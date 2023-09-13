法律顧問費用多少？找法律顧問公司真的有比較划算嗎？ - 法律010
雷皓明律師
2023-09-13 更新
法律顧問到底在做什麼？聘請律師顧問對公司有什麼好處？如果是個人或家庭有需要找常年法律顧問嗎？讓律師從法律顧問的功能、內容及費用剖析給你聽，也順道教你看合格的法律顧問��證書都包含什麼內容！
一、法律顧問公司在做什麼？
（一）長年法律顧問是什麼？
「長年法律顧問」簡單來說是指透過長期合作，在一段特定的時間內提供法律服務的律師（或律師事務所）。
經營一個企業，甚至只開一家小公司，其實從草創、營運到擴大都要面對很多法律問題，組織規模比較大的企業行號也許會聘請專職的法務人員處理法律相關業務，但對小型公司來說，並沒有經常要面對法律問題或糾紛，且請一個專職法務或律師每個月的薪資費用、三節獎金、年終獎金等，其實綜合起來是一筆很大的開銷，於是就出現了「法律顧問」的服務，不但花費成本較低，有任何法律問題也有專業人士可以協助，算是一舉兩得。
（二）公司法律顧問的功用
既然公司不是天天有法律��糾紛要解決，為什麼不要有問題時再找律師就好呢？
其實公司企業裡有個長期合作的律師顧問好處非常多：
1.熟悉狀況、保障公司權益：
法律顧問契約通常一簽就是1年，合作得當往往就會延續下去，由於合作時間長，律師會更了解公司的業務範疇、營運模式、組織現狀等，相較於完全沒有接觸過的律師，合作斷斷續續的，有問題還要不斷複誦、再三確認，法律顧問們有更長更完整的時間幫公司從各個層面提出法律建議，在面對合作企業遇到的問題時也更能規劃最好的策略。
2.多面向的預防法律糾紛：
有長期配合的律師顧問可以諮詢，或者進一步委任協助擬定合約或處理法律事務，不僅可以幫公司解決很多小難題，也能讓律師更早預期到公司可能會面臨的法律狀況，藉此規避風險、預防企業發生法律糾紛。
3.即時有效地解決法律問題：
在商場上真正遇到糾紛時，時間是很關鍵的要素，畢竟有可能影響到營運、業績與聲譽，這時公司法律顧問就能即時派上用場，不必浪費多餘心力找適合的律師，法律顧問通常也會優先處理合作企業的案子，因此較不容易失去先機，確保能即時止血。
4.收費比較便宜：
熟悉公司狀況的律師自然要比陌生的律師更快上手，花費的時間較少，也就等同省下鐘點費用；另外長期合作久了，如果彼此信任感跟熟識度都夠，在委任律師進行訴訟或非訟等法律服務也是有可能拿到折扣。
（三）法律顧問工作內容
每位常年法律顧問（或團隊）提供的服務會因為價錢與方案有所��不同，但大致上來說，法律顧問的服務內容範疇可能包含：
- 電話諮詢、線上諮詢或面對面會談，提供法律建議等。
- 從法律層面為企業量身規劃合適的管理制度或內部規章，教育員工法律常識等。
- 隨時注意與公司業務相關的法條有沒有更新，也協助新增、刪減、修改組織規定的內容。
- 以法律角度提供經營決策上的建議，分析可能面臨的法律問題，進而規避風險。
- 代為撰寫或審核契約、存證信函、協議書、律師函等法律文件。
- 代理公司與其他企業進行談判，或者與內部勞工、客戶、消費者等交涉、處理法律糾紛。
- 代理公司出庭處理訴訟案件，進行蒐證、辯護、爭取權益。
（四）哪些產業需要法律顧問？那我呢？
除了商務往來的大型企業行號、中小型公司、新創公司等需要法律顧問，舉凡媒體業、經紀公司、房仲業、醫療院所等想得到的，大部分也都需要找法律顧問公司協助，其他的例如大樓管委會、有很多商辦租屋來往的大房東等也都會需要法律幫手幫助規避風險、處理紛爭。
但個人呢？一個普通百姓有需要找法律顧問嗎？
一般人也或多或少會有法律問題，比如：
- 買賣交易： 買車買房買奢侈品，甚至較貴的家電就有可能遇到紛爭
- 租論契約： 不管是學生、上班族或家庭，租房子遇到惡房東就要懂得求助
- 職場權益： 入職談簽約、工作期間、離職或被資遣要了解並保障自己權益
- 婚姻小孩： 婚前約定夫妻財產、離婚財產分配、監護權、扶養費、贍養費等都跟法律相關
- 繼承稅務： 平常各種稅務問題，長輩過世後的繼承、遺產稅問題
- 其�他 ：鄰里糾紛、投資問題等
雖然法律跟我們息息相關，但通常時間上是分散發生（甚至不會發生），個人或家庭如果要聘請長年法律顧問，可能對開銷來說會是很大的負擔，所以會建議當遇到法律問題時，再分次找律師諮詢或委任會比較經濟實惠。
二、關於法律顧問證書
一般來說，當聘請法律顧問時，不管使用的方案是哪一種，只要是長年法律顧問合約，律師或事務所都會提供1份律師顧問證書，部分委託企業會把它高掛在顯眼處，可以對客戶、消費者或同行起一點提醒與威嚇作用，來看看法律顧問證書都包含什麼內容吧！
（一）法律顧問證書內容
- 直式、橫式不限
- 有「法律顧問證書」字樣
- 提到委任企業名稱
- 簡單扼要闡述保障內容
- 聘任日期：起始到截止日
- 律師或事務所名稱及用印
（二）法律顧問證書範例
來源：喆律法律事務所
三、法律顧問行情
公司法律顧問費用其實會依據每位律師的經驗、提供的服務、事務所推出的合作方案有所不同報價，帶大家來看看內容跟價位。
1.顧問證書
部分的律師或事務所會提供這樣的內容，但單純購買顧問證書基本上就只是買個合作證明，其他的法律服務都要另外花錢委託，例如諮詢、寫狀、寫函、委任出庭等，頂多就是當企業遇到法律問題時，該律師顧問會優先接受委託並著手處理。
2.定額諮詢法律顧問方案
內容包含律師顧問證書1張，固定的諮詢時數（比如：含10小時諮詢），如果時數使用完畢，下回有問題時就必須要另外加價，但除了諮詢，倘若公司有寫狀、契約書、和解書等非訟需求，或請律師出庭訴訟、調解等，幾乎都不包含在內，必須要另外花錢委託。
定額的常年法律顧問費用1年約30,000～100,000元不等，看方案內容包含的時數多寡。
3.儲值全包式法律顧問服務
內容基本上全包，不管是諮詢、非訟、訴訟法律服務都有提供，有需要就直接扣款，多退少補，雖然乍看之下初繳的金額稍微高一點，不過都是預先儲值的概念，錢還是花在刀口上，律師提供服務前也都會事先報價，這點可以不用擔心！
儲值全包式法律顧問服務1年約150,000元～200,000元不等。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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