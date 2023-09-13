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律師怎麼選？刑事律師推薦4大要點與私房技巧傳授！ - 法律010

刑事律師推薦
雷皓明律師

雷皓明律師

2023-09-13 更新

刑事律師推薦

遇上刑事案件時，你一定好奇刑事訴訟一定要請律師嗎？刑事律師費用是多少？刑事律師收費標準怎麼計算？關於刑事律師的相關疑惑，律師都將於這篇幫你解惑，如果想要了解更多刑事法律諮詢的內容，也可以參考文末的免費法律諮詢服務。

目錄

一、刑事律師費用怎麼計算？

小至偷錢大至殺人都可能列為刑法的範圍裡，而刑事訴訟主要就是針對「違反刑法」而做的處理。然而，刑事訴訟一定要請律師嗎？不是只有重大的刑事案件才需要請律師嗎？ 遇上刑事案件時肯定會很慌張，不知道該怎麼辦，但在決定是否要請律師之前，我們先來了解一下刑事案件律師費用怎麼計算。

我們這邊整理了幾種律師的服務內容與對應的收費方式，如果有想要了解目前的律師費用行情更完善的內容，也可以參考台北律師公會的訴訟費用。

（一）決定請律師的刑事律師收費

決定請律師的收費

1.請律師寫法律文件的費用

雖然法律文件沒有明文規定必須由專業律師撰寫，但因為律師擁有專業的法律背景，撰寫上絕對可以更仔細且完整。如果要請律師寫專業的法律文件，可能會由律師依據案件狀況評估所需時間，大約為1小時2,000到8,000不等；或者有些律師會選擇以件作為計算，那這時法律文件的撰寫便是萬元開始起跳

2.請律師出庭的費用

  • 以鐘點計算

在法庭上，律師說的話會因為影響法官的認知，而影響判決結果，因此而每次出庭律師都必須做足準備，以求辯護能有順利的結果。需要出庭時的刑事案件律師收費主要有2種，1種是以鐘點計算，比如1小時2,000至8,000，且這邊的鐘點費用也包含律師準備的過程！

  • 以審級計算

法院審理案件是由地方法院開始，然後到高等法院，最終才是最高法院，而因為刑事案件有時還會再加上偵查的環節，因此如果偵查時也要委任律師，還需要再加1個偵查程序的費用。

審級計算的意思就是，每一個審級都需要收取律師費用，就算是要委任同1位律師也是；簡單來說，如果上訴到最高法院且於偵查時就有請律師的話，便要給付4次費用，而每一次的費用都會因為案件不同，而有不同價錢。（刑事訴訟律師費每級平均落在60,000至120,000元左右

另外，根據民事訴訟法第466-1條所述，如要上訴到民事訴訟第3審必須委任律師，並依照民事訴訟第466-3條，律師費用為訴訟費用之一，可以請敗訴一方負擔部分律師費；但刑事敗訴律師費如果沒有涉及民事相關賠償，只有刑事內容，敗訴方就不需要負擔刑事律師的費用。

二、委任刑事律師的常見迷思

律師的工作不光只有電視上打官司的既定形象而已，還包含將資料備齊、幫你寫訴狀，用其專業替你解決煩惱，讓不了解法律知識的你，可以離勝訴更近一步。但或許你也困惑，怎麼樣才能找到「最好律師」？

怎樣才能找到最好律師

（一）刑事案件找刑事訴訟律師

遇到訴訟問題時，我們很常會遇到熱心的朋友或親戚，推薦過往認識的「好律師」，希望我們在遇上法律難關時，也可以體驗到他們過往「優質的服務經驗」。但是請律師除了要考量專業服務外，還必須思考其擅長領域是否符合需求，比如有些律師可能在民事訴訟上較為擅長，但某些可能是行政法，如果硬要擅長民事訴訟的律師打刑事訴訟，便可能像穿錯鞋一樣，得不到最適當的解決方法。


他人推薦不一定適合你，因為每個人遇上的個人經歷都不同。每位律師都有自己專業的領域，如刑事案件律師便是經常處理刑事相關內容，可以在碰上問題時，因為多年刑事訴訟的經驗累積而找出最適合的應對措施。

（二）找刑事案件律師不是最知名就是最好

碰上刑事問題時，因為對於法律領域的不了解，可能認為專打刑事律師必須找知名度高的才是保障。但知名就是最好嗎？

通常知名度高的律師，都更為忙綠且花費更高，除了價錢不適合外，也不保障一定最適合你。找律師其實沒有一定的絕對答案、沒有所謂最好，也沒有絕對的勝訴，最重要的是找到「適合」自己的律師，才能針對你的問題，給出最適合的建議與幫助。

找律師如同高級訂製服一樣，必須為自己量身打造；同一位律師不一定適合每個人，還是要試過後才知道，欲提告者請律師之前除了可以參考線上的免費諮詢，也可以先至刑事律師事務所詢問相關內容，讓專業為你做刑事律師介紹，推薦最適合你的刑事辯護律師。

三、刑事訴訟一定要請律師嗎？

一般人可能會以為進行訴訟不需要請律師，但刑事訴訟法第31條規定，有些情形必須指定律師，如最輕本刑為三年以上有期徒刑案件。另外，通常到了最高法院時，就一定要委任刑事辯護律師，因為在最高法院這關只處理法律問題，需要經由專業法律背景的律師協助完成；而假使是碰上刑事訴訟的「自訴」，提告者如果不想透過檢察官提起告訴，就一定要透過律師才能可以提起。

（一）如果沒錢請律師可以尋求法扶幫助

請律師確實要花上一大筆錢，如果今天碰上刑事法律訴訟，想要請律師但真的沒錢怎麼辦？如果遇到這種情形，也不用太慌張，律師這邊建議可以尋求法扶（法律扶助基金會）的幫助。

法扶在各地都有分會，是台灣司法院捐助成立的財團法人組織，提供經濟較為弱勢的人法律上的協助。只要你是合法住在台灣，並且符合法扶的「無資力認定標準」，就可以自己或是請代理人去離自己最近的法扶單位預約申請協助。向法扶申請扶助律師後，約需要3-5天的審查，等審理完成後，就會寄出書面書通知結果。

馬上電話預約律師諮詢

四、最後貼心提醒：請律師前記得先刑事法律諮詢

★了解刑事律師費用前記得先諮詢

在確定刑事律師費用前，必須先與律師諮詢，洽談後續的相關工作內容與具體收費情況。目前大部分的律師諮詢費為1小時3,000元至5,000元不等，會依照不同律師而有所差別

你一定會想，我不認識律師，一個短暫的諮詢卻要立刻噴幾千元，是不是有點坑人？沒關係，如果不想什麼都不了解，就馬上荷包失血，可以參考我們免費法律諮詢服務，我們的專業團隊將根據你的情況與需求，為你安排最適合的律師人選。

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※網站聲明：

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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