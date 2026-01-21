販賣毒品構成要件有哪些？販賣毒品跟轉讓毒品的差別怎麼認定？毒品危害防制條例新法修正之後，販毒刑責是幾年？被控販毒怎麼辦？從販賣毒品判例，讓律師來告訴你什麼是「購入不等於販賣」！

一、販賣毒品構成要件有哪些？毒品分級影響刑責輕重！ （一）販賣毒品的規定在哪裡？ 販賣毒品的法律規定在「毒品危害防制條例」當中，也有人簡稱為「毒品防制條例」或「毒品條例」，顧名思義，這部法律就是為了要防制毒品危害才設立的，有關毒品的販賣、轉讓、施用、持有，刑責都各不相同。 只是幫朋友「代購、轉交」，或是一起集資購買，卻很可能因為手上碰過錢，就吃上「販賣毒品罪」的官司？毒品的「轉讓」與「販賣」在法律判斷上只有一線之隔，刑責卻是天差地遠，接下來就讓律師帶你來了解販賣毒品罪的構成要件吧！ （二）販賣毒品構成要件 販賣毒品構成要件，主要可以拆成下列2個項目： 1.客觀上有販賣的行為 「客觀販賣行為」比較好理解：「販賣」指的是行為人已經完成「銷售賣出」的行為，也就是說已經將毒品交給買家，並且銀貨兩訖，就有「客觀販賣行為」。 如果將毒品交付給他人的時候，完全沒有收取半毛錢，就稱作「無償轉讓」，轉讓毒品的��刑責比起販賣毒品輕非常多，如果被檢察官以販賣毒品罪起訴，還是可以透過訴訟上的法律攻防，來捍衛自己的權利唷！ 2.主觀上有營利的意圖 「主觀營利意圖」的意思是：只要行為人「想要」透過轉手毒品來獲利，就稱作「營利意圖」。無論是轉手的時候賺到幾千、幾百元、「平轉」給別人沒賺半毛錢，甚至是倒賠「虧本賣」，都可能吃上販賣毒品的重罪唷！（參考最高法院105年度台上字第1684號刑事判決） 那麼，法官在審判的時候要怎麼知道行為人有沒有「想要營利的意圖」呢？在實務上，檢警大部分會從「交付毒品」以及「收取金錢」的外觀，來推定「收了錢，就是販毒」！大部分的法官也會採納這個觀點，來推定行為人有主觀上的犯意；也有部分的法官會因為證據不足以證明主觀的意圖，改以轉讓毒品罪來論處。 就算你主觀上沒有想要獲利，只是幫朋友代購、代拿或是合購毒品，也很容易在偵查過程當中被扣上「販賣毒品」的帽子！但如果在訴訟當中可以向法官證明自己只是轉讓毒品，就有機會減輕宣告刑並獲得緩刑的機會唷！ ★毒品分級 不只轉讓與販賣的刑責不同，不同分級的毒品也會影響刑度高低，許多人也有「毒品分幾級」的疑問，律師在這裡將四級毒品與常見相應毒品製成簡表提供給大家參考： 毒品分級 常見相應毒品 第一級毒品 海洛因、嗎啡、鴉片、依托咪酯（喪屍煙彈常見成分）、古柯鹼及其相類製品 第二級毒品 罌粟、古柯、大麻、安非他命、搖頭丸、搖腳丸、一粒沙 第三級毒品 FM2、小白板、丁基原啡因、K他命 第四級毒品 蝴蝶片、安定、煩寧、一粒眠、紅豆

二、販毒刑責是幾年？販毒初犯有機會判緩刑嗎？ 前面提過了轉讓與販賣毒品細微的差異，不少讀者也會搜尋「販毒刑期」、「販賣毒品刑期」、「販賣二級毒品刑責」，律師要在這裡提醒：販毒判刑比起轉讓的刑期還要重上更多。 （一）販毒關幾年？一張表看懂販毒、轉讓刑責 有關販賣毒品和轉讓的刑期，主要規定在毒品危害防制條例第4條及第8條，律師也將複雜又冗長的法條內容，整理成一張清楚的比較圖表，讓大家可以一目瞭然。 販賣 轉讓 第一級毒品 處死刑或無期徒刑 處無期徒刑者，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金 處1年以上7年以下有期徒刑 得併科新臺幣100萬元以下罰金 第二級毒品 處無期徒刑或10年以上有期徒刑 得併科新臺幣1,500萬元以下罰金 處6月以上5年以下有期徒刑 得併科新臺幣70萬元以下罰金 第三級毒品 處7年以上有期徒刑 得併科新臺幣1,000萬元以下罰金 處3年以下有期徒刑 得併科新臺幣30萬元以下罰金 第四級毒品 處5年以上12年以下有期徒刑 得併科新臺幣500萬元以下罰金 處1�年以下有期徒刑 得併科新臺幣10萬元以下罰金 知名電競好手Toyz（劉偉健）被爆出涉嫌販賣大麻煙彈，就是被檢察官以販賣二級毒品罪嫌起訴。從上表當中可以看出：販賣二級毒品的最高刑度是無期徒刑，但是如果法院將犯罪事實認定為轉讓二級毒品，那麼最高的刑度則是5年，兩者刑度相差非常多。 （二）販賣毒品未遂會判多久？ 那麼，如果毒品交易的買賣雙方，已經在「買賣價金（金額）」、「買賣標的（毒品與數量）」等事項達成合意，但是還沒有把毒品交付給買家，就屬於「販賣毒品未遂」。 那麼販賣未遂判多久？根據毒品危害防制條例第4條第6項，販賣毒品的未遂犯也一樣會受到刑罰，但是可以依照刑法第25條的規定來減刑。 如果是初次被檢警抓到販毒未遂，過去也沒有販賣毒品的前科，建議可以請律師與你一起面對，為自己爭取減刑或是緩刑的機會。 （三）販賣毒品初犯可以緩刑嗎？ 網路上有不少關於「販毒可以緩刑嗎」、「販賣二級毒品初犯能不能緩刑」、「販賣二級毒品有機會判緩刑嗎」等問題的探討，接下來就帶你一起來了解販毒爭取緩刑的條件。 我們曾經介紹過緩刑條件，因為緩刑的要件之一是「宣告刑在兩年以內」，但販賣毒品的最低刑期都超過兩年，所以如果被以販賣毒品罪起訴，必須要有減輕的事由，才有機會透過律師的協助來爭取到販賣毒品緩刑宣告的機會。 1.販賣毒品罪有機會爭取緩刑的3種狀況 ➀販賣未遂

就像上一段所說明的，如果正準備要販賣毒品，但是尚未完成交易，行為上屬於「販賣毒品未遂」，未遂犯可以透過刑法第25條的規定來減刑，進一步達到緩刑的條件。 ➁自白認罪

自白的意思是「承認自己的行為」，而認罪則是指「承認犯罪事實」。如果被以「販賣毒品罪」起訴，但是透過自白認罪來節省司法資源，也有機會被認為「犯後態度良好」而獲得減刑與緩刑的機會。 ➂供出上游並協助破獲

江湖上流傳著一句告誡：「施用或持有，即使供出上游也不影響聲請戒癮治療」。那麼如果是販賣毒品被抓到，供出上游之後也必須要能幫助檢警破獲上游，才可以有減刑或緩刑的機會（註一）。假如供出了不是上游的毒品來源，是沒辦法減刑的唷！ 另外，如果是幫忙代購、代拿或是合購毒品，從事實上來看應該算是「轉讓」，但是卻被檢察官以「販賣毒品罪」起訴，也請先不要慌張！建議可以尋求專業律師的協助，依據事實來爭取減刑，也有機會獲得緩刑的機會唷！

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三、毒品危害防制條例新法上路，刑責比過往更重 販賣毒品罪規定在「毒品危害防制條例第4條」，民國109年時的修法，使得販賣毒品的刑責比過去來得更重；另外109年司法院大法官作成的解釋，也對於販賣毒品罪的構成要件作成了一番解釋，讓過去兩個不合理的判例意旨不再適用。 （一）修法加重販賣毒品刑責 2020年1月15日，新的毒品危害防制條例修正公布實施，有關於販賣毒品的第4條條文也在這時候做出了修正，有關販賣毒品罪刑責都比過往加重非常多，以下是新舊法有關刑責的比較。 新法（現行法） 舊法 第一級毒品 處死刑或無期徒刑 處無期徒刑者，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金 處死刑或無期徒刑 處無期徒刑者，得併科新臺幣2,000萬元以下罰金 第二級毒品 處無期徒刑或10年以上有期徒刑 得併科新臺幣1,500萬元以下罰金 處7年以上有期徒刑 得併科新臺幣1,000萬元以下罰金 第三級毒品 處7年以上有期徒刑 得併科新臺幣1,000萬元以下罰金 處7年以上有期徒刑 得併科新臺幣700萬元以下罰金 第四級毒品 處5年以上12年以下有期徒刑 得併科新臺幣500萬元以下罰金 處5年以上12年以下有期徒刑 得併科新臺幣300萬元以下罰金 從上表可以看出，這次修法對於販賣各�級毒品的刑責都有所加重。 （二）釋字第792號解釋：購入不等於販賣 過往有兩則有關於販賣毒品的判例（註二），大致上意思是：「只要以營利為目的，將毒品購入，其犯罪就算是完成，屬於販賣毒品既遂」。但是這兩則不太合理的判例意旨，在2020年6月19日，司法院大法官作成釋字第792號解釋，被宣告判例意旨違憲。 白話來說，過去有不少判決援用這兩號判例，認為「只要為了營利把毒品購入，就等於販賣毒品既遂」，但是大法官認為這樣只能算是「意圖販賣而持有」，不能被當作販賣毒品既遂，違反了罪刑法定原則，也牴觸憲法第8條及第15條，而被宣告違憲。 「販賣」的重點在於出售，也就是指銷售賣出的行為已經完成，才能叫做販賣既遂。這號解釋白話來說意思是「購入不等於販賣」，也對於販賣毒品罪的「販賣」有了更合理的體系解釋。 事實上，我們可以在毒品危害防制條例查詢到：「販賣毒品既遂」、「販賣毒品未遂」、「意圖販賣而持有」及「持有毒品」這4種不同的犯罪樣態，釋字第792號大法官解釋也讓這4種犯罪有了更清晰的區別唷！

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