一、刑事律師費用怎麼計算？

小至偷錢大至殺人都可能列為刑法的範圍裡，而刑事訴訟主要就是針對「違反刑法」而做的處理。然而，刑事訴訟一定要請律師嗎？不是只有重大的刑事案件才需要請律師嗎？ 遇上刑事案件時肯定會很慌張，不知道該怎麼辦，但在決定是否要請律師之前，我們先來了解一下刑事案件律師費用怎麼計算。

我們這邊整理了幾種律師的服務內容與對應的收費方式，如果有想要了解目前的律師費用行情更完善的內容，也可以參考台北律師公會的訴訟費用。

1.請律師寫法律文件的費用

雖然法律文件沒有明文規定必須由專業律師撰寫，但因為律師擁有專業的法律背景，撰寫上絕對可以更仔細且完整。如果要請律師寫專業的法律文件，可能會由律師依據案件狀況評估所需時間，大約為1小時2,000到8,000不等；或者有些律師會選擇以件作為計算，那這時法律文件的撰寫便是萬元開始起跳。

2.請律師出庭的費用

以鐘點計算

在法庭上，律師說的話會因為影響法官的認知，而影響判決結果，因此而每次出庭律師都必須做足準備，以求辯護能有順利的結果。需要出庭時的刑事案件律師收費主要有2種，1種是以鐘點計算，比如1小時2,000至8,000，且這邊的鐘點費用也包含律師準備��的過程！。

以審級計算

法院審理案件是由地方法院開始，然後到高等法院，最終才是最高法院，而因為刑事案件有時還會再加上偵查的環節，因此如果偵查時也要委任律師，還需要再加1個偵查程序的費用。

審級計算的意思就是，每一個審級都需要收取律師費用，就算是要委任同1位律師也是；簡單來說，如果上訴到最高法院且於偵查時就有請律師的話，便要給付4次費用，而每一次的費用都會因為案件不同，而有不同價錢。（刑事訴訟律師費每級平均落在60,000至120,000元左右）