不起訴處分不等於無罪！把握4點提再議，成功率穩上升！ - 法律010
雷皓明律師
2025-04-23 更新
刑事案件有時會以刑事不起訴民事賠償處理，不過什麼情況下會不起訴處分？如何知道案件不起訴？不起訴處分書多久會收到？不起訴再議成功率要怎麼提高？關於不起訴處分的相關問題，律師將於本文替你解惑！
一、不起訴處分書意思
刑事案件偵查結束後，如果檢察官認為被告沒有犯罪嫌疑，或者此案件不被定罪才符合社會公義，將會採取不起訴處分，讓案件暫時劃下句點。
至於不起訴書多久會收到？書記官接受處分書後的5天內，就會將正本的不起訴處分書送達被告及告訴人，讓雙方可以因為處分書上面記載的處分重點，清楚知道偵查的結論。
（一）誰可以決定不起訴？
檢察官不起訴並非隨意評估的結果，會依據所查到的證據，判斷被告是否有犯罪嫌疑，如果發現沒有提起公訴的必要，並且符合刑法所規定的「不起訴事由時」，才會作出不起訴處分。具體的不起訴原因，律師將於下段文章內容詳述。
（二）不起訴處分何時確定？
依據刑事訴訟法第260條所述，除非有發現新事實或新證據，或是再審需求，不起訴處分一旦確定，即生效。當被告拿到不起訴處分時，如果提告者沒有提出異議，就代表案件不會進入法院審理。不過，收到不起訴處分也不代表「完全沒事」，因為如果告訴人提出再議的話，不起訴處分便可能有變卦，另外不起訴再議不會通知被告者，所以如果有更動，也無法上網查詢，只能等待法院通知。
（三）不起訴處分書查詢
基於不起訴處分書不公開原則，所以網��上沒有不起訴處分書查詢系統供搜尋，也不能透過「不起訴書查詢」參考他人的意見。因此，多數提告者收到不起訴處分書時，即使覺得檢察官的理由有些牽強，或是對於不起訴處分書的內容滿頭問號，也不知道該如何是好。如果告訴者對「不起訴處分」感到質疑，但不知道怎麼處理時，律師建議可以先使用文末的免費法律諮詢，讓我們用專業替你解惑！
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二、不起訴判決依據
我們先來看這件不起訴案例：當今網上罵人已成常態，網紅A因為受不了網路上網友的長期攻擊，決定提告妨害名譽。但是妨害名譽起訴機率很低，因為網上證據難找，「人身攻擊」的定義也常介於模糊地帶，最終檢察官以證據不足，做出妨害名譽不起訴處分。
這則「妨礙名譽不起訴案例」的檢察官，是根據「絕對不起訴」與「相對不起訴」這2點為案件下不起訴處分。這樣講可能還是有點抽象，沒關係，下面有更詳細的介紹，幫助你更完整掌握不起訴的判決依據！
（一）絕對不起訴
「絕對不起訴」有法律明文規定不可以起訴。根據刑事訴訟法第252條所述，如果符合以下10點內容，則為絕對不起訴處分，也就是「不能提起公訴」。
- 法院曾經審理過此被告案件，且已下判決。
- 案件的「行刑權」與「追訴權」時效已過。
- 曾經被大赦過。
- 犯罪後但原本法律已廢除，如現在通姦罪已廢除，便不可以此為由起訴。
- 「告訴乃論」的案件告訴撤回。
- 被告本人「真的」死亡。
- 法院對於被告本人沒有審判權，如軍刑法。
- 依據刑法第18-1、19、21、22、23條所述的人。
- 當行為人未滿14歲
- 精神障礙或心智缺陷導致判斷力下降
- 依所屬上級公務員命令的職務行為，比如警察逮捕犯人時被迫使用暴力。
- 業務上的正當行為，比如醫生為了救人而切斷病人的四肢。
- 出於防衛自己或他人權利之行為的人。比如遇到危險事件時，動手以保護自己。
- 法律應免除其刑的人，比如刑法第24條所述，避免自己或他人生命、身體、自由、財產的緊急危難而出於不得已的行為，則不罰。
- 檢察官偵查後，發現犯罪嫌疑不足的人，比如盜圖不起訴可能就是因為找不到完整證據證明嫌疑人有罪。
（二）相對不起訴
「相對不起訴」是由檢察官根據實際狀況所判斷。檢察官主要是根據刑法第57條所列內容，如被告犯罪目的、犯罪時所受刺激、犯罪的態度等內容，決定一些比較輕微、不得上訴至3審的法院案件是否不起訴。
檢察官自由心證雖然有證據，但「相對不起訴」不像「絕對不起訴」有較為明確的規定，更顯主觀，一些日常經常遇到的事情，如妨害名譽、偽造文書、妨害自由、過失傷害微罪等刑事案件，都是常見的不起訴案例。然而，如果收到不起訴處分，雖然覺得無奈，仍然可以透過法律管道，聲請再議，為自己所遇到的不公再次討回公道。
三、不起訴再議
「不起訴再議」雖然耗時長且費神，很多人都會因為「怕麻煩」而拒絕嘗試。但是當告訴人收到不起訴處分書後，發現調查不夠詳盡，認為有重新調查的必要性，便可以提出再議的訴求，要求檢察官重新調查案件。如果提出再議後，發現案件確實有調查不完整之處，便會根據刑事訴訟法第257條撤銷不起訴處分，重新調查案件；反之如果認為沒有必要，則會將再議駁回。
（一）如何提起不起訴再議？
根據刑事訴訟法第256-1條所述，告訴人收到不起訴處分後，可以在10天內遞交再議狀給原地檢署，表示不服，原檢察官會再次確認，或是向上級檢察署檢察長或檢察總長聲請再議。
告訴人不用擔心因為是原檢察官審理，會有失公正性，因為根據刑事訴訟法第第257條第4項規定，若原檢察官認為聲請無理由的話，案件將會再送交上級檢查署檢察長或檢察總長。而送交前，如原檢察署檢察總長認為有必要，也可親自或命令其他檢察官再行偵查或審核，讓案件不會有失公正。
（二）再議發回續查起訴機率
不起訴再議成功率主要是根據再議書（正式名稱為再議聲請狀）的內容決定，因此提出再議的再議聲請狀就特別重要！告訴人必須於再議聲請狀上詳細記載再議的理由，包含 「事實認定是否有誤」、「漏掉什麼重要訊息」、「偵查哪裡不完整」，並且最好提出新的證據供檢察官參考，以提高再議的成功率。
（三）聲請不起訴再議多久會知道結果？
因為再議聲請會交由高等檢察署審理，所以提起再議後約要等待數個月，才會收到確切的結果，告知具體的審查的結果是什麼。假設再議成功經撤銷發回地檢署，除了等待調查的過程外，也要準備地檢署的開庭；而如果再議被駁回，過去告訴人可以委任律師或自行於10日內，向一審法院提出理由狀，聲請「交付審判」，直接給法官決定；刑事訴訟法的「交付審判」制度修法，自2023年5月30日起，再議經高等檢察署駁回後，告訴人得於接受處分書後10日內，委任律師向法院聲請准許自訴。
刑事訴訟法的「交付審判」制度修法，自2023年5月30日起，准許告訴人提起自訴。
以上為不起訴處分的相關內容，希望可以帶給你幫助，如果喜歡我們的文章，歡迎分享！
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雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
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