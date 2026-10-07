陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

一、陪偵是什麼？別讓自己的權益睡著！

（一）陪偵是什麼？為什麼要陪偵？

陪偵的全稱為「陪同偵訊」，當事人（嫌疑人）被檢警帶回偵訊的時候，能請具有法律專業的律師全程陪同偵訊，因此提供此服務的律師又稱為「陪偵律師」。

而為什麼要「陪偵」的原因以及其重要性在於，大多數人面臨警察或者檢察官問訊時，由於緊張而精神緊繃，導致在高壓的問訊狀態下容易説出不利於自身的�回答。因此，如果有專業律師陪同偵訊、提供法律建議與協助，更能充分保障當事人權益以及提高未來勝訴的機會。最為重要的是，「陪偵」是法律賦予人民的權利，大家千萬不要讓權益睡著了！

所謂的「做筆錄」包括「警察調查過程中的警詢筆錄」以及「檢察官的複訊筆錄」，而在這個過程中，都能請陪偵律師陪同，並確認筆錄是否有按照自身的意見表達，以及是否有不利於己的情況。

一般而言，如果當事人涉及刑事案件、遭警調單位佈線偵查等情況，便會被檢警即刻帶走偵訊，而當事人進入偵查庭程序時，會面臨的流程為：

1.當事人接收偵查通知

當檢察官認為嫌疑人有犯罪嫌疑時，會發出偵查通知，而偵查庭只會發生在刑事案件，因此當事人接收到傳票或是開庭通知時，很可能是擔任被告、證人、告訴人的身分。偵查通知通常會包含開庭時間與地點等相關事宜。

2.開庭偵查前準備

若為被告（嫌疑人）的身分，在收到偵查通知後，建議能先找一位律師進行法律諮詢。律師會根據嫌疑人目前狀況，提供法律建議，並協助開庭所需文件準備，以及後續開庭後的陪偵協助。

3.庭審過程

偵查庭開庭前，檢察官會核對當事人資料並宣獨其權利。檢察官會向被告說明涉及的罪行，提出案件的相關問題，並進入偵查庭中最重要的「答辯」環節。此時，律師可以代表嫌疑人進行答辯，提供對應證據給檢察官進行蒐證與調查。主要偵查程序將由檢察官主導，判定事實是否成立，進而決定是否提起訴訟。

（三）請律師陪同偵訊的好處與注意事項

1.請律師陪偵的四大好處

穩定當事人情緒與維護權利：陪偵律師將安撫當事人緊張的情緒，並監督檢警在調查過程中有無損害當事人權益。

確保偵訊過程合法：當事人若無相關法律常識時，將無法判斷偵訊過程是否合法，因此陪偵律師可確保整個偵詢過程符合正常程序。

給予當事人法律建議：陪偵律師基於其法律專業，將給予當事人適當的法律建議，避免當事人由於不熟悉法律而說出不利於己的回答。

協助當事人處理事務：有些當事人會遇到突然被檢警帶走偵訊的情況，這時就需要陪偵律師代為聯絡當事人家屬，以及協助相關文件的辦理等。

2.委託陪偵律師的注意事項