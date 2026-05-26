背信罪刑責有多重？律師：背信罪和解真的有好處！ - 法律010
雷皓明律師
2026-05-26 更新
背信罪是什麼？提告需要符合哪些刑法背信罪構成要件？背信罪會被關嗎？是告訴乃論嗎？律師用3分鐘解析刑法背信罪刑責給你聽，並藉由背信舉例，讓你快速了解法條內容與實際判決，同時告訴你達成背信罪和解的好處！
一、什麼是背信罪？一次了解背信罪構成要件和刑責
「背信」是什麼意思呢？翻翻辭典，你會得到「違背約定、違背承諾、背棄信用」等字面上的解釋，一般民眾首先會想到的大概就屬「背信忘義」這個成語了吧！所以當聽到背信罪，直覺反應也會認為「只要對方違背約定、不守信用，我就能依刑法背信罪告死他」，關於這點誤會可大了！讓律師來澄清一番。
刑法背信罪是為了保障人民的財產權利，不讓那些圖謀不軌、企圖以行動不法得利的行為人去損害到被害人的財產權利。
背信罪規定在刑法第342條：「為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，��致生損害於本人之財產或其他利益者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」
白話來說，「為他人處理事務」的行為人，如果「有意圖」且為了自己或第三人的不法利益去「違背他自己的任務」，導致「損害到被害人的財產或其他利益者的權利」，會判處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。即便是未遂犯也會處罰。
被害人通常會想知道「當對方觸犯背信罪會被關嗎？」法條上已經有清楚告知，背信罪是會有可能被判處「5年以下有期徒刑或拘役」；不過前提是要符合背信罪成立要件，且在法庭上也必須提出對方觸犯背信罪證據，並不是主觀認定對方背信就可以成立，關於構成要件的詳細解釋，讓我們繼續往下看。
（一）背信罪構成要件有哪些？
根據法條的描述，我們可以簡單把構成要件拆成下列4個項目：
1.行為人要「替他人處理事務」
行為人與被害人之間必須要有「委任或請託」這層關係，例如老闆雇用員工、住戶委任管委會、個人委託朋友或律師處理事務等；而所謂的「事務」，在實務上則是指「有裁量權限的外部財產事務」。
舉例來說，A拿1,000萬給B，委託B幫忙買房子，B卻跟建商狼狽為奸，將500萬的房子價格謊報成800萬給A，並從中拿走300萬，這樣B就可能觸犯背信罪。
2.行為人有「故意的意圖」
明知做這件事情或這項不法獲利會傷及被害人的財產權益，但還是執意、刻意要做，或根本一開始就是故意要藉由損害他人權利來從中獲利，不論是「為了自己或他人的獲利意圖」，或只是有「損害被害人權利的意圖」，只要滿足其中1項就算！
3.行為人做出「違背任務的行為」
行為人並沒有妥善處理被害人當初所交辦的任務，或是在處理時做出違背諾言、違反誠信的舉動，導致最後被害人的權利受損，不論是本身有積極的具體行動，或僅是消極沒作為，眼睜睜讓憾事發生，只要違背自身任務都算在內。
4.損害到被害人的財產或其他利益
行為人的作為確實造成被害人財產或其他權利上的損害。
以上這4個構成要件必須得通通滿足，才有可能成立刑法背信罪，看到這裡有沒有突然驚覺，原來要告這條罪還真不是自己想的這麼容易！
二、背信是告訴乃論還是非告訴乃論？
基本上背信罪是屬於「非告訴乃論」，非告訴乃論有2個值得留意的特點，在這邊分享給大家：
- 被害人提告後，就算後來反悔或已經跟加害人和解，想撤回告訴，檢察官還是可以繼續偵辦，並根據犯罪事實依背信罪起訴加害人。
- 被害人就算沒有提告，檢察官也可以自行偵辦案件，或直接提出背信罪公訴，讓法官進行裁決。
唯一的例外寫在刑法第343條當中：
刑法第324條所規範的內容同樣也適用於背信罪，內容提到「直系血親、配偶或同財共居的親屬，如果觸犯背信罪可以免除其刑；若是親屬、其他5親等內血親，以及3親等內姻親觸犯背信罪，則是告訴乃論」，也就是當被害人不提告，檢察官不會介入辦理；提告後撤告，檢察官就不會繼續偵辦。
（一）背信罪追訴期多久？
追訴期的換算可以參考刑法第80條內容：
- 犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，追訴期30年。但發生死亡結果者，不在此限。
- 犯最重本刑為3年以上10年未滿有期徒刑之罪，追訴期20年。
- 犯最重本刑為1年以上3年未滿有期徒刑之罪，追訴期10年。
- 犯最重本刑為1年未滿有期徒刑、拘役或罰金之罪，追訴期5年。
若依照法規內容下去換算，背信罪刑責提到的「處5年以下有期徒刑」，則符合第2款，因此背信罪追訴期為20年。
只要超過20年，被害人跟檢察官誰都不能針對此案提起訴訟，所以建議被害人如果有想要走法律途徑，一定要留意時效，避免因為超過時間點而錯失討回公道的機會。
（二）為什麼建議與背信罪被害人達成和解？
既然被害人撤告不代表加害人能全身而退，那為什麼還是建議雙方盡量達成和解呢？以下用3種可能性告訴你：
- 提告前跟被害人和解，可以直接免除了1場官司災難。
- 提告後跟被害人和解，不僅當事人撤告，檢察官也有可能看在已經和解的份上選擇不起訴。
- 進入訴訟程序後跟被害人和解，法官有可能因此從輕量刑或判決緩刑。
三、背信罪案例：背信罪成立與不成立的狀況！
在看完法律條文後，現在律師跟大家分享背信罪案例及實務見解，並透過背信罪判例，幫助大家更了解法院實際上的判決情形。
（一）員工背信罪：行為人必須獲��得充分的授權及責任
不論是跟客戶串通故意高報金額，從中謀取不法利益，導致公司財務受損，或是明知這家廠商1年內可以完成外包工程，卻故意報3年的時間與費用，還同意讓對方承包並從中收取回扣等，都可能觸法；此外，惡意掏空公司背信罪也可能成立。
不過如果今天行為人雖然有參與這些事務，但只是個轉達訊息的角色，並沒有該事務的決定權，那麼法院會認定公司與該員工之間沒有信託關係，背信罪可能無法成立（參考最高法院85年度台上字第660號判決）。
（二）管委會背信罪：暗槓公款不一定是背信
管委會基本上是受住戶所託，負責處理大樓各項事務的單位，如果今天委員刻意把大樓清潔事務以高價外包給認識的清潔公司，造成住戶與廠商之間的外部財務損失或不法獲利，那麼就可能成立背信罪；但假如委員只是偷偷將大家繳交的部分管理費占為己有，這時較可能成立的是業務侵占罪。
假設行為人是用詐術欺騙他人，使他人交付財物，例如委員編造謊言欺騙住戶，讓住戶多繳了冤枉錢，那麼應該是成立詐欺罪，而不是背信罪（參考最高法院63年台上字第292號判例）。
在職場上不管擔任什麼角色，律師建議大家腳踏實地賺錢，不要因為一時鬼迷心竅，吃上官司身敗名裂不說，可能還得面臨賠償及牢獄之災，多划不來啊！
（三）同時觸犯背信罪與侵占罪等其他刑事犯罪：只會擇一處分
假設A既沒有把B交代的事情處理好，還侵占了B的財產，當這個不法的舉動同時符合背信罪與侵占罪的構成要件，一般民眾會以為是只要犯2條罪，就用2條罪下去處罰A，但實務上法官並不會��一一論罪，而是只會選擇其中1條罪處分行為人。
刑法上的背信罪是指一般「違背任務」的犯罪，可是如果違背任務的意圖與行為已經達到竊盜或侵占的程度，應以竊盜或侵占罪處斷，就不會再用背信罪處分（參考最高法院82年度台上字第2728號判決）。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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