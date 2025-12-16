一、離婚律師推薦

根據經濟日報的報導，內政部提到，隨著社會風氣跟經濟的演變，女性平均教育程度及經濟獨立能力不斷提升，傳統「男主外、女主內」的家庭分工與思想逐漸式微；相較於過往的隱忍，現代女性對於婚姻的考量因素更為多元，也更勇敢地選擇是否繼續維持婚姻，因此離婚在這個年頭已經不是困難的事了。

但當夫妻決定分手，離婚官司一定要請律師嗎？

離婚除了感情與婚姻關係的消滅，從一個家庭回歸成兩個陌生人，在權利與責任上的分配也需要費點勁；相愛的時候通常願意多付出，但不愛了要分開時往往會希望公平算清楚，選擇不同的離婚方式，�衍生的問題也不同。

★協議、調解離婚

如果雙方地位對等，能好好協調達成共識那還算順利，但如果有一方特別弱勢，不懂得如何爭取自己權益，或是在財產、小孩監護權、探視權這塊的分配完全沒有任何概念，也有即便達成協議也不曉得專業的離婚協議書要怎麼寫，害怕因為用字不精準導致合約無效，影響到自身的權益等，這時候離婚律師都可以提供協助。

★裁判離婚

如果雙方是完全撕破臉，沒有辦法坐下來好好談，甚至連溝通都做不到，在小孩監護權、扶養費、探視權、夫妻財產分配吵得亂七八糟，兩邊死不低頭，最後得透過離婚訴訟程序解決，那麼離婚律師也可以居中調解、給出建議、並代為出庭！

（一）請律師離婚有什麼幫助？

家醜不要外揚、找律師很麻煩、不想多花一筆律師費用...這是不少離婚夫妻拒絕求助律師的理由，但其實離婚律師能提供的幫助比你想像中還要多！

透過諮詢



分析你的狀況能不能順利離婚

給予不同種類財產分配的意見

提供爭取監護權的方法與策略

幫忙看離婚協議書是否合理、有效

透過委任



協助離婚調解談條件，避免權益受損

擬定離婚協議書，以免因觸法而無效

訴訟蒐證、出庭辯護，爭取當事人權益

（二）請離婚女律師是不是比較好？

情感上對男人已�經失去信心

因為家暴背景所以害怕異性

女生心思較細膩，知道婚姻眉角

覺得離婚女律師在立場上應該更懂女人心

有些難以啟齒的狀況面對女律師比較不尷尬

不論上述幾點有沒有說中你的心聲，找女性離婚官司律師處理家事案件其實也沒什麼不對，雖然從離婚律師推薦的角度上，有時候「面對案件的經驗、態度、嫻熟度與專業度會比性別來得重要」，但處理人生中這麼重要的大事，想找個情感上都願意信任的離婚訴訟律師也合乎情理。

不過女律師也並非就一帆風順！

即便是在85010離婚律師事務所服務，處理案件經驗豐富的律師就曾面對當事人質問「你結婚了嗎？你生過小孩嗎？」也處理過忘記在第一時間把事實講出來，差點惹怒法官的迷糊當事人，當然也有立場決裂寧死都不願給配偶好處的夫妻，卻在談到孩子時顯露心疼與關懷……

面對各種不同的委託人，蔡愷凌律師表示，家事律師角色最重要的是協助當事人跳脫情緒，在感性與理性之間取得平衡，並且站在雙方及小孩的立場去給每個當事人建議，久而久之，自然能建立當事人對律師的信任感，而每次結束一個調解、訴訟，看見當事人跟小孩都展開新生活時，都會從中獲得很大的成就感。