交保後的嫌疑人其實就如一般人一樣有自由行動的權利，但是必須乖乖聽話、隨傳隨到，配合案檢調查。但是每個人都可以交保嗎？

那如果不交保會怎樣嗎？如果真的沒錢付交保金，也沒關係，可能就會改以別的方式代替羈押，比如將嫌疑人交付給親友看管，或是限制不可以出境、搬遷及出海。

簡單來說，在開庭審判之前，如果法官認為犯罪嫌疑人有煙滅及偽造證據、逃跑或所犯為重罪時，就會要求「羈押」嫌疑人，來預防嫌疑犯逃跑、將證據破壞甚至殺人滅口等行為。 但如果羈押後，法官認為雖然有羈押的原因，但沒有羈押的必要時，就會讓嫌疑人先「交保」換取「調查期間的自由」，就是以錢換自由 （具體押金要付多少，則是依據案情輕重判定）。

二、交保辦理必知：交保程序、交保金查詢與退還

聲請交保後，等檢察官同意，就會收到交保裁定通知；接下來只要記得在規定時間內辦理好交保手續，就可以免受羈押之苦！不過你一定疑惑，交保流程怎麼進行？交保金又該如何繳交，之後真的可以順利回到口袋嗎？別擔心，關於交保更詳細的問題，律師將由這段繼續與你細述！

（一）交保流程是什麼？

可以選擇自行辦理或是請親友或律師到法警室辦理。 填寫「保證書」保證交保時間內會遵守規定，如果填寫時有不清楚的地方，可以至法警室或服務處，詢問填寫方法或請人幫忙代為填寫。 填寫完記得要蓋章簽名或按指印。 繳驗國民身分證以及繳交指定的保證金（現金）。

辦妥以上交保程序後，就可以立即釋放！

（二）交保後多久開庭？

很多過往有交保經驗的人都表示��，交保後傳開偵查庭或上法院的這段時間度日如年，內心的大石頭沒法因為自由而放下。因為交保後雖然可以暫享自由，但還是要時刻擔心偵查結果與開庭內容；且基於偵查不公開原則，無法明確知道調查的進度及確切的開庭時間，讓交保後的等待期顯得特別漫長難熬。

不過律師建議，焦慮之餘也別浪費掉這段時間！交保期間除了配合檢警調查外，也可以藉此機會好好準備開庭內容，或是尋求專業的律師幫忙，為將來的開庭做準備。

（三）交保金可以拿回來嗎？

當遇上交保金額較高的時候，不禁會擔心 「交保金何時可退」或是「交保金會退還嗎」，深怕大筆的金錢灑出去就要不回來了。被告人別擔心，等刑事追訴、審判與執行都確定順利執行後，就會歸還犯罪嫌疑人當初所支付的「保證金」；簡言之，只要交保期間有好好聽話，配合偵查指示，等羈押效力消滅時，交保金領回就沒問題！

1.交保金多久能領回？

根據刑事訴訟法第119條第1項所述，等法院撤銷羈押或結案時（比如確定不起訴、緩起訴或是刑罰執行），保證金就會退回。

交保金退回的時機點，主要是依據實際情況而定，如果在偵查庭便決定不起訴，那交保人就可以在上法院前，拿回繳納的保證金；但如果被告進入到訴訟環節，甚至不幸被判刑，則要等被告到案服刑後，法院才會退還保證金。

2.交保金退還方式

★交保金通知



交保人可以選擇由本人聲請發還，或是等法院、檢察署通知領取交保金；交保金退還前，交保人會先收到「發還保證金通知單」及「撥匯同意書」等資料，等拿到這些文件之後，便可著手辦理交保金退��還的相關內容。

★交保金退還方式



交保金的發還方式有2種，分別為親自領取（可以委託人幫忙）或是用劃撥匯款的方式。

選擇親自辦理者，記得持「發還保證金通知單」、「原繳款收據」（國庫存款收款書（第一聯）刑事保證金繳納收據聯正本）、身分證及印章（委託人要攜帶自己及被委託人的身分證）至檢察署或法院為民服務中心辦理。

選擇劃撥匯款方式者，則是填寫「劃撥同意書」、「聲請書」，然後連同帳戶存摺影本及身分證明文件影本等文件，以雙掛號的方式寄回檢察署的出納室。

3.交保金退還查詢

如果想了解檢察署或法院交保金查詢的相關交保金退還範例，可以上網查詢。另外，交保人記得於收到地檢署的保證金發還通知書後，在指定的期限內裡領取保證金；如果沒有收到通知書，一定要記得進行交保金領回查詢（比如致電或上網查詢網站內容），確認是否哪個環節有誤。