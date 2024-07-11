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代書費誰出才合理？獨家揭密2024最新代書費行情！ - 法律010

不動產
雷皓明律師

雷皓明律師

2024-07-11 更新

代書費誰出才合理？獨家揭密2024最新代書費行情！

代書費用行情每家都不同，若想請代書協助買／賣房或土地，那房屋買賣代書費或農地過戶代書費用，究竟誰出才合理？找過戶代書有什麼幫助？律師統整出2024年最新代書行情費用及服務項目，另外加碼解說代書過戶流程的辦理細節，讓民眾找代書更透明，若有其他問題，歡迎點擊文末免費法律諮詢按鈕詢問唷！

目錄

一、代書費2024統整與QA問答！

找代書（地政士）還在碰運氣？打聽買賣房屋代書費心好累？各個代書收費標準不一，想尋求專業人士幫忙處理不動產交易還要擔心被扒下一層皮？不怕不怕！關於代書費行情項目，律師通通幫你整理好了！

(一) 代書費用行情一覽表

1.不動產諮詢、買賣簽約手續、法律文件撰擬費用
項目費用
代書諮詢費用1,000-2,000元／小時
一般成屋買賣契約手續費用2,000-3,000元／份（通常買家、賣家各半）
預售屋買賣契約手續費用4,000-6,000元／份（通常買家、賣家各半）
土地買賣契約手續費用4,000-6,000元／份（通常買家、賣家各半）
不動產相關契約書撰擬費用2,000-4,000元／份
存證信函撰擬費用2,000-4,000元／份
協議書、和解書撰擬費用3,000-5,000元／份
書狀補發、換發費用3,000-5,000元／份
2.不動產所有權移轉登記費用（房屋、土地代書費用、其他權利贈與代書費等）
項目費用
房屋買賣代書費用4,000-8,000元／筆（額外增加1筆建物多加2,000-3,000元）
房屋過戶代書費用4,000-8,000元／筆（額外增加1筆建物多加2,000-3,000元）
土地買賣代書費用4,000-8,000元／筆（額外增加1筆土地多加2,000-3,000元）
土地過戶代書費用（農地過戶代書費用）4,000-8,000元／筆（額外增加1筆土地多加2,000-3,000元）
信託登記、塗銷信託登記費用10,000~16,000元／筆（額外增加1筆建物、土地多加2,000-3,000元）
實價登錄費用2,000-3,000元／筆
抵押權利設定登記費用4,000-8,000元／筆（額外增加1筆建物、土地多加2,000-3,000元）
抵押權塗銷登記費用2,000-4,000元／筆
他項權利變更登記、他項權利移轉登記費用4,000-8,000元／筆（或依案件狀況調整報價）
3.不動產繼承代書費用
項目費用
繼承登記代書費用10,000-20,000元／筆
繼承移轉登記代書費用10,000-20,000元／筆
分割繼承登記代書費用10,000-20,000元／筆
法院拋棄繼承聲請代書費用4,000-6,000元／筆
遺產分割協議費用3,000-5,000元／筆
拋棄繼承協議費用10,000-20,000元／筆
限定繼承協議費用10,000-20,000元／筆
4.不動產相關稅務申報費用
項目費用
不動產增值稅節稅規劃費用3,000-5,000元／筆
不動產增值稅、契稅撤銷或更正費用4,000-6,000元／筆
房屋稅籍過戶移轉費5,000-6,000元／筆
地價稅節稅申報費用12,000-18,000元／筆
農地節稅規劃費用4,000-6,000元／筆
申報房地合一稅費用4,000-6,000元／筆
贈與稅申報費用4,000-6,000元／筆
遺產稅申報費用4,000-6,000元／筆
5.其他與不動產相關的代書費用
項目費用
地目變更代書費用2,000-5,000元／筆
建物、土地合併代書費用4,000-6,000元／筆
建物、土地分割代書費用4,000-6,000元／筆
土地鑑界、建物測量費用4,000-8,000元／筆
預告登記、塗銷預告登記費用4,000-6,000元／筆
清償證明、房屋稅籍證明、使用分區證明等相關證明文件費用1,000-2000元／份

(二) 代書費用相關問答

Q1.代書費用通常什麼時候繳清？會有代書費用明細嗎？

普遍來說，代書都是先根據案件進行報價，事先收取費用才會開始進行，案件結束後依照實際執行的項目核實金額，並採多退少補；而不論最後代書完成哪些項目，都一定會提供代書費用明細給委託人，若有遺漏，委託人也可以主動向事務所索取。

Q2.代書費用為什麼不一樣？

影響代書費的原因有很多種：案件複雜度、各縣市平均消費、代書學經歷及名氣、事務所定價等，為了符合公平交易原則，代書並沒有統一制定金額，只有普遍的行情落點，低於或高過行情價的收費當然也有，但並不是越便宜越好，也不是昂貴就一定服務周到。

雖然找代書需要額外支出一筆費用，但比起被繁複的程序和法律文件壓得喘不過氣，也為了保障自己的權利，當你有需要完成一筆不動產買賣或易主時，還是建議找代書比較保險！

二、房屋買賣代書費誰付？

房屋買賣可不僅僅是一手交錢一手交貨這麼簡單！一堆規費、保險費、稅務費用等，常常搞得買賣雙方都暈頭轉向，但如果尋求代書協助的話，這樣買房屋代書費用誰付呢？

關於代書費誰出的問題，法律上其實也很彈性，根據契約自由原則，只要雙方有共識、彼此協調約定好就可以了，如果不清楚怎麼分配才合理，可以參考買賣家在實務上各自需要負擔的費用項目，計算後再去協調由誰付也不遲。

(一) 買家需要負擔的費用項目

  1. 買賣契稅（房屋評定現值X6%）
  2. 印花稅（土地、建物現值的1/1000）
  3. 地政登記規費
  4. 買賣登記費用
  5. 設定登記費
  6. 土地與房屋的登記謄本費、書狀費、閱覽費
  7. 抵押權設定代書費
  8. 簽約手續費
  9. 銀行貸款手續費/查詢費
  10. 無自用住宅查詢、票據查詢
  11. 房屋住宅險、火險、地震險保費
  12. 房仲服務費
  13. 履約保証金

(二) 賣家需要負擔的費用項目

  1. 土地增值稅
  2. 交屋日前的房屋稅
  3. 交屋日前的地價稅
  4. 交屋日前的水、電、瓦斯、管理費等雜費
  5. 銀行抵押權塗銷費
  6. 簽約手續費
  7. 財產交易所得稅／房地合一稅
  8. 到期工程受益費
  9. 房仲服務費
  10. 履約保証金

不論是買家或賣家，建議都先事前做好功課，把文件跟費用準備好，才能確保交易時更順利。

購屋時買家、賣家需要負擔的費用項目

三、代書過戶流程怎麼做？

不論是找土地代書或房屋代書，只要涉及不動產買賣或易主，很容易會碰上「過戶」的程序，這對買賣雙方來說都是一個非常重要的環節，以下幫大家整理出過戶時會經歷的流程，有了基本的概念，在跟代書諮詢時才能針對細節更具體的提出自己的需求。

(一) 簽約

  1. 其實就跟工作面試很類似，雙方剛好可以利用這個機會好好了解彼此、確認身分，以及是不是這筆不動產真正的所有人
  2. 為了防止詐騙，也建議查看建物或土地的正本權狀
  3. 針對買賣價格、付款方式、其他附加條件等契約內容進行討論，達成共識後記錄下來。
  4. 雙方在代書見證下簽名蓋章
  5. 如果需要先支付訂金或其他簽約款項，這個時候就可以交付。

(二) 用印

如果沒有找代書，這個階段當事人就必須在地政事務所、稅捐處、鄉鎮市公所跟銀行中間來回奔波，但如果找了代書，雙方只需要完成申報書或申請表的蓋章動作，提供個人身分文件影本、建物或土地權狀影本等相關資料，剩下的通通交給專業的來！

(三) 完稅

這個步驟主要是完成稅務繳納，不論是契稅、增值稅，買賣雙方都可以將金錢交給代書完成繳款。

(四) 過戶、交屋

最後這個階段有幾個步驟，完成後就正式交屋啦！

  • 買方取得新權狀
  • 賣方辦理抵押權塗銷
  • 買方支付尾款、取回本票
  • 賣方核對金額、進行房屋點交
  • 代書任務結束，買賣方協調支付代書費用

代書過戶流程

讓買賣雙方交易圓滿是代書的使命，也是確保過程安全的重要關鍵，以上為代書費用與過戶流程等相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎分享！若還有其他問題，也可以點擊下方按鈕進行免費諮詢。

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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