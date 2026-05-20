免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知 - 法律010
雷皓明律師
2026-05-20 更新
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
一、免費法律諮詢推薦
當有法律相關問題需要尋求協助時，民眾第一個想法通常會是先找親友詢問，或是在社群軟體發問、上網尋找免費法律資訊等，不過實務上來說還是常遇到網路上找不到解答的問題，因此保險起見，向律師詢問肯定不會有錯。只是這樣的服務該去哪裡尋找呢？
（一）常見免費法律諮詢資源
現在提供「免費法律諮詢」的服務機構越來越多，民眾尋求法律服務的選擇性與便利性也隨之提升，文章內跟大家分享幾個常見的提供免費法律諮詢的地點：
1.政府機構法律諮詢
舉凡各地方法院、市政府、鄉鎮市區公所、大小型里民服務中心都有提供相關服務，有些政治人物為了服務里民或回饋選民支持，也會在選區內增設個人服務處，讓民眾免費向律師諮詢，常見如議員服務處提供的議員免費法律諮詢。
大部分的政府的免費法律諮詢服務，都會在網路上寫明服務地點、時間、諮詢類別、注意事項和聯絡方法等相關資訊。上網搜尋就能找到政府免費法律諮詢電話、服務律師和服務時間，有些還有線上預約系統，民眾可以自由選擇離家近的地點，減少來回奔波的心力耗損。
以下幫大家整理台灣高等法院、檢察署及各縣市政府法律諮詢聯繫方式，民眾也可至法務部網站「線上服務e點通」 提供的法律諮詢資源，搜尋離家近的公所法律諮詢聯絡方式。
|單位名稱
|服務地點
|服務時間
|聯絡電話
|備註
|臺灣高等法院
|臺北市重慶南路1段124號
|上班日8:30-17:30
（中午不休息）
|（02）2371-3261
民事轉2121、刑事轉8424
|臺灣高等檢察署為民服務中心
|臺北市博愛路127號
|上班日
上午8:30-12:00
下午13:30-17:30
|（02）2331-0901
（02）23713261轉8423
|臺北市政府
|臺北市市府路1號1樓北區臺北市政府秘書處市民服務組法律諮詢服務櫃檯
|週一～週五
上午9:00-12:00
下午2:00-5:00
|1999轉6168
外縣市：（02）2725-6168
|目前沒有提供現場掛號，可電話預約或至台北市政府網站線上預約。
|新北市政府
|板橋區中山路1段161號1樓
聯合服務中心法律諮詢室
|週一～週五上午
9:00-12:00
下午2:00-5:00
|本市境內1999或2960-3456分機4250
（採現場受理或自行網路預約）
|法律諮詢可以上新北市法制局預約
現場受理（請至聯合服務中心後方法律扶助櫃檯報到）
|桃園市政府
|桃園區市府路1號法律諮詢中心
|週一～週五
上午9:00-11:30
|（03）332-2101轉5615
|新竹市政府
|新竹市中正路120號新竹市政府服務中心
|週一下午1400-1600
週三下午1400-1600
週五下午1400-1600
諮詢時段有可能調整，請以新竹市政府網站內容為準
|（03）521-6121轉232
|法律諮詢服務採全面電話預約制，無現場排隊，每人每週限預約一場次。
|新竹縣政府
|新竹縣政府3樓法律諮詢室
|每週五下午
14:00-16:00
|（03）551-8101轉3991~3997
|苗栗縣政府
|苗栗縣府路100號
|上午08:00-12:00
下午13:00-17:00
|（037）559-841
|臺中市政府市政大樓
|臺中市臺灣大道三段99號文心樓10樓
|週一～週五
上午9:00-12:00
下午14:00-17:00
|預約專線（04）2228-9111 轉23610、23611
|彰化縣政府
|彰化市中山路2段416號7樓（第三會議室）
彰化市中山路2段416號1樓（消費者服務中心）
|週一上午
9:00-11:00
週一、三、五上午
9:00-11:30
|（04）722-2151轉1777
（04）722-2151轉1175、1178
|南投縣政府
|南投縣政府一樓服務中心（南投市中興路600號）
|週三上午
9:00-12:00（上午11:30分截止登記）
|（049）222-2106轉715
（049）2204012
|面談諮詢
|嘉義市政府
|嘉義市中山路160號嘉義市政府第二會議室
|週一上午
9:30-12:00
|（05）225-4321轉242
|嘉義縣政府
|嘉義縣政府與各鄉鎮市公所
|週五下午
14:30-16:30
|縣政府：（05）362-3456
|民眾法律扶助輪值表請逕上嘉義縣政府民政處查詢。
|雲林縣政府
|雲林縣斗六市雲林路二段515號雲林縣政府1樓法律諮詢室
|每週一及週四
上午9:00-11:00
|（05）534-2421
（05）532-2302
|台南市政府
|永華行政中心：安平區永華路二段6號1樓（市民服務中心）
|週一～週五
上午09:00-11:00
|（06）299-1111轉7811、1095
|▲各區公所法律諮詢服務時間偶有調整異動，請電洽確認。
|高雄市政府
|高雄市苓雅區四維三路2號1樓（聯合服務中心）
|週一～週五
上午8:00開始登記，9:00開始諮詢
下午13:30分開始登記，14:00開始諮詢
|（07）337-3686
|服務對象為一般民眾，上下午各受理人數9人
|屏東縣政府
|屏東縣屏東市自由路527號
（聯合服務中心）
|週一上午8:30-11:30
週三下午19:30-21:30
週五下午13:30-17:30
|（08）732-0415分機2026
|臺東縣民服務中心
|臺東市博愛路275號
|週一上午
9:00-11:00
|（089）361-314
|限面談諮詢
|花蓮縣北區
|花蓮市府前路17號（縣府服務中心）
|每週三上午
10:00-12:00
|（03）823-2050
|花蓮縣南區
|花蓮縣玉里鎮莊敬路8號（南區縣政服務中心
|每週五下午
14:00-17:00
|（03）898-0561
|宜蘭縣政府
|宜蘭市縣政北路1號1樓
宜蘭縣政府議員聯絡室
|每週三下午
14:00-16:00
|（03）925-1000轉1121
|需事先電話預約
|基隆市政府民政處
|基隆市義一路1號1樓
基隆市政府聯合服務中心（第5櫃台）
|上班日上午
9:30~11:30
|（02）2420-1122轉1213
|澎湖縣政府
|澎湖縣馬公市治平路32號澎湖縣政府民政處（法律扶助服務處）
|週一下午
14:00-17:00
|（06）927-4400轉323
(06)927-2404
|面談諮詢，請先致電預約
|金門縣政府
|金門縣金城鎮民生路60號（金門縣政府大禮堂）
|每月第3週週三
下午13:30-16:00
|（082）375-220【法扶】
（082）325-740【行政室】
|法扶金門分會平日服務地點為：金門縣金城鎮民生路25號4樓之4（金信大樓）
|連江縣政府
|連江縣南竿鄉介壽村76號連江縣政府服務台
|上午8:10-12:00
下午13:40-17:30
|（0836）23368
2.民間團體法律諮詢
帶有公益性質的法人組織、不同性質的大小型協會、基金會等，都有提供法律免費諮詢服務，舉例如：婦女新知基金會、車禍關懷協會、法律扶助基金會、犯罪被害人保護協會等�。
組織團體的好處在於「特定法律類別」長期提供免費律師諮詢，不同性質的民間組織都有各自擅長的領域，如果剛好有相關的法律問題，容易獲得切合需要的服務。舉例來說，法扶免費諮詢有分為一般法律諮詢、消債法律諮詢等，依照地區也會有不同的服務對象；婦女新知基金會則較關注家事法、性平法。
3.律師事務所諮詢
為了增加委任機會，一些律師事務所（如：喆律法律事務所）也有提供免費線上法律諮詢服務，有些律所甚至有提供24h免費法律諮詢，上網搜尋即可找到。
直接找業界律師免費諮詢有個優點是，當諮詢完案件後，發現需要額外的法律協助，像是要找律師寫狀、出庭打官司，而剛好這位律師你也很滿意，就可以直接委任，讓後續的程序進行得更快更順利。法律010提供法律諮詢免費服務，如果你有遇到法律相關的問題，歡迎透過LINE詢問我們。
4.AI法律諮詢可信嗎？問AI的答案是對的嗎？
雖然目前各大AI工具發展迅速，但針對法條的應用和對判決的解讀還是有出錯的可能，在法律領域這個相關自身權益的重要決定上，建議還是向律師諮詢，以專業人士的答案為準唷！
（二）免費法律諮詢優缺點
免費就一定賺到嗎？其實不一定。大家首先要理解，律師是一種職業，需要靠收入來生存，不是單純公益人士做慈善事業；向律師免費諮詢即是一個管道，讓律師能接觸到更多需要法律服務的當事人，藉此提升委任機會。因此讓法律010用比較現實的角度分析給你聽，免費法律諮詢有這些特點及注意事項：
1.需要排隊預約
免費的服務一定很熱門，但是能夠配合的律師就只有幾個，供不應求加上每天服務時間有限，不可能24小時不間斷服務，因此需要提早預約、排隊，是必然會發生的情況。如果你尋求的是民間組織，有時甚至需要經過資格審核。
2.諮詢時間短
人一多，時間自然就會壓縮！免費法律諮詢時間普遍落在15至30分鐘不等，看每個地區、服務處如何規定。假使今天你遇到的案件較複雜，敘述案件需要花較多時間，尋找免費諮詢時也要把諮詢時間一併考慮進去！
3.獲得的內容較淺薄
光是讓律師聽你解釋案件就耗掉不少時間了，律師能給的回饋真的有限，大多為簡單告知當事人處理方向、解釋相關法條以及案件接下來可能的發展等。
4.沒有後續法律協助
所有政府機構與部分民間組織提供的免費諮詢服務，僅作「諮詢」服務，並不會提供後續的幫助，因此當你在諮詢後，判斷自己的確需要委任律師處理訴訟和相關事項時，還得再花額外的心力找尋適合的律師。
5.協助你的未必是律師
這個狀況較可能發生在民間組織提供的免費諮詢服務上，雖不是律師，但也不會是路邊的阿貓阿狗，通常由熟悉法律領域的專員在處理諮詢。不過仍有違反律師法127條的爭議，建議民眾可以事先詢問、調查清楚唷！
（三）誰適合免費法律諮詢？
「聽起來免費諮詢好像很雷！」、「親自跑一趟感覺收穫很少，不符機會成本」、「如果不想委任律師是不是別去用免費資源看人臉色？」這倒也不是！既然有免費的服務，只要挑對事情處理，也是可以既省錢又很有幫助！如果民眾剛好處在這些狀況，尋求免費法律諮詢說不定就很適合你：
- 想先初步了解案件，聽聽律師建議再決定下一步
- 案件輕微，只需了解處理步驟，例如輕微車禍案件
- 不確定自己的狀況有無涉及法律問題，或不清楚涉及哪條法律
- 對案件及法律知識都有一定程度的了解，想跟律師確認案件可能的結果
- 預算真的有限，只好找免費資源幫幫忙（若需要委任律師但手頭真的太緊，建議可以尋求法扶協助）
（三）免費諮詢律師前，你應該這樣準備！
1.事前準備
-
試著自己做功課：
上網查法條、了解相關名詞定義、條件等，不必像法律系一樣專業，但至少律師在講什麼要能聽得懂吧！沒做好功課，就是律師要額外花時間和你解釋法條概念，反而會降低效率。
-
練習把案件敘述完整：
用最短的時間把狀況講述清楚是最好不過的，能幫助你分辨主觀、客觀因素。實務上有許多民眾講了一大圈還是繞不到重點，律師諮詢可不是用來聽你抱怨的阿！讓律師快速了解你的狀況，並進入案情分析才是最重要的。
-
列好主要問題與次要問題：
這能夠幫助你減少漏問問題的機率，如果時間真的不夠，就從最想了解的重點開始詢問吧！
-
準備好相關證據與資料：
法律問題很多時候需要「用證據說話」，不能空口無憑。想請律師判斷，請把該有的證據都蒐集好，讓律師幫你看看哪些可以用，或許還能評估出案件勝率。
2.諮詢當天
-
不要遲到：
大部分律師時間都是滿的，沒有辦法延後或補時數給你，既然浪費或錯過了，只能算自己的損失。
-
避免跟律師起衝突：
律師做出的評估跟你想的有出入，但不要急著反駁或情緒失控，可以請律師敘述原因，看看��自己是否有不夠周全之處。
-
觀察律師：
如果打算委任律師，趁機觀察律師諮詢的態度與案件的掌握程度，若能建立互信，後續直接合作也比較放心。
-
做好紀錄：
怕聽不懂或忘記內容，作筆記一定不會錯，擔心速度太慢來不及的話，問問律師能不能錄音，才不會白跑這一趟喔！
3.諮詢後
-
詢問其他律師：
得到滿意且完整的答案那很恭喜，如果跟你想的不同或不夠仔細，多請教其他律師不會有壞處，可以得到不同的見解。
-
決定後續行動：
相信諮詢完大部分的民眾心裡都有底了，能私下解決的就趕緊處理，太複雜想找律師的，也可以盡快著手進行。
能做到上述建議的事項，就算不能一次解決案件，至少也是一場有效的諮詢，讓你不再茫然失措。
二、線上免費法律諮詢資源
拜科技所賜，諮詢不再侷限於面對面，而是發展出更多元的管道，利用電話、視訊、文字都能夠進行線上免費法律諮詢。以往需要現場登記排隊，還沒諮詢前就要先花上時間等待，還不能做別的事情；現在只要在免費法律諮詢前電話預約，時間到了就能直接進行法律線上諮詢，科技的便捷打破空間限制，讓新型態的線上律師諮詢管道蓬勃發展。
減少與律師接觸的成本，使用免費法律諮詢服務的民眾比前幾年高出很多，不過民間組織和律師事務所人力有限這點仍然沒有改善太多，現今的情況可以說是「供不應求」。
因此線上詢問律師問題時��，律師可能沒有辦法立即回覆，甚至許多律師都是在百忙之中撥空回覆的，需要花上時間耐心等待。因此如果你遇到的案件情況較緊急，直接找律師面對面現場諮詢會較有幫助，如果沒有這麼急迫，那麼免費法律諮詢就是很適合你的管道！
法律010也有提供LINE和電話的免費法律諮詢，聯絡我們解決您的法律需求吧！
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三、律師諮詢費怎麼算？
跟律師做法律諮詢要錢嗎？不一定，有免費的，當然也有付費的諮詢服務。不論是線上還是現場詢問法律問題，在跟律師免費諮詢後，如果想要更進一步和律師多聊聊，深入了解解決問題的途徑，都可以再聯繫律師做現場付費諮詢的預約，至於價格，你可以先參考相關法律諮詢費用再決定。
律師諮詢費用大多以鐘點計價，目前市面上律師諮詢費行情平均介於1小時2,000元至8,000元之間，會視律師本身的行情（例如：知名度、經驗多寡），以及案件的複雜程度有所不同，如果案情特殊或真的過於複雜，1小時也可能收到12,000元。
以上是免費法律諮詢的相關資訊，如果您有法律諮詢的相關需求，歡迎點擊按鈕，讓法律010幫助您解決問題！
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※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
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搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！