搜索票英文是Warrant，是一般認知中警察或檢察官想要進入私宅搜索時，必須出示的重要內容。然而有搜索票不開門會觸法嗎？怎樣才會開搜索票？毒品搜索票與一般搜索票有不同嗎？關於搜索票申請的詳細內容以及搜索票有效期限，律師都將於這篇與你分享。

一、搜索票規定 搜索票是由法院審查核發，為了兼顧人民權利及犯罪的偵查而存在。根據刑法第122條所述，當 「有必要」或是有「相當理由」時，檢警可以進入家門進行搜索，並沒收「找到的犯罪證據」或是其他搜索者認為與犯罪相關的物品。 不過突然遇到聲稱握有搜索票的檢警，要求要開門搜索時，也別急著讓人進來。過往曾有新聞指出有「假搜索真詐欺」的事件，記得先檢查那張「搜索票」是否符合規定，等確認搜索票格式符合規定後，簽署同意搜索書後，就可以讓執法人員進門搜索。 （一）搜索票格式 1.搜索票是法院核發 在有搜索票的情況下，搜索票「只有」法官可以簽，碰到搜索票時，必須先確認搜索票上面是否有 「法院核章」及「法院關防」 ，如果是別處關防，好比地檢署關防，則就有可能是假的搜索票。 2.搜索票記載內容 搜索票上面除了要記名案由、犯罪嫌疑人（或被告姓名）、特定搜索項目及範圍外，也要特別留意搜索票有效期限。簡單來說，就是要留意上面的「人、事、時、地、物」 是否正確，如果搜索票上面有任何記載跟事實有很大的出入，比如很細微的門號不對，都可以拒絕讓執法人員進入搜索。 （二）搜索票期限 搜索票上面都會有一個有效期限，如果超過有效期限，便可以拒絕搜索。 不過這邊要注意的是，根據刑事訴訟法第146條所述，如果不是因為急迫，或得到住戶的認同，搜索票夜間是不能使用的，意思就是如果沒有經過屋主的同意，即使有搜索票，也不可以進入有人居住的住所搜索或扣押。

CTA_telephone

二、搜索票申請（聲請）必知內容 「搜索」基本上算是侵害人民的基本權利，但是什麼情況下才會開搜索票，進入家門搜索？如果欠隔壁鄰居100萬，會是警察上門搜索的理由嗎？警察聲請搜索票（申請搜索票）時間只會發生在刑事案件「有搜索必要」的前提之下，才會聲請法院核發搜索票，所以像「欠錢」這種民事案件是不需要搜索票的，不用太擔心。 貼心提醒：如果是向法院提出訴求，是聲請；但因為民眾較多用申請，所以律師於括號細述常見用法，提供民眾方便理解。 （一）搜索票聲請要件（搜索票申請要件） 簡單來說，搜索票聲請時間通常是在司法警察，或是檢察官認為有搜索的必要時，才會聲請。不過警察搜索票聲請較麻煩，必須先向檢察官報告，得到許可後才可以聲請搜索票，檢察官則是直接向法院聲請。 檢察官在聲請搜索票時，必須根據刑事訴訟法第128條第1項所述，用書面記載「聲請搜索票理由」、搜索的被告（或犯罪嫌疑人）是誰，以及應該扣押的東西有什麼。 如果沒有明確的被告和犯罪嫌疑人，可以不用寫要搜索誰。

搜索內容則是愈詳細愈好，假使有要搜索電腦的硬碟或電子產品時，可以記載詳細至要搜索的電腦檔案是什麼。 （二）拒絕搜索票不開門犯法嗎？ 警察搜索票民宅時即使有搜索票，卻仍堅持不想開門，會犯法嗎？其實不會構成犯法，但是刑法有規定，如果抗拒搜索，執法人員可以用強制力搜索。 意思就是，檢警可能會把你家的門拆掉或是強行進入，但應該是不至於把房子炸掉，所以也不用過份擔心。另外，警察執行搜索時，如果有扣押物品，會填寫一份 「扣押物品目錄表」，記錄下並且請持有人確認後簽名；反之，如果是有搜索票沒有搜到東西，沒有發現應該被扣押的物品，則在這份的目錄表上的 「經搜索未發現應扣押之物品，乃付與本證明書」 選項上打勾，當作證明。

三、遇到緊急案件：如毒品搜索票還需要嗎？ 碰上緊急的案件，卻因爲無法預知（聲）申請搜索票要多久時間，而為搜索票申請時間的不確定感到焦慮時怎麼辦？其實搜索分為「有令搜索票」及「無令搜索票」；前者顧名思義就是檢警必須要有「搜索票」才能進行搜索，而無令搜索票則是指，當遇到附帶搜索、逕行搜索、�急迫搜索及同意搜索時，就不需要搜索票進行搜索。像遇到「毒品搜索」這種緊急情況時，便不一定需要搜索票，文末我們將細述遇到什麼情況時，可以無票搜索。 ★無令搜索的情況 1.附帶搜索 附帶搜索是指，檢警在執行拘提或逮捕時，如果要搜索犯罪嫌疑人的身體、隨身包包，或是被逮捕時的交通工具，如汽車或摩托車，則不需要搜索票。 之所以會有「附帶搜索」不用搜索票，是為了保護執法人員的安全，避免犯罪嫌疑人因為抗拒逮捕，而用偷藏的兇器攻擊檢警；但如果不是這個範圍的搜索，比如到被告的辦公室或是公寓搜索，就要搜索票。 2.逕行搜索 根據刑事訴訟法第131條第2項規定，在逮捕或拘役時，如果有足夠事實認定被告及犯罪嫌疑人在裡面；或是追捕現行犯或逮捕脫逃的人時，有明確事實認定要找的人在裡面；或是有明顯事實證明其中有人犯罪，而且情況急迫時，都符合「逕行搜索」的條件，此時不需要搜索票就能進行搜索。 3.緊急搜索 如果今天執法人員認為有相當理由的急迫，比如「證據」可能會在24小時內銷毀、偽造或是改變時，便符合「緊急搜索」的情況。但「緊急搜索」後還是要記得請法院補發搜索票，以免最後因為被法官認為不符合「緊急搜索」的要件，而讓緊急搜索時的證據不能使用，落得一場空。 4.同意搜索 同意搜索的意思其實就如字面上意思，如果檢警出示證件說要搜索時，被搜索者欣然接受的話，便不用搜索票。不過律師還是建議，如果遇上有人號稱是檢警要進行搜索，記得請執法人員出示證件，確認無誤後再答應，較為保險。 搜索票只是讓檢警人員可以進門搜索的重要文件，並非有罪的證明，如果遇到也不用太擔心，以上為搜索票的內容，如果喜歡我們的文章，歡迎分享！