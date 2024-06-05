民事律師推薦絕對是正在為法律糾紛所困擾的大眾最需要的關鍵字。但如果自己就有法律素養我還需要請民事訴訟律師幫我打官司嗎？請了民事律師費用該怎麼算？有沒有超讚的民事訴訟律師推薦給各位廣大讀者？本文就讓律師一次告訴你，或是有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢喔！

一、快來個民事律師推薦！ (一) 民事律師我該找誰？ 「我在路上跟別人發生車禍，現在想要在法院上跟對方多拿一點錢，可以給我民事訴訟律師推薦名單嗎？」 首要說明的是，每當我們遇到法律問題，總會有許多熱心的親朋好友告訴我們可以找哪個他覺得不錯的律師。事實上法律所觸及的範圍非常廣闊，從民事案件開始到刑事案件、公法案件甚至商事案件，每個律師的專門其實都不太一樣。因此對症下藥相當重要，如果你牽涉的是民事糾紛，找到的卻是在專門處理公法案件的知名律師，最後的成效不一定會比專門在負責民事案件的律師要來得好。 再來，時間成本也是一個需要考慮的因素，因為民事案件不論大小，通常在找律師協助的時候都會需要去律師的民事律師事務所做民事法律諮�詢，因此如果你家住台北卻找台中民事律師推薦，或者是你家住桃園卻找高雄民事律師推薦，在交通往來上就會耗費大量的精力與金錢，因此還是會建議就近找台北民事律師或桃園民事律師就好。 最後，通常在確定你的民事律師收費前都會先與律師諮詢，洽談後續的相關工作內容才會知道本次民事提告費用大概是多少。目前大部分的律師諮詢費為1小時3,000元至5,000元不等，會依照不同律師而有所差別。 「什麼！諮詢律師1小時幾千元就不見了嗎！？」 沒關係，給予有認真把文章看完的讀者最佳福利！如果不想要在什麼都不了解的情況下投資幾千元，記得可以參考文末免費法律諮詢，我們的專業團隊將根據你的情況與需求，為你安排最適合的律師人選。

二、民事律師費用誰來付？ (一)觀念釐清看這裡！ 1.會有什麼費用？ (1)請律師寫法律文件的費用 雖然民事訴訟相關的法律並沒有規定法律文件須由專業律師撰寫，但畢竟律師相較一般人擁有更專業的法律背景，在撰寫上絕對可以更完整。 如果要請律師撰寫法律文件，可能會由負責撰寫的律師依據個案不同評估所需時間，大約為1小時2,000元到8,000元不等；或者有些律師也會選擇以件作為計算單位，那這時法律文件的撰寫便有可能是從萬元起跳。 (2)請律師出庭的費用 以鐘點計算 在法庭上，律師協助當事人說的話會影響法官的判��決結果，因此每次出庭當事人的辯護律師都必須做足準備，以求幫當事人爭取最佳利益。需要出庭時的律師收費方式主要有2種，其中1種是以鐘點計算，比如1小時2,000元至8,000元，而且這邊的鐘點費用同時包含律師準備訴訟的過程！ 以審級計算 法院審理案件通常是由地方法院開始，然後到高等法院，最終才是最高法院。 審級計算的意思就是，每個審級都需要收取律師費用，就算是要委任同1位律師也是，每次的費用也會因為案件不同，而有不同價錢。 2.如果打贏官司，民事訴訟律師費可不可以由敗訴的那方來負擔？ 在這邊需要先談2個概念：民事訴訟費用 律師費 所謂的訴訟費是民事訴訟程序的費用，依照民事訴訟法第3章第2節的規定，包含裁判費、訴訟文書庶務費、日費旅費、登報費、鑑定費，及其他進行訴訟必要費用、法院依法律規定選任律師為代理人等。 訴訟費的道理就是使用者付費。 因為民事訴訟處理的問題不管欠債或離婚，都是私人間的糾紛（有押韻！）。法院雖然是給民眾使用解決糾紛的場所，但它的運作也是需要錢錢才能支撐。另外如果訴訟案件需要使用者負擔一定的費用，也可以在一定程度上減少濫訴的發生。 民事訴訟法第78條：訴訟費用，由敗訴之當事人負擔。 所以原則上民事訴訟的訴訟費用是由敗訴方負擔，但如果是一部勝訴一部敗訴（雙方有贏也有輸）的情形依照民事訴訟法第79條的規定，則會由法院依照個案決定該讓雙方各負擔多少訴訟費用。 而所謂的民事訴訟律師費用則是因民眾有民事訴訟上的困擾去尋求律師的協助時所支出的必要費用，原則上因為民事律師費屬於民眾與民事律師間簽訂委任契約的一部分，即便敗訴仍然要由自己負擔。但有2個例外： 民事訴訟法第466-3條：「第3審律師之酬金，為訴訟費用之一部，並應限定其最高額。」 民事訴訟法第77-25條第1與第2項：「法院或審判長依法律規定，為當事人選任律師為特別代理人或訴訟代理人者，其律師之酬金由法院酌定之。前項及第466-3條第1項之律師酬金為訴訟費用之一部，應限定其最高額，其支給標準，由司法院參酌法務部及全國律師聯合會等意見定之。」 因此依照民事訴訟法的規定，如果今天是因為3審強制辯護或法院依法為訴訟當事人選任律師這2種情形，律師費會視為訴訟費用的一部分，錢錢就會由敗訴的那方負擔喔！

三、我為什麼需要民事訴訟律師？ (一) 民事訴訟要請律師嗎？ 「你不是唸法律嗎？我最近剛好跟別人起衝突需要法律系幫忙…」是每個唸法律的學子最怕別人找他聊天時開的頭。 一般人如果遇到法律糾紛需要上法庭做訴訟的攻防，通常都會有個共同疑問：我遇到民事訴訟一定要請律師嗎？可不可以找法律系畢業的幫忙就好？ 現行民事訴訟原則上採3級3審制。在第1、2審並不採取律師強制主義，因此訴訟當事人原則上可以自己到法院進行訴訟，不一定要委任律師辦理。 不過在上訴第3審的案件，因為屬於法律審，所以民事訴訟法第466-1條規定，當事人對於第2審的判決上訴第3審時�，除非自己就具備律師資格，否則一定要委任律師為訴訟代理人。 對於第2審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 但是因為進法院打官司仍然需要一定程度的法律知識，當事人如果對法律沒有那麼熟悉，除了可以向各地法院的訴訟輔導科諮詢外，也可以委任訴訟代理人出庭。 「律師我知道打訴訟通常還是要找個訴訟代理人幫忙了，那我一定要找律師當訴訟代理人嗎？」 由於民事訴訟較具技術性，沒有法律專業的一般人代理訴訟行為往往不容易勝任訴訟代理人的工作。因此為了保護當事人權益，也為了使訴訟程序可以以順利進行，民事訴訟法第68條第1項規定訴訟代理人原則上應該要委任律師。但如果經過法官許可，也可以委任沒有律師資格的人作為訴訟代理人。 訴訟代理人應委任律師為之。但經審判長許可者，亦得委任非律師為訴訟代理人。 (二) 打民事官司是不是請律師才比較容易勝訴？ 民事訴訟有一套嚴謹的「遊戲規則」需要遵守，也就是民事訴訟法。民事訴訟法是為了公平進行民事訴訟所設計的程序規定，如同玩遊戲必須依照規則才有可能贏得勝利般，打官司也同樣必須瞭解民事實體法及程序法的規定，才會比較有勝訴的可能。 所以如果你今天所面對的官司是比較單純而且證據已經充分的訴訟事件，案件性質為民事沒請律師也沒有關係；但如果是一些法律關係比較複雜的民事事件，由於法律是律師的專業，因此還是會建議委由律師協助或事先諮詢律師，才能夠為自己爭取到最大的��利益喔！ 以上是民事律師推薦的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！有任何相關問題也歡迎點擊下方或右側按鈕立即進行免費法律諮詢。