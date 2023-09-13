認罪協商是什麼？認罪協商條件、程序、優缺點一次懂！ - 法律010
雷皓明律師
2023-09-13 更新
認罪協商是什麼？常常有人說「認罪換減刑」，這樣的制度有什麼優缺點呢？本篇文章讓律師帶你了解認罪協商制度、條件以及實務現況，有任何問題也歡迎使用免費法律諮詢。
一、認罪協商是什麼？
「如果你承認有罪，我們可以讓你回家，刑期也能斟酌減少」這類認罪協商的台詞，時常會在電影、影集裡出現，民眾可以從字裡行間看出些意思，白話來說，認罪協商就是被告方承認犯罪，和檢察官進行協商、討論罪名和刑期裁量相關事項的制度。
（一）認罪協商條件、程序
1.認罪協商制度的由來
一般進行刑事案件的審理，都會以通常程序來進行，法官需要調查被告方的自白、證據，再進行訊問、辯論，其中所花費的時間、人力成本並不在少數。為了要減輕負擔、節省司法資源，於是刑事訴訟法規定了「認罪協商」程序，在偵查中認罪協商，或是法院辯論程序結束、簡易判決處刑前認罪協商，再由檢察官向法院聲請，做出協商判決。
2.認罪協商要件
根據刑事訴訟法第455-2條，想要進行認罪協商，必須符合以下幾個條件：
- 起訴罪名中的最重法定刑責「不是」死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑
- 不是由高等法院審理第一審的重大案件
- 在法院辯論終結前或簡易判決處刑前進行
基本上，除了重罪（殺人罪、強盜罪、性侵罪等）不得進行協商，其餘如竊盜、背信、詐欺認罪協商都是被允許進行交涉的。
3.認罪協商程序
根據刑事訴訟法第455-2條，檢察官可以徵詢被害人的意見，或是被告提出請求（提交認罪協商聲請狀）向法院聲請協商程序，法院同意後雙方將在30日內，針對下列事項進行協商：
- 被告願意接受的刑責範圍，或是否願意接受緩刑宣告
- 被告是否向被害人道歉
- 被告支付一定金額的賠償金
- 被告向公庫或指定的公益團體、地方自治團體支付一定數量的金額
在雙方都達成認罪協商的共識後，檢察官會向法院聲請「協商判決」。
根據刑事訴訟法第455-3條，法官會在10日內訊問被告人，確認協商是出於自己的意志做出決定，並且充分理解協商的含意。這時候，法官將告知被告人「承認的罪名」、「相關的刑度」、「喪失的權利」。其中，喪失的權利包括下列4點：
- 進行言詞辯論的權利
- 保持緘默的權利
- 詰問證人、與證人對質的權利
- 除非有法律規定的特殊情形，原則上不得上訴
可以反悔，撤回認罪協商的判決嗎？
可以，根據民事訴訟法第455-3條，在法官進行上述程序前，被告方都可以隨時撤銷協商。同樣的，如果被告人違反了和檢察官協商的內容，檢察官也可以在法院進行上述程序前，撤回認罪協商聲請。
不服協商判決，可以上訴嗎？
我們在上面有提到，協商判決經過了當事人的同意，除了「法律規定的特殊情形」，原則上不能再上訴。換句話說，只要符合法律規定的特殊情況，就能夠上訴。根據刑事訴訟法第455-10條，符合以下6種情形，當事人仍然可以提起上訴，法院若認為上訴有理，會在第二審認罪協商下做的協商判決撤銷，將案件發還第一審法院重新審理：
- 協商聲請已經由被告或檢察官撤銷
- 被告並非出於自由意志進行協商
- 被告所犯之罪並不適用認罪協商
- 被告有其他更重的犯罪事實
- 法院認應表示免刑或免訴、不受理者
- 協��商判決超過協商刑度範圍
（二）認罪協商優缺點
「疑案慎斷，明案速判」如果案件疑點重重，需要法官謹慎做出明智的判斷；如果案件已經明朗，就應該快速地做出判決。依循著這個理念，有了認罪協商制度的產生。對法院來說，是一項可以減少消耗的制度，那麼對於被告當事人來說，選擇認罪協商會有什麼優缺點呢？
✰認罪協商優點
當事人選擇認罪協商後，法院就不會再進行言詞辯論的環節，將會直接以協商內容進行判決，認罪協商好處即是可以節省數次到法院開庭所花費的時間及金錢，法院也會依照協商時雙方同意的內容給予刑度（可能會給予認罪協商緩起訴、2年以下有期徒刑、緩刑、拘役或罰金等）進行裁判。
✰認罪協商缺點及疑慮
最明顯的缺點莫過於是「認罪」，想要在我國進行認罪協商，首先你必須先承認自己有罪，才會有後續協商的可能。既然已經認罪，就會留下前科紀錄，如果認定自己是無罪，就無法進行認罪協商。
這樣的制度裡頭有存在著許多可被操控的環節，舉例來說，有些被告事實上並沒有犯下檢察官認定的罪刑，但因為現實情況不允許（沒有錢、沒有時間），或是害怕不進行協商，屆時法官進行審判時可能會判的更重，而被迫進行認罪協商。
另一方面，也有少數不肖檢察官、法官的存在，會為求省時、省事而誘使被告方進行認罪協商，甚至語帶威脅「檢察官已經掌握充分證據，不進行協商是想要浪費時間金錢走完程序，最後可能還判得更重嗎？」明示暗示「我認為你有罪你應該認罪」，如不從，可能暗地採取「報復性審判」，影響司法公平。
（三）認罪協商實務現況
刑事訴訟法自2004年增訂關於協商程序的條文，自今已有17年，雖一直有在使用，但根據司法院發布的統計數據，認罪協商的使用比例並不高，始終未超過結案比例的2成，近年更是逐步下滑，如果設立認罪協商的目的是為了減輕司法資源的損耗，目前成果看來是差強人意。部分檢察官認為並不實用，原因為法務部增加了行政程序的規定，協商前需先經由上級同意後才能進行，還不保證夠協商成功。與其增加自己的工作內容，不如將心力放在讓被告定罪；針對輕罪，多半會選擇以簡易判決程序處理，事實上，這項制度已經解決多數輕罪案件，自然不需使用認罪協商程序。
認罪協商制度在大體上仍是先進的刑事制度，雖存在一些問題，造成實務運用不便。若是能夠得到解決辦法，想必更能增加法院處理案件的效率，也能減少民眾的花費。
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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