販賣毒品會被關幾年？被控販毒別慌張！仍有機會判緩刑 - 法律010
雷皓明律師
2026-01-21 更新
販賣毒品構成要件有哪些？販賣毒品跟轉讓毒品的差別怎麼認定？毒品危害防制條例新法修正之後，販毒刑責是幾年？被控販毒怎麼辦？從販賣毒品判例，讓律師來告訴你什麼是「購入不等於販賣」！
一、販賣毒品構成要件有哪些？毒品分級影響刑責輕重！
（一）販賣毒品的規定在哪裡？
販賣毒品的法律規定在「毒品危害防制條例」當中，也有人簡稱為「毒品防制條例」或「毒品條例」，顧名思義，這部法律就是為了要防制毒品危害才設立的，有關毒品的販賣、轉讓、施用、持有，刑責都各不相同。
只是幫朋友「代購、轉交」，或是一起集資購買，卻很可能因為手上碰過錢，就吃上「販賣毒品罪」的官司？毒品的「轉讓」與「販賣」在法律判斷上只有一線之隔，刑責卻是天差地遠，接下來就讓律師帶你來了解販賣毒品罪的構成要件吧！
（二）販賣毒品構成要件
販賣毒品構成要件，主要可以拆成下列2個項目：
1.客觀上有販賣的行為
「客觀販賣行為」比較好理解：「販賣」指的是行為人已經完成「銷售賣出」的行為，也就是說已經將毒品交給買家，並且銀貨兩訖，就有「客觀販賣行為」。
如果將毒品交付給他人的時候，完全沒有收取半毛錢，就稱作「無償轉讓」，轉讓毒品的��刑責比起販賣毒品輕非常多，如果被檢察官以販賣毒品罪起訴，還是可以透過訴訟上的法律攻防，來捍衛自己的權利唷！
2.主觀上有營利的意圖
「主觀營利意圖」的意思是：只要行為人「想要」透過轉手毒品來獲利，就稱作「營利意圖」。無論是轉手的時候賺到幾千、幾百元、「平轉」給別人沒賺半毛錢，甚至是倒賠「虧本賣」，都可能吃上販賣毒品的重罪唷！（參考最高法院105年度台上字第1684號刑事判決）
那麼，法官在審判的時候要怎麼知道行為人有沒有「想要營利的意圖」呢？在實務上，檢警大部分會從「交付毒品」以及「收取金錢」的外觀，來推定「收了錢，就是販毒」！大部分的法官也會採納這個觀點，來推定行為人有主觀上的犯意；也有部分的法官會因為證據不足以證明主觀的意圖，改以轉讓毒品罪來論處。
就算你主觀上沒有想要獲利，只是幫朋友代購、代拿或是合購毒品，也很容易在偵查過程當中被扣上「販賣毒品」的帽子！但如果在訴訟當中可以向法官證明自己只是轉讓毒品，就有機會減輕宣告刑並獲得緩刑的機會唷！
★毒品分級
不只轉讓與販賣的刑責不同，不同分級的毒品也會影響刑度高低，許多人也有「毒品分幾級」的疑問，律師在這裡將四級毒品與常見相應毒品製成簡表提供給大家參考：
|毒品分級
|常見相應毒品
|第一級毒品
|海洛因、嗎啡、鴉片、依托咪酯（喪屍煙彈常見成分）、古柯鹼及其相類製品
|第二級毒品
|罌粟、古柯、大麻、安非他命、搖頭丸、搖腳丸、一粒沙
|第三級毒品
|FM2、小白板、丁基原啡因、K他命
|第四級毒品
|蝴蝶片、安定、煩寧、一粒眠、紅豆
二、販毒刑責是幾年？販毒初犯有機會判緩刑嗎？
前面提過了轉讓與販賣毒品細微的差異，不少讀者也會搜尋「販毒刑期」、「販賣毒品刑期」、「販賣二級毒品刑責」，律師要在這裡提醒：販毒判刑比起轉讓的刑期還要重上更多。
（一）販毒關幾年？一張表看懂販毒、轉讓刑責
有關販賣毒品和轉讓的刑期，主要規定在毒品危害防制條例第4條及第8條，律師也將複雜又冗長的法條內容，整理成一張清楚的比較圖表，讓大家可以一目瞭然。
|販賣
|轉讓
|第一級毒品
|第二級毒品
|第三級毒品
|第四級毒品
知名電競好手Toyz（劉偉健）被爆出涉嫌販賣大麻煙彈，就是被檢察官以販賣二級毒品罪嫌起訴。從上表當中可以看出：販賣二級毒品的最高刑度是無期徒刑，但是如果法院將犯罪事實認定為轉讓二級毒品，那麼最高的刑度則是5年，兩者刑度相差非常多。
（二）販賣毒品未遂會判多久？
那麼，如果毒品交易的買賣雙方，已經在「買賣價金（金額）」、「買賣標的（毒品與數量）」等事項達成合意，但是還沒有把毒品交付給買家，就屬於「販賣毒品未遂」。
那麼販賣未遂判多久？根據毒品危害防制條例第4條第6項，販賣毒品的未遂犯也一樣會受到刑罰，但是可以依照刑法第25條的規定來減刑。
如果是初次被檢警抓到販毒未遂，過去也沒有販賣毒品的前科，建議可以請律師與你一起面對，為自己爭取減刑或是緩刑的機會。
（三）販賣毒品初犯可以緩刑嗎？
網路上有不少關於「販毒可以緩刑嗎」、「販賣二級毒品初犯能不能緩刑」、「販賣二級毒品有機會判緩刑嗎」等問題的探討，接下來就帶你一起來了解販毒爭取緩刑的條件。
我們曾經介紹過緩刑條件，因為緩刑的要件之一是「宣告刑在兩年以內」，但販賣毒品的最低刑期都超過兩年，所以如果被以販賣毒品罪起訴，必須要有減輕的事由，才有機會透過律師的協助來爭取到販賣毒品緩刑宣告的機會。
1.販賣毒品罪有機會爭取緩刑的3種狀況
- ➀販賣未遂
就像上一段所說明的，如果正準備要販賣毒品，但是尚未完成交易，行為上屬於「販賣毒品未遂」，未遂犯可以透過刑法第25條的規定來減刑，進一步達到緩刑的條件。
- ➁自白認罪
自白的意思是「承認自己的行為」，而認罪則是指「承認犯罪事實」。如果被以「販賣毒品罪」起訴，但是透過自白認罪來節省司法資源，也有機會被認為「犯後態度良好」而獲得減刑與緩刑的機會。
- ➂供出上游並協助破獲
江湖上流傳著一句告誡：「施用或持有，即使供出上游也不影響聲請戒癮治療」。那麼如果是販賣毒品被抓到，供出上游之後也必須要能幫助檢警破獲上游，才可以有減刑或緩刑的機會（註一）。假如供出了不是上游的毒品來源，是沒辦法減刑的唷！
另外，如果是幫忙代購、代拿或是合購毒品，從事實上來看應該算是「轉讓」，但是卻被檢察官以「販賣毒品罪」起訴，也請先不要慌張！建議可以尋求專業律師的協助，依據事實來爭取減刑，也有機會獲得緩刑的機會唷！
CTA_telephone
三、毒品危害防制條例新法上路，刑責比過往更重
販賣毒品罪規定在「毒品危害防制條例第4條」，民國109年時的修法，使得販賣毒品的刑責比過去來得更重；另外109年司法院大法官作成的解釋，也對於販賣毒品罪的構成要件作成了一番解釋，讓過去兩個不合理的判例意旨不再適用。
（一）修法加重販賣毒品刑責
2020年1月15日，新的毒品危害防制條例修正公布實施，有關於販賣毒品的第4條條文也在這時候做出了修正，有關販賣毒品罪刑責都比過往加重非常多，以下是新舊法有關刑責的比較。
|新法（現行法）
|舊法
|第一級毒品
|第二級毒品
|第三級毒品
|第四級毒品
從上表可以看出，這次修法對於販賣各�級毒品的刑責都有所加重。
（二）釋字第792號解釋：購入不等於販賣
過往有兩則有關於販賣毒品的判例（註二），大致上意思是：「只要以營利為目的，將毒品購入，其犯罪就算是完成，屬於販賣毒品既遂」。但是這兩則不太合理的判例意旨，在2020年6月19日，司法院大法官作成釋字第792號解釋，被宣告判例意旨違憲。
白話來說，過去有不少判決援用這兩號判例，認為「只要為了營利把毒品購入，就等於販賣毒品既遂」，但是大法官認為這樣只能算是「意圖販賣而持有」，不能被當作販賣毒品既遂，違反了罪刑法定原則，也牴觸憲法第8條及第15條，而被宣告違憲。
「販賣」的重點在於出售，也就是指銷售賣出的行為已經完成，才能叫做販賣既遂。這號解釋白話來說意思是「購入不等於販賣」，也對於販賣毒品罪的「販賣」有了更合理的體系解釋。
- 事實上，我們可以在毒品危害防制條例查詢到：「販賣毒品既遂」、「販賣毒品未遂」、「意圖販賣而持有」及「持有毒品」這4種不同的犯罪樣態，釋字第792號大法官解釋也讓這4種犯罪有了更清晰的區別唷！
四、販賣毒品判例：被咬販毒，沒有證據也難定罪
許多人會想了解販賣毒品無罪判例或是販賣毒品證據不足無罪案例，接下來就讓律師來為你介紹一個販賣毒品證據不足而獲判無罪的案例。
2021年的1則判決（註三），原本前審被宣告販賣毒品有罪的被告A女，撤銷了有罪判決，而獲得無罪宣告。起初B男因為吸食毒品（註四）被抓，且驗尿呈陽性，並且咬出販賣毒品的上游就是A女，並且提供了幾張通訊軟體的對話截圖當作證據。
但最後最高法院認為：即使被告A女驗尿呈陽性，但是因為兩人的截圖對話不僅金額、數量對不上，也很難找到兩人對於毒品交易的合意，更沒有直接販賣的證據，因此最後A女因為販賣毒品沒證據，獲判無罪！
以上是販賣毒品罪的相關資訊，如果您喜歡我們的文章，歡迎分享！若還有其他問題，也可以點擊下方按鈕找律師進行免費諮詢。
CTA_explore
販賣毒品註釋
註一：毒品危害防制條例第17條第1項規定：「犯第4條至第8條、第10條或第11條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」
註二：最高法院25年非字第123號刑事判例及67年台上字第2500號刑事判例。
註三：臺灣高等法院臺中分院110年度上更一字第88號刑事判決
註四：毒品危害防制條例第10條第1項：施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。
※網站聲明：
- 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
- 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
- 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。
雷皓明律師
民國100年考取律師資格後，在臺灣、北京、上海、��新加坡及香港從事法律實務工作，主要處理公司組織架構、勞僱關係及仲裁程序，執業以來經手超過百間上市、未上市公司之相關爭議。訴訟方面擅長處理家事及繼承案件，自107年獨立創設喆律法律事務所迄今，已辦理超過500件上述類型案件，成功協助當事人爭取法律上應有的權益及保障。
陪偵是什麼？了解律師陪偵可以怎麼保障自己的權益！
陪偵是什麼？為什麼要陪偵？律師陪偵費用的行情多少？法扶陪偵又是什麼？遇到陪偵情況有什麼注意事項？針對「陪偵」的大小問題，本文帶你瞭解陪偵重要性以及請陪偵律師的4個好處，讓法律賦予你的權益不再睡著！
偽造貨幣會被關嗎？收到假鈔怎麼辦？刑責＆處理步驟一次看
偽造貨幣罪是什麼？偽造貨幣有哪些構成要件？偽造貨幣會被關嗎？使用偽鈔也會犯法嗎？本文中，刑事律師將帶你了解偽造貨幣會觸犯的法律責任和刑責，並教你收到假鈔時應該怎麼處理，來保護自己也避免觸法！
證交法有哪些規定？怎樣算內線交易？股民不可不慎！
證交法有規範哪些行為？證交法適用對象有哪些人？小股民也會違反證交法嗎？違反證券交易法刑責有多重？內線交易是怎麼認定的？內線交易需要什麼證據？資深執業律師將於本文一次說明證券交易法和內線交易的法律規定！
大麻刑責多重？大麻合法化爭議律師解釋給你聽！
大麻是什麼？抽大麻後會有哪些反應？會上癮嗎？大麻是幾級毒品？抽大麻的刑責有多重？大麻合法化議題近期在國內外都引起廣大的討論，究竟大麻的爭議在哪呢？合法化有什麼好處跟隱憂？就讓資深刑事律師帶你來了解大麻刑責！
請律師要多少錢？全台律師費用2026年行情大公開！
律師費用怎麼算？各縣市律師收費有不同嗎？刑事律師費用多少？律師委任費用往往受到案件內容影響，律師價錢也跟律師的經驗、知名度、案件領域息息相關，本文整理了律師開庭費、收費一覽表等實用資訊，讓你知道律師費怎麼算！
免費法律諮詢哪裡有？免費律師諮詢、線上法律諮詢資源報你知
免費法律諮詢是許多民眾遇到法律問題時的首選，但免費真的好嗎？有推薦的免費律師或24H免費法律諮詢嗎？本文為你整理了政府免費諮詢資源、免費律師諮詢、免費法扶，另外點擊文末按鈕，即可馬上免費線上法律諮詢！
未上市股票買賣是詐騙嗎？有什麼法律風險？資深律師來說明
未上市股票是什麼？和一般股票差別在哪裡？要怎麼買未上市股票？本文中律師將帶你了解未上市股票買賣流程、買賣未上市股票的注意事項，以及購買未上市股票可能的法律風險有哪些，幫助你避免蒙受財務損失。
信託是什麼？律師帶你了解財產信託4大關係人及其優缺點！
信託是什麼？信託受益人可以是自己嗎？信託有哪些種類？信託有什麼優點？信託缺點又有哪些？信託關係人有哪些人？本文將解決所有你對財產信託的疑惑，並解析信託運作流程4步驟，文末也會附上信託費用的大約落點！
做筆錄會問什麼？誰可以調筆錄？資深刑事律師幫你釐清！
警詢筆錄不僅是行政性的紀錄，也是刑事案件中的關鍵證據，直接影響後續的偵查、起訴與審判結果。本文將從資深刑事律師的專業角度，為你詳細說明筆錄流程的各個環節。包括警方會問什麼問題、你享有哪些權利、誰可以調閱你的紀錄，以及如何在程序中保障自身權益。
逮捕構成要件是什麼？教你3步驟，民眾也能逮捕現行犯！
逮捕是什麼？在什麼情況下才符合逮捕要件呢？民眾遇到現行犯怎麼辦？路人經過需要幫忙警方抓犯人嗎？讓專業律師告訴你逮捕定義與構成要件、現行犯跟準現行犯的定義，再教你逮捕現行犯的3步驟，讓你不再手足無措！
老鼠會是什麼？直銷是老鼠會嗎？教你2招拆穿老鼠會騙局！
老鼠會是什麼？加入就會犯法嗎？老鼠會賺錢手法有哪些？多層次傳銷又是什麼？本篇整理出「老鼠會、直銷和傳銷」的比較表格，讓你快速分辨差異，文末也會介紹台灣兩大老鼠會案例，讓我們一起避開老鼠會設下的圈套！
搶奪罪是什麼？和竊盜、強盜差異為何？搶奪定義＋刑責解析
搶奪罪是什麼？搶奪罪的定義跟竊盜罪、強盜罪有何差別？本文中律師將說明搶奪罪3大構成要件、搶奪罪需負擔哪些法律責任，最後分享3種類型的搶奪罪案例，讓你徹底了解搶奪罪，從此不再將它和竊盜、強盜搞混！
傷害罪構成要件是什麼？成立傷害罪，必須先符合這點！
傷害罪構成要件是什麼？傷害罪公訴追訴期是多久？關於傷害罪與過失傷害罪認定方式，輕微傷害罪、重傷害罪的內容以及傷害罪賠償、罰金、刑罰內容與傷害罪和解金額，律師都將於本文詳述，希望幫助你更清楚了解傷害罪！