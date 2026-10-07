陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！ - 法律010
雷皓明律師
2026-10-07 更新
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
一、陪偵是什麼？別讓自己的權益睡著！
（一）陪偵是什麼？為什麼要陪偵？
陪偵的全稱為「陪同偵訊」，當事人（嫌疑人）被檢警帶回偵訊的時候，能請具有法律專業的律師全程陪同偵訊，因此提供此服務的律師又稱為「陪偵律師」。
而為什麼要「陪偵」的原因以及其重要性在於，大多數人面臨警察或者檢察官問訊時，由於緊張而精神緊繃，導致在高壓的問訊狀態下容易説出不利於自身的�回答。因此，如果有專業律師陪同偵訊、提供法律建議與協助，更能充分保障當事人權益以及提高未來勝訴的機會。最為重要的是，「陪偵」是法律賦予人民的權利，大家千萬不要讓權益睡著了！
（二）做筆錄就能請律師陪同偵訊嗎？檢警訊問陪偵流程一次懂
所謂的「做筆錄」包括「警察調查過程中的警詢筆錄」以及「檢察官的複訊筆錄」，而在這個過程中，都能請陪偵律師陪同，並確認筆錄是否有按照自身的意見表達，以及是否有不利於己的情況。
一般而言，如果當事人涉及刑事案件、遭警調單位佈線偵查等情況，便會被檢警即刻帶走偵訊，而當事人進入偵查庭程序時，會面臨的流程為：
1.當事人接收偵查通知
當檢察官認為嫌疑人有犯罪嫌疑時，會發出偵查通知，而偵查庭只會發生在刑事案件，因此當事人接收到傳票或是開庭通知時，很可能是擔任被告、證人、告訴人的身分。偵查通知通常會包含開庭時間與地點等相關事宜。
2.開庭偵查前準備
若為被告（嫌疑人）的身分，在收到偵查通知後，建議能先找一位律師進行法律諮詢。律師會根據嫌疑人目前狀況，提供法律建議，並協助開庭所需文件準備，以及後續開庭後的陪偵協助。
3.庭審過程
偵查庭開庭前，檢察官會核對當事人資料並宣獨其權利。檢察官會向被告說明涉及的罪行，提出案件的相關問題，並進入偵查庭中最重要的「答辯」環節。此時，律師可以代表嫌疑人進行答辯，提供對應證據給檢察官進行蒐證與調查。主要偵查程序將由檢察官主導，判定事實是否成立，進而決定是否提起訴訟。
（三）請律師陪同偵訊的好處與注意事項
1.請律師陪偵的四大好處
- 穩定當事人情緒與維護權利：陪偵律師將安撫當事人緊張的情緒，並監督檢警在調查過程中有無損害當事人權益。
- 確保偵訊過程合法：當事人若無相關法律常識時，將無法判斷偵訊過程是否合法，因此陪偵律師可確保整個偵詢過程符合正常程序。
- 給予當事人法律建議：陪偵律師基於其法律專業，將給予當事人適當的法律建議，避免當事人由於不熟悉法律而說出不利於己的回答。
- 協助當事人處理事務：有些當事人會遇到突然被檢警帶走偵訊的情況，這時就需要陪偵律師代為聯絡當事人家屬，以及協助相關文件的辦理等。
2.委託陪偵律師的注意事項
- 尊重律師的法律專業與建議：當事人在委託律師陪同偵訊和做筆錄時，務必遵循律師提供的專業建議。陪偵律師基於其法律專業與過往經驗，將提供當事人法律建議。而當事人在偵查過程中若有疑惑與擔憂，也務必向陪偵律師提出。
- 與陪偵律師建立有效且順暢的溝通：當事人必須鉅細靡遺的向陪偵律師交代整個事實與經過，陪偵律師才能依據目前情勢給予正確的判斷與建議，也能有效避免無意義的爭論發生。
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二、陪偵費用如何計算？
（一）律師陪偵費用行情
律師陪偵或陪同筆錄的費用依據每家律師事務所的規定而有所不同，當事人（嫌疑人）需要律師陪同筆錄或陪同偵訊時，有些律師事務所在接下委託案後，會先要求當事人支付頭期款，比如必須先支付 4 小時的費用，當計費時間超過 4 個小時後，再以每個小時計費。
一般來說，每小時收費方式可再分為日間計費與夜間計費。日間陪偵費用約落在一小時 5,000～10,000 元之間，夜間或是週末假日陪偵費用則落在 8,000～12,000 元之間不等。
（二）法扶陪偵酬金規定
若當事人委託的是服務於法律服務基金會之律師，收取之陪偵酬金計費方式則公告於法扶基金會。另外要注意的是，符合法扶陪偵資格之當事人，律師陪偵酬金由法扶基金會支付，當事人不需支付款項。
|時間
|9：00 ～ 17：00
|17：00 ～ 00：00
|00：00 ～ 9：00
|時段
|平常日的日間時段
|1. 平常日的小夜時段
2. 例假日的日間與小夜時段
|大夜時段
（含平常日與例假日）
|每小時酬金
|600 元
|1,000 元
|1,200 元
三、法扶陪偵如何申請？申請流程與適用資格分享
（一）什麼是法扶陪偵？
法扶陪偵為「財團法人法律扶助基金會所提供之陪偵服務」，只有符合申請資格的民眾才能申請。
（二）誰可以申請法扶陪偵？
有些民眾或是弱勢族群無法負擔律師陪偵費用，因此會尋找免費或者較便宜的陪偵服務，而「法扶陪偵」會是多數人想到的第一個解方。
要特別注意的是，「法扶陪偵」雖然是法律扶助基金會基於公益而提供之服務，但並不是每個人都適用！當事人必須符合法扶的申請資格與條件，才能申請此陪偵服務（下表資訊參考自法扶基金會）。
|申請對象
|服務項目
|當事人因身心障礙，致無法為完全陳述
|警詢、偵訊、偵查中均可申請
|當事人具有原住民身分
|警詢、偵訊、偵查中均可申請
|一般民眾：
要件一：涉犯最輕本刑三年以上有期徒刑之重罪或高等法院管轄第一審之案件（常見三年以上有期徒刑之重罪有：殺人、強制性交/妨害性自主、強盜、販毒、走私、槍砲、重傷、放火、擄人勒贖等）
要件二：第一次接受訊問（指您本次接受訊問前，就同一案件並未曾接受訊問過）
|需同時符合左欄二要件，才能就「警詢、偵訊、聲押庭」申請
（三）法扶檢警陪偵申請流程
當事人確認自身符合法扶檢警陪偵申請資格之後，可經由以下程序向法律扶助基金會申請：
1.電話申請陪訊
當事人、家屬、社工及員警皆可致電申請。
2.告知申請案由及相關資料
在電話中告知申請人姓名及所在之偵查機關、涉案之案由、偵查機關之聯絡電話及案件承辦人姓名。
3.接受申請並派遣陪偵律師
法扶基金會將在接受申請後回報派遣律師姓名，而派遣律師將趕至現場開始陪偵服務！
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※網站聲明：
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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