身的行情（例如：知名度、從業年資），以及案件的複雜程度有所不同，如果案情特殊或真的過於複雜，收到12,000元也是有的。

2.寫狀費用

「寫函寫狀」是請律師幫忙寫專業法律文件，例如：律師函、存證信函、起訴狀、答辯狀、抗告狀、上訴狀等訴訟相關文件，請律師寫函狀費用大部分是以1小時2,000元至8,000元不等的鐘點費計算，看律師評估需要花多少時間；但也有律師或事務所是「以件計價」，例如以件計價的書狀撰寫就平均落在10,000元至50,000元之間；無論使用哪種計價方式，經驗越豐富、知名度越大的律師，費用一定就相對比較高囉！

3.出庭費

律師「出庭」通常是為當事人進行問答、辯護，由於律師說的話可能會影響法官的認知與判決結果，因此開庭前常常要做足功課，有些律師開庭費用可以用鐘點計價（1小時2,000元至8,000元），也有些是以審級計價（下面會提到），通常律師一次的出庭費會落在20,000元以內。

如果一次請律師處理比較多事項，例如：同時諮詢、寫狀、出庭等，你可以要求律師開立工作明細帳單，明確列出律師在每個時段分別替你處理哪些事，避免收到帳單時一頭霧水，被敲竹槓也不曉得；如果民眾本身有預算限制，比如就只有80,000元，建議你也可以先跟律師談好，看根據這筆金額他能替你處理到什麼程度，或約定好處理這件事的費用上限，不要最後不小心超支了也很麻煩。

律師鐘點計費內容

（二）委任律師費用計算

進行官司訴訟的委任律師費用有幾種計價方式，其中最常見的就是以「審級」來算。

1.預先付費：審級計費

所謂「審級」就是從法院開始審理案件、出庭答辯，到最後判決結果出爐的整個過程。大家都知道法律分「三審」，三審指的分別是：地方法院、高等法院、最高法院這3個審級，但不是每種案件都會上訴到最高法院。

舉例來說，民事訴訟案件牽涉的金額如果未達150萬以上，通常都不會打進最高法院，最多在高等法院就會結束案件（註一）。


特別要注意的是：刑事訴訟除了地方、高等、最高法院這3個審級之外，在進入法院之前，檢察官在地檢署偵辦案件，整個出庭答辯流程到最後偵查終結（起訴、不起訴或緩起訴），如果要委任律師協助，也算一個審級。

以審級來委託律師，就是讓律師協助你走完一審（二審、三審或偵查庭）的法律程序，每一審級都會收取審級費用，結束後如果將來要繼續上訴，下一個審級必須要重新委任律師才行，就算要委任同一位律師，也是要重新再以一個審級的費用進行洽談。

不論是民事律師費用或是刑事律師費用，一般來說每個審級依據不同的案件情況，平均約落在60,000元至120,000元左右；倘若剛好財力雄厚，請律師團隊協助，那一個審級上百萬都不是傳說。

2.結案後收費：約定後酬

相信民眾一定也聽過，有些案件當事人不先跟律師談價錢，也就是不給前金，等官司贏了之後，再讓律師抽成，這種狀況就稱為「約定後酬」。約定後酬的金額通常以案件結束後所能獲取的利益，或者勝訴後這筆錢金額總數的比例來計算，這部分就要看當事者怎麼跟律師談了。

約定後酬的計價通常是用在工程的民事訴訟律師費比較常見，勝訴後就讓律師抽取款項中約定好的比例金額，不過要注意的是，並非所有類型的案件，也並非所有的民事案件都可以使用「後酬」的委任方式，根據律師倫理規範第35條規定，家事案件（除已離婚夫妻之剩餘財產分配外）、少年案件，以及刑事案件律師費，律師必須明訂律師費用，不能用約定後酬的方式。

委任律師計費方式

（三）全台各縣市不同案件的律師委任費用表

根據我們在全台累積超過1萬筆的律師諮詢會議資料，下表列出常見的法律案件，以審級委任全案的費用

警示帳戶、車手性犯罪妨害名譽其他刑事案件車禍案件一般民事案件離婚相關案件
台北
新北
基隆		7萬起7萬起6萬起6萬起6萬起6萬起7萬起
桃園
新竹
苗栗		6萬起7萬起6萬起6萬起6萬起6萬起7萬起
台中
彰化
南投		6萬起7萬起6萬起6萬起6萬起6萬起7萬起
雲林
嘉義
台南
高雄		6萬起7萬起6萬起6萬起6萬起6萬起7萬起
東部
離島		6萬起7萬起6萬起6萬起6萬起6萬起6萬起
資料來源：法律010
統計時間：2021/10~2024/12

另外，常見的書狀（寫訴狀）費用則全台均為1萬元起；律師每次陪同偵訊（陪偵）則是全台不分縣市為1.5萬元起。

需要留意的是，律師費用會因案件的複雜程度而有所不同，所以上述的金額不是絕對的唷！

二、律師費何時付？

除了上述提到的後酬外，基本上大部分的律師都比較傾向於「事先收費」，因為律師雖然可以協助當事人處理法律案件，但並沒有辦法保證官司一定會贏，不論訴訟最後的結果為何，律師都已經付出了心力勞力，也得確保自己不會因為當事人的意氣用事做白工啊！

因此民眾詢問律師費用時，可能得有點耐心，聽到「要看案件狀況報價」這樣的話時也不要急著發難，因為事務所甚至是律師本人都會先詢問案件的性質、複雜程度及牽涉層面到哪裡，才有辦法從「案件需要做到哪些事情」當中去斟酌諮詢或委任律師費用。

如果律師、事務所沒有特別先提（比如只講了依照鐘點費計算），建議民眾可以先詢問費用落在哪個級距，再決定要不要找該名律師協助，避免約好時間到場準備付錢時聽到價碼退縮或進退兩難，浪費彼此時間也容易釀成糾紛。

三、附件：台北律師公會的律師收費一覽表

台北律師公會在民國83年9月9日的會員大會中，有通過一份酬金的收受辦法，這份律師收費一覽表沿用至今，雖然律師費用可能會隨著時間有些微調整，也會因地區而異，比如台北跟新竹律師費用、高雄律師費用就不太相同，不過還是有其參考的價值。

律師收費一覽表
收費方式收費標準
分收酬金1.討論案情每小時新台幣八千元以下，但案情複雜或特殊者，得酌增至新台幣一萬二千元。

2.到法院抄印文件或接見監禁人或羈押人，新台幣一萬二千元以下。

3. 撰擬函件新台幣二萬元以下。

4.出具專供委託參考之意見書及其他文件，每件新台幣八萬元以下。

5.出庭費每次新台幣二萬元以下。

6. 各審書狀每件新台幣五萬元以下。

7.調查證據每件新台幣五萬元以下。

8.赴台灣台北地方法院管轄境外，辦理當事人委託事項者，除依各該款之標準外，得酌增加百分之五十。
總收酬金1.辦理民事案件第一第二第三審收受酬金總額，每審宜新台幣五十萬元以下，如訴訟標的金額或價額在新台幣五百萬元以上者，其酬金得增加之，但所增加之金額每審不宜逾訴訟標的金額或價額百分之三。
辦理民事調解事件、民事執行事件、民事抗告事件，各比照民事各審總收受酬金標準收費。

2. 民事非財產權之訴訟，每審宜新台幣五十萬元以下，但案情重大者，其酬金得增加之，但每審所增加之金額不宜逾新台幣二十萬元。

3.辦理刑事案件第一第二第三審收受酬金總額，每審宜新台幣五十萬元以下，如案情重大或複雜者，酬金得增加之，但每審所增加之金額不宜逾新台幣七十五萬元。

4.辦理刑事非常上訴案件，比照前款第三審總收酬金標準收費。

5. 辦理民、刑事再審案件，比照第一、三款收費標準。
按時計算酬金按工作時數計算酬金者，每小時收費宜新台幣八千元以下，但案情複雜或特殊者，得酌增至新台幣一萬二千元。
其他辦理非訟事件及行政訴訟者，其收費標準比照前條民事事件部份。
辦理偵查中案件收費標準，比照前條刑事案件部份。

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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