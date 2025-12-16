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2026離婚律師推薦！公開離婚律師費用，找律師不冤枉！ - 法律010

離婚律師推薦
雷皓明律師

雷皓明律師

2025-12-16 更新

2023離婚律師推薦！公開離婚律師費用，找律師不冤枉！

搜尋離婚律師推薦之前，你一定也想了解離婚律師的作用與收費！快看過來，讓執業多年的律師帶你了解離婚律師能幫你解決什麼問題、找離婚女律師是不是好選擇、文內也提供離婚律師費用價目表及免費的離婚律師諮詢，不妨多利用唷！

目錄

一、離婚律師推薦

根據經濟日報的報導，內政部提到，隨著社會風氣跟經濟的演變，女性平均教育程度及經濟獨立能力不斷提升，傳統「男主外、女主內」的家庭分工與思想逐漸式微；相較於過往的隱忍，現代女性對於婚姻的考量因素更為多元，也更勇敢地選擇是否繼續維持婚姻，因此離婚在這個年頭已經不是困難的事了。

但當夫妻決定分手，離婚官司一定要請律師嗎？

離婚除了感情與婚姻關係的消滅，從一個家庭回歸成兩個陌生人，在權利與責任上的分配也需要費點勁；相愛的時候通常願意多付出，但不愛了要分開時往往會希望公平算清楚，選擇不同的離婚方式，衍生的問題也不同。

★協議、調解離婚

如果雙方地位對等，能好好協調達成共識那還算順利，但如果有一方特別弱勢，不懂得如何爭取自己權益，或是在財產、小孩監護權、探視權這塊的分配完全沒有任何概念，也有即便達成協議也不曉得專業的離婚協議書要怎麼寫，害怕因為用字不精準導致合約無效，影響到自身的權益等，這時候離婚律師都可以提供協助。

★裁判離婚

如果雙方是完全撕破臉，沒有辦法坐下來好好談，甚至連溝通都做不到，在小孩監護權、扶養費、探視權、夫妻財產分配吵得亂七八糟，兩邊死不低頭，最後得透過離婚訴訟程序解決，那麼離婚律師也可以居中調解、給出建議、並代為出庭！

（一）請律師離婚有什麼幫助？

家醜不要外揚、找律師很麻煩、不想多花一筆律師費用...這是不少離婚夫妻拒絕求助律師的理由，但其實離婚律師能提供的幫助比你想像中還要多！

  1. 透過諮詢
  • 分析你的狀況能不能順利離婚
  • 給予不同種類財產分配的意見
  • 提供爭取監護權的方法與策略
  • 幫忙看離婚協議書是否合理、有效
  1. 透過委任
  • 協助離婚調解談條件，避免權益受損
  • 擬定離婚協議書，以免因觸法而無效
  • 訴訟蒐證、出庭辯護，爭取當事人權益

離婚律師能幫你什麼？

（二）請離婚女律師是不是比較好？

  • 情感上對男人已經失去信心
  • 因為家暴背景所以害怕異性
  • 女生心思較細膩，知道婚姻眉角
  • 覺得離婚女律師在立場上應該更懂女人心
  • 有些難以啟齒的狀況面對女律師比較不尷尬

不論上述幾點有沒有說中你的心聲，找女性離婚官司律師處理家事案件其實也沒什麼不對，雖然從離婚律師推薦的角度上，有時候「面對案件的經驗、態度、嫻熟度與專業度會比性別來得重要」，但處理人生中這麼重要的大事，想找個情感上都願意信任的離婚訴訟律師也合乎情理。

不過女律師也並非就一帆風順！

即便是在85010離婚律師事務所服務，處理案件經驗豐富的律師就曾面對當事人質問「你結婚了嗎？你生過小孩嗎？」也處理過忘記在第一時間把事實講出來，差點惹怒法官的迷糊當事人，當然也有立場決裂寧死都不願給配偶好處的夫妻，卻在談到孩子時顯露心疼與關懷……

面對各種不同的委託人，蔡愷凌律師表示，家事律師角色最重要的是協助當事人跳脫情緒，在感性與理性之間取得平衡，並且站在雙方及小孩的立場去給每個當事人建議，久而久之，自然能建立當事人對律師的信任感，而每次結束一個調解、訴訟，看見當事人跟小孩都展開新生活時，都會從中獲得很大的成就感。

二、離婚律師費用

既然離婚律師費是當事人在尋找律師的重要考量，接下來就帶大家看看離婚律師收費的標準與服務內容！

  • 離婚案件諮詢、調解：大部分以鐘點費計算，行情介於1小時3,000元至8,000元之間
  • 代擬離婚協議書：請律師寫離婚協議書費用若以鐘點費計算，就看律師報價需要處理多少小時；如果以件計價，書狀的撰寫平均落在6,000元至20,000元之間
  • 離婚訴訟：出庭通常以審級計算，目前台灣的家事訴訟只有規定第三審是強制由律師代理，所以第三審的離婚訴訟律師費用算是必要支出；但一、二審是由當事人自行決定要不要委任律師，一般離婚律師費用落在60,000元至80,000元不等；如果有特別的項目，例如爭取監護權、剩餘財產分配等需求，會額外加碼20,000元至40,000元不等。

所有的律師費用都有可能因應北中南不同地區、案件複雜程度，以及律師本身的知名度、經驗等而有區別。

（一）喆律法律事務所離婚律師費用

離婚律師推薦：喆律法律事務所離婚律師費用與服務項目！

服務項目內容與收費標準服務金額
離婚諮詢每次按時計費每小時3,000至4,000元
代寫離婚協議書1年內修改5版20,000元
離婚訴訟不含代為協商60,000元
離婚訴訟+監護權監護權含扶養費60,000元-80,000元
離婚訴訟+監護權+剩餘分配財產同上，離婚＋剩餘分配財產，報價相同80,000元-120,000元

三、免費離婚律師諮詢平台

找律師怕碰到豬隊友？想要先看看律師對這個案件掌握度如何、夠不夠專業、是不是抱著敬業的態度，不妨先試試看免費離婚法律諮詢再決定！

喆律法律事務所擁有全台最大的離婚案件量，透過科技化案件管理，將判決書公開資訊、出庭紀錄及相關訪談報告，匯集成完整的法官資料庫，並藉由個案分析系統，讓律師精準預測案件可能的判決結果，替當事人擬定更適切的訴訟方向及策略。

當事人也可以在網站上看見律師背景及擅長的領域，不論是離婚官司律師推薦、監護權律師推薦，都能預先進行比較；而為了降低時間、交通、距離的隔閡，喆律法律事務所也提供線上免費離婚諮詢服務，當事人隨時能用LINE與客服溝通，在專業人士的陪伴下，順利走出婚姻困境！

想馬上試用？點擊文末按鈕立即向喆律法律事務所的家事法律部門「85010」免費諮詢。

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  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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