代書費誰出才合理？獨家揭密2024最新代書費行情！

代書費用行情每家都不同，若想請代書協助買／賣房或土地，那房屋買賣代書費或農地過戶代書費用，究竟誰出才合理？找過戶代書有什麼幫助？律師統整出2024年最新代書行情費用及服務項目，另外加碼解說代書過戶流程的辦理細節，讓民眾找代書更透明，若有其他問題，歡迎點擊文末免費法律諮詢按鈕詢問唷！

一、代書費2024統整與QA問答！ 找代書（地政士）還在碰運氣？打聽買賣房屋代書費心好累？各個代書收費標準不一，想尋求專業人士幫忙處理不動產交易還要擔心被扒下一層皮？不怕不怕！關於代書費行情項目，律師通通幫你整理好了！ (一) 代書費用行情一覽表 1.不動產諮詢、買賣簽約手續、法律文件撰擬費用 項目 費用 代書諮詢費用 1,000-2,000元／小時 一般成屋買賣契約手續費用 2,000-3,000元／份（通常買家、賣家各半） 預售屋買賣契約手續費用 4,000-6,000元／份（通常買家、賣家各半） 土地買賣契約手續費用 4,000-6,000元／份（通常買家、賣家各半） 不動產相關契約書撰擬費用 2,000-4,000元／份 存證信函撰擬費用 2,000-4,000元／份 協議書、和解書撰擬費用 3,000-5,000元／份 書狀補發、換發費用 3,000-5,000元／份 2.不動產所有權移轉登記費用（房屋、土地代書費用、其他權利贈與代書費等） 項目 費用 房屋買賣代書費用 4,000-8,000元／筆（額外增加1筆建物多加2,000-3,000元） 房屋過戶代書費用 4,000-8,000元／筆（額外增加1筆建物多加2,000-3,000元） 土地買賣代書費用 4,000-8,000元／筆（額外增加1筆土地多加2,000-3,000元） 土地過戶代書費用（農地過戶代書費用） 4,000-8,000元／筆（額外增加1筆土地多加2,000-3,000元） 信託登記、塗銷信託登記費用 10,000~16,000元／筆（額外增加1筆建物、土地多加2,000-3,000元） 實價登錄費用 2,000-3,000元／筆 抵押權利設定登記費用 4,000-8,000元��／筆（額外增加1筆建物、土地多加2,000-3,000元） 抵押權塗銷登記費用 2,000-4,000元／筆 他項權利變更登記、他項權利移轉登記費用 4,000-8,000元／筆（或依案件狀況調整報價） 3.不動產繼承代書費用 項目 費用 繼承登記代書費用 10,000-20,000元／筆 繼承移轉登記代書費用 10,000-20,000元／筆 分割繼承登記代書費用 10,000-20,000元／筆 法院拋棄繼承聲請代書費用 4,000-6,000元／筆 遺產分割協議費用 3,000-5,000元／筆 拋棄繼承協議費用 10,000-20,000元／筆 限定繼承協議費用 10,000-20,000元／筆 4.不動產相關稅務申報費用 項目 費用 不動產增值稅節稅規劃費用 3,000-5,000元／筆 不動產增值稅、契稅撤銷或更正費用 4,000-6,000元／筆 房屋稅籍過戶移轉費 5,000-6,000元／筆 地價稅節稅申報費用 12,000-18,000元／筆 農地節稅規劃費用 4,000-6,000元／筆 申報房地合一稅費用 4,000-6,000元／筆 贈與稅申報費用 4,000-6,000元／筆 遺產稅申報費用 4,000-6,000元／筆 5.其他與不動產相關的代書費用 項目 費用 地目變更代書費用 2,000-5,000元／筆 建物、土地合併代書費用 4,000-6,000元／筆 建物、土地分割代書費用 4,000-6,000元／筆 土地鑑界、建物測量費用 4,000-8,000元／筆 預告登記、塗銷預告登記費用 4,000-6,000元／筆 清償證明、房屋稅籍證明、使用分區證明等相關證明文件費用 1,000-2000元／份 (二) 代書費用相關問答 Q1.代書費用通常什麼時候繳清？會有代書費用明細嗎？ 普遍來說，代書都是先根據案件進行報價，事先收取費用才會開始進行，案件結束後依照實際執行的項目核實金額，並採多退少補；而不論最後代書完成哪些項目，都一定會提供代書費用明細給委託人，若有遺漏，委託人也可以主動向事務所索取。 Q2.代書費用為什麼不一樣？ 影響代書費的原因有很多種：案件複雜度、各縣市平均消費、代書學經歷及名氣、事務所定價等，為了符合公平交易原則，代書並沒有統一制定金額，只有普遍的行情落點，低於或高過行情價的收費當然也有，但並不是越便宜越好，也不是昂貴就一定服務周到。 雖然找代書需要額外支出一筆費用，但比起被繁複的程序和法律文件壓得喘不過氣，也為了保障自己的權利，當你有需要完成一筆不動產買賣或易主時，還是建議找代書比較保險！

二、房屋買賣代書費誰付？ 房屋買賣可不僅僅是一手交錢一手交貨這麼簡單！一堆規費、保險費、稅務費用等，常常搞得買賣雙方都暈頭轉向，但如果尋求代書協助的話，這樣買房屋代書費用誰付呢？ 關於代書費誰出的問題，法律上其實也很彈性，根據契約自由原則，只要雙方有共識、彼此協調約定好就可以了，如果�不清楚怎麼分配才合理，可以參考買賣家在實務上各自需要負擔的費用項目，計算後再去協調由誰付也不遲。 (一) 買家需要負擔的費用項目 買賣契稅（房屋評定現值X6%） 印花稅（土地、建物現值的1/1000） 地政登記規費 買賣登記費用 設定登記費 土地與房屋的登記謄本費、書狀費、閱覽費 抵押權設定代書費 簽約手續費 銀行貸款手續費/查詢費 無自用住宅查詢、票據查詢 房屋住宅險、火險、地震險保費 房仲服務費 履約保証金 (二) 賣家需要負擔的費用項目 土地增值稅 交屋日前的房屋稅 交屋日前的地價稅 交屋日前的水、電、瓦斯、管理費等雜費 銀行抵押權塗銷費 簽約手續費 財產交易所得稅／房地合一稅 到期工程受益費 房仲服務費 履約保証金 不論是買家或賣家，建議都先事前做好功課，把文件跟費用準備好，才能確保交易時更順利。

三、代書過戶流程怎麼做？ 不論是找土地代書或房屋代書，只要涉及不動產買賣或易主，很容易會碰上「過戶」的程序，這對買賣雙方來說都是一個非常重要的環節，以下幫大家整理出過戶時會經歷的流程，有了基本的概念，在跟代書諮詢時才能針對細節更具體的提出自己的需求。 (一) 簽約 其實就跟工作面試很類似，雙方剛好可以利用這個機會好好了解彼此、確認身分，以及是不是這筆不動產真正的所有人。 為了防止詐騙，也建議查看建物或土地的正本權狀。 針對買賣價格、付款方式、其他附加條件等契約內容進行討論，達成共識後記錄下來。 雙方在代書見證下簽名蓋章。 如果需要先支付訂金或其他簽約款項，這個時候就可以交付。 (二) 用印 如果沒有找代書，這個階段當事人就必須在地政事務所、稅捐處、鄉鎮市公所跟銀行中間來回奔波，但如果找了代書，雙方只需要完成申報書或申請表的蓋章動作，提供個人身分文件影本、建物或土地權狀影本等相關資料，剩下的通通交給專業的來！ (三) 完稅 這個步驟主要是完成稅務繳納，不論是契稅、增值稅，買賣雙方都可以將金錢交給代書完成繳款。 (四) 過戶、交屋 最後這個階段有幾個步驟，完成後就正式交屋啦！ 買方取得新權狀

賣方辦理抵押權塗銷

買方支付尾款、取回本票

賣方核對金額、進行房屋點交

代書任務結束，買賣方協調支付代書費用 讓買賣雙方交易圓滿是代書的使命，也是確保過程安全的重要關鍵，以上為代書費用與過戶流程等相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎分享！若還有其他問題，也可以點擊下方按鈕進行免費諮詢。