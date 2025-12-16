2026離婚律師推薦！公開離婚律師費用，找律師不冤枉！ - 法律010
雷皓明律師
2025-12-16 更新
搜尋離婚律師推薦之前，你一定也想了解離婚律師的作用與收費！快看過來，讓執業多年的律師帶你了解離婚律師能幫你解決什麼問題、找離婚女�律師是不是好選擇、文內也提供離婚律師費用價目表及免費的離婚律師諮詢，不妨多利用唷！
一、離婚律師推薦
根據經濟日報的報導，內政部提到，隨著社會風氣跟經濟的演變，女性平均教育程度及經濟獨立能力不斷提升，傳統「男主外、女主內」的家庭分工與思想逐漸式微；相較於過往的隱忍，現代女性對於婚姻的考量因素更為多元，也更勇敢地選擇是否繼續維持婚姻，因此離婚在這個年頭已經不是困難的事了。
但當夫妻決定分手，離婚官司一定要請律師嗎？
離婚除了感情與婚姻關係的消滅，從一個家庭回歸成兩個陌生人，在權利與責任上的分配也需要費點勁；相愛的時候通常願意多付出，但不愛了要分開時往往會希望公平算清楚，選擇不同的離婚方式，�衍生的問題也不同。
★協議、調解離婚
如果雙方地位對等，能好好協調達成共識那還算順利，但如果有一方特別弱勢，不懂得如何爭取自己權益，或是在財產、小孩監護權、探視權這塊的分配完全沒有任何概念，也有即便達成協議也不曉得專業的離婚協議書要怎麼寫，害怕因為用字不精準導致合約無效，影響到自身的權益等，這時候離婚律師都可以提供協助。
★裁判離婚
如果雙方是完全撕破臉，沒有辦法坐下來好好談，甚至連溝通都做不到，在小孩監護權、扶養費、探視權、夫妻財產分配吵得亂七八糟，兩邊死不低頭，最後得透過離婚訴訟程序解決，那麼離婚律師也可以居中調解、給出建議、並代為出庭！
（一）請律師離婚有什麼幫助？
家醜不要外揚、找律師很麻煩、不想多花一筆律師費用...這是不少離婚夫妻拒絕求助律師的理由，但其實離婚律師能提供的幫助比你想像中還要多！
- 透過諮詢
- 分析你的狀況能不能順利離婚
- 給予不同種類財產分配的意見
- 提供爭取監護權的方法與策略
- 幫忙看離婚協議書是否合理、有效
- 透過委任
- 協助離婚調解談條件，避免權益受損
- 擬定離婚協議書，以免因觸法而無效
- 訴訟蒐證、出庭辯護，爭取當事人權益
（二）請離婚女律師是不是比較好？
- 情感上對男人已�經失去信心
- 因為家暴背景所以害怕異性
- 女生心思較細膩，知道婚姻眉角
- 覺得離婚女律師在立場上應該更懂女人心
- 有些難以啟齒的狀況面對女律師比較不尷尬
不論上述幾點有沒有說中你的心聲，找女性離婚官司律師處理家事案件其實也沒什麼不對，雖然從離婚律師推薦的角度上，有時候「面對案件的經驗、態度、嫻熟度與專業度會比性別來得重要」，但處理人生中這麼重要的大事，想找個情感上都願意信任的離婚訴訟律師也合乎情理。
不過女律師也並非就一帆風順！
即便是在85010離婚律師事務所服務，處理案件經驗豐富的律師就曾面對當事人質問「你結婚了嗎？你生過小孩嗎？」也處理過忘記在第一時間把事實講出來，差點惹怒法官的迷糊當事人，當然也有立場決裂寧死都不願給配偶好處的夫妻，卻在談到孩子時顯露心疼與關懷……
面對各種不同的委託人，蔡愷凌律師表示，家事律師角色最重要的是協助當事人跳脫情緒，在感性與理性之間取得平衡，並且站在雙方及小孩的立場去給每個當事人建議，久而久之，自然能建立當事人對律師的信任感，而每次結束一個調解、訴訟，看見當事人跟小孩都展開新生活時，都會從中獲得很大的成就感。
二、離婚律師費用
既然離婚律師費是當事人在尋找律師的重要考量，接下來就帶大家看看離婚律師收費的標準與服務內容！
- 離婚案件諮詢、調解：大部分以鐘點費計算，行情介於1小時3,000元至8,000元之間。
- 代擬離婚協議書：請律師寫離婚協議書費用若以鐘點費計算，就看律師報價需要處理多少小時；如果以件計價，書狀的撰寫平均落在6,000元至20,000元之間。
- 離婚訴訟：出庭通常以審級計算，目前台灣的家事訴訟只有規定第三審是強制由律師代理，所以第三審的離婚訴訟律師費用算是必要支出；但一、二審是由當事人自行決定要不要委任律師，一般離婚律師費用落在60,000元至80,000元不等；如果有特別的項目，例如爭取監護權、剩餘財產分配等需求，會額外加碼20,000元至40,000元不等。
所有的律師費用都有可能因應北中南不同地區、案件複雜程度，以及律師本身的知名度、經驗等而有區別。
（一）喆律法律事務所離婚律師費用
離婚律師推薦：喆律法律事務所離婚律師費用與服務項目！
|服務項目
|內容與收費標準
|服務金額
|離婚諮詢
|每次按時計費
|每小時3,000至4,000元
|代寫離婚協議書
|1年內修改5版
|20,000元
|離婚訴訟
|不含代為協商
|60,000元
|離婚訴訟+監護權
|監護權含扶養費
|60,000元-80,000元
|離婚訴訟+監護權+剩餘分配財產
|同上，離婚＋剩餘分配財產，報價相同
|80,000元-120,000元
三、免費離婚律師諮詢平台
找律師怕碰到豬隊友？想要先看看律師對這個案件掌握度如何、夠不夠專業、是不是抱著敬業的態度，不妨先試試看免費離婚法律諮詢再決定！
喆律法律事務所擁有全台最大的離婚案件量，透過科技化案件管理，將判決書公開資訊、出庭紀錄及相關訪談報告，匯集成完整的法官資料庫，並藉由個案分析系統，讓律師精準預測案件可能的判決結果，替當事人擬定更適切的訴訟方向及策略。
當事人也可以在網站上看見律師背景及擅長的領域，不論是離婚官司律師推薦、監護權律師推薦，都能預先進行比較；而為了降低時間、交通、距離的隔閡，喆律法律事務所也提供線上免費離婚諮詢服務，當事人隨時能用LINE與客服溝通，在專業人士的陪伴下，順利走出婚姻困境！
想馬上試用？點擊文末按鈕立即向喆律法律事務所的家事法律部門「85010」免費諮詢。
如果您喜歡我們的文章，歡迎您分享！
CTA_85010
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！