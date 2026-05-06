哪些狀況算是刑事犯罪被害人？《犯罪被害人權益保障法》有哪些內容？犯罪被害補償金如何申請？犯罪所得沒收後會還給被害人嗎？犯罪被害人保護協會服務對象有誰？本文中刑事律師將告訴你《犯罪被害人法》的規範，說明我國對於犯罪被害人的保護方案！

一、犯罪被害人的定義是什麼？怎樣才符合犯罪被害人保護資格？ 我們常會聽到「被害人」一詞，跟「犯罪被害人」意思一樣嗎？其實兩者有些微不同，被害人定義較廣義，是指因所有犯罪類型受到影響者的統稱，如詐騙、侵權等；而「犯罪被害人」受到的犯罪類型則有所限制。 （一）何謂犯罪被害人？ 犯罪被害人定義為「因犯罪行為致生命、身體或性自主權遭受侵害之人」，並且犯罪行為需屬「人身侵害犯罪、性侵害的行為」。若犯罪被害人是間接受害者（家屬），就不屬於犯罪被害人的範圍。 我國對於犯罪被害人有相關的保護法，使其經歷殘忍的犯罪行為後，能夠得到妥善的醫療照護及心理輔導，不被社會孤立。 （二）犯罪被害人權益保障法的保護資格 我國《犯罪被害人權益保障法》是用來保障犯罪被害人及其家屬權益的法規，規定政府需對其提供支持服務及經濟補助，並協助修復事件造成的心理傷害，重新與社會接軌， 值得注意的是，除了犯罪被害人本身受到創傷，其家屬要承受的壓力也不容忽視，不只需要面對親人離世的苦痛，若其身心靈受傷還需負擔照顧責任，經濟方面也會受到偌大影響。因此，政府也將犯罪被害人的家屬納入法律的照護範圍。

三、犯罪被害人保護協會介紹：服務內容＋對象大統整 上述提到的犯罪被害人保護協會（又稱：犯保協會），也就是財團法人犯罪被害人保護協會，是我國法務部依據《犯罪被害人權益保障法》所成立、屬於犯罪被害的專責保護機構，針對犯罪被害人及其家屬提供專業且即時的法律、社工、醫療等服務。 （一）犯罪被害人保護協會服務對象 因犯罪行為死亡者的家屬。 因犯罪行為重傷者的家屬。 性自主權遭侵害者及其家屬。 家庭暴力犯罪被害人及其家屬。 人口販運犯罪被害人及其家屬。 兒童或少年之犯罪被害人及其家屬。 註：家屬包含配偶、二親等內親屬及永久共同生活的同居家人。 （二）犯罪被害人保護協會服務內容 訴訟諮詢：提供免費的犯罪被害人保護協會律師，獲取正確法律知識。 救助保護：提供緊急的金錢、物資及安置。 醫療照護：協助家屬了解長照資源的使用條件，減輕照顧及經濟壓力。 生活重建：安排志工關懷、協助維持其生活能力。 就業協助：協助其就業媒合轉介或完成學業。 就學獎助：若家庭無能力繳納學費，提供部分學費資助。 身心照護：對其生理創傷安排診療、心理輔導。 申請補助：犯罪被害人保護協會提供犯罪被害補償金的申請手續協助。

四、犯罪被害補償金和申請流程一次看 上述介紹《犯罪被害人權益保障法》時，有提到「犯罪被害補償金」�，而犯保協會也提供輔助申請的服務。那麼，犯罪被害補償金在何種條件下可以領？能夠補償多少金額？以下提供大家4種不同情境的金額對照表，以及犯罪被害補償金申請5步驟。 （一）犯罪被害人補償金類型＆金額說明 遺屬補償金 性侵害補償金 重傷補償金 境外補償金 事由 因犯罪行為致死亡 性自主權受侵害 因犯罪行為重傷者 國民於境外因犯罪行為致死 對象 家屬 本人 本人 家屬 金額 180 萬 80 萬～160 萬 10 萬～40 萬 20 萬 犯罪被害補償金分為4大類型，分別是「遺屬補償金」、「性侵害補償金」、「重傷補償金」及「境外補償金」。其中，遺屬補償金、境外補償金為家屬請領，並依照「父母、配偶及子女」、「祖父母」、「孫子女」及「兄弟姊妹」4 種順序請領，若同順序有多人，則需平均分配金額。 👉 不能申請被害人補償金的2種情況 情況1：不是所有案件都能申請。《犯罪被害人權益保障法》第50條規定，依強制汽車責任保險法得請求給付或補償者，不適用之。像是因車禍死亡案件，由於被害人家屬已有強制汽車責任保險金可領，因此不可再申請犯罪被害補償金。

情況2：犯罪被害人必須在知悉事件的「5年內」申請補償金，若時效超過就不能申請；若犯罪被害時為未成年者，可於成年後5年內申請補償金（23歲）。 （二）犯罪被害人補償金申請5步驟 Step1：提出申請 依據《犯罪被害人權益保障法》規定，申請犯罪被害補償金者，必須以書面及相關證明文件��，在申請期限內向犯罪地之審議會申請。 Step2：審議會受理 審議會受理申請後，通常會等檢察官起訴後3個月內決定是否補償。若要查詢進度，犯保分會代為向地方檢察署詢問補償審議進度，或是協助申請人撰寫進度查詢聲請狀。 Step3：通知領取 審議會將補償結果以書面通知申請人。 Step4（不服）：申請覆議／逕為決定 若不服審議會決定，申請人可於收受決定書後30天內，以書面敘明理由向覆審會申請覆議；若是審議會未於期間內決定，則可於期間屆滿後30天內申請逕為決定。 Step5（接受）：請領補償金 收到受領通知後，填寫「犯罪被害補償金請領書及給付收據」，於2年內向受理案件的審議會所屬地方檢察署請領。 （三）和解後還可申請犯罪被害補償金嗎？ 在《犯罪被害人權益保障法》修正以前，犯罪被害人如果請求民事損害賠償，就不可再申請犯罪被害補償金。 如今法律修正後，犯罪被害補償金的定位從原本的「民事代位求償」，改為「特殊社會福利補助」。也就是說，犯罪被害人可以同時申請犯罪被害補償金及民事損害賠償。

五、犯罪所得沒收後，會發還被害人嗎？ （一）什麼是「沒收」？ 所謂沒收是在刑事程序中，將犯罪行為人因犯行而獲得的錢、物品，強制剝奪、還給國家的手法，此手法強調犯罪行為人不可獲得、享有任何犯罪所得。若犯罪所得已遭轉送給第三人或是花光，國家都可向第三方追討、追徵其他與原物同等價值的物品。 （二）被害人可以拿回犯罪所得嗎？ 雖然沒收後的錢財及物品是移轉為國家所有，但被害人是可以聲請發還犯罪所得的。依據《刑事訴訟法》第142、473條規定，若扣押物無留存必要，不待案件終結，需將犯罪所得發還被害人，且權利人可於裁判確定後1年，聲請發還沒收物、追徵財產。