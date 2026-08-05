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大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！ - 法律010

施用/持有/販賣毒品
雷皓明律師

雷皓明律師

2026-08-05 更新

大麻合法化？大麻爭議性與台灣大麻刑罰讓律師解釋給你聽！

大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！

目錄

一、大麻是什麼？成分、種類與毒品級別一次看！

從當年因為在中國食用大麻而被抓的台灣藝人柯震東和房祖名；到近 3 年內，因為賣大麻菸彈而被判刑的台灣網紅 Toyz；以及去年因使用大麻而被炎上的網紅 Joeman 和蕾菈等，吸食和持有大麻的事件層出不窮，更有許多台灣人出於對大麻的好奇，紛紛跑去國外進行體驗。

然而，大家真的知道大麻對人體的影響是什麼嗎？律師接下來會和大家介紹大麻的成分種類、使用後的感覺以及大麻相關法規與爭議，讓我們來一探究竟吧！

（一）大麻是什麼？

大麻英文名為 cannabis （拉丁文的學名統稱），又稱為「老鼠尾巴、草、麻仔或飯」的草本植物。大麻屬於單性花，雌蕊和雄蕊長在不同株上，雌花看起來是綠色的短穗狀，而雄花則是淡黃綠色的圓錐狀，其偏強光照、高溫高濕且土壤肥沃的環境，因此主要生長在溫帶或熱帶氣候地區，例如印度、北非和墨西哥等地。

大麻成分主要為：

  1. 四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol; THC）：四氫大麻酚存在於大麻的葉子、樹脂和花裡面。是使用大麻後產生幻覺的主要成分，具有一定的成癮性，且能夠刺激人們的中樞神經，讓人產生極度興奮的感覺。
  2. 大麻二酚（Cannabidiol; CBD）：大麻二酚屬於不含有任何迷幻的成分，且因為能夠抗發炎、抗氧化、舒緩皮膚的敏感不適，又可以治療頑固型癲癇，所以經過聯合國麻醉藥品委員會認證為處方藥，不屬於毒品管制。然而，台灣目前沒有核發相關的藥品證明，所以藥用大麻在台灣仍不合法。

（二）大麻種類有哪些？ 3 種常見娛樂性大麻

大麻的英文名稱 cannabis 其實是植物品種名，其中最常見也佔最大比例的娛樂性大麻，又可分為 Sativa（尋常大麻）和 Indica（印度大麻）兩大家族。而同樣常見的 Hybrids（雜交大麻），就是由 Sativa 及 Indica 雜交混合而成的。由於娛樂性大麻在國外的普遍性，這 3 個品種最常受到討論與被使用。

根據種類的不同，大麻的味道和效果不同。以下和大家分享 Sativa（尋常大麻）、Indica（印度大麻）和 Hybrids（雜交大麻）這 3 種常見娛樂性大麻的差別：

  • Sativa（尋常大麻）
    Sativa 含有較高的 THC 成分，因為主要是具有讓大腦活躍的功能，所以使用後會造成精神亢奮。

在 Sativa 家族中，又可以細分出 Marijuana 和 Hemp 兩個成員，他們雖然是同一個家族出身的，且長相和一些功效也類似，但是 Marijuana 因為含有高達 15%~40% 左右的 THC 成分，所以最常作為吸食的需求；而 Hemp 因為含有的 THC 成分很低，所以最常被當作工業用。

  • Indica（印度大麻）
    Indica 含有較高的 CBD 成分，主要功能為放鬆、鎮靜，所以在食用過後會讓身體有沉重的感覺。

  • Hybrids（雜交大麻）
    Hybrids 從 Sativa 及 Indica 雜交混合而成的，因此功能和味道會依照兩者的混合比例呈現。

大麻種類

（三）大麻是幾級毒品？在台灣可以抽大麻嗎？

大麻在《毒品危害防制條例》的法條中屬於二級毒品，在台灣是不可以持有、種植、販售與食用的。下列為大麻在台灣受管列成分分級和品項，在後面的段落中，也會再詳加說明大麻在台灣的刑責為何，讓我們繼續看下去吧！

受管列成分分級及品項：

  • 第二級毒品第 24 項：大麻（Cannabis、Marijuana、Marihuana）【不包括大麻全草之成熟莖和其製品（樹脂除外），以及由大麻全草之種子所製成不具發芽活性之製品】
  • 第二級毒品第 25 項：大麻脂（Cannabis resin），由大麻的果實和花頂部分經過壓搓滲出的樹脂製作而成，僅少量就足以引起強烈的效果。
  • 第二級毒品第 26 項：大麻浸膏（Cannabis extracts），由汁液提煉而成，導致幻覺產生的成分含量高。
  • 第二級毒品第 27 項：大麻酊（Cannabis tinctures），由大麻萃取物和酒精提煉而成，經常被加入食物中混合使用。
  • 第二級毒品第 125 項：六氫大麻酚（Parahexyl），透過萃取大麻氫化並人工合成的大麻素衍生物，和四氫大麻酚一樣有類似精神亢奮的效果。
  • 第二級毒品第 155 項：四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinols、THCs）【包括其異構物及立體化學變體，如以大麻成熟莖及種子所製成之製品，其含四氫大麻酚量不得超過10ug／g（10ppm）】

二、抽大麻後的反應有哪些？吸食作用與副作用看這裡！

（一）大麻吸入後的運作方式原來還要「麻」煩自己

在第一段分享了大麻的成分和作用後，大家是否好奇這些成分如何對我們產生運作呢？

其實我們的大腦裡面，就有一個稱作大麻受體（Cannabinoid receptor type 1, CB1）的東西，它是掌控行為、思考、食慾調節和記憶形成等功能的受體，當人類吸入大麻後，大麻的主要成分 THC 就會進入大腦中尋找大麻受體，並與其產生反應。

而雖然此受體包含「大麻」一詞，但請別誤會，大麻受體並不是為了讓人類吸食大麻而存在的，它的主要功用是為了接收大腦中另一個影響著疼痛、記憶、情緒、食慾和大腦發育的「內生性大麻（Endocannabinoids）」而存在。只是可以共用大麻受體的夥伴並不多，所以當 THC 找到它時，才能夠引起接下來會說明的大麻作用。

（二）抽大麻是什麼感覺？

剛剛提到，人體內已經存在大麻受體和內生性大麻，所以通常抽大麻後 30~60 分鐘左右， THC 就會在大腦中可與之作用的受體，並帶來以下幾種感覺：

  • Sativa（尋常大麻）：精神亢奮、心跳加速
  • Indica（印度大麻）：身體沉重、嗜睡、產生幻覺
  • Hybrids（雜交大麻）：會依照以上兩種混合比例，呈現不同的效果

上述為常見的效果反應，但是不同人使用大麻後的感覺也會不同，而以上反應只會持續幾個小時左右，但即便經過了數個星期，也仍可以在身體裡發現大麻的殘留物。

（三）抽大麻會上癮嗎？

藥理學家 Franson曾表示：「在相對的量尺上，大麻成癮性的確低於菸酒。」

話雖如此，至今仍未有完善的研究能解釋大麻成癮性的機制為何，因此我們僅能參考醫學期刊Molecular Psychiatry中的研究推測長期抽大麻可能會造成大麻受體數量的不穩定，而這也許就是引起大麻成癮的原因。

（四）抽大麻有後遺症嗎？大麻對身體的影響有這些！

1.短期使用副作用

  • 短期記憶力下降
  • 口腔乾燥
  • 運動機能受損
  • 紅眼
  • 偏執或焦慮感

2.長期使用後遺症

  • 青少年使用可能會造成心智能力降低
  • 懷孕時期使用可能造成早產、寶寶體重過輕
  • 呼吸道受傷、支氣管的纖毛遭破壞
  • 肺泡巨噬細胞的殺菌力減弱
  • 動脈粥狀硬化
  • 不孕症
  • 精子數量和活動變弱
  • 動機缺乏症候群之精神疾病

值得一提的是，雖然有些副作用和後遺症在停藥後會逐漸消失，但使用者仍無法復原到吸食前的身體狀態，為了自身的健康和幸福，大家切勿抱持嘗試的心態吸食大麻。

（五）大麻成癮怎麼辦？治療補助申請3步驟這樣做！

若是不幸染上了大麻的毒癮，台灣有許多藥癮治療機構可以協助治療，也可以尋求衛福部推動的「藥癮治療者就醫費用補助方案」協助戒斷毒癮。

  1. 攜帶申請資料至衛生局
    申請者本人攜帶有照片證件至衛生局。

  2. 評估補助資格
    毒防中心評估是否符合補助資格，若不符合，藥癮者至醫院自費接受治療。

  3. 符合資格
    簽署申請同意書暨轉介單及藥癮治療知情同意書，並攜至醫療機構，即可接受補助。

三、抽大麻刑責多重？台灣大麻法律規定一次看！

（一）抽大麻被抓後要關多久？能不能緩刑？

雖然有許多國家已將大麻除罪化，但是抽大麻在台灣仍然屬於犯法的行為！吸大麻被抓後會如何判刑？吸大麻被抓後要關多久？有沒有緩刑的機會呢？

  1. 偵查階段
    若為初犯或是距離上次犯罪已超過 5 年，偵查階段可以委任律師撰寫戒癮治療狀，跟檢察官求情一次緩起訴的機會。戒癮治療期限為 1 年，只需定期報到接受採尿檢驗、檢查與治療，不會喪失人身自由

  2. 法院審理階段
    此階段則可委任毒品專業的律師來爭取緩刑，獲得一個改過自新的機會。

  3. 觀察、勒戒階段
    進入勒戒處所，執行最長 2 個月的觀察勒戒程序。

  4. 釋放後
    在觀察、勒戒執行完畢且釋放後，如果 3 年內又再次犯行使用大麻，依據毒品危害防制條例第 10 條第 2 項規定，會被法院判決 3 年以下的有期徒刑。

（二）持有大麻也犯法嗎？持有量多寡將影響刑罰輕重！

除了抽大麻之外，根據《毒品危害防制條例》規範，在台灣僅單純持有大麻也是犯法的行為，就算只是持有大麻 1 公克也是不合法的！

至於持有大麻刑責如何判？持有大麻量多寡也影響刑罰的輕重，讓我們來看看差別在哪裡吧！

持有大麻刑責內容刑罰
持有 20 克以內處以 2 年以下的有期徒刑、拘役或新台幣 20 萬元以下罰金。
持有超過 20 克處 6 個月以上 5 年以下有期徒刑，且得併科新台幣 70 萬元以下罰金。
意圖販賣而持有處 5 年以上有期徒刑，得併科新台幣 500 萬元以下罰金。

另外，若一般民眾從國外購買大麻，不管是透過航空包裹還是自己帶回台灣，依據毒品危害防制條例第 4 條第 2 項規定，運輸第二級毒品可處無期徒刑或 10 年以上有期徒刑，得併科新台幣 1,500 萬元以下罰金，屬於非常嚴重的刑罰，大家可千萬不要存有僥倖心態而觸犯到法條！

（三）自己種大麻犯法嗎？

大麻雖然是一種植物，但是還請別衝動，小心種下了大麻煩！在台灣種大麻也是犯法的行為，種大麻會被關多久？只是持有種子也不行嗎？這邊為大家整理出了毒品危害防制條例第 12 條與第 14 條中，種大麻的相關刑罰內容：

種大麻刑責內容刑罰
意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者處 5 年以上有期徒刑，得併科新台幣 500 萬元以下罰金。
因供自己施用而犯前項之罪，且情節輕微者處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新台幣 100 萬元以下罰金。
意圖販賣而持有或轉讓大麻種子者處 2 年以下有期徒刑。
持有大麻種子者處 1 年以下有期徒刑、拘役或新台幣 1 萬元以下罰金。

1. 種植大麻有罪判決

臺灣桃園地方法院107年度訴字第1087號刑事判決

被告主張他只是提供住處給越南人「阿飛」使用，並未參與種植大麻，法院認為被告提供場地及栽種大麻所需設備，應認為共同正犯，而非僅為幫助犯。此外，因被告栽種大麻數量多，危害程度高，最終判決有期徒刑5年8個月。

2. 種植大麻無罪判決

臺灣高等法院臺中分院112年度上訴字第876號刑事判決

檢察官指控被告因供自己施用及意圖供製造毒品之用而栽種大麻。被告否認栽種大麻，並稱種子為施用大麻時遺留。

法院認為，被告自白及證人證詞不足以佐證被告栽種大麻之事實，且扣案種子不具發芽能力，無法栽種大麻。因此，檢察官指控被告栽種大麻未遂之罪嫌，證據不足，應為無罪。

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四、大麻合法化的國家有哪些？大麻合法優缺點一次看

（一）大麻合法化國家有哪些？有哪些規範？

目前荷蘭、美國、泰國、比利時、捷克共和國、以色列、烏拉圭和加拿大等國家已將大麻除罪化，各有不同程度的開放規範，以下律師整理出了其中幾個國家的大麻合法化相關規範，讓大家一同一探究竟。

1.加拿大大麻規範

  • 所有加拿大公民年滿18 歲以上都可以購買。
  • 個人最多可擁有大麻 5 克、大麻種子 1 顆、液固態濃縮大麻 0.25 克、大麻製食物 15 克、大麻製飲品 70 克。

2.荷蘭大麻政策

  • 採「容忍政策」（Toleration policy），只能持有 5 克以下大麻、或 5 株以內大麻植物。
  • 18 歲以上可以合法購買。
  • 使用大麻後不能開車或騎乘其他交通工具。

3.德國大麻法規

  • 18 歲以上可以購買、持有和使用。
  • 不可以擁有 25 克以上大麻，或種植 3 株以上大麻植物。
  • 僅各州政府認可的大麻俱樂部可以販售大麻，且俱樂部成員不能超過 500 位。
  • 不能在學校或托兒所附近使用大麻。

4.美國大麻規定

  • 由各州政府自行規範大麻法律。為了避免觸犯當地法律，民眾通常不會攜帶大麻至其他州。
  • 已有超過一半以上州政府將醫療大麻合法化， 18 個州以上開放娛樂性大麻。
  • 加州政府採用「同情使用法案」（Compassionate Use Act），讓部分病患可以拿處方簽自行購買醫療用大麻。
  • 在科羅拉多州滿 21 歲可合法購買大麻，但是大麻產品需使用追蹤系統與標示成分等。

5.泰國大麻政策

  • 泰國政府 2022 年 6 月宣布開放一般民眾種植及消費大麻，是東南亞第一個大麻合法化的國家。
  • 2025年下半年起，娛樂用大麻不再合法，未來只有在醫療用途，且必須要有醫師處方箋。

（二）台灣有機會大麻合法化嗎？優缺點一次分析給你聽

台灣有機會大麻合法化嗎？大麻之所以能在國外有不同程度的合法化，必定有它的理由。以下整理出了大麻相關的優缺點，一次分析給你聽！

1.大麻合法化優點

  1. 大麻的工業用途廣泛，且能為政府帶來可觀稅收，有助於經濟發展。
  2. 打擊專門透過毒品獲利的犯罪市場，減少其中產生的暴力與犯罪問題。
  3. 大麻有機會作為嗎啡的替代品，減少病人對嗎啡的過敏反應。

2.大麻合法化隱憂

  1. 可能會被想嘗試毒品藥物的人當作入門藥品，而增加使用其他毒品的機率。
  2. 大麻相關毒品會影響青少年的大腦發展，越早使用影響越嚴重。
  3. 警察專科學校副教授林佳璋 2013 年於《警專學報》中〈毒品施用及其相關犯罪研究回顧〉表示：
  • 使用大麻後有可能因為無法自主控制身體或精神反應，而遭受他人的危害。
  • 藥物上癮後產生的行為也可能危害他人，導致犯罪。
  • 毒品濫用和犯罪情況有相互關係，需要建立一套更全面性和長期的計畫，阻止毒品對社會的危害。

（三）台灣大麻合法化運動近況

了解大麻合法化的優缺點之後，你們怎麼看呢？在各種不同的觀點和意見交織下，人們對大麻的看法也逐漸改變。

目前在台灣有個叫做「綠色浪潮」的民間團體，提出了 3 大連署訴求以推動大麻合法化，更在 2022 年 4 月更舉行了第一屆的「大麻祭」遊行，其中訴求內容有：

  1. 比照美國的規範標準，上修四氫大麻酚（THC）容許值至 0.3%（目前台灣的容許含量為 0.001%）。
  2. 比照聯合國最新版本的《麻醉品單一公約》，修法管制大麻。
  3. 將大麻從反毒宣導中移除（大麻除罪化）。

經過上述對於大麻的相關介紹，相信各位已更加了解大麻的成分、作用、以及其在台灣的法律規範。雖然對於大麻合法化的優缺各有不同觀點，但是在還沒有完善的管制規範與研究之下，仍建議各位不要隨意嘗試，以免傷身又觸法

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雷皓明律師

雷皓明律師

民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。

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