頂樓加蓋不想被檢舉？合法加蓋必遵守「這項」規定！ - 法律010
雷皓明律師
2025-08-06 更新
頂樓加蓋不論是在哪個縣市都是很常見的違章建築，頂加所有權是屬於最高層住戶嗎？頂樓加蓋所有權是誰的呢？頂樓加蓋可以申請合法嗎？鄰居頂樓加蓋要怎麼檢舉？讓律師在本文一一幫你解答！
一、頂加所有權及相關法規
頂樓加蓋（簡稱頂加）對精打細算的民眾來說是項不錯的選擇，犧牲部分生活品質，換來得以負擔的租金。尤其在台北、台中、高雄等大城市，在高處放眼望去，頂樓加蓋鐵皮屋比比皆是，不僅影響市容，如裡頭有民眾居住，人身安全也令人憂心。
（一）頂樓加蓋是誰的？
不少公寓頂樓加蓋都會增建空間，改裝出租，低廉的租金不僅讓租戶受惠，自己也能增加被動收入，對許多人來說是一項不錯的投資。但是誰才能夠在大樓頂樓加蓋？頂樓加蓋所有權屬於誰呢？
實務面來看，多數頂加違建的都由頂樓住戶興建。頂樓住戶主張自己有頂樓加蓋使用權，自己在交屋金額比其他戶還要來的高，同時也包含了頂樓加蓋產權，理應供自己使用。又或是民眾在購買頂樓物件時，房仲或前屋主會告訴你，「買最上層樓雖然比較貴，但還有送頂樓，我這個頂樓加蓋已經20年了，樓下住戶都知道，買下來都是你的！」
當真是這樣嗎？
（二）頂樓加蓋鐵皮屋法規
公寓大廈管理條例第7條，公寓大廈的樓頂平台是全體住戶都有權共同使用，不得約定由某特定住戶專用。
因此在購屋時要小心話術，別以為買了最高樓層就能夠獨佔頂樓，最後反倒與鄰居惡言相向，面臨頂樓加蓋訴訟的糾纏。
由於頂樓是屬於住戶共同擁有的，如果你是租客，考慮租賃頂加的同時，也要將違建的風險考量進去，一旦被舉報頂加違建，就要面對頂樓加蓋拆除的問題。
頂樓加蓋鐵皮屋行之有年，台灣有紫外線照射、梅雨季節，再加上處在地震帶，久而久之頂樓便會開始滲水至樓下，住戶苦不堪言，即使請人漆上防水層，仍只能防範3、5年，於是才發展出加蓋鐵皮屋的辦法，作為遮雨棚使用。
以臺北市為例，違建以民國84年前後分為新違建、既存違建（包含53年前的舊有違建）：
- 頂樓加蓋違建為「新違建」
採取「即報即拆」，只要被舉報就會要求拆除。
少數狀況可以「拍照列管」暫緩拆除，作為遮雨棚使用，需要依照臺北市違章建築處理規則處理；作為租賃物件，只要超過法定面積認定為違章建築，絕大多數一經舉報結果都是限期拆除。
- 頂樓加蓋違建為「既存違建」、「舊有違建」
大多採取「拍照列管」暫緩拆除。
但是，依據臺北市違章建築處理規則第25條，如有危害公共安全的情形，將由都發局訂定計畫優先拆除，其中第5點與頂樓加蓋直接相關「屋頂既存違建裝修隔出3個以上之使用單元或加蓋第2層以上之違建」。
二、頂樓加蓋合法嗎？
上一段有提到，最主要是看你加蓋的物件是什麼，如果是以綠化、防水為目的，或是增加透明遮雨棚等較輕微的使用，多半會採取拍照列管。
頂樓的空間是住�戶共同所有，想要合法頂樓加蓋，需要取得全體住戶的同意，這種共有人間對於共有物要怎麼使用、管理做約定的協議，我們稱作「分管契約」。只要獲得其他住戶的同意，不論是明示、默示都能夠使契約成立，不過保險起見，建議還是立清楚白紙黑字，才不會有額外問題產生。
住戶們都同意你可以使用頂樓是一回事，在頂樓加蓋的物件合不合法是另一回事。想要在公寓頂樓加蓋合法鐵皮屋，增建時仍須注意當地縣市政府違建相關的行政法規，並向主管單位申請建照、使照，如此一來才能在頂樓合法加蓋。
三、頂樓加蓋檢舉
頂樓加蓋常被改建為套房做為租賃使用，一旦被租出去，通往頂樓的門鎖就會被更換，導致其他民眾無法使用頂樓。影響到住戶的使用權益，如經過溝通無法改善，可以向政府機關進行頂樓違建檢舉。
（一）如何檢舉頂樓加蓋
和其他違建檢舉的方式相同，分為文件、電話、線上3種方式，上網尋找該縣市的拆除大隊網頁，就能得知頂樓加蓋檢舉電話和送件地址。頂加檢舉被受理後，也可以能在網路上查詢到案件進度，方便民眾追蹤。
也提醒民眾進行書面（文件）、線上檢舉時，可以將手上有的證據、照片一併附上，可以提高公務人員處理案件的效率，加快案件進度。
（二）頂樓加蓋注意事項
每隔一段時間，新聞就會報出頂樓加蓋火災，逃生不及死亡的新聞，頂樓加蓋危險是眾所皆知的事實，不過為什麼會發生危險呢？
- 電線、管線
頂樓加蓋是額外搭建的建築，如要做為居住使用，電力、水管等管線是一大問題��，多從原本的電力盤再另配電線，水管則需要接入共同管線，因此頂樓加蓋會更容易遇到跳電、滲水的問題。
- 鐵皮建材
屋主為了節省開銷，多選用價格低廉的建材，如鐵皮、木板。金屬和木材對火的抵抗力都不如水泥好，再加上頂樓加蓋冬冷夏熱，長時間使用冷氣、暖氣設備，容易大量耗電導致電線走火引發火災。
因此建議屋主，如將頂樓加蓋作為租賃使用，必須和全體住戶取得共識，不侵害其他人的使用權利，增建頂加也須申請建照，按照法規流程進行，替租客留意逃生路線及環境安全，也要留意電線、漏水的問題。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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