交保辦理、交保金退還查詢怎麼做？4大SOP告訴你！ - 法律010
雷皓明律師
2025-09-30 更新
交保是什麼意思？有什麼程序？交保等於無罪釋放嗎？交保跟具保有什麼不同？交保金會還嗎？要怎麼領回？交保金退還查詢怎麼做？關於交保的問題，交保金額計算及交保金領回、保釋金退還等，律師都將於本文幫你解惑！
一、交保是無罪釋放嗎？交保的意思：何謂交保、具保？
「具保」是法律的專業名詞；具保交保2者其實是一樣的意思，交保就是透過「支付保證金」換取調查案件期間的人身自由，不是代表無罪釋放，是保障人民的權利，防止檢方隨意羈押嫌疑犯，迫害其人身自由。
（一）交保的意思是什麼？不交保會怎樣？
簡單來說，在開庭審判之前，如果法官認為犯罪嫌疑人有煙滅及偽造證據、逃跑或所犯為重罪時，就會要求「羈押」嫌疑人，來預防嫌疑犯逃跑、將證據破壞甚至殺人滅口等行為。但如果羈押後，法官認為雖然有羈押的原因，但沒有羈押的必要時，就會讓嫌疑人先「交保」換取「調查期間的自由」，就是以錢換自由（具體押金要付多少，則是依據案情輕重判定）。
那如果不交保會怎樣嗎？如果真的沒錢付交保金，也沒關係，可能就會改以別的方式代替羈押，比如將嫌疑人交付給親友看管，或是限制不可以出境、搬遷及出海。
（二）交保資格有什麼？
交保後的嫌疑人其實就如一般人一樣有自由行動的權利，但是必須乖乖聽話、隨傳隨到，配合案檢調查。但是每個人都可以交保嗎？
根據刑事訴訟第35條第1項所述，被告本人、被告的辯護人（律師）以及被告輔佐人（家人或配偶），在羈押過程中都可以隨時聲請交保，交由檢察官評估是否符合「交保的條件」，進而決定能否交保與交保金總額。
二、交保辦理必知：交保程序、交保金查詢與退還
聲請交保後，等檢察官同意，就會收到交保裁定通知；接下來只要記得在規定時間內辦理好交保手續，就可以免受羈押之苦！不過你一定疑惑，交保流程怎麼進行？交保金又該如何繳交，之後真的可以順利回到口袋嗎？別擔心，關於交保更詳細的問題，律師將由這段繼續與你細述！
（一）交保流程是什麼？
- 可以選擇自行辦理或是請親友或律師到法警室辦理。
- 填寫「保證書」保證交保時間內會遵守規定，如果填寫時有不清楚的地方，可以至法警室或服務處，詢問填寫方法或請人幫忙代為填寫。
- 填寫完記得要蓋章簽名或按指印。
- 繳驗國民身分證以及繳交指定的保證金（現金）。
辦妥以上交保程序後，就可以立即釋放！
（二）交保後多久開庭？
很多過往有交保經驗的人都表示��，交保後傳開偵查庭或上法院的這段時間度日如年，內心的大石頭沒法因為自由而放下。因為交保後雖然可以暫享自由，但還是要時刻擔心偵查結果與開庭內容；且基於偵查不公開原則，無法明確知道調查的進度及確切的開庭時間，讓交保後的等待期顯得特別漫長難熬。
不過律師建議，焦慮之餘也別浪費掉這段時間！交保期間除了配合檢警調查外，也可以藉此機會好好準備開庭內容，或是尋求專業的律師幫忙，為將來的開庭做準備。
（三）交保金可以拿回來嗎？
當遇上交保金額較高的時候，不禁會擔心 「交保金何時可退」或是「交保金會退還嗎」，深怕大筆的金錢灑出去就要不回來了。被告人別擔心，等刑事追訴、審判與執行都確定順利執行後，就會歸還犯罪嫌疑人當初所支付的「保證金」；簡言之，只要交保期間有好好聽話，配合偵查指示，等羈押效力消滅時，交保金領回就沒問題！
1.交保金多久能領回？
根據刑事訴訟法第119條第1項所述，等法院撤銷羈押或結案時（比如確定不起訴、緩起訴或是刑罰執行），保證金就會退回。
交保金退回的時機點，主要是依據實際情況而定，如果在偵查庭便決定不起訴，那交保人就可以在上法院前，拿回繳納的保證金；但如果被告進入到訴訟環節，甚至不幸被判刑，則要等被告到案服刑後，法院才會退還保證金。
2.交保金退還方式
★交保金通知
交保人可以選擇由本人聲請發還，或是等法院、檢察署通知領取交保金；交保金退還前，交保人會先收到「發還保證金通知單」及「撥匯同意書」等資料，等拿到這些文件之後，便可著手辦理交保金退��還的相關內容。
★交保金退還方式
交保金的發還方式有2種，分別為親自領取（可以委託人幫忙）或是用劃撥匯款的方式。
- 選擇親自辦理者，記得持「發還保證金通知單」、「原繳款收據」（國庫存款收款書（第一聯）刑事保證金繳納收據聯正本）、身分證及印章（委託人要攜帶自己及被委託人的身分證）至檢察署或法院為民服務中心辦理。
- 選擇劃撥匯款方式者，則是填寫「劃撥同意書」、「聲請書」，然後連同帳戶存摺影本及身分證明文件影本等文件，以雙掛號的方式寄回檢察署的出納室。
3.交保金退還查詢
如果想了解檢察署或法院交保金查詢的相關交保金退還範例，可以上網查詢。另外，交保人記得於收到地檢署的保證金發還通知書後，在指定的期限內裡領取保證金；如果沒有收到通知書，一定要記得進行交保金領回查詢（比如致電或上網查詢網站內容），確認是否哪個環節有誤。
三、交保金額計算方式
1.交保金說明影片
過往曾出現交保保證金高達「億」的案例，如此天價一般人哪負擔得起？其實不用擔心，交保金標準會根據事實、犯罪嫌疑人態度及嫌疑人本身的資產作為考�量。簡單來說，如果是億萬富翁要交保，金額自然就會提高，希望用高額的保證金達到嚇阻的效果；而像是較輕微的案件，比如公然侮辱罪這種不會重罰的案件，在比例原則下自然就不會要求交保人負擔高額的保證金。
交保金額會根據實際情況而定，雖然沒有一定參考基準，但會依據多方考量，而給出最合理的交保金額，不用擔心！
交保期間還是要記得配合偵查，以免失財又受刑罰，賠了夫人又折兵。以上為交保的重要訊息，如果喜歡我們的文章，歡迎分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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