犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析 - 法律010
雷皓明律師
2026-05-06 更新
哪些狀況算是刑事犯罪被害人？《犯罪被害人權益保障法》有哪些內容？犯罪被害補償金如何申請？犯罪所得沒收後會還給被害人嗎？犯罪被害人保護協會服務對象有誰？本文中刑事律師將告訴你《犯罪被害人法》的規範，說明我國對於犯罪被害人的保護方案！
目錄
一、犯罪被害人的定義是什麼？怎樣才符合犯罪被害人保護資格？
我們常會聽到「被害人」一詞，跟「犯罪被害人」意思一樣嗎？其實兩者有些微不同，被害人定義較廣義，是指因所有犯罪類型受到影響者的統稱，如詐騙、侵權等；而「犯罪被害人」受到的犯罪類型則有所限制。
（一）何謂犯罪被害人？
犯罪被害人定義為「因犯罪行為致生命、身體或性自主權遭受侵害之人」，並且犯罪行為需屬「人身侵害犯罪、性侵害的行為」。若犯罪被害人是間接受害者（家屬），就不屬於犯罪被害人的範圍。
我國對於犯罪被害人有相關的保護法，使其經歷殘忍的犯罪行為後，能夠得到妥善的醫療照護及心理輔導，不被社會孤立。
（二）犯罪被害人權益保障法的保護資格
我國《犯罪被害人權益保障法》是用來保障犯罪被害人及其家屬權益的法規，規定政府需對其提供支持服務及經濟補助，並協助修復事件造成的心理傷害，重新與社會接軌，
值得注意的是，除了犯罪被害人本身受到創傷，其家屬要承受的壓力也不容忽視，不只需要面對親人離世的苦痛，若其身心靈受傷還需負擔照顧責任，經濟方面也會受到偌大影響。因此，政府也將犯罪被害人的家屬納入法律的照護範圍。
二、《犯罪被害人權益保障法》升級：擴大被害人保護權利
在過去，我國保護犯罪被害人的法條名稱為「犯罪被害人保護法」，只針對犯罪被害人「個人」保障。不過，�「人權」成為國際不斷討論的熱門話題，不只犯罪被害人本身，及其家屬的人權及尊嚴也需要受到重視。
因此，我國立法院於2023年1月7日三讀通過，將「犯罪被害人保護法」修正為《犯罪被害人權益保障法》，使人權照護範圍更廣大，同步升級規範內容、權益。
1.放寬照顧對象
修法後，照護對象除了犯罪被害人以外，更擴大到犯罪被害人的家屬，包含配偶及二等親內之親屬、永久共同生活之人，並提供其身心輔導服務及經濟支持。
2.可聲請保護令
若犯罪被害人遭故意行為傷害致死、重傷或妨害性自主案等案件，法官及檢察官可核發犯罪被害人「保護命令」，避免犯罪行為人進行騷擾、恐嚇。
3.擴大重傷範圍
舊法中，重傷需為某眼、某耳或某手腳毀敗或嚴重減損，且還需等待繁雜的醫療證明，使犯罪被害人及其家屬心情難熬。如今修法後，將重傷範圍從《刑法》第10條重傷定義，擴大到只要符合《全民健康保險法》第48條的重大傷病項目情形都可算重傷。
4.簡化補助流程
修法後，將「犯罪被害補償金」制度簡化，改以單筆定額給付，不需耗時計算醫療費、喪葬費等，而是可直接領取，使犯罪被害人或其家屬能快速得到補償。
5.銜接照顧及長照補助
若是受到犯罪行為而重傷、生活無法自理者，我國法務部成立的「犯罪被害人保護協會」將對其進行照顧服務、提供其醫療費用及長期照顧自付額等必要補助；在家庭照顧者方面，也會結合專業人力提供其照護指導。
6.法律訴訟協助
犯罪被害人可受到「犯罪被害人保護協會」的照顧，由該協會委派律師提供法律諮詢及官司服務，使犯罪被��害人知悉自身法律權益，在法庭上陳述立場，保障其權益。
三、犯罪被害人保護協會介紹：服務內容＋對象大統整
上述提到的犯罪被害人保護協會（又稱：犯保協會），也就是財團法人犯罪被害人保護協會，是我國法務部依據《犯罪被害人權益保障法》所成立、屬於犯罪被害的專責保護機構，針對犯罪被害人及其家屬提供專業且即時的法律、社工、醫療等服務。
（一）犯罪被害人保護協會服務對象
- 因犯罪行為死亡者的家屬。
- 因犯罪行為重傷者的家屬。
- 性自主權遭侵害者及其家屬。
- 家庭暴力犯罪被害人及其家屬。
- 人口販運犯罪被害人及其家屬。
- 兒童或少年之犯罪被害人及其家屬。
註：家屬包含配偶、二親等內親屬及永久共同生活的同居家人。
（二）犯罪被害人保護協會服務內容
- 訴訟諮詢：提供免費的犯罪被害人保護協會律師，獲取正確法律知識。
- 救助保護：提供緊急的金錢、物資及安置。
- 醫療照護：協助家屬了解長照資源的使用條件，減輕照顧及經濟壓力。
- 生活重建：安排志工關懷、協助維持其生活能力。
- 就業協助：協助其就業媒合轉介或完成學業。
- 就學獎助：若家庭無能力繳納學費，提供部分學費資助。
- 身心照護：對其生理創傷安排診療、心理輔導。
- 申請補助：犯罪被害人保護協會提供犯罪被害補償金的申請手續協助。
四、犯罪被害補償金和申請流程一次看
上述介紹《犯罪被害人權益保障法》時，有提到「犯罪被害補償金」�，而犯保協會也提供輔助申請的服務。那麼，犯罪被害補償金在何種條件下可以領？能夠補償多少金額？以下提供大家4種不同情境的金額對照表，以及犯罪被害補償金申請5步驟。
（一）犯罪被害人補償金類型＆金額說明
|遺屬補償金
|性侵害補償金
|重傷補償金
|境外補償金
|事由
|因犯罪行為致死亡
|性自主權受侵害
|因犯罪行為重傷者
|國民於境外因犯罪行為致死
|對象
|家屬
|本人
|本人
|家屬
|金額
|180 萬
|80 萬～160 萬
|10 萬～40 萬
|20 萬
犯罪被害補償金分為4大類型，分別是「遺屬補償金」、「性侵害補償金」、「重傷補償金」及「境外補償金」。其中，遺屬補償金、境外補償金為家屬請領，並依照「父母、配偶及子女」、「祖父母」、「孫子女」及「兄弟姊妹」4 種順序請領，若同順序有多人，則需平均分配金額。
👉 不能申請被害人補償金的2種情況
-
情況1：不是所有案件都能申請。《犯罪被害人權益保障法》第50條規定，依強制汽車責任保險法得請求給付或補償者，不適用之。像是因車禍死亡案件，由於被害人家屬已有強制汽車責任保險金可領，因此不可再申請犯罪被害補償金。
-
情況2：犯罪被害人必須在知悉事件的「5年內」申請補償金，若時效超過就不能申請；若犯罪被害時為未成年者，可於成年後5年內申請補償金（23歲）。
（二）犯罪被害人補償金申請5步驟
Step1：提出申請
依據《犯罪被害人權益保障法》規定，申請犯罪被害補償金者，必須以書面及相關證明文件��，在申請期限內向犯罪地之審議會申請。
Step2：審議會受理
審議會受理申請後，通常會等檢察官起訴後3個月內決定是否補償。若要查詢進度，犯保分會代為向地方檢察署詢問補償審議進度，或是協助申請人撰寫進度查詢聲請狀。
Step3：通知領取
審議會將補償結果以書面通知申請人。
Step4（不服）：申請覆議／逕為決定
若不服審議會決定，申請人可於收受決定書後30天內，以書面敘明理由向覆審會申請覆議；若是審議會未於期間內決定，則可於期間屆滿後30天內申請逕為決定。
Step5（接受）：請領補償金
收到受領通知後，填寫「犯罪被害補償金請領書及給付收據」，於2年內向受理案件的審議會所屬地方檢察署請領。
（三）和解後還可申請犯罪被害補償金嗎？
在《犯罪被害人權益保障法》修正以前，犯罪被害人如果請求民事損害賠償，就不可再申請犯罪被害補償金。
如今法律修正後，犯罪被害補償金的定位從原本的「民事代位求償」，改為「特殊社會福利補助」。也就是說，犯罪被害人可以同時申請犯罪被害補償金及民事損害賠償。
五、犯罪所得沒收後，會發還被害人嗎？
（一）什麼是「沒收」？
所謂沒收是在刑事程序中，將犯罪行為人因犯行而獲得的錢、物品，強制剝奪、還給國家的手法，此手法強調犯罪行為人不可獲得、享有任何犯罪所得。若犯罪所得已遭轉送給第三人或是花光，國家都可向第三方追討、追徵其他與原物同等價值的物品。
（二）被害人可以拿回犯罪所得嗎？
雖然沒收後的錢財及物品是移轉為國家所有，但被害人是可以聲請發還犯罪所得的。依據《刑事訴訟法》第142、473條規定，若扣押物無留存必要，不待案件終結，需將犯罪所得發還被害人，且權利人可於裁判確定後1年，聲請發還沒收物、追徵財產。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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