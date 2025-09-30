logo

首頁 / 刑事/毒品犯罪 / 刑事訴訟

交保辦理、交保金退還查詢怎麼做？4大SOP告訴你！ - 法律010

刑事訴訟
雷皓明律師

雷皓明律師

2025-09-30 更新

交保辦理這樣做！掌握4大SOP，快速辦理立即釋放！

交保是什麼意思？有什麼程序？交保等於無罪釋放嗎？交保跟具保有什麼不同？交保金會還嗎？要怎麼領回？交保金退還查詢怎麼做？關於交保的問題，交保金額計算及交保金領回、保釋金退還等，律師都將於本文幫你解惑！

目錄

一、交保是無罪釋放嗎？交保的意思：何謂交保、具保？


「具保」是法律的專業名詞；具保交保2者其實是一樣的意思，交保就是透過「支付保證金」換取調查案件期間的人身自由，不是代表無罪釋放，是保障人民的權利，防止檢方隨意羈押嫌疑犯，迫害其人身自由。

（一）交保的意思是什麼？不交保會怎樣？

簡單來說，在開庭審判之前，如果法官認為犯罪嫌疑人有煙滅及偽造證據、逃跑或所犯為重罪時，就會要求「羈押」嫌疑人，來預防嫌疑犯逃跑、將證據破壞甚至殺人滅口等行為。但如果羈押後，法官認為雖然有羈押的原因，但沒有羈押的必要時，就會讓嫌疑人先「交保」換取「調查期間的自由」，就是以錢換自由（具體押金要付多少，則是依據案情輕重判定）。

那如果不交保會怎樣嗎？如果真的沒錢付交保金，也沒關係，可能就會改以別的方式代替羈押，比如將嫌疑人交付給親友看管，或是限制不可以出境、搬遷及出海。

（二）交保資格有什麼？

交保後的嫌疑人其實就如一般人一樣有自由行動的權利，但是必須乖乖聽話、隨傳隨到，配合案檢調查。但是每個人都可以交保嗎？


根據刑事訴訟第35條第1項所述，被告本人、被告的辯護人（律師）以及被告輔佐人（家人或配偶），在羈押過程中都可以隨時聲請交保，交由檢察官評估是否符合「交保的條件」，進而決定能否交保與交保金總額。

二、交保辦理必知：交保程序、交保金查詢與退還

聲請交保後，等檢察官同意，就會收到交保裁定通知；接下來只要記得在規定時間內辦理好交保手續，就可以免受羈押之苦！不過你一定疑惑，交保流程怎麼進行？交保金又該如何繳交，之後真的可以順利回到口袋嗎？別擔心，關於交保更詳細的問題，律師將由這段繼續與你細述！

（一）交保流程是什麼？

  1. 可以選擇自行辦理或是請親友或律師到法警室辦理。
  2. 填寫「保證書」保證交保時間內會遵守規定，如果填寫時有不清楚的地方，可以至法警室或服務處，詢問填寫方法或請人幫忙代為填寫。
  3. 填寫完記得要蓋章簽名或按指印。
  4. 繳驗國民身分證以及繳交指定的保證金（現金）。

辦妥以上交保程序後，就可以立即釋放！

交保流程與注意事項

（二）交保後多久開庭？

很多過往有交保經驗的人都表示，交保後傳開偵查庭或上法院的這段時間度日如年，內心的大石頭沒法因為自由而放下。因為交保後雖然可以暫享自由，但還是要時刻擔心偵查結果與開庭內容；且基於偵查不公開原則，無法明確知道調查的進度及確切的開庭時間，讓交保後的等待期顯得特別漫長難熬。

不過律師建議，焦慮之餘也別浪費掉這段時間！交保期間除了配合檢警調查外，也可以藉此機會好好準備開庭內容，或是尋求專業的律師幫忙，為將來的開庭做準備。

（三）交保金可以拿回來嗎？

當遇上交保金額較高的時候，不禁會擔心 「交保金何時可退」或是「交保金會退還嗎」，深怕大筆的金錢灑出去就要不回來了。被告人別擔心，等刑事追訴、審判與執行都確定順利執行後，就會歸還犯罪嫌疑人當初所支付的「保證金」；簡言之，只要交保期間有好好聽話，配合偵查指示，等羈押效力消滅時，交保金領回就沒問題

1.交保金多久能領回？


根據刑事訴訟法第119條第1項所述，等法院撤銷羈押或結案時（比如確定不起訴、緩起訴或是刑罰執行），保證金就會退回。

交保金退回的時機點，主要是依據實際情況而定，如果在偵查庭便決定不起訴，那交保人就可以在上法院前，拿回繳納的保證金；但如果被告進入到訴訟環節，甚至不幸被判刑，則要等被告到案服刑後，法院才會退還保證金

2.交保金退還方式

★交保金通知

交保人可以選擇由本人聲請發還，或是等法院、檢察署通知領取交保金；交保金退還前，交保人會先收到「發還保證金通知單」及「撥匯同意書」等資料，等拿到這些文件之後，便可著手辦理交保金退還的相關內容。

★交保金退還方式 


交保金的發還方式有2種，分別為親自領取（可以委託人幫忙）或是用劃撥匯款的方式。
  • 選擇親自辦理者，記得持「發還保證金通知單」、「原繳款收據」（國庫存款收款書（第一聯）刑事保證金繳納收據聯正本）、身分證及印章（委託人要攜帶自己及被委託人的身分證）至檢察署或法院為民服務中心辦理。
  • 選擇劃撥匯款方式者，則是填寫「劃撥同意書」、「聲請書」，然後連同帳戶存摺影本及身分證明文件影本等文件，以雙掛號的方式寄回檢察署的出納室。

交保金領取方式與攜帶文件

3.交保金退還查詢

如果想了解檢察署或法院交保金查詢的相關交保金退還範例，可以上網查詢。另外，交保人記得於收到地檢署的保證金發還通知書後，在指定的期限內裡領取保證金；如果沒有收到通知書，一定要記得進行交保金領回查詢（比如致電或上網查詢網站內容），確認是否哪個環節有誤。

三、交保金額計算方式

1.交保金說明影片

過往曾出現交保保證金高達「億」的案例，如此天價一般人哪負擔得起？其實不用擔心，交保金標準會根據事實、犯罪嫌疑人態度及嫌疑人本身的資產作為考量。簡單來說，如果是億萬富翁要交保，金額自然就會提高，希望用高額的保證金達到嚇阻的效果；而像是較輕微的案件，比如公然侮辱罪這種不會重罰的案件，在比例原則下自然就不會要求交保人負擔高額的保證金。

交保金額會根據實際情況而定，雖然沒有一定參考基準，但會依據多方考量，而給出最合理的交保金額，不用擔心！

交保期間還是要記得配合偵查，以免失財又受刑罰，賠了夫人又折兵。以上為交保的重要訊息，如果喜歡我們的文章，歡迎分享

刑事訴訟
分享至

※網站聲明：

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

編輯精選
陪偵是什麼？

陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！

陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！

使用假鈔會違法嗎？

偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看

偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！

股民也會違反證交法嗎？

證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！

證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

2026全台律師費用行情大公開！免費法律諮詢最給力！

請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！

律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！

免費法律諮詢推薦！免費律師諮詢必知的5大事項！(文末有免費諮詢)

免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知

免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！

未上市股票是什麼？

未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明

未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。

什麼是信託？

信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！

信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！

筆錄

做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！

警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。

逮捕定義

逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！

逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！

為什麼叫老鼠會？

老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！

老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！

搶奪罪定義

搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析

搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！

流鼻血、瘀青算傷害罪嗎？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！

傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！

熱門文章
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
羈押等同有罪嗎？羈押意思、要件與救濟程序一篇帶你了解！
羈押是什麼？羈押要件與救濟程序一篇帶你了解！
背信罪跟你想的不一樣？律師用案例帶你看法條與刑責！
背信罪刑責有多重？律師：背信罪和解真的有好處！
犯罪被害人
犯罪被害人有何保障？4大犯罪被害補償金＆申請方式全解析
拘提是什麼？拘提跟逮捕一樣嗎？全文帶你釐清
拘提是什麼？拘提會被關嗎？律師幫你解答拘提6大疑問
自首一定可以減刑嗎？
自首一定可以減刑嗎？自首跟投案一樣嗎？讓律師告訴你！
販賣毒品關幾年？被咬販毒別慌張！有機會判緩刑
販賣毒品會被關幾年？被控販毒別慌張！仍有機會判緩刑
民眾若持有或購買玩具槍，需確認是否符合相關規範，否則不小心觸法，恐面臨刑期和高額罰金。
改造槍怎麼認定？違法改造槍枝刑責可能比你想像還重！
備案有用嗎？本篇將帶你瞭解備案大小事。
備案有用嗎？為什麼要備案？帶你5分鐘快速瞭解備案
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
醫療糾紛該如何處理？蒐證、提告流程一次解！
最新文章
加班費如何計算？不給加班費違法嗎？3分鐘看懂平日、休息、國定假日加班費算法！
加班費怎麼算？律師讓您一分鐘了解法定加班費計算公式！
陪偵是什麼？
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
Swag夢夢性愛片外流，淚告侵害A片著作權　律師：沒有「哈扣」就可以！
Swag夢夢性愛片外流，律師：沒有「哈扣」就可以！
酒駕罰款真的太輕嗎？酒測標準2023版這樣看！
酒駕刑責真的太輕嗎？2026最新酒測標準、罰則這邊看！
良民證申請總整理！3分鐘搞懂申請流程、地點與領證！
良民證申請資格及最新流程總整理！良民證當天領取方式公開
公然侮辱價目表瘋傳！扯句「特殊性關係」就一定要吐出100萬？
公然侮辱罪怎樣會成立？律師：這2條底線千萬不要踩！
罷工真的合法嗎？如何才能享有權利卻不受罰？
罷工是合法的嗎？有什麼法律規定？
特休天數計算攻略！用範例解析週年制曆年制計算公式！
特休天數怎麼算？律師教你2種常見特休假計算制度！
通緝犯好像就在身邊？別害怕，律師教你如何查詢做確認！
通緝犯了什麼罪？律師教你如何透過通緝查詢檢舉領獎金！

LINE

免費諮詢

零一零科技股份有限公司

台北市松山區復興北路167號9樓之1

02-7755-1985

[email protected]

隱私權政策

Copyright © 2026 喆律法律事務所 All rights reserved.