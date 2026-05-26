一、什麼是背信罪？一次了解背信罪構成要件和刑責

「背信」是什麼意思呢？翻翻辭典，你會得到「違背約定、違背承諾、背棄信用」等字面上的解釋，一般民眾首先會想到的大概就屬「背信忘義」這個成語了吧！所以當聽到背信罪，直覺反應也會認為「只要對方違背約定、不守信用，我就能依刑法背信罪告死他」，關於這點誤會可大了！讓律師來澄清一番。

背信罪規定在刑法第342條：「為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，��致生損害於本人之財產或其他利益者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」

白話來說，「為他人處理事務」的行為人，如果「有意圖」且為了自己或第三人的不法利益去「違背他自己的任務」，導致「損害到被害人的財產或其他利益者的權利」，會判處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。即便是未遂犯也會處罰。

被害人通常會想知道「當對方觸犯背信罪會被關嗎？」法條上已經有清楚告知，背信罪是會有可能被判處「5年以下有期徒刑或拘役」；不過前提是要符合背信罪成立要件，且在法庭上也必須提出對方觸犯背信罪證據，並不是主觀認定對方背信就可以成立，關於構成要件的詳細解釋，讓我們繼續往下看。

（一）背信罪構成要件有哪些？

根據法條的描述，我們可以簡單把構成要件拆成下列4個項目：

1.行為人要「替他人處理事務」

行為人與被害人之間必須要有「委任或請託」這層關係，例如老闆雇用員工、住戶委任管委會、個人委託朋友或律師處理事務等；而所謂的「事務」，在實務上則是指「有裁量權限的外部財產事務」。

舉例來說，A拿1,000萬給B，委託B幫忙買房子，B卻跟建商狼狽為奸，將500萬的房子價格謊報成800萬給A，並從中拿走300萬，這樣B就可能觸犯背信罪。

2.行為人有「故意的意圖」

明知做這件事情或這項不法獲利會傷及被害人的財產權益，但還是執意、刻意要做，或根本一開始就是故意要藉由損害他人權利來從中獲利，不論是「為了自己或他人的獲利意圖」，或只是有「損害被害人權利的意圖」，只要滿足其中1項就算！

3.行為人做出「違背任務的行為」

行為人並沒有妥善處理被害人當初所交辦的任務，或是在處理時做出違背諾言、違反誠信的舉動，導致最後被害人的權利受損，不論是本身有積極的具體行動，或僅是消極沒作為，眼睜睜讓憾事發生，只要違背自身任務都算在內。

4.損害到被害人的財產或其他利益

行為人的作為確實造成被害人財產或其他權利上的損害。

以上這4個構成要件必須得通通滿足，才有可能成立刑法背信罪，看到這裡有沒有突然驚覺，原來要告這條罪還真不是自己想的這麼容易！