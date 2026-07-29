一、都更與都市更新條例基本概念介紹

（一）什麼是都更？詳解都市更新意思與方式！

都市更新定義為：將老舊、危險、品質不佳的房屋以重建、整建、維護等方式翻修或整頓。目的是為了「促進都市土地有計畫再開發利用的可能，復甦都市機能」及「改善民眾居住環境與都市景觀，增進公共利益」。

都更的法源有《都市更新條例》（簡稱都更條例）、《都市更新條例施行細則》等，但實行過程也會需要依據個案實際狀況參考都市計畫、建築及土地等相關��法規規定。

其中，都更的3種方式在《都市更新條例》第4條中有完整的規範：

重建 ：指拆除更新單元內的原有建築物進行重建。只要將住戶安置問題處理好，或有改進公共設施，規劃中可以變更「土地使用性質」或「使用密度」。

：指拆除更新單元內的原有建築物進行重建。只要將住戶安置問題處理好，或有改進公共設施，規劃中可以變更「土地使用性質」或「使用密度」。 整建 ：指改建、修建更新單元內的建築物或充實建物裡的設備，以利改進公共設施。

：指改建、修建更新單元內的建築物或充實建物裡的設備，以利改進公共設施。 維護：指加強更新單元內土地使用及建築管理（通常是很小的建物立面維修或拉皮等），以改進公共設施，保持建物良好狀況。

但一般新聞提到的都更，或市場上的都更案件通常是指「重建建築物」的都更方式。

（二）都更只能靠政府？你該知道的3項都更種類！

根據《都市更新條例》第3條第6款規定，都更可分成公辦都更、民辦都更、自辦都更3種。

1.公辦都更

實施者是中央或直轄市、縣（市）主管機關。

通常可以 自行實施 或 委託都市更新事業機構 成為實施者來主導這起都更案。

或 成為實施者來主導這起都更案。 資金來源為政府機構。

2.民辦都更

實施者是擁有一定比例土地及合法建築物所有權的「 建商 」。

」。 通常會委託都更事業機構主導。

資金來源為建商本身。

3.自辦都更

實施者是擁有土地及合法建築物所有權的「 一般民眾 」所自行組織。通常分為「 自辦（經政府立案後成為合法的都市更新會法人組織） 」或「 委辦（不組織更新會） 」兩種。

」所自行組織。通常分為「 」或「 」兩種。 通常委託 都更事業機構或都更公司、建設公司 來主導。

來主導。 資金來源多半來自銀行借貸或自行籌備。

也就是說，不僅公家單位，民間自己也能發起都更。但為什麼在大部分的都更案例中，通常以政府機關、建商發起居多？

自辦都更常常受阻的原因如下：

地主／屋主越多、意見就難整合 ：即便政府有獎勵或補助措施，但都更過程還是有費用需要地主或屋主負擔，且都更的內容、自辦或委辦、委託誰實施等問題都是需要達成一定比例的共識才能推進，因此常常在第一關就卡住過不去。

：即便政府有獎勵或補助措施，但都更過程還是有費用需要地主或屋主負擔，且都更的內容、自辦或委辦、委託誰實施等問題都是需要達成一定比例的共識才能推進，因此常常在第一關就卡住過不去。 資金有限，難以負擔 ：自辦都更通常需要地主自籌資金或透過銀行借貸，由於金額不是一筆小數目，遇到財源卡關也是常態。

：自辦都更通常需要地主自籌資金或透過銀行借貸，由於金額不是一筆小數目，遇到財源卡關也是常態。 與建商利益喬不攏：這也延續資金問題，自辦想要委託建商，卻對廠商報價有疑慮，或是雙方利益沒辦法達成共識，這時又會面臨裹足不前的困境。

因此，如果是少數地主甚至獨立住戶想要整建老屋，大多選擇走危老重建這條路。以下會為各位簡單講解什麼是危老重建！

另外，若想查詢特定的都更案例，或查看全台都更案件，可以上內政部營建署官網，依循路徑「首頁>都更查詢>更新事業」輸入範圍或關鍵字查詢。

（三）危老重建是什麼？「危老都更」差別在哪！

不要被「都更危老」或「都更危老比較」等搜尋詞彙誤導，都市更新與危老重建雖然本質接近，卻是兩種不同的東西！

都市危險及老舊建築物加速重�建（簡稱危老重建）顧名思義，是因應年久失修的老屋有潛在災害風險，於是修建條例來加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物的重建事項，藉此達到改善居住環境，提升建築安全與國民生活品質的目的。

同樣都是更新建物，但對一般民眾來說，選擇危老重建的速度與成功的可能性遠比都更來得高許多，透過下列這張「危老都更比較表」先了解兩者基本差別：

項目 危老重建 都市更新 申請人 土地及建物所有權人，1戶也可以提出申請 需有實施者（公部門、建設公司或法人組織） 基地規模 沒有面積限制 面積若小於500或1,000平方公尺的更新單元都需要經過審議會同意 容積獎勵制度 法定容積1.3倍或原容積1.15倍 時程獎勵10%，但不得再申請其他獎勵 不得超過法定容積1.5倍或0.3倍法定容積+原容積 可申請海砂屋、輻射屋；開放空間等其他獎勵 申請時間 116年5月31日前受理 沒有申請時效限制 同意比例 全體土地或建物所有權人100%通過 採多數決，須一定比例的土地或建物所有權人同意表決 申辦程序 符合危老建物條件，並提出審核計畫通過後即可實施 流程複雜，需要各種公聽會、聽證會、審議、核定公告等冗長流程 分配機制 由土地或建物所有權人自行協商 土地或建物所有權人可透過權利變換或協議合建來分配房地 稅賦優惠 除地價稅、房屋稅有期限優惠外，沒有其他稅賦優惠 享有土地增值稅、契稅、地價稅、�房屋稅等各項優惠

資料參考來源：台北市都市更新處

從這張表不難看出，從資格條件與流程上來看，危老重建相較之下更為簡便快速，雖然相對缺少後續的稅賦優惠，但對小面積地主或個人戶而言，推動的可能性比都更大上許多。

本篇先著重在都更內容的詳細說明，關於危老重建更詳細的內容與規定，可以參考：危老重建你家符合條件嗎？3大流程、2類資格先了解！

（四）都市更新條例修法曾做了哪些改變？

如上述所言，都更的複雜度在在反映出實施困難的窘境，為此也多次修正《都市更新條例》的內容，其中，最新的都更條例修正案在108年1月30日正式實行，企圖透過3大面向的調整加速推動都市更新的腳步。

★2019年都市更新條例修法統整

修法目的 修法內容 解決實務困境 獎勵明確化：由中央統一訂定建築容積獎勵項目、額度、計算方式及申請條件（地方有另外需求可增訂）。 擴大賦稅減免範圍：更新重建後房屋稅減半徵收期限延長至第1次移轉前，最多再延長10年；增加因協議合建移轉土地及建築物時，其土地增值稅及契稅得減徵40%；增訂公辦都更公開徵求之投資人可分4年抵減營利事業所得稅。 簡明都更程序：危險老舊建物可由主管機關迅行劃定為更新地區，加速重建；計畫核定前已經沒有爭議或經全體同意者，可以免去聽證流程。 強化程序正義 未來公辦及民辦都更案都必須經過「連結都市計畫、強化都更審議、有爭議辦聽證」等3道把�關程序。 明訂實施者請求代為拆除或遷移時，應先經過實施者私調、主管機關公調等兩階段程序；另訂自治法規，兼顧保障民眾權益及落實計畫執行。 健全重要機制 大面積、高比例之公有土地，原則上由政府主導更新開發。 增訂都市更新所需資金之融資，不受《銀行法》第72條之2有關商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額30％之限制。 對於更新範圍內之經濟或社會弱勢戶，因更新致無屋可居住者，由地方政府主動提供社會住宅或租金補貼之協助，以及對於無資力者，由地方政府主動協助申（聲）請法律扶助。

資料參考來源：行政院官網

接著就帶大家來看現今的都更具體條件與實施流程包含哪些項目吧！同時也把大家常見的問題集合起來，有問題都可以參考以下的都市更新懶人包。