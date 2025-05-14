偽證罪容易成立嗎？把握時效，不談偽證罪和解就開告！ - 法律010
雷皓明律師
2025-05-14 更新
偽證罪容易成立嗎？偽證罪跟誣告罪通常是在原案件提告失敗後，原被告會拿來反擊的條文依據，偽證罪刑期乍看之下很重，但法官在進行偽證罪判決前，是要檢視有無符合偽證罪構成要件的；此外，談偽證罪和解前，偽證罪告發時效也是重要環節，快跟著律師一起來看偽證罪的相關資訊。
一、何謂偽證罪？偽證罪構成要件有哪些？
進行司法程序時，證人的說詞與證物都是會影響法庭判決結果的重要依據，而「偽證」就是指行為人在法庭上做出假的證供，導致檢察官或法官做出錯誤的判決，影響到案情的最終結果。
關於為什麼法律要特別規範偽證罪，要告別人偽證罪要符合什麼條件，下面有更詳盡的說明。
（一）什麼是偽證罪？
刑法偽證罪設立的目的，就是為了要確保國家的司法權可以順利運作，讓法院可以得到正確性較高的說詞與資�料，避免在證詞偏頗或被欺騙的狀況下做出錯誤判決，影響民眾對司法的信任及當事人的權益。
那麼偽證罪容易成立嗎？是不是只要發現對方謊話連篇就可以喊告？
當然不是！偽證罪成立是有條件的，不是單純有人說謊就可以提告！
偽證罪說明影片
（二）刑法偽證罪構成要件
偽證罪刑法第168條有規範：「於執行審判職務之公署審判時或於檢察官偵查時，證人、鑑定人、通譯於案情有重要關係之事項，供前或供後具結，而為虛偽陳述者，處7年以下有期徒刑」。
根據原法條，我們用白話一點的方式來解釋這些重點要件：
要件1：行為人的身分必須是「證人、鑑定人及通譯」
偽證罪是特別針對證人、鑑定人及通譯（例如：翻譯、手語）身分的刑事罪責，也就表示，如果不是這幾種身分的對象，這條罪就不會成立。
其中最容易被搞混的對象就是「被告」，提告的告訴人常常會向律師抱怨「被告在法庭上都在說謊，為什麼我不能告他偽證罪？」原因就是當事人的身分是被告，而不是證人、鑑定人或通譯，所以即使被告說謊偽證罪也不會成立。
要件2：「故意虛偽陳述」跟案情有重要關係的事項
明知道自己說出來的證詞跟事實全然不符，但還是��說了；或為了偏袒當事人而刻意說謊，這種主觀跟客觀上的行為都滿足，就符合「虛偽陳述」；但如果僅是故意不陳述或說不記得，就很難符合偽證罪的構成要件。
至於「跟案情有重要關係的事項」是指「會影響到法庭裁判結果的事項」，如果是講一些無關緊要的錯誤資訊，那就不算。
舉例：A要作證B有沒有殺了C，A如果謊稱沒有，導致法官最後判了B無罪，那A就可能從證人轉被告偽證罪；但如果A只是在陳述的過程中把B的年紀或出生地這種無關緊要的資訊講錯，就不符合這要件。
要件3：完成「供前或供後具結」程序
「具結」用實際行為來說，就是法官或檢察官充分告知證人、鑑定人或通譯作偽證會有什麼後果，並當庭朗誦後簽名，就算完成具結程序。
但具結有幾個注意事項要特別留意：
- 只有在檢察官、法官面前作證才需要具結，警察訊問時並不需要，所以基本上警詢的偽證罪筆錄不能當成提告的證據。
- 年齡未滿16歲及有精神障礙，不能理解具結意義跟效果的人不可以進行具結程序。
- 「被告的配偶、直系血親、3親等內的旁系血親、2親等內的姻親或家長、家屬」有拒絕作證的權利，如果法官沒有事先提醒具備這些身分的證人，就走完具結程序，這樣的具結是沒有效力的。
要滿足以上條件其實不容易，可一旦成立偽證罪，情節重大的話可能會面臨很重的牢獄之災，民眾如果有被傳喚當證人，切記不要為了義氣亂說事實或隨便指控，如果幫人作證但最後告不成，對方除了可能反咬原告訴人誣告之外，也可能會告證人偽證；如果被告偽證後知道自己理虧，律師建議最好釋出善意，盡力跟告訴人達成偽證罪和解會比較好。
二、偽證罪告發時效與追訴期
當你發現他人作偽證想伸張正義、告訴檢察官，讓司法介入偵辦，但到底能不能直接提出告訴？
律師告訴你：能不能自行提告，跟你在這起案件中扮演的角色有關。
刑事訴訟法裡面是這樣規範的：
- 第232條：如果你是偽證的被害人，可以提出告訴。
- 第240條：如果你知道某人有犯罪嫌疑，但不是事件的受害者，可以向檢察機關「告發」。
- 第241條：如果你是公務員，在執行職務時發現某人有犯罪嫌疑，可以向檢察機關「告發」。
但發現有人作偽證，告發或提出告訴，司法單位就一定會插手嗎？律師提醒，記得留意偽證罪追訴期！
（一）偽證罪追訴時效多久？
還記得前面提到，偽證罪的刑度會「處7年以下有期徒刑」嗎？這段區間剛好適用於刑法第80條當中提到的「犯最重本刑為3年以上10年未滿有期徒刑之罪，追訴期20年」。
所以偽證罪追訴期是20年。
此外，偽證罪是「非告訴乃論」，代表就算沒人告發或提告，檢察官也可以自行偵辦或提起公訴；但不論是要告發、被害人提出告訴或檢察官提起公訴，都必須留意時效，避免吃了虧卻討不回公道。
三、偽證罪判決的灰色地帶
根據法務部99年至108年的統計資料顯示，偽證罪及誣告罪案件偵查終結人數共計62,298人，偵查終結情形以不起訴處分46,859人最多，占75.2%，不起訴處分理由以「犯罪嫌疑不足」最多。
有時候證人在作證時的確沒有講出正確事實，不僅有可能影響判決結果，也都有完成具結，但為什麼部分的偽證罪判決結果卻跟我們想的不一樣呢？跟著律師藉由其中1項偽證罪判例來了解法官在想什麼！
根據最高法院92年度台上字第4895號刑事判決結果顯示：假如證人是因為「誤會或記憶不清」導致證詞有誤，那麼就欠缺「故意」的意圖，也就不成立偽證罪。
不過到底證人是故意作偽證但假裝記錯，還是真的頭昏腦脹不小心搞混，法院會視案件及當事人的情況判定，目前還沒有比較明確的準則，只能建議告訴人費心多找證據了。
四、偽證罪刑期多重？只要觸法就判7年嗎？
雖然偽證罪刑法內容寫的是「判處7年以下有期徒刑」，但這範圍非常廣，除非涉及重大案件且行為人沒有悔意或態度囂張，不然如果是偽證罪初犯、加上態度良好，積極想跟對方和解（或已經和解），偽證罪最輕也是有僅判處1個月的案例。
例如：「太陽花女王」劉喬安的偽證罪就僅輕判3個月；而捲入行賄前立委張明雄案件遭起訴的知名當鋪業者秦嗣林，最後被依偽證罪被判刑1個月，緩刑2年。
但即便如此，律師還是要提醒各位歹路不要走，避免一失足留下不良紀錄。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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