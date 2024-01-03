違建檢舉匿名嗎？自家違建如何查詢？定義、流程一次看

一、違建是什麼？該如何處理？

臺灣的違章建築越來越多，根據政府給出的統計資料，至去年（民國109年）6月為止，全台尚未拆除的建築總量高達近70萬件，比起5年前增加超過5萬件，其中以台中市為最，增加將近50%，越拆越多。

違建導致失火、意外的事件頻傳，內政部在民國101年根據建築法制定「違章建築處理辦法（以下簡稱違建法規）」，針對違建定義、違建拆除以及違建罰款做出詳細的規範。

(一)違建定義

根據違章建築處理法則第2條：「違章建築為建築法適用地區內，依法應申請當地主管建築，機關之審查許可並發給執照方能建築，而擅自建築之建築物。」簡單來說，沒有經過主管機關認可就擅自建造的建築就是違章建築。

(二)違建一定要拆嗎

各縣市會根據內政部頒布的建築法制定細項辦法，本文主要依臺北市制定的「臺北市違章建築處理規則」討論。違章建築分為3類：「新違建」、「既存違建」、「舊有違建（老舊房屋）」，分別有不同的處理程序。

★新違建

指的是民國84年1月1日以後新產生之違建，也就是近幾年新蓋的違�建都算在這類，基本上新違建都是「即報即拆」，近年內數量大幅竄升的的農地違建工廠就屬於這類。

較輕微的案件如採光罩違建、陽台外推違建、雨棚違建等，會拍照列管，不會立即拆除；除非有妨礙消防安全、公共通行或是古蹟保存維護者，即使狀況輕微仍會查報拆除。

★既存違建

指民國53年1月1日以後至民國83年12月31日以前已存在之違建。這類型的違建會被列為「暫緩拆除」、「免拆」，會拍照列管，列入分類分期計畫處理。但如果是大型違建、或是危害公共安全、交通、市容等問題，將會訂定計畫優先拆除。在3、40年前建築法規尚未明訂時，街頭巷尾出現的防火巷違建即屬於此類。

既存違建能在法規範圍內進行小幅度修繕，如增設綠化設施、修建鐵捲門（有高度限制）等，並進行拍照列管。

時常有民眾認為民國84年前既存違建是「合法」的，這個觀念是錯誤的，僅是暫緩拆除及列管，並不代表合法！

★舊有違建（老舊房屋）

舊有違建因應各縣市發展歷史而有不同定義，一般來說泛指民國52年12月31日以前已存在之違建。臺北市定義「民國35年10月1日以前及本市改制後編入之5個行政區（文山、南港、內湖、士林、北投）都市計畫公布前已存在之建築物」。

舊有違建也是列為「暫緩拆除」拍照列管，如果有危害公共安全相關的問題就會被列為優先拆除範圍。舊有違建已是將近60年前的建築，政府允許一定程度的修繕，如將人字型屋頂拆建為平型屋頂（有高度限制），但超出法定程度的修繕仍會被查報拆除。

了解違章建築的規定後，我們回到問題：違建一定要拆嗎？

不一定。程序瑕疵的建築（如建照尚未核發就開始施工），只要補辦執照，就能免拆。案件輕微者會拍照列管，暫時免除查報處分。新違建和危害公共安全的既存違建、舊違建則會被拆除。

(三)違建拆除

違建拆除程序及違建拆除時間

主要分為4個階段，依序為「檢舉」、「勘查」、「處分」、「執行」。

檢舉 ：收到檢舉後，要將資訊繕打成公文，並送到主管機關，大致需要2-3天。

：收到檢舉後，要將資訊繕打成公文，並送到主管機關，大致需要2-3天。 勘查 ：主管機關將進行勘查與事前準備事項，大致需要10天。

：主管機關將進行勘查與事前準備事項，大致需要10天。 處分 ：勘查後將會認定是否為違建，或移至其他單位辦理並開立通知書和歸檔，大致需要10-14天。

：勘查後將會認定是否為違建，或移至其他單位辦理並開立通知書和歸檔，大致需要10-14天。 執行：每個縣市不同，將列入名單按順序執行。

違建拆除費用

依照目前的法規，拆除費用是政府先墊付給廠商，再向民眾追討拆除費用，所以政府如果沒有編列預算或刪減預算，拆除違建就會窒礙難行。