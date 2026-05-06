logo

首頁 / 刑事/毒品犯罪 / 刑事訴訟

犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析 - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-05-06 更新

犯罪被害人

哪些狀況算是刑事犯罪被害人？《犯罪被害人權益保障法》有哪些內容？犯罪被害補償金如何申請？犯罪所得沒收後會還給被害人嗎？犯罪被害人保護協會服務對象有誰？本文中刑事律師將告訴你《犯罪被害人法》的規範，說明我國對於犯罪被害人的保護方案！

目錄

一、犯罪被害人的定義是什麼？怎樣才符合犯罪被害人保護資格？

我們常會聽到「被害人」一詞，跟「犯罪被害人」意思一樣嗎？其實兩者有些微不同，被害人定義較廣義，是指因所有犯罪類型受到影響者的統稱，如詐騙、侵權等；而「犯罪被害人」受到的犯罪類型則有所限制。

（一）何謂犯罪被害人？

犯罪被害人定義為「因犯罪行為致生命、身體或性自主權遭受侵害之人」，並且犯罪行為需屬「人身侵害犯罪、性侵害的行為」。若犯罪被害人是間接受害者（家屬），就不屬於犯罪被害人的範圍。

我國對於犯罪被害人有相關的保護法，使其經歷殘忍的犯罪行為後，能夠得到妥善的醫療照護及心理輔導，不被社會孤立。

（二）犯罪被害人權益保障法的保護資格

我國《犯罪被害人權益保障法》是用來保障犯罪被害人及其家屬權益的法規，規定政府需對其提供支持服務及經濟補助，並協助修復事件造成的心理傷害，重新與社會接軌，

值得注意的是，除了犯罪被害人本身受到創傷，其家屬要承受的壓力也不容忽視，不只需要面對親人離世的苦痛，若其身心靈受傷還需負擔照顧責任，經濟方面也會受到偌大影響。因此，政府也將犯罪被害人的家屬納入法律的照護範圍

二、《犯罪被害人權益保障法》升級：擴大被害人保護權利

在過去，我國保護犯罪被害人的法條名稱為「犯罪被害人保護法」，只針對犯罪被害人「個人」保障。不過，「人權」成為國際不斷討論的熱門話題，不只犯罪被害人本身，及其家屬的人權及尊嚴也需要受到重視。

因此，我國立法院於2023年1月7日三讀通過，將「犯罪被害人保護法」修正為《犯罪被害人權益保障法》，使人權照護範圍更廣大，同步升級規範內容、權益。

1.放寬照顧對象

修法後，照護對象除了犯罪被害人以外，更擴大到犯罪被害人的家屬，包含配偶及二等親內之親屬、永久共同生活之人，並提供其身心輔導服務及經濟支持。

2.可聲請保護令

若犯罪被害人遭故意行為傷害致死、重傷或妨害性自主案等案件，法官及檢察官可核發犯罪被害人「保護命令」，避免犯罪行為人進行騷擾、恐嚇。

3.擴大重傷範圍

舊法中，重傷需為某眼、某耳或某手腳毀敗或嚴重減損，且還需等待繁雜的醫療證明，使犯罪被害人及其家屬心情難熬。如今修法後，將重傷範圍從《刑法》第10條重傷定義，擴大到只要符合《全民健康保險法》第48條的重大傷病項目情形都可算重傷。

4.簡化補助流程

修法後，將「犯罪被害補償金」制度簡化，改以單筆定額給付，不需耗時計算醫療費、喪葬費等，而是可直接領取，使犯罪被害人或其家屬能快速得到補償。

5.銜接照顧及長照補助

若是受到犯罪行為而重傷、生活無法自理者，我國法務部成立的「犯罪被害人保護協會」將對其進行照顧服務、提供其醫療費用及長期照顧自付額等必要補助；在家庭照顧者方面，也會結合專業人力提供其照護指導。

6.法律訴訟協助

犯罪被害人可受到「犯罪被害人保護協會」的照顧，由該協會委派律師提供法律諮詢及官司服務，使犯罪被害人知悉自身法律權益，在法庭上陳述立場，保障其權益。

三、犯罪被害人保護協會介紹：服務內容＋對象大統整

上述提到的犯罪被害人保護協會（又稱：犯保協會），也就是財團法人犯罪被害人保護協會，是我國法務部依據《犯罪被害人權益保障法》所成立、屬於犯罪被害的專責保護機構，針對犯罪被害人及其家屬提供專業且即時的法律、社工、醫療等服務。

（一）犯罪被害人保護協會服務對象

  1. 因犯罪行為死亡者的家屬。
  2. 因犯罪行為重傷者的家屬。
  3. 性自主權遭侵害者及其家屬。
  4. 家庭暴力犯罪被害人及其家屬。
  5. 人口販運犯罪被害人及其家屬。
  6. 兒童或少年之犯罪被害人及其家屬。

註：家屬包含配偶、二親等內親屬及永久共同生活的同居家人。

（二）犯罪被害人保護協會服務內容

  1. 訴訟諮詢：提供免費的犯罪被害人保護協會律師，獲取正確法律知識。
  2. 救助保護：提供緊急的金錢、物資及安置。
  3. 醫療照護：協助家屬了解長照資源的使用條件，減輕照顧及經濟壓力。
  4. 生活重建：安排志工關懷、協助維持其生活能力。
  5. 就業協助：協助其就業媒合轉介或完成學業。
  6. 就學獎助：若家庭無能力繳納學費，提供部分學費資助。
  7. 身心照護：對其生理創傷安排診療、心理輔導。
  8. 申請補助：犯罪被害人保護協會提供犯罪被害補償金的申請手續協助。

四、犯罪被害補償金和申請流程一次看

上述介紹《犯罪被害人權益保障法》時，有提到「犯罪被害補償金」，而犯保協會也提供輔助申請的服務。那麼，犯罪被害補償金在何種條件下可以領？能夠補償多少金額？以下提供大家4種不同情境的金額對照表，以及犯罪被害補償金申請5步驟。

（一）犯罪被害人補償金類型＆金額說明

遺屬補償金性侵害補償金重傷補償金境外補償金
事由因犯罪行為致死亡性自主權受侵害因犯罪行為重傷者國民於境外因犯罪行為致死
對象家屬本人本人家屬
金額180 萬80 萬～160 萬10 萬～40 萬20 萬

犯罪被害補償金分為4大類型，分別是「遺屬補償金」、「性侵害補償金」、「重傷補償金」及「境外補償金」。其中，遺屬補償金、境外補償金為家屬請領，並依照「父母、配偶及子女」、「祖父母」、「孫子女」及「兄弟姊妹」4 種順序請領，若同順序有多人，則需平均分配金額。

👉 不能申請被害人補償金的2種情況

  • 情況1：不是所有案件都能申請。《犯罪被害人權益保障法》第50條規定，依強制汽車責任保險法得請求給付或補償者，不適用之。像是因車禍死亡案件，由於被害人家屬已有強制汽車責任保險金可領，因此不可再申請犯罪被害補償金。

  • 情況2：犯罪被害人必須在知悉事件的「5年內」申請補償金，若時效超過就不能申請；若犯罪被害時為未成年者，可於成年後5年內申請補償金（23歲）。

（二）犯罪被害人補償金申請5步驟

Step1：提出申請

依據《犯罪被害人權益保障法》規定，申請犯罪被害補償金者，必須以書面及相關證明文件，在申請期限內向犯罪地之審議會申請。

Step2：審議會受理

審議會受理申請後，通常會等檢察官起訴後3個月內決定是否補償。若要查詢進度，犯保分會代為向地方檢察署詢問補償審議進度，或是協助申請人撰寫進度查詢聲請狀。

Step3：通知領取

審議會將補償結果以書面通知申請人。

Step4（不服）：申請覆議／逕為決定

若不服審議會決定，申請人可於收受決定書後30天內，以書面敘明理由向覆審會申請覆議；若是審議會未於期間內決定，則可於期間屆滿後30天內申請逕為決定。

Step5（接受）：請領補償金

收到受領通知後，填寫「犯罪被害補償金請領書及給付收據」，於2年內向受理案件的審議會所屬地方檢察署請領。

犯罪被害人補償金申請流程

（三）和解後還可申請犯罪被害補償金嗎？

在《犯罪被害人權益保障法》修正以前，犯罪被害人如果請求民事損害賠償，就不可再申請犯罪被害補償金。

如今法律修正後，犯罪被害補償金的定位從原本的「民事代位求償」，改為「特殊社會福利補助」。也就是說，犯罪被害人可以同時申請犯罪被害補償金及民事損害賠償。

五、犯罪所得沒收後，會發還被害人嗎？

（一）什麼是「沒收」？

所謂沒收是在刑事程序中，將犯罪行為人因犯行而獲得的錢、物品，強制剝奪、還給國家的手法，此手法強調犯罪行為人不可獲得、享有任何犯罪所得。若犯罪所得已遭轉送給第三人或是花光，國家都可向第三方追討、追徵其他與原物同等價值的物品。

（二）被害人可以拿回犯罪所得嗎？

雖然沒收後的錢財及物品是移轉為國家所有，但被害人是可以聲請發還犯罪所得的。依據《刑事訴訟法》第142、473條規定，若扣押物無留存必要，不待案件終結，需將犯罪所得發還被害人，且權利人可於裁判確定後1年，聲請發還沒收物、追徵財產。

刑事訴訟
分享至

※網站聲明：

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

編輯精選
陪偵是什麼？

陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！

使用假鈔會違法嗎？

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

股民也會違反證交法嗎？

證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！

證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

免費法律諮詢推薦！免費律師諮詢必知的5大事項！(文末有免費諮詢)

免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知

免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！

未上市股票是什麼？

未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

什麼是信託？

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！

信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！

筆錄

做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

逮捕定義

逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！

逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

為什麼叫老鼠會？

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

流鼻血、瘀青算傷害罪嗎？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！

熱門文章
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
羈押等同有罪嗎？羈押意思、要件與救濟程序一篇帶你了解！
羈押是什麼？羈押要件與救濟程序一篇帶你了解！
背信罪跟你想的不一樣？律師用案例帶你看法條與刑責！
背信罪刑責有多重？律師：背信罪和解真的有好處！
拘提是什麼？拘提跟逮捕一樣嗎？全文帶你釐清
拘提是什麼？拘提會被關嗎？律師幫你解答拘提6大疑問
自首一定可以減刑嗎？
自首一定可以減刑嗎？自首跟投案一樣嗎？讓律師告訴你！
販賣毒品關幾年？被咬販毒別慌張！有機會判緩刑
販賣毒品會被關幾年？被控販毒別慌張！仍有機會判緩刑
交保辦理這樣做！掌握4大SOP，快速辦理立即釋放！
交保辦理、交保金退還查詢怎麼做？4大SOP告訴你！
民眾若持有或購買玩具槍，需確認是否符合相關規範，否則不小心觸法，恐面臨刑期和高額罰金。
改造槍怎麼認定？違法改造槍枝刑責可能比你想像還重！
備案有用嗎？本篇將帶你瞭解備案大小事。
備案有用嗎？為什麼要備案？帶你5分鐘快速瞭解備案
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
最新文章
加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
陪偵是什麼？
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
Swag夢夢性愛片外流，淚告侵害A片著作權　律師：沒有「哈扣」就可以！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
罷工真的合法嗎？如何才能享有權利卻不受罰？
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

LINE

免費諮詢

零一零科技股份有限公司

台北市松山區復興北路167號9樓之1

02-7755-1985

[email protected]

隱私權政策

Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.