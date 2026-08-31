一、易科罰金是什麼意思？

（一）什麼是「易科罰金」？跟罰金刑一樣嗎？

所謂的罰金刑是指依刑法法典的規定，有在法條上寫「處……罰金」的刑法處罰方式。例如刑法第277條規定：「傷害人的身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。」

但是易科罰金是指如果法官判決有期徒刑，在符合條件的情況下把錢錢交出來就可以讓你不用被關，雖然跟罰金只差了「易科」2個字，但意義其實大不相同。

（二）聲請易科罰金條件是什麼？

首要說明的是，在法律上的刑期其實可以分3種：法定刑、宣告刑以及執行刑。

法定刑是指在刑法法典上所記載的刑期；宣告刑是法官在刑法法典所記載的範圍內宣告你的有期徒刑有多長；執行刑則是最後你在監所實際關的期間。

因此在易科罰金的條件上，依照刑法第41條規定1項本文規定，你需要：

涉犯罪名的法定刑期最高沒有超過5年 法官在這個刑度內判決6個月以下的宣告刑

舉例來說，如果今�天涉犯的罪名法定刑1年以下有期徒刑易科罰金的第1項聲請要件就通過，但如果最後卻被法官宣告要進監所關7個月，第2項聲請要件就沒有通過。

下面針對2個常見的罪名可不可以易科罰金做說明。

1.偽造文書可以易科罰金嗎？

舉例來說，偽造私文書最高剛好5年，符合第1項條件；但偽造公文書最高7年，就不符合第1項條件。

只是如果涉犯偽造私文書，最後法官卻判刑必須要被關1年，仍然沒有辦法易科罰金。

2.肇事逃逸可以易科罰金嗎？

一般我們常說的肇事逃逸，是刑法第185-4條：

駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

因為本條法定刑最高是7年以下，所以針對肇事逃逸易科罰金的聲請要件是沒辦法通過的。

但要特別注意的是，刑法第185-4條最近跟著釋憲案在做修法，因此有可能會有易科罰金的修改空間。更多詳情可以密切注意我們的專頁，有任何第一手訊息都會馬上跟各位讀者分享喔！

（二）聲請易科罰金要找誰？

「律師你是不是寫錯字了？不是申請易科罰金嗎？」

其實「聲請」跟「申請」在法律上因為對象不同而有不同的使用情形。

簡單來說，申請是向行政機關，聲請則是向司法機關請求為一定的行為，雖然2個混用並不會有實質的影響（最多就是檢察官看到的時候會噗哧一笑），但既然聰明的讀者你已經知道了，下次就記得不要寫申請易科罰金，是聲請易科罰金喔！

想聲請易科罰金該找誰？

大家最常有的誤解是，既然易科罰金是法官宣判的，那是不是代表想要聲請易科罰金也是找法官呢？

其實依法規定，如果受刑人符合聲請易科罰金的條件，要聲請的時候是找檢察官而不是法官喔！

（三）易科罰金金額與易科罰金的繳納方式

1. 易科罰金計算方式及相關疑問

易科罰金一天多少錢？

依刑法第41條第1項本文規定，聲請易科罰金的總額會依照你所涉犯的罪名不同，而由司法機關決定要1,000元、2,000元或3,000元折算1日。

易科罰金可以分幾期繳納嗎？

依「刑法第42條」及「受刑人分期繳納罰金要點」的規定，受刑人在一定條件下可以向檢察官聲請分期辦理，並且由檢察官來審核受刑人分幾期繳納。

易科罰金可以刷卡嗎？

根據2019年的報導，為了避免繳納罰金上的程序過於繁瑣，台北地檢署已經開放使用刷卡支付罰金。但由於每件案情與每個地方的地檢署可能規定都不一樣，最好的作法還是打電話去問一下喔！

2. 易科罰金繳不出來會有什麼後果嗎？

如果是在分期付款的時候前面幾期都有乖乖地繳納，但是到後面卻開始繳不出來的狀況。依刑法第42條規定只要受司法機關查明真的已經沒有錢可以繳交，就會把剩下應繳交的金額再換算成社會勞動的天數，讓你用勞力取代錢錢換自由。

（四）易科罰金還會有前科嗎？

在談這個問題前，我們要先瞭解如果從「一般人會不會知道我曾經犯罪過？」來談前科這件事情，會需要分2個方面��來解釋。

第1個是「刑案資料查註紀錄」，這個系統會記錄所有刑事案件包括偵查、裁判及執行等階段的相關資訊及結果（也就是會包含易科罰金的部分）。

然而這個系統設置的目的，是為了讓法官與檢察官判斷案件是不是有已經有其他院檢承辦、執行完畢、有沒有累犯問題、能不能宣告緩刑等內部作業需要，因此一般人是沒有辦法閱覽的。

第2個則是我們熟悉的「良民證」，良民證依警察刑事紀錄證明核發條例第6條規定，會紀錄易科罰金，但不會紀錄受緩刑、拘役、罰金刑的宣告。

不過這個紀錄並非長久的，依同法第6條規定，如果易科罰金繳納完畢或易服社會勞動執行完畢後，5年內沒有再因犯罪被法院判處有期徒刑以上的刑度，良民證上的紀錄就會塗銷。

所以不論是刑案資料查註紀錄或是良民證，易科罰金都是會紀錄的，要特別注意喔！

怎麼知道自己的案件可不可以易科罰金？

如果想要做易科罰金查詢，由於現在的判決書基本上都是公開的，所以不論是案件當事人收到的判決書，或是在司法院的網站上直接搜尋判決書結果，都可以找到自己想查詢的案件可不可以易科罰金喔！

那如果可以易科罰金，判決書上會怎麼寫呢？