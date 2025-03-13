如何爭取緩起訴？緩起訴會留下前科嗎？ - 法律010
雷皓明律師
2025-03-13 更新
被告遇到緩起訴，通常「一則一喜，一則以憂」，理由在於緩起訴介於「起訴」與「不起訴」間的尷尬狀態，心中石頭很難徹底放下。緩起訴到底是什麼？緩起訴前科還會有嗎？如何爭取緩起訴？關於網上緩起訴查詢的幾大問題，律師將在這篇幫你解惑，如果還有問題，也可以使用文末的免費法律諮詢服務。
一、緩起訴是什麼？
「緩起訴」是指被告與犯罪事實都已經確認，不過暫時不起訴的情況，檢察官給出一段時間，希望給被告一個「真心悔悟」的機會，比如向被害人道歉、賠償被害人，或是至公益團體提供勞動服務等⋯⋯
（一）緩起訴意思
「緩刑」與「緩起訴」是不一樣的，前者是暫時不執行刑罰，但「緩起訴」是暫時不起訴；簡言之，緩起訴意思就是先看你表現，再決定要不要進入法律訴訟階段，也稱為「暫緩起訴」。所以，緩起訴期間還是要嚴守規定，等到「緩起訴期滿」確定沒問題後，其效力才等同於不起訴處分。
（二）緩起訴要件
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只有刑事案件的被告會遇到緩起訴，檢察官會經過多方考量，如犯罪動機、目的與損害狀況後，考量是否暫不追訴，以緩起訴處分。
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「刑事訴訟法第253條之1的第1項」裡有明確指出，重罪者如死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑的被告，不適用於緩起訴的範圍裡。
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緩起訴處分從 「確定緩起訴當天」 計算，並可能需要 1年以下，3年以下的時間，而期間內如果不遵守相關規定，或是犯了更嚴重的罪，都有可能會面臨撤銷緩起訴的狀況。
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緩起訴期滿後且沒有被撤銷，緩起訴效力就等同於不起訴處分，且根據刑事訴訟法第260條，如果沒有發現新的事實或證據，不可以針對同一件犯罪事實再次提起訴。
（三）緩起訴會有前科嗎？
很多人都會擔心，緩起訴是否有前科？
緩起訴的案底不會留下來，如要查也只有司法機關的前案紀錄表會有所紀錄。
二、緩起訴處分內容
只要罪行不大，犯罪後的態度良好，或是表明想改過，都有可能被檢察官判緩起訴處分。但是緩起訴緩刑期間不是 「任逍遙」 的狀態，緩起訴分為「單純緩起訴」與「附負擔緩起訴」，前者只有單純暫緩起訴，而後者則是必須再遵守相關懲罰內容。
（一）附負擔緩起訴內容
基於保護被害人的權益，檢察官會根據情況，而請被告於緩起訴期間，完成以下內容：
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向被害人道歉或是立悔過書以示歉意
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向被害人賠償財產或非財產的損害賠償
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繳納一定金額給公庫、公益團體或是地方自治團體
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完成40-240小時不等的勞動內容
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完成精神治療、勒戒或是心理輔導
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被告不得傷害被害人
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被告必須不再犯一樣的事
例如：小黑是因為酒精成癮而酒駕撞傷人，緩起訴處分書的內容便有可能包含去勒戒所戒酒。
（二）緩起訴流程
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被告會收到檢察官的「緩起訴處分書」（此時只是通知而已）
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如果沒有人再提出上訴，檢察官會給檢察署檢察長或檢察總長審核，如果審核通過，會再製作一份「緩起訴處分命令通知書」給被告本人。（這段過程約1-2週，請耐心等待）
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「緩起訴處分命令通知書」上面會說明應該履行的具體內容，如何時、何地執行或罰金總額。被告必須履行上面內容，否則將撤銷緩起訴，案件內容也會再送往法院審理。
（三）緩起訴罰金繳交
檢察官命被告支付的金額必須由被告同意，但支付對象是誰，被告不能決定。另外，「緩起訴罰金去哪繳」會依據要給的對象而有所不同，如果必須繳交緩起訴處分金，被告可以參考以下內容，可能會有幫助：
1. 繳交至國庫
★至郵局購買匯票，並將匯票郵寄至指定檢察署
★親自至檢察署繳納
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被告拿著繳納罰金通知單至檢察署收費處繳納
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繳完金錢後有收據（一式二聯），拿一聯到執行科結案，一聯自己留著。
2. 繳交至地方自治團體或公益團體
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此地方自治團體或公益團體為檢察署所「指定」，必須等收到緩起訴處分命令通知書後再繳款，切記因為心急而繳錯單位。
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被告於各團體繳錢後，必須拿著機關所開的證據執行結案。
三、緩起訴會撤銷嗎？
「緩起訴」制度主要希望可以對社會產生積極的影響，比如自發性的悔過及預防再次犯罪；對於被告而言，也是一次改過的機會，避免一次犯錯而終生留下污點。但是��緩起訴不代表沒有變數，這段期間內，還是需要額外注意，以免遇到「緩起訴撤銷」的狀況。
緩起訴被撤銷的意思即是案子會再次由法院審理，並有可能會面對更嚴重的懲處。律師將於文末與你分享哪些情況會讓「緩起訴」被撤銷，以及挽回的方法是什麼。
（一）撤銷緩起訴的狀況
根據刑事訴訟法第252-3條的內容提到，被告只要在緩起訴期間內犯了以下內容，檢察官就可以撤銷「緩起訴」。
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在緩起訴期間內，只要被告「故意」再犯更嚴重的罪，並且被檢察官提起公訴。
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緩起訴之前，因為故意犯罪，而在緩起訴期間內被判有期徒刑的人。
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沒有遵守「緩起訴處分命令通知書」上面所述內容。
過往有數據統計，緩起訴撤銷主要是第3者原因。所以，被告者在收到緩起訴處分命令後切記遵守上面內容，以免因為一時疏忽，而承擔更重刑責，並留下案底。
（二）撤銷後如何爭取緩起訴？
★如果今天真的「很不小心」未履行緩起訴處分的內容，比如忘記寄「悔過書」，可以在緩起訴被撤銷後向檢察官異議。
★依據刑事法第256-1條，被告可以於10日內遞上書狀，並且具體說明不服氣的理由。
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如果檢察官認為被告所述有道理，會將「撤銷緩起訴」的內容撤銷。
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如果檢察官無法認同你的理由，會將你的書狀送交上級檢察署檢察長或檢察總審理，決定是否撤銷或是駁回。
以上為緩起訴的重點內容，希望可以帶給你幫助，如果你喜歡我們的文章，歡迎分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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