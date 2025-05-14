一、何謂偽證罪？偽證罪構成要件有哪些？

進行司法程序時，證人的說詞與證物都是會影響法庭判決結果的重要依據，而「偽證」就是指行為人在法庭上做出假的證供，導致檢察官或法官做出錯誤的判決，影響到案情的最終結果。

關於為什麼法律要特別規範偽證罪，要告別人偽證罪要符合什麼條件，下面有更詳盡的說明。

（一）什麼是偽證罪？

刑法偽證罪設立的目的，就是為了要確保國家的司法權可以順利運作，讓法院可以得到正確性較高的說詞與資�料，避免在證詞偏頗或被欺騙的狀況下做出錯誤判決，影響民眾對司法的信任及當事人的權益。

那麼偽證罪容易成立嗎？是不是只要發現對方謊話連篇就可以喊告？

當然不是！偽證罪成立是有條件的，不是單純有人說謊就可以提告！

偽證罪說明影片

（二）刑法偽證罪構成要件

偽證罪刑法第168條有規範：「於執行審判職務之公署審判時或於檢察官偵查時，證人、鑑定人、通譯於案情有重要關係之事項，供前或供後具結，而為虛偽陳述者，處7年以下有期徒刑」。

根據原法條，我們用白話一點的方式來解釋這些重點要件：

要件1：行為人的身分必須是「證人、鑑定人及通譯」

偽證罪是特別針對證人、鑑定人及通譯（例如：翻譯、手語）身分的刑事罪責，也就表示，如果不是這幾種身分的對象，這條罪就不會成立。

其中最容易被搞混的對象就是「被告」，提告的告訴人常常會向律師抱怨「被告在法庭上都在說謊，為什麼我不能告他偽證罪？」原因就是當事人的身分是被告，而不是證人、鑑定人或通譯，所以即使被告說謊偽證罪也不會成立。

要件2：「故意虛偽陳述」跟案情有重要關係的事項

明知道自己說出來的證詞跟事實全然不符，但還是��說了；或為了偏袒當事人而刻意說謊，這種主觀跟客觀上的行為都滿足，就符合「虛偽陳述」；但如果僅是故意不陳述或說不記得，就很難符合偽證罪的構成要件。

至於「跟案情有重要關係的事項」是指「會影響到法庭裁判結果的事項」，如果是講一些無關緊要的錯誤資訊，那就不算。

舉例：A要作證B有沒有殺了C，A如果謊稱沒有，導致法官最後判了B無罪，那A就可能從證人轉被告偽證罪；但如果A只是在陳述的過程中把B的年紀或出生地這種無關緊要的資訊講錯，就不符合這要件。

要件3：完成「供前或供後具結」程序

「具結」用實際行為來說，就是法官或檢察官充分告知證人、鑑定人或通譯作偽證會有什麼後果，並當庭朗誦後簽名，就算完成具結程序。

但具結有幾個注意事項要特別留意：

只有在檢察官、法官面前作證才需要具結，警察訊問時並不需要，所以基本上警詢的偽證罪筆錄不能當成提告的證據。 年齡未滿16歲及有精神障礙，不能理解具結意義跟效果的人不可以進行具結程序。 「被告的配偶、直系血親、3親等內的旁系血親、2親等內的姻親或家長、家屬」有拒絕作證的權利，如果法官沒有事先提醒具備這些身分的證人，就走完具結程序，這樣的具結是沒有效力的。

要滿足以上條件其實不容易，可一旦成立偽證罪，情節重大的話可能會面臨很重的牢獄之災，民眾如果有被傳喚當證人，切記不要為了義氣亂說事實或隨便指控，如果幫人作證但最後告不成，對方除了可能反咬原告訴人誣告之外，也可能會告證人偽證；如果被告偽證後知道自己理虧，律師建議最好釋出善意，盡力跟告訴人達成偽證罪和解會比較好。