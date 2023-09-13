律師怎麼選？刑事律師推薦4大要點與私房技巧傳授！ - 法律010
雷皓明律師
2023-09-13 更新
遇上刑事案件時，你一定好奇刑事訴訟一定要請律師嗎？刑事律師費用是多少？刑事律師收費標準怎麼計算？關於刑事律師的相關疑惑，律師都將於這篇幫你解惑，如果想要了解更多刑事法律諮詢的內容，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。
一、刑事律師費用怎麼計算？
小至偷錢大至殺人都可能列為刑法的範圍裡，而刑事訴訟主要就是針對「違反刑法」而做的處理。然而，刑事訴訟一定要請律師嗎？不是只有重大的刑事案件才需要請律師嗎？ 遇上刑事案件時肯定會很慌張，不知道該怎麼辦，但在決定是否要請律師之前，我們先來了解一下刑事案件律師費用怎麼計算。
我們這邊整理了幾種律師的服務內容與對應的收費方式，如果有想要了解目前的律師費用行情更完善的內容，也可以參考台北律師公會的訴訟費用。
（一）決定請律師的刑事律師收費
1.請律師寫法律文件的費用
雖然法律文件沒有明文規定必須由專業律師撰寫，但因為律師擁有專業的法律背景，撰寫上絕對可以更仔細且完整。如果要請律師寫專業的法律文件，可能會由律師依據案件狀況評估所需時間，大約為1小時2,000到8,000不等；或者有些律師會選擇以件作為計算，那這時法律文件的撰寫便是萬元開始起跳。
2.請律師出庭的費用
- 以鐘點計算
在法庭上，律師說的話會因為影響法官的認知，而影響判決結果，因此而每次出庭律師都必須做足準備，以求辯護能有順利的結果。需要出庭時的刑事案件律師收費主要有2種，1種是以鐘點計算，比如1小時2,000至8,000，且這邊的鐘點費用也包含律師準備��的過程！。
- 以審級計算
法院審理案件是由地方法院開始，然後到高等法院，最終才是最高法院，而因為刑事案件有時還會再加上偵查的環節，因此如果偵查時也要委任律師，還需要再加1個偵查程序的費用。
審級計算的意思就是，每一個審級都需要收取律師費用，就算是要委任同1位律師也是；簡單來說，如果上訴到最高法院且於偵查時就有請律師的話，便要給付4次費用，而每一次的費用都會因為案件不同，而有不同價錢。（刑事訴訟律師費每級平均落在60,000至120,000元左右）
另外，根據民事訴訟法第466-1條所述，如要上訴到民事訴訟第3審必須委任律師，並依照民事訴訟第466-3條，律師費用為訴訟費用之一，可以請敗訴一方負擔部分律師費；但刑事敗訴律師費如果沒有涉及民事相關賠償，只有刑事內容，敗訴方就不需要負擔刑事律師的費用。
二、委任刑事律師的常見迷思
律師的工作不光只有電視上打官司的既定形象而已，還包含將資料備齊、幫你寫訴狀，用其專業替你解決煩惱，讓不了解法律知識的你，可以離勝訴更近一步。但或許你也困惑，怎麼樣才能找到「最好律師」？
（一）刑事案件找刑事訴訟律師
遇到訴訟問題時，我們很常會遇到熱心的朋友或親戚，推薦過往認識的「好律師」，希望我們在遇上法律難關時，也可以體驗到他們過往「優質的服務經驗」。但是請律師除了要考量專業服務外，還必須思考其擅長領域是否符合需求，比如有些律師可能在民事訴訟上較為擅長，但某些可能是行政法，如果硬要擅長民事訴訟的律師打刑事訴訟，便可能像穿錯鞋一樣，得不到最適當的解決方法。
他人推薦不一定適合你，因為每個人遇上的個人經歷都不同。每位律師都有自己專業的領域，如刑事案件律師便是經常處理刑事相關內容，可以在碰上問題時，因為多年刑事訴訟的經驗累積而找出最適合的應對措施。
（二）找刑事案件律師不是最知名就是最好
碰上刑事問題時，因為對於法律領域的不了解，可能認為專打刑事律師必須找知名度高的才是保障。但知名就是最好嗎？
通常知名度高的律師，都更為忙綠且花費更高，除了價錢不適合外，也不保障一定最適合你。找律師其實沒有一定的絕對答案、沒有所謂最好，也沒有絕對的勝訴，最重要的是找到「適合」自己的律師，才能針對你的問題，給出最適合的建議與幫助。
找律師如同高級訂製服一樣，必須為自己量身打造；同一位律師不一定適合每個人，還是要試過後才知道，欲提告者請律師之前除了可以參考線上的免費諮詢，也可以先至刑事律師事務所詢問相關內容，讓專業為你做刑事律師介紹，推薦最適合你的刑事辯護律師。
三、刑事訴訟一定要請律師嗎？
一般人可能會以為進行訴訟不需要請律師，但刑事訴訟法第31條規定，有些情形必須指定律師，如最輕本刑為三年以上有期徒刑案件。另外，通常到了最高法院時，就一定要委任刑事辯護律師，因為在最高法院這關只處理法律問題，需要經由專業法律背景的律師協助完成；而假使是碰上刑事訴訟的「自訴」��，提告者如果不想透過檢察官提起告訴，就一定要透過律師才能可以提起。
（一）如果沒錢請律師可以尋求法扶幫助
請律師確實要花上一大筆錢，如果今天碰上刑事法律訴訟，想要請律師但真的沒錢怎麼辦？如果遇到這種情形，也不用太慌張，律師這邊建議可以尋求法扶（法律扶助基金會）的幫助。
法扶在各地都有分會，是台灣司法院捐助成立的財團法人組織，提供經濟較為弱勢的人法律上的協助。只要你是合法住在台灣，並且符合法扶的「無資力認定標準」，就可以自己或是請代理人去離自己最近的法扶單位預約申請協助。向法扶申請扶助律師後，約需要3-5天的審查，等審理完成後，就會寄出書面書通知結果。
CTA_telephone
四、最後貼心提醒：請律師前記得先刑事法律諮詢
★了解刑事律師費用前記得先諮詢
在確定刑事律師費用前，必須先與律師諮詢，洽談後續的相關工作內容與具體收費情況。目前大部分的律師諮詢費為1小時3,000元至5,000元不等，會依照不同律師而有所差別。
你一定會想，我不認識律師，一��個短暫的諮詢卻要立刻噴幾千元，是不是有點坑人？沒關係，如果不想什麼都不了解，就馬上荷包失血，可以參考我們免費法律諮詢服務，我們的專業團隊將根據你的情況與需求，為你安排最適合的律師人選。
以上為刑事律師推薦的內容分享，如果喜歡我們的文章，歡迎分享！
CTA_explore
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！