一、免費法律諮詢推薦

當有法律相關問題需要尋求協助時，民眾第一個想法通常會是先找親友詢問，或是在社群軟體發問、上網尋找免費法律資訊等，不過實務上來說還是常遇到網路上找不到解答的問題，因此保險起見，向律師詢問肯定不會有錯。只是這樣的服務該去哪裡尋找呢？

（一）常見免費法律諮詢資源

現在提供「免費法律諮詢」的服務機構越來越多，民眾尋求法律服務的選擇性與便利性也隨之提升，文章內跟大家分享幾個常見的提供免費法律諮詢的地點：

1.政府機構法律諮詢

舉凡各地方法院、市政府、鄉鎮市區公所、大小型里民服務中心都有提供相關服務，有些政治人物為了服務里民或回饋選民支持，也會在選區內增設個人服務處，讓民眾免費向律師諮詢，常見如議員服務處提供的議員免費法律諮詢。

大部分的政府的免費法律諮詢服務，都會在網路上寫明服務地點、時間、諮詢類別、注意事項和聯絡方法等相關資訊。上網搜尋就能找到政府免費法律諮詢電話、服務律師和服務時間，有些還有線上預約系統，民眾可以自由選擇離家近的地點，減少來回奔波的心力耗損。

以下幫大家整理台灣高等法院、檢察署及各縣市政府法律諮詢聯繫方式，民眾也可至法務部網站「線上服務e點通」 提供的法律諮詢資源，搜尋離家近的公所法律諮詢聯絡方式。

單位名稱 服務地點 服務時間 聯絡電話 備註 臺灣高等法院 臺北市重慶南路1段124號 上班日8:30-17:30

（中午不休息） （02）2371-3261

民事轉2121、刑事轉8424 臺灣高等檢察署為民服務中心 臺北市博愛路127號 上班日

上午8:30-12:00

下午13:30-17:30 （02）2331-0901

（02）23713261轉8423 臺北市政府 臺北市市府路1號1樓北區臺北市政府秘書處市民服務組法律諮詢服務櫃檯 週一～週五

上午9:00-12:00

下午2:00-5:00 1999轉6168

外縣市：（02）2725-6168 目前沒有提供現場掛號，可電話預約或至台北市政府網站線上預約。 新北市政府 板橋區中山路1段161號1樓

聯合服務中心法律諮詢室 週一～週五上午

9:00-12:00

下午2:00-5:00 本市境內1999或2960-3456分機4250

（採現場受理或自行網路預約） 法律諮詢可以上新北市法制局預約

現場受理（請至聯合服務中心後方法律扶助櫃檯報到） 桃園市政府 桃園區市府路1號法律諮詢中心 週一～週五

上午9:00-11:30 （03）332-2101轉5615 新竹市政府 新竹市中正路120號新竹市政府服務中心 週一下午1400-1600

週三下午1400-1600

週五下午1400-1600

諮詢時段有可能調整，請以新竹市政府網站內容為準 （03）521-6121轉232 法律諮詢服務採全面電話預約制，無現場排隊，每人每週限預約一場次。

新竹縣政府 新竹縣政府3樓法律諮詢室 每週五下午

14:00-16:00 （03）551-8101轉3991~3997 苗栗縣政府 苗栗縣府路100號 上午08:00-12:00

下午13:00-17:00 （037）559-841 臺中市政府市政大樓 臺中市臺灣大道三段99號文心樓10樓 週一～週五

上午9:00-12:00

下午14:00-17:00 預約專線（04）2228-9111 轉23610、23611 彰化縣政府 彰化市中山路2段416號7樓（第三會議室）

彰化市中山路2段416號1樓（消費者服務中心） 週一上午

9:00-11:00

週一、三、五上午

9:00-11:30 （04）722-2151轉1777

（04）722-2151轉1175、1178 南投縣政府 南投縣政府一樓服務中心（南投市中興路600號） 週三上午

9:00-12:00（上午11:30分截止登記） （049）222-2106轉715

（049）2204012 面談諮詢 嘉義市政府 嘉義市中山路160號嘉義市政府第二會議室 週一上午

9:30-12:00 （05）225-4321轉242 嘉義縣政府 嘉義縣政府與各鄉鎮市公所 週五下午

14:30-16:30 縣政府：（05）362-3456 民眾法律扶助輪值表請逕上嘉義縣政府民政處查詢。 雲林縣政府 雲林縣斗六市雲林路二段515號雲林縣政府1樓法律諮詢室 每週一及週四

上午9:00-11:00 （05）534-2421

（05）532-2302 台南市政府 永華行政中心：安平區永華路二段6號1樓（市民服務中心） 週一～週五

上午09:00-11:00 （06）299-1111轉7811、1095 ▲各區公所法律諮詢服務時間偶有調整異動，請電洽確認。 高雄市政府 高雄市苓雅區四維三路2號1樓（聯合服務中心） 週一～週五

上午8:00開始登記，9:00開始諮詢

下午13:30分開始登記，14:00開始諮詢 （07）337-3686 服務對象為一般民眾，上下午各受理人數9人 屏東縣政府 屏東縣屏東市自由路527號

（聯合服務中心） 週一上午8:30-11:30

週三下午19:30-21:30

週五下午13:30-17:30 （08）732-0415分機2026 臺東縣民服務中心 臺東市博愛路275號 週一上午

9:00-11:00 （089）361-314 限面談諮詢 花蓮縣北區 花蓮市府前路17號（縣府服務中心） 每週三上午

10:00-12:00 （03）823-2050 花蓮縣南區 花蓮縣玉里鎮莊敬路8號（南區縣政服務中心 每週五下午

14:00-17:00 （03）898-0561 宜蘭縣政府 宜蘭市縣政北路1號1樓

宜蘭縣政府議員聯絡室 每週三下午

14:00-16:00 （03）925-1000轉1121 需事先電話預約 基隆市政府民政處 基隆市義一路1號1樓

基隆市政府聯合服務中心（第5櫃台） 上班日上午

9:30~11:30 （02）2420-1122轉1213 澎湖縣政府 澎湖縣馬公市治平路32號澎湖縣政府民政處（法律扶助服務處） 週一下午

14:00-17:00 （06）927-4400轉323

(06)927-2404 面談諮詢，請先致電預約 金門縣政府 金門縣金城鎮民生路60號（金門縣政府大禮堂） 每月第3週週三

下午13:30-16:00 （082）375-220【法扶】

（082）325-740【行政室】 法扶金門分會平日服務地點為：金門縣金城鎮民生路25號4樓之4（金信大樓） 連江縣政府 連江縣南竿鄉介壽村76號連江縣政府服務台 上午8:10-12:00

下午13:40-17:30 （0836）23368

2.民間團體法律諮詢

帶有公益性質的法人組織、不同性質的大小型協會、基金會等，都有提供法律免費諮詢服務，舉例如：婦女新知基金會、車禍關懷協會、法律扶助基金會、犯罪被害人保護協會等�。

組織團體的好處在於「特定法律類別」長期提供免費律師諮詢，不同性質的民間組織都有各自擅長的領域，如果剛好有相關的法律問題，容易獲得切合需要的服務。舉例來說，法扶免費諮詢有分為一般法律諮詢、消債法律諮詢等，依照地區也會有不同的服務對象；婦女新知基金會則較關注家事法、性平法。

3.律師事務所諮詢

為了增加委任機會，一些律師事務所（如：喆律法律事務所）也有提供免費線上法律諮詢服務，有些律所甚至有提供24h免費法律諮詢，上網搜尋即可找到。

直接找業界律師免費諮詢有個優點是，當諮詢完案件後，發現需要額外的法律協助，像是要找律師寫狀、出庭打官司，而剛好這位律師你也很滿意，就可以直接委任，讓後續的程序進行得更快更順利。法律010提供法律諮詢免費服務，如果你有遇到法律相關的問題，歡迎透過LINE詢問我們。

4.AI法律諮詢可信嗎？問AI的答案是對的嗎？

雖然目前各大AI工具發展迅速，但針對法條的應用和對判決的解讀還是有出錯的可能，在法律領域這個相關自身權益的重要決定上，建議還是向律師諮詢，以專業人士的答案為準唷！

（二）免費法律諮詢優缺點

免費就一定賺到嗎？其實不一定。大家首先要理解，律師是一種職業，需要靠收入來生存，不是單純公益人士做慈善事業；向律師免費諮詢即是一個管道，讓律師能接觸到更多需要法律服務的當事人，藉此提升委任機會。因此讓法律010用比較現實的角度分析給你聽，免費法律諮詢有這些特點及注意事項：

1.需要排隊預約

免費的服務一定很熱門，但是能夠配合的律師就只有幾個，供不應求加上每天服務時間有限，不可能24小時不間斷服務，因此需要提早預約、排隊，是必然會發生的情況。如果你尋求的是民間組織，有時甚至需要經過資格審核。

2.諮詢時間短

人一多，時間自然就會壓縮！免費法律諮詢時間普遍落在15至30分鐘不等，看每個地區、服務處如何規定。假使今天你遇到的案件較複雜，敘述案件需要花較多時間，尋找免費諮詢時也要把諮詢時間一併考慮進去！

3.獲得的內容較淺薄

光是讓律師聽你解釋案件就耗掉不少時間了，律師能給的回饋真的有限，大多為簡單告知當事人處理方向、解釋相關法條以及案件接下來可能的發展等。

4.沒有後續法律協助

所有政府機構與部分民間組織提供的免費諮詢服務，僅作「諮詢」服務，並不會提供後續的幫助，因此當你在諮詢後，判斷自己的確需要委任律師處理訴訟和相關事項時，還得再花額外的心力找尋適合的律師。

5.協助你的未必是律師

這個狀況較可能發生在民間組織提供的免費諮詢服務上，雖不是律師，但也不會是路邊的阿貓阿狗，通常由熟悉法律領域的專員在處理諮詢。不過仍有違反律師法127條的爭議，建議民眾可以事先詢問、調查清楚唷！

（三）誰適合免費法律諮詢？

「聽起來免費諮詢好像很雷！」、「親自跑一趟感覺收穫很少，不符機會成本」、「如果不想委任律師是不是別去用免費資源看人臉色？」這倒也不是！既然有免費的服務，只要挑對事情處理，也是可以既省錢又很有幫助！如果民眾剛好處在這些狀況，尋求免費法律諮詢說不定就很適合你：

想先初步了解案件，聽聽律師建議再決定下一步

案件輕微，只需了解處理步驟，例如輕微車禍案件

不確定自己的狀況有無涉及法律問題，或不清楚涉及哪條法律

對案件及法律知識都有一定程度的了解，想跟律師確認案件可能的結果

預算真的有限，只好找免費資源幫幫忙（若需要委任律師但手頭真的太緊，建議可以尋求法扶協助）

（三）免費諮詢律師前，你應該這樣準備！

1.事前準備

試著自己做功課：

上網查法條、了解相關名詞定義、條件等，不必像法律系一樣專業，但至少律師在講什麼要能聽得懂吧！沒做好功課，就是律師要額外花時間和你解釋法條概念，反而會降低效率。

練習把案件敘述完整：

用最短的時間把狀況講述清楚是最好不過的，能幫助你分辨主觀、客觀因素。實務上有許多民眾講了一大圈還是繞不到重點，律師諮詢可不是用來聽你抱怨的阿！讓律師快速了解你的狀況，並進入案情分析才是最重要的。

列好主要問題與次要問題：

這能夠幫助你減少漏問問題的機率，如果時間真的不夠，就從最想了解的重點開始詢問吧！

準備好相關證據與資料：

法律問題很多時候需要「用證據說話」，不能空口無憑。想請律師判斷，請把該有的證據都蒐集好，讓律師幫你看看哪些可以用，或許還能評估出案件勝率。

2.諮詢當天

不要遲到：

大部分律師時間都是滿的，沒有辦法延後或補時數給你，既然浪費或錯過了，只能算自己的損失。

避免跟律師起衝突：

律師做出的評估跟你想的有出入，但不要急著反駁或情緒失控，可以請律師敘述原因，看看��自己是否有不夠周全之處。

觀察律師：

如果打算委任律師，趁機觀察律師諮詢的態度與案件的掌握程度，若能建立互信，後續直接合作也比較放心。

做好紀錄：

怕聽不懂或忘記內容，作筆記一定不會錯，擔心速度太慢來不及的話，問問律師能不能錄音，才不會白跑這一趟喔！

3.諮詢後

詢問其他律師：

得到滿意且完整的答案那很恭喜，如果跟你想的不同或不夠仔細，多請教其他律師不會有壞處，可以得到不同的見解。

決定後續行動：

相信諮詢完大部分的民眾心裡都有底了，能私下解決的就趕緊處理，太複雜想找律師的，也可以盡快著手進行。



能做到上述建議的事項，就算不能一次解決案件，至少也是一場有效的諮詢，讓你不再茫然失措。