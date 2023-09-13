一、法律顧問公司在做什麼？

（一）長年法律顧問是什麼？

「長年法律顧問」簡單來說是指透過長期合作，在一段特定的時間內提供法律服務的律師（或律師事務所）。

經營一個企業，甚至只開一家小公司，其實從草創、營運到擴大都要面對很多法律問題，組織規模比較大的企業行號也許會聘請專職的法務人員處理法律相關業務，但對小型公司來說，並沒有經常要面對法律問題或糾紛，且請一個專職法務或律師每個月的薪資費用、三節獎金、年終獎金等，其實綜合起來是一筆很大的開銷，於是就出現了「法律顧問」的服務，不但花費成本較低，有任何法律問題也有專業人士可以協助，算是一舉兩得。

（二）公司法律顧問的功用

既然公司不是天天有法律��糾紛要解決，為什麼不要有問題時再找律師就好呢？

其實公司企業裡有個長期合作的律師顧問好處非常多：

1.熟悉狀況、保障公司權益：

法律顧問契約通常一簽就是1年，合作得當往往就會延續下去，由於合作時間長，律師會更了解公司的業務範疇、營運模式、組織現狀等，相較於完全沒有接觸過的律師，合作斷斷續續的，有問題還要不斷複誦、再三確認，法律顧問們有更長更完整的時間幫公司從各個層面提出法律建議，在面對合作企業遇到的問題時也更能規劃最好的策略。

2.多面向的預防法律糾紛：

有長期配合的律師顧問可以諮詢，或者進一步委任協助擬定合約或處理法律事務，不僅可以幫公司解決很多小難題，也能讓律師更早預期到公司可能會面臨的法律狀況，藉此規避風險、預防企業發生法律糾紛。

3.即時有效地解決法律問題：

在商場上真正遇到糾紛時，時間是很關鍵的要素，畢竟有可能影響到營運、業績與聲譽，這時公司法律顧問就能即時派上用場，不必浪費多餘心力找適合的律師，法律顧問通常也會優先處理合作企業的案子，因此較不容易失去先機，確保能即時止血。

4.收費比較便宜：

熟悉公司狀況的律師自然要比陌生的律師更快上手，花費的時間較少，也就等同省下鐘點費用；另外長期合作久了，如果彼此信任感跟熟識度都夠，在委任律師進行訴訟或非訟等法律服務也是有可能拿到折扣。

（三）法律顧問工作內容

每位常年法律顧問（或團隊）提供的服務會因為價錢與方案有所��不同，但大致上來說，法律顧問的服務內容範疇可能包含：

電話諮詢、線上諮詢或面對面會談，提供法律建議等。 從法律層面為企業量身規劃合適的管理制度或內部規章，教育員工法律常識等。 隨時注意與公司業務相關的法條有沒有更新，也協助新增、刪減、修改組織規定的內容。 以法律角度提供經營決策上的建議，分析可能面臨的法律問題，進而規避風險。 代為撰寫或審核契約、存證信函、協議書、律師函等法律文件。 代理公司與其他企業進行談判，或者與內部勞工、客戶、消費者等交涉、處理法律糾紛。 代理公司出庭處理訴訟案件，進行蒐證、辯護、爭取權益。

（四）哪些產業需要法律顧問？那我呢？

除了商務往來的大型企業行號、中小型公司、新創公司等需要法律顧問，舉凡媒體業、經紀公司、房仲業、醫療院所等想得到的，大部分也都需要找法律顧問公司協助，其他的例如大樓管委會、有很多商辦租屋來往的大房東等也都會需要法律幫手幫助規避風險、處理紛爭。

但個人呢？一個普通百姓有需要找法律顧問嗎？

一般人也或多或少會有法律問題，比如：

買賣交易 ： 買車買房買奢侈品，甚至較貴的家電就有可能遇到紛爭

： 買車買房買奢侈品，甚至較貴的家電就有可能遇到紛爭 租論契約 ： 不管是學生、上班族或家庭，租房子遇到惡房東就要懂得求助

： 不管是學生、上班族或家庭，租房子遇到惡房東就要懂得求助 職場權益 ： 入職談簽約、工作期間、離職或被資遣要了解並保障自己權益

： 入職談簽約、工作期間、離職或被資遣要了解並保障自己權益 婚姻小孩 ： 婚前約定夫妻財產、離婚財產分配、監護權、扶養費、贍養費等都跟法律相關

： 婚前約定夫妻財產、離婚財產分配、監護權、扶養費、贍養費等都跟法律相關 繼承稅務 ： 平常各種稅務問題，長輩過世後的繼承、遺產稅問題

： 平常各種稅務問題，長輩過世後的繼承、遺產稅問題 其�他 ：鄰里糾紛、投資問題等

雖然法律跟我們息息相關，但通常時間上是分散發生（甚至不會發生），個人或家庭如果要聘請長年法律顧問，可能對開銷來說會是很大的負擔，所以會建議當遇到法律問題時，再分次找律師諮詢或委任會比較經濟實惠。