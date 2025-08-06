頂樓加蓋不想被檢舉？合法加蓋必遵守「這項」規定！

一、頂加所有權及相關法規

頂樓加蓋（簡稱頂加）對精打細算的民眾來說是項不錯的選擇，犧牲部分生活品質，換來得以負擔的租金。尤其在台北、台中、高雄等大城市，在高處放眼望去，頂樓加蓋鐵皮屋比比皆是，不僅影響市容，如裡頭有民眾居住，人身安全也令人憂心。

（一）頂樓加蓋是誰的？

不少公寓頂樓加蓋都會增建空間，改裝出租，低廉的租金不僅讓租戶受惠，自己也能增加被動收入，對許多人來說是一項不錯的投資。但是誰才能夠在大樓頂樓加蓋？頂樓加蓋所有權屬於誰呢？

實務面來看，多數頂加違建的都由頂樓住戶興建。頂樓住戶主張自己有頂樓加蓋使用權，自己在交屋金額比其他戶還要來的高，同時也包含了頂樓加蓋產權，理應供自己使用。又或是民眾在購買頂樓物件時，房仲或前屋主會告訴你，「買最上層樓雖然比較貴，但還有送頂樓，我這個頂樓加蓋已經20年了，樓下住戶都知道，買下來都是你的！」

當真是這樣嗎？

（二）頂樓加蓋鐵皮屋法規

公寓大廈管理條例第7條，公寓大廈的樓頂平台是全體住戶都有權共同使用，不得約定由某特定住戶專用。

因此在購屋時要小心話術，別以為買了最高樓層就能夠獨佔頂樓，最後反倒與鄰居惡言相向，面臨頂樓加蓋訴訟的糾纏。

由於頂樓是屬於住戶共同擁有的，如果你是租客，考慮租賃頂加的同時，也要將違建的風險考量進去，一旦被舉報頂加違建，就要面對頂樓加蓋拆除的問題。

頂樓加蓋鐵皮屋行之有年，台灣有紫外線照射、梅雨季節，再加上處在地震帶，久而久之頂樓便會開始滲水至樓下，住戶苦不堪言，即使請人漆上防水層，仍只能防範3、5年，於是才發展出加蓋鐵皮屋的辦法，作為遮雨棚使用。

以臺北市為例，違建以民國84年前後分為新違建、既存違建（包含53年前的舊有違建）：

頂樓加蓋違建為「新違建」

採取「即報即拆」，只要被舉報就會要求拆除。

少數狀況可以「拍照列管」暫緩拆除，作為遮雨棚使用，需要依照臺北市違章建築處理規則處理；作為租賃物件，只要超過法定面積認定為違章建築，絕大多數一經舉報結果都是限期拆除。

頂樓加蓋違建為「既存違建」、「舊有違建」

大多採取「拍照列管」暫緩拆除。

但是，依據臺北市違章建築處理規則第25條，如有危害公共安全的情形，將由都發局訂定計畫優先拆除，其中第5點與頂樓加蓋直接相關「屋頂既存違建裝修隔出3個以上之使用單元或加蓋第2層以上之違建」。