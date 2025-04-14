公共危險罪定義是什麼？公共危險罪構成要件是什麼？新聞上常出現的刑法公共危險罪刑責多重？公共危險罪追訴期有多長？律師也會分享2大常見的公共危險罪行為：飆車和縱火，幫助您更了解公共危險罪！

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二、公共危險罪飆車與縱火 「交通犯罪」與「縱火」是公共危險罪中最常見的2大內容，酒駕可能處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣30萬元以下罰金，甚至吊銷執照。那公共危險罪飆車與縱火呢，刑罰會更嚴重嗎？ （一）公共危險罪飆車 公共危險罪中妨害交通裡，除了酒駕算公共危險罪外，飆車也算是其中1種。因此，喜歡享受與風同速的人要注意了，雖然飆車不一定會實質造成傷害，但是因為超速、飆車的這種活動，會讓民眾產生恐懼感，讓人「感到」危險與害怕，因此屬於公共危險罪。 ★飆車行為刑罰 「飆車」構成妨害交通的要件必須為「損壞或壅塞陸路等之行為」與致生往來之危險」；意思就是，當飆車行為會造成損害、交通壅塞，或是因此而造成路上的車以及他人的交通危險，便會因此受罰。 根據刑法第185條的妨害交通罪所述，飆車活動若妨害交通的情況，最高可處5年以下有期徒刑；如果使人重傷，則是3年以上10年以下有期徒刑；使人致死者，則是7年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。 雖然是否妨害交通司法定奪仍依據實際情況而定，但是飆車本身就有「致人於死」的風險存在，強烈不建議冒險犯法。 （二）公共危險罪縱火 「小心火燭，人人有責」，火災的原因很多種，可能是故意縱火，或是過失如��電線走火，然而不論是人為或過失，都屬於公共危險罪刑法所述的災害之一。雖然多數時候，發生火災並非刻意，但是因為「失火」造成的影響難以想像， 必須承擔刑責，以示負責。 ★縱火行為刑罰 說明縱火的刑罰內容前，律師先簡單做個名詞介紹：如果是故意稱為「放火」，不小心則是「失火」。 1.燒「有人在」的地方 放火燒毀「有人」的建築物（不論是否為自己的房子），或是礦坑、火車及公眾運輸，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

失火燒毀則是處1年以下有期徒刑、拘役或是15,000元以下罰金。

如果只是預備犯罪，則處1年以下有期徒刑、拘役，或是9,000元以下罰金。 2.燒「沒有人在」的地方 放火燒毀「沒有人」的建築物，或是礦坑、火車及公眾運輸，處3年以上10年以下有期徒刑。

失火燒毀沒有人之處，處6月以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。 3.燒自己的所有物而導致公共危險 放火燒毀自己的建築物，如房子或汽車等個人的東西，而導致公共危險的人，處6個月以下5年以上有期徒刑。

放火燒毀自己的建築物或汽車等以外的東西，如其他物品，而導致公共危險的人，處3年以下有期徒刑。

失火燒毀自己的東西而釀公共危險罪，處6月以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。

失火燒毀自己的建築物或汽車等以外的東西，如其他雜物，而導致公共危險的人，處拘役或9,000元以下罰金。 4.燒他人的所有物而導致公共危險 放火��燒毀他人的建築物，如房子或汽車等以外的東西，而導致公共危險的人，處1年以上7年以上有期徒刑。

失火燒毀他人的建築物或汽車等以外的東西，如書本、玩偶，而導致公共危險的人，處拘役或9,000元以下罰金。 （三）刑法第55條 飆車如果使人受傷或死亡，可能還會觸犯殺人、傷害以及過失致死罪；而放火罪除了釀成公共危險罪以外，也會造成他人物品的毀損。 不過參照刑法第55條所述，如果一個行為觸犯多個罪名的時候，只會選擇較重的罪名定罪。簡言之，就是刑法上不會因為一件行為，而不斷累加刑罰內容，像是公共危險罪的刑罰較毀損罪重，最終便會只以「公共危險罪」定罪。但是如果有涉及民事賠償，則與刑事分開，依然需要賠償。

三、結語 公共危險罪進入公訴流程後，如果雙方「和解」，法官會針對事情發生原因，或是犯罪後態度等多方考量，決定是否從輕量刑，或是用公共危險罪罰款取代有期徒刑。不過，如果是碰上較大的社會事件，比如前陣子的「錢櫃大火」，就有可能會需要賠上幾千萬的罰款！ 公共危險罪可怕之處在於，所釀的災害無法估計，尤其失火，只能小心再小心。以上為公共危險罪的相關資訊，如果喜歡，歡迎分享！