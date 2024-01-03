違建檢舉匿名嗎？自家違建如何查詢？定義、流程一次看 - 法律010
雷皓明律師
2024-01-03 更新
違建雖已制定許多法規，但違章建築數量仍然越來越多，沒有多大改善。要如何違建檢舉、違建查詢，自己住宅的既存違建有辦法申請合法嗎？本篇文章讓律師幫你釐清問題，若有需要也可以使用文末免費法律諮詢。
一、違建是什麼？該如何處理？
臺灣的違章建築越來越多，根據政府給出的統計資料，至去年（民國109年）6月為止，全台尚未拆除的建築總量高達近70萬件，比起5年前增加超過5萬件，其中以台中市為最，增加將近50%，越拆越多。
違建導致失火、意外的事件頻傳，內政部在民國101年根據建築法制定「違章建築處理辦法（以下簡稱違建法規）」，針對違建定義、違建拆除以及違建罰款做出詳細的規範。
(一)違建定義
根據違章建築處理法則第2條：「違章建築為建築法適用地區內，依法應申請當地主管建築，機關之審查許可並發給執照方能建築，而擅自建築之建築物。」簡單來說，沒有經過主管機關認可就擅自建造的建築就是違章建築。
(二)違建一定要拆嗎
各縣市會根據內政部頒布的建築法制定細項辦法，本文主要依臺北市制定的「臺北市違章建築處理規則」討論。違章建築分為3類：「新違建」、「既存違建」、「舊有違建（老舊房屋）」，分別有不同的處理程序。
★新違建
指的是民國84年1月1日以後新產生之違建，也就是近幾年新蓋的違�建都算在這類，基本上新違建都是「即報即拆」，近年內數量大幅竄升的的農地違建工廠就屬於這類。
較輕微的案件如採光罩違建、陽台外推違建、雨棚違建等，會拍照列管，不會立即拆除；除非有妨礙消防安全、公共通行或是古蹟保存維護者，即使狀況輕微仍會查報拆除。
★既存違建
指民國53年1月1日以後至民國83年12月31日以前已存在之違建。這類型的違建會被列為「暫緩拆除」、「免拆」，會拍照列管，列入分類分期計畫處理。但如果是大型違建、或是危害公共安全、交通、市容等問題，將會訂定計畫優先拆除。在3、40年前建築法規尚未明訂時，街頭巷尾出現的防火巷違建即屬於此類。
既存違建能在法規範圍內進行小幅度修繕，如增設綠化設施、修建鐵捲門（有高度限制）等，並進行拍照列管。
時常有民眾認為民國84年前既存違建是「合法」的，這個觀念是錯誤的，僅是暫緩拆除及列管，並不代表合法！
★舊有違建（老舊房屋）
舊有違建因應各縣市發展歷史而有不同定義，一般來說泛指民國52年12月31日以前已存在之違建。臺北市定義「民國35年10月1日以前及本市改制後編入之5個行政區（文山、南港、內湖、士林、北投）都市計畫公布前已存在之建築物」。
舊有違建也是列為「暫緩拆除」拍照列管，如果有危害公共安全相關的問題就會被列為優先拆除範圍。舊有違建已是將近60年前的建築，政府允許一定程度的修繕，如將人字型屋頂拆建為平型屋頂（有高度限制），但超出法定程度的修繕仍會被查報拆除。
了解違章建築的規定後，我們回到問題：違建一定要拆嗎？
不一定。程序瑕疵的建築（如建照尚未核發就開始施工），只要補辦執照，就能免拆。案件輕微者會拍照列管，暫時免除查報處分。新違建和危害公共安全的既存違建、舊違建則會被拆除。
(三)違建拆除
違建拆除程序及違建拆除時間
主要分為4個階段，依序為「檢舉」、「勘查」、「處分」、「執行」。
- 檢舉：收到檢舉後，要將資訊繕打成公文，並送到主管機關，大致需要2-3天。
- 勘查：主管機關將進行勘查與事前準備事項，大致需要10天。
- 處分：勘查後將會認定是否為違建，或移至其他單位辦理並開立通知書和歸檔，大致需要10-14天。
- 執行：每個縣市不同，將列入名單按順序執行。
違建拆除費用
依照目前的法規，拆除費用是政府先墊付給廠商，再向民眾追討拆除費用，所以政府如果沒有編列預算或刪減預算，拆除違建就會窒礙難行。
二、違建檢舉
違章建築越來越多，身為市民，違章建築檢舉義不容辭，本文列出檢舉違建的管道，以及會遇到的常見問題。
(一)如何匿名檢舉違建
舉報違建不太可能是路過看到順手檢舉，可能是左鄰右舍因違建影響日常生活，或是公共安全者，想要違建申訴，又怕日後相見尷尬。雖有部分違建檢舉匿名處理，不過為避免惡意檢舉違建，目前多數檢舉機制為實名檢舉。
雖說檢舉有保密性，但保險起見，建議請律師、專業人士或不相關人士代為處理，避免消息走漏造成衝突。
(二)檢舉違建流程
該如何檢舉違建？
檢舉違建分為書件、電話、線上3種，上網尋找所屬居住地的違章建築拆除大隊網頁，可以找到寄送違建檢舉函的地址和檢舉違建電話，也可以直接到內政部營建署的違建處理系統進行申報，，可以上傳至少1張的實況照片，避免錯判造成違建檢舉無效。
書件檢舉將會依照一般公文處理期限辦理，電話檢舉則分為施工中和一般案件，施工案件應在3日內現場勘查認定，電話案件應於15日內勘查認定。
受理案件後，將會依照上一段提到的違建拆除程序進行，具體狀況可以上網搜尋「違建查報」，追蹤案件進度。
(三)違建檢舉爭議
為保護違建所有人權益，收到違建認定通知書後，如有爭議以往多交由議員幫忙協調處理，臺北市在民國109年成立「違建爭議處理委員會」，現在違建所有人若對違建認定或執行拆除有疑義，可以向北市建管處臨櫃申請、郵寄或線上等方式申請審議。
三、違建查詢
想要知道自己的建築有沒有違建，或是預計租買的建築物有沒有違建增建部分，可以上網尋找縣市政府的違章建築查詢系統，違章建築查詢名單裡頭都有詳列地址、日期以及過程內容，即使沒有查報文號，輸入大略地址也可以查到附近住宅的違建情形。
也可以請房仲業提供該建築的不動產說明書，上面會記載前屋主對房屋的違建、增建情形；平面圖會標示出增建的部分。
如果仍不放心，也可以直接到現場觀察屋況，建築外表有沒有加蓋、鐵皮的部分，防火巷、騎樓、遮雨棚和頂樓加蓋都會是你的觀察重點。
四、違建如何合法
在看屋時，可能會聽到對方說，「這個遮雨棚已經25年了，早就合法了，不用擔心違建問題」這類的既存違建合法化狀況，真的是這樣嗎？律師要在這裡澄清，這種說法是錯誤的！
違建就是違建，只有1種情況符合「違建就地合法」，那就是原本容積率、建蔽率都符合法規的增建、建案，在還沒核發建照的情況下就先行動工，有程序瑕疵的問題，這類型的違建只需要補辦建照就能夠進行違建申請合法。其餘的僅是延緩拆除，或是拍照列管，並不代表合法！
近日經濟部提出草案預告，農地違章工廠只要取得特定工廠登記，違建擁有人可以透過設置太陽能光電板、劃設隔離綠帶，以及繳納回饋金等方式，便能讓低污染的農舍違建就地合法。這個法案將成為約6,000家農地工廠的續命丹，但目前仍需觀察能否正式上路。
其餘既存違建還是要回歸法規本身，如果是案件輕微的遮雨棚、花架，不需要太擔心，如果是頂樓加蓋、防火巷加蓋，則要考慮安全問題，也呼籲讀者不要因一時貪心違建，導致悲劇發生！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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